« Les communistes ont génocidé les Juifs et les nazis les ont sauvés ! » vidéo 2’29

Bientôt on nous dira que ce sont les communistes qui ont génocidé les Juifs et que ce sont les nazis qui les ont sauvés !



Parait-il que des résistants ont exécuté des boches

Extrait de France 3 le 16 mai 2023 à 19h30

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Qu’on se le dise : « Les résistants étaient de vrais salauds ! »

C’est la « vérité » qu’on cherche à nous faire avaler depuis des dizaines d’années. On a commencé par accuser les résistants d’avoir tondu des femmes qui avaient collaboré (alors que si ça avait été des hommes ils auraient été tout simplement exécutés.) Mais, il s’est trouvé des pseudos-féministes pour prendre la défense des femmes collabos sous prétexte que c’étaient des femmes !

Maintenant, on reproche à des résistants d’avoir exécuté des soldats allemands. Faut-il rappeler ce que faisaient ces nazis à des gens qui n’étaient même pas des militaires, mais des civils ?

Faut-il rappeler que quand les Allemands ont quitté le Mont-Mouchet, haut lieu de la résistance, ils ont tué tout ce qui était vivant à Clavières, village pas loin du Mont-Mouchet ? La résistance avait dit aux habitants de quitter le village ; que les allemands allaient se venger sur eux, même s’ils n’avaient pas combattu. Les vieux avaient préféré rester en disant que c’était de la parano. Les boches ont tué tout le monde. Même les chevaux, les vaches, les chiens et les chats. TOUT !

Et c’était partout comme ça en France. Et on voudrait aujourd’hui nous faire pleurer sur quelques boches qui aurait été exécutés parce qu’il n’y avait pas le choix ?

Normal. Il faut réhabiliter le nazisme qui avait servi en 1941 à attaquer la Russie communiste. Nazis qu’« on » utilise à nouveau aujourd’hui pour attaquer la même Russie !

Comment, tu as utilisé le mot « boche », serais-tu raciste ? http://mai68.org/spip/spip.php?article1328 ________________________________________ L’Ukraine est bel et bien tenue par les nazis : http://mai68.org/spip2/spip.php?article14228 ___________________________________________ DEUXIÈME GUERRE MONDIALE (vidéos Annie Lacroix-Riz et Jacques R. Pauwels) La « deuxième guerre mondiale » fut en réalité

une guerre contre la révolution,

une guerre qui commença en 1936 en Espagne,

une guerre qui détruisit le Front populaire en France,

une guerre qui voulut détruire aussi l’URSS

mais une guerre où les nazis furent vaincus par l’URSS ! N’oublions jamais que Rockefeller, Ford, Prescott Bush, etc. ont financé Hitler. Article complet : http://mai68.org/spip/spip.php?article3490 ____________________________________ LA CONTRIBUTION SOVIÉTIQUE À LA VICTOIRE DE 1945 Pendant près de 4 ans, du 22 juin 1941 au 9 mai 1945, le front germano-soviétique fut le front principal de la Seconde Guerre mondiale. Il s’étendait sur 6.200 kms. Sur ce front immense, l’Union soviétique, dirigée par le Parti Communiste et Joseph Staline, y affronta seule à seule l’Allemagne hitlérienne, résista aux coups des hordes fascistes, stoppa leur avance et les refoula. ROOSEVELT, Président des USA : « Il m’est difficile d’ignorer ce simple fait que les Russes tuent plus de soldats ennemis et détruisent plus d’armement ennemi que tous les autres 25 États des Nations Unies pris ensemble ! » CHURCHILL, premier ministre britannique : « … C’est l’armée russe qui a brisé la machine de guerre allemande… » DE GAULLE : « Les Français savent ce qu’a fait la Russie soviétique et ils savent que c’est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération ! » EISENHOWER, commandant en chef des armées alliées en Afrique du Nord et en Europe : « Les campagnes effectuées par l’Armée Rouge ont joué un rôle décisif dans la défaite de l’Allemagne. » MONTGOMERY, maréchal de Grande-Bretagne : « La Russie a accompli un grand exploit militaire… Livrant un combat singulier, presque un contre un contre les armées hitlériennes passées à l’offensive, la Russie a supporté toute la force de l’agression allemande et a su tenir bon. Nous, les Anglais, nous n’oublierons jamais l’exploit de la Russie. HEMINGWAY, écrivain : « Chaque être humain qui aime la liberté doit plus de remerciements à l’Armée Rouge qu’il ne puisse payer durant toute une vie ! » Article complet : http://mai68.org/spip/spip.php?article4888

