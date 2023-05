Comment détruire la médecine populaire

« Comment détruire la meilleure médecine au monde » …explique le docteur français Christian Perronne. Fin 2019- début 2020 la plandémie du COVID-19 a semé la pagaille parmi la petite bourgeoisie médicale en France comme dans plusieurs pays occidentaux et asiatiques. Pourtant, en 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé avait désigné le système médical français comme le « meilleur au monde »…En 2023, l’éminent docteur Christian Perronne, résistant médical de la première heure, explique de façon magistrale, avec maint exemples concrets tirés de sa pratique professionnelle « Comment la machine d’État totalitaire des riches détruit quotidiennement l’appareil médical populaire de la France. » Pourquoi cette soudaine révolte des bobos du monde médical vis-à-vis leurs maîtres, les larbins politiciens à la solde des riches? C’est que la crise économique globale et mondiale force les polichinelles politiques à réorganiser l’attribution des crédits de l’État. Depuis la crise financière de 2008 les États impérialistes réduisent les crédits sociaux, médicaux et éducatifs, afin d’augmenter les crédits consacrés au remboursement de la dette et hausser les dépenses consacrées à la guerre. Tandis que la France (idem au Canada) est parsemée de « déserts médicaux » Macron annonce la construction d’un porte avion militaire et l’attribution de crédits supplémentaires pour maintenir la guerre en Ukraine (Trudeau quand à lui propose d’acheter des sous-marins et de militariser l’Arctique). Attaqué directement dans leur gagne pain quotidien certains bobos de la médecine populaire s’engagent dans la résistance active. C’est ainsi que se fera la jonction entre la classe prolétarienne révolutionnaire et la classe petite bourgeoise « réformiste » en voie de paupérisation et de prolétarisation. Bravo au Docteur Perronne pour son témoignage sur la « médecine populaire en déroute« . Que de partout se lève la résistance pour affronter la machine d’État militariste.