La généticienne Alexandra Henrion-Caude explique en quoi les vaccins ARN nous transforment en OGM

Alexandra Henrion-Caude est généticienne, docteur en génétique, directeur de recherche à l’INSERM, spécialiste de l’épigénétique et de l’ARN. Elle est à l’origine de découvertes sur le fonctionnement de cette ARN dans les cellules et de son implication dans certaines maladies infantiles. Récompensée par le Prix Eisenhower Fellowship en 2013, elle lance le « Manifeste pour le juste soin à un juste coût » et fonde l’institut SimplisimA à l’île Maurice.

Dans un entretien à succès sur TVL le 31 juillet 2020, le docteur Alexandra Henrion-Caude devient lanceur d’alertes et intervient au cours de la crise du Covid-19 sur la nécessaire précaution que les scientifiques et les politiques devraient adopter face aux innovations vaccinales proposées à partir de l’ARN messager.

Depuis, son discours et ses mises en garde n’ont pas pris une ride, contrairement au narratif dominant, qui a été contraint de se remodeler au fil des déconvenues impossibles à nier. C’est sans doute pour cette raison qu’Alexandra Henrion-Caude a été victime de censure et d’attaques infondées par certains tenants de la doxa.

Avec « Les apprentis sorciers – Tout ce que l’on vous cache sur l’ARN messager », publié chez Albin Michel (disponible ici), Alexandra Henrion-Caude propose un livre passionnant, pointu mais accessible, pour qu’enfin les mécanismes complexes de l’ARN et de l’ARN Messager utilisée dans les « vaccins » contre le Covid-19 puissent enfin être appréhendés et compris par le plus grand nombre.

Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Pour autant, beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ? Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite.

« À Mayote ils ont confiné ce qui a créé beaucoup plus de morts »

« il faut arrêter avec cette idée de deuxième vague »

