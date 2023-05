Par Wolfgang Streeck – mai 2023 – Source New left review

On dit que les Italiens ont une vision de la politique qu’ils appellent dietrismo. Dietro signifie derrière, et dietrismo signifie la conviction que ce que vous voyez est conçu pour cacher ce que vous devriez voir, par des puissances opérant derrière un rideau qui divise le monde en une scène et une coulisse, cette dernière étant le lieu de l’action réelle, et la première celui où elle est délibérément présentée de manière erronée. Vous lisez quelque chose, vous en entendez parler à la radio ou à la télévision et, en tant que dietristo bien formé, vous vous interrogez, non pas tant sur ce que l’on vous dit que sur la raison pour laquelle on vous le dit, et sur la raison pour laquelle on vous le dit maintenant.

Aujourd’hui, après trois ans de Covid et un an de guerre en Ukraine, il semble que nous soyons tous devenus italiens, le dietrismo étant désormais aussi universel que les pâtes. Nous sommes de plus en plus nombreux à lire les “récits” produits à notre intention par les gouvernements et leurs médias clients (propriétés des milliardaires producteurs de la marchandise « information », RDÉ) non plus pour ce qu’ils disent, mais pour ce qu’ils peuvent signifier : des images déformées de la réalité qui semblent néanmoins signifier quelque chose, un peu comme les ombres sur le mur de la caverne de Platon.

Prenons par exemple l’ersatz de récit semi-officiel du sabotage des gazoducs Nord Stream, publié par le New York Times et remis à l’hebdomadaire allemand Die Zeit : les coupables supposés seraient six personnes, encore inconnues, embarqués sur un yacht polonais loué quelque part en Allemagne de l’Est, qui avaient opportunément laissé sur la table de la cuisine du bateau des traces des puissants explosifs qu’ils avaient emportés sur les lieux du crime. Hormis les plus fidèles des vrais croyants et, bien sûr, les fidèles fabricants du consentement public, il n’était pas nécessaire de réfléchir beaucoup pour voir que l’histoire avait été concoctée pour évincer le récit présenté par Seymour Hersh, l’immortel journaliste d’investigation. Ce qui était excitant pour l’esprit diégétique, c’est que cette histoire était si manifestement ridicule qu’il semblait que son ridicule ne pouvait être dû à l’incompétence – même la CIA ne pouvait être aussi stupide – mais qu’elle était plutôt intentionnelle, ce qui soulevait la question de savoir dans quel but elle avait été conçue. Les cyniques politiques ont suggéré que le but était peut-être d’humilier le gouvernement allemand et son bureau du procureur fédéral, brisant ainsi leur volonté, en les amenant à déclarer publiquement que cette absurdité évidente était une piste précieuse à suivre dans leurs efforts incessants pour résoudre le mystère de l’attentat à la bombe contre le Nord Stream.

Un autre élément intriguant de l’histoire est que les locataires présumés du bateau seraient liés à des “groupes pro-ukrainiens“. Selon le rapport, rien n’indique qu’ils auraient de liens avec le gouvernement ou l’armée ukrainienne, mais tout connaisseur de Le Carré sait que lorsque les services secrets sont impliqués, n’importe quel type de preuve peut facilement être découvert si nécessaire. Sans surprise, le rapport a semé la panique à Kiev, où il a été interprété, probablement à juste titre, comme un signal des États-Unis indiquant que leur patience à l’égard de l’Ukraine et de ses dirigeants actuels n’était pas illimitée. En fait, à peu près au même moment, des rapports de plus en plus nombreux sur la corruption en Ukraine, émanant des États-Unis, coïncidaient avec la résistance croissante des Républicains au Congrès contre le détournement de toujours plus d’argent vers le budget de la défense ukrainienne et la renforçaient – comme si la corruption en Ukraine n’avait pas toujours été notoirement endémique (cf. le passage de Hunter Biden en tant qu’expert en politique énergétique au conseil d’administration de Burisma Holdings Ltd).

En janvier de cette année, le Washington Post et le New York Times ont publié une série d’articles sur les scandales ukrainiens, notamment sur les commandants de l’armée qui utilisaient des dollars américains pour acheter du diesel russe bon marché pour les chars ukrainiens et empochaient la différence. Zelensky, choqué, a immédiatement limogé deux ou trois hauts fonctionnaires, promettant d’en renvoyer d’autres en temps voulu.

Pourquoi ce fait a-t-il été présenté comme une nouvelle, alors qu’il est de notoriété publique depuis longtemps que l’Ukraine est l’un des pays les plus corrompus au monde ? Pour ajouter à ce qui, vu de Kiev, devait de plus en plus apparaître comme une sinistre écriture sur le mur, des documents secrets américains divulgués au cours de la deuxième quinzaine d’avril ont montré que la confiance de l’armée américaine dans la capacité de l’Ukraine à lancer une contre-offensive de printemps réussie, sans parler de gagner la guerre comme son gouvernement l’avait promis à ses citoyens et à ses sponsors internationaux, était à son plus bas niveau.

Pour les opposants américains à la guerre, Républicains comme Démocrates, les documents confirmaient que le maintien de l’armée ukrainienne en action pourrait s’avérer d’un coût inacceptable, d’autant plus que les deux partis politiques américains s’accordaient à dire que leur pays devait se préparer au plus tôt à une guerre bien plus importante, combattre les Chinois dans le Pacifique. (À la fin de l’année 2022, on estimait que les États-Unis avaient dépensé quelque 46,6 milliards de dollars en aide militaire à l’Ukraine ; on s’attend à ce qu’il en faille beaucoup plus au fur et à mesure que le conflit s’éternise). Pour les Ukrainiens et leurs partisans européens, il semblait difficile d’éviter la conclusion que les États-Unis pourraient bientôt prendre du recul par rapport à l’Ukraine, en laissant le travail inachevé aux locaux.

Bien sûr, comparé à l’Afghanistan, à la Syrie, à la Libye et à d’autres endroits similaires, ce que les Américains sont susceptibles d’abandonner n’est pas dans un état aussi désastreux. En collaboration avec les États baltes et la Pologne, les États-Unis ont réussi ces derniers mois à pousser l’Allemagne dans une position de leadership européen, à condition qu’elle prenne la responsabilité d’organiser et, surtout, de financer la contribution européenne à la guerre. Au cours de l’année écoulée, l’UE a été progressivement transformée en auxiliaire de l’OTAN – chargée, entre autres, de la guerre économique – tandis que l’OTAN devenait plus que jamais un instrument de la politique américaine qualifiée d’”occidentale“.

Lorsque, à la mi-2023, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sera récompensé pour son dur labeur par une sinécure bien méritée, la présidence de la banque centrale norvégienne, la rumeur veut qu’Ursula von der Leyen, actuellement présidente de la Commission européenne, soit promue pour lui succéder. Cela parachèverait la subordination de l’UE à l’OTAN, cette autre organisation internationale beaucoup plus puissante dont le siège est à Bruxelles et qui, contrairement à l’UE, comprend les États-Unis et est en fait dominée par eux. Dans sa vie antérieure, von der Leyen a été, bien entendu, ministre de la défense de Merkel, bien que, selon l’impression générale, elle ait été l’une des plus incompétentes. Bien qu’à ce titre elle ait partagé la responsabilité de l’état prétendument lamentable des forces armées allemandes au début de la guerre en Ukraine, elle a apparemment été pardonnée en raison de son ardent américanisme très européaniste ou, selon le cas, de son européanisme très américaniste. Quoi qu’il en soit, l’UE et l’OTAN ont signé en janvier 2023 un accord de coopération renforcée, rendu possible notamment par la fin de la neutralité de la Finlande et de la Suède et leur adhésion à l’OTAN. Selon la FAZ, l’accord établit “en termes clairs la priorité de l’Alliance en ce qui concerne la défense collective de l’Europe“, consacrant ainsi le rôle prépondérant des États-Unis dans la politique de sécurité européenne, au sens large.

Le gouvernement allemand s’emploie à présent à rassembler des bataillons de chars de différents constructeurs européens prêts à combattre (les M1 Abrams américains devraient arriver dans quelques mois – le nombre exact de mois est tenu secret – en Europe, où leurs équipages ukrainiens seront formés sur des bases militaires allemandes). Elle fournira également et maintiendra en bon état les avions de combat que l’Allemagne, tout comme les États-Unis, refuse toujours de livrer à l’Ukraine (mais plus pour très longtemps si l’on se fie à l’expérience). Entre-temps, Rheinmetall a annoncé la construction d’une usine de chars en Ukraine, d’une capacité de 400 chars de combat dernier modèle par an. En outre, à la veille de la réunion du 21 avril du groupe de soutien de Ramstein, l’Allemagne a signé un accord avec la Pologne et l’Ukraine sur un atelier de réparation, situé en Pologne, pour les Léopards endommagés sur le front ukrainien, qui devrait entrer en service dès la fin de 2023 (en supposant évidemment que la guerre ne soit pas terminée d’ici là). Ajoutez à cela la promesse, librement renouvelée par von der Leyen au nom de l’UE, que l’Ukraine sera reconstruite après la guerre aux frais de l’Europe, c’est-à-dire de l’Allemagne – sans mentionner, soit dit en passant, une contribution des oligarques ukrainiens, peu nombreux, mais tous plus riches les uns que les autres. En effet, la visite à Kiev, début avril, du ministre allemand de l’économie, Robert Habeck, accompagné d’une délégation de PDG de grandes entreprises allemandes, a été l’occasion d’explorer les futures opportunités commerciales dans le cadre de la reconstruction de l’Ukraine, une fois la guerre terminée.

Toutefois, cela pourrait ne pas se produire de sitôt. Les documents américains qui ont récemment fait l’objet d’une fuite et les déclarations des commentateurs semi-officiels indiquent qu’un Endsieg ukrainien n’est pas attendu dans l’immédiat, si tant est qu’il soit attendu. Les livraisons occidentales de matériel militaire semblent avoir été conçues pour permettre à l’armée ukrainienne de tenir sa position ; lorsque les Russes gagneront du terrain, l’Ukraine recevra autant d’artillerie, de munitions, de chars et d’avions de combat qu’elle en aura besoin pour les repousser. Une victoire ukrainienne, déclarée essentielle à la survie du peuple ukrainien par le parti au pouvoir, ne semble toutefois plus figurer sur la liste de courses des Américains.

Si l’on considère les calendriers de livraison des chars Abrams et des chasseurs-bombardiers, pour autant qu’ils puissent être déduits des annonces officielles, on s’attend plutôt à quelque chose qui ressemble à une guerre de tranchées interminable avec de lourdes effusions de sang de part et d’autre. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que, dans un moment apparemment sans garde-fou au cours de l’une de ses interventions quotidiennes à la télévision, Zelensky, réclamant comme toujours un soutien militaire occidental accru, a affirmé que l’Ukraine devait gagner la guerre avant la fin de 2023 parce que le peuple ukrainien pourrait ne pas être disposé à supporter son fardeau plus longtemps.

Alors que les Etats-Unis s’apprêtent à européaniser la guerre, il appartiendra à l’Allemagne non seulement d’organiser le soutien occidental à l’Ukraine, mais aussi de faire comprendre au gouvernement ukrainien qu’en fin de compte, ce soutien pourrait ne pas suffire pour obtenir le type de victoire dont les nationalistes ukrainiens affirment que la nation ukrainienne a besoin.

En tant que franchisé américain de la guerre, l’Allemagne sera la première à porter le chapeau si l’issue de celle-ci ne répond pas aux attentes de l’opinion publique en Europe de l’Est, aux États-Unis, parmi les militants allemands pro-ukrainiens et certainement en Ukraine elle-même. Cette perspective doit être d’autant plus inconfortable pour le gouvernement allemand qu’il semble de plus en plus improbable que la fin de la guerre soit décidée en Europe.

Un acteur important, voire décisif, en arrière-plan sera la Chine, qui s’oppose depuis longtemps à toute utilisation d’armes nucléaires et s’abstient de livrer des armes aux pays en guerre, y compris la Russie. Après une brève visite à Pékin, Scholz a affirmé qu’il s’agissait de concessions faites à l’Allemagne, alors qu’elles remontent à bien plus loin. En effet, l’apparente réticence américaine à permettre à l’Ukraine de remporter une victoire totale, en laissant la réhabilitation post-opérationnelle à l’Allemagne, pourrait être motivée par le désir de permettre à la Chine de s’en tenir à sa politique – ce qu’elle pourrait ne pas être en mesure de faire si la Russie et son régime étaient, à un moment donné, acculés au pied du mur. S’il ne s’agissait pas d’une simple entente tacite mais plutôt d’une sorte d’accord négocié, il ne serait certainement pas rendu public à un moment où l’administration Biden se prépare à entrer en guerre avec la Chine.

Les ultranationalistes de Kiev ont peut-être déjà flairé le coup. Peu après la dernière réunion du groupe de Ramstein, le vice-ministre des affaires étrangères Andriy Melnyk, représentant de l’élément Bandera du gouvernement ukrainien, a exprimé la gratitude de son pays pour les livraisons d’armes promises. Dans le même temps, il a fait savoir qu’elles étaient pitoyablement insuffisantes pour garantir une victoire ukrainienne en 2023 ; pour cela, a insisté Melnyk, il ne faudrait pas moins de dix fois plus de chars, d’avions, d’obusiers et d’autres équipements similaires. Toujours en appliquant l’herméneutique diégétique, Melnyk, formé à l’université de Harvard, devait savoir que cela ne manquerait pas d’agacer ses mécènes américains. Le fait qu’il ne semble pas s’en préoccuper implique que lui et ses compagnons d’armes considèrent que le “pivot vers l’Asie” de Washington est déjà en cours. Cela indique également le désespoir de la clique ukrainienne au pouvoir quant aux perspectives de la guerre, ainsi que sa volonté de se battre jusqu’au bout, poussée par la croyance radicale-nationaliste que les vraies nations grandissent sur le champ de bataille, arrosées par le sang de leurs meilleurs éléments.

L’approche du nadir de l’ultranationalisme ukrainien signale l’émergence d’un nouvel ordre mondial, dont les contours, y compris la place de l’Europe et de l’Union européenne, ne peuvent être discernés qu’en intégrant la Chine dans le tableau. Alors que les États-Unis se tournent vers le Pacifique, leur objectif est de construire une alliance mondiale encerclant la Chine, afin d’empêcher cette dernière de contester le contrôle américain sur le Pacifique. Cela remplacerait le monde unipolaire du “Projet pour un nouveau siècle américain” des néocons, qui a échoué, par un monde bipolaire : la mondialisation, voire l’hypermondialisation, avec deux centres, comme dans l’ancienne guerre froide, et la perspective lointaine d’un retour, peut-être après une nouvelle guerre chaude, à un seul centre, un Nouvel ordre mondial de type II. (Le capitalisme, ne l’oublions pas, s’est transformé et reformé plus fondamentalement et plus efficacement que jamais à la suite des deux grandes guerres du XXe siècle, en 1918 et en 1945, assurant sa survie en prenant une nouvelle forme ; les centres de la grande stratégie capitaliste doivent certainement se souvenir des effets rajeunissants de la guerre).

Le projet géostratégique de la Chine, en revanche, semble être un monde multipolaire. Pour des raisons à la fois géographiques et de capacité militaire, l’objectif de la politique étrangère et de sécurité de la Chine ne peut pas vraiment être un ordre bipolaire dans lequel la Chine lutterait contre les États-Unis pour la domination mondiale, ni un monde unipolaire dont elle serait le centre. En tant que puissance terrestre limitrophe d’un grand nombre de nations potentiellement hostiles, elle a avant tout besoin d’une sorte de cordon sanitaire, dans lequel les pays voisins sont liés à la Chine par des infrastructures physiques partagées, des crédits librement accordés et un engagement à ne pas conclure d’alliances avec des puissances extérieures potentiellement hostiles – contrairement au désir américain de soumettre le monde dans son ensemble à une doctrine Monroe mondialisée. (Les États-Unis n’ont que deux voisins, le Canada et le Mexique, qui ont peu de chances de devenir des alliés de la Chine). En outre, la Chine encourage activement la formation d’une sorte de ligue des puissances régionales non alignées, comprenant le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et d’autres : un nouveau tiers-monde qui se tiendrait à l’écart d’une confrontation sino-américaine et, surtout, refuserait de se joindre aux sanctions économiques américaines contre la Chine et son nouvel Etat client, la Russie.

En fait, tout porte à croire que la Chine préférerait être considérée comme une puissance neutre parmi d’autres, plutôt que comme l’un des deux combattants pour la domination du monde, du moins tant qu’elle n’est pas sûre de ne pas perdre une guerre contre les États-Unis. Le désir d’éviter un nouveau bipolarisme sur le modèle de la première guerre froide expliquerait le refus de la Chine de fournir des armes à la Russie, alors même que l’Ukraine est armée jusqu’aux dents par les États-Unis. (La Chine peut se le permettre car la Russie n’a pas d’autre choix que de s’aligner sur elle, armes ou pas, quel que soit le prix que la Chine pourrait exiger pour sa protection). Dans ce contexte, la conversation téléphonique d’une heure entre Xi et Zelensky le 26 avril, mentionnée seulement en passant par la plupart de la presse européenne, a peut-être marqué un tournant. Apparemment, Xi s’est proposé comme médiateur dans la guerre russo-ukrainienne, sur la base d’un plan de paix chinois en douze points qui avait été qualifié de trivial et d’inutile par les dirigeants occidentaux, si tant est qu’ils y aient prêté attention. Fait remarquable, Zelensky a qualifié la conversation de “significative“, précisant qu’”une attention particulière a été accordée aux modes de coopération possibles pour établir une paix juste et durable pour l’Ukraine“. Si elle est couronnée de succès, l’intervention chinoise pourrait avoir une importance formatrice pour l’ordre mondial émergeant après la fin de l’histoire.

Ces derniers mois, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a parcouru le monde avec pour mission de rallier le plus grand nombre de pays possible au camp américain d’un bipolarisme renouvelé, en faisant appel aux valeurs libérales – “occidentales” -, en offrant un soutien diplomatique, économique et militaire et en brandissant la menace de sanctions économiques. En tant qu’ambassadrice, la crédibilité de Baerbock exige que son propre pays suive strictement la ligne américaine, y compris en excluant la Chine de l’économie mondiale. Or, cette ligne est en contradiction fondamentale avec les intérêts de l’industrie allemande et, par extension, de l’Allemagne en tant que pays, ce qui oblige Baerbock à suivre une ligne de conduite délicate, voire carrément contradictoire, à l’égard de la Chine. Par exemple, alors qu’elle a encadré sa récente visite à Pékin d’une rhétorique agressive, voire hostile, tant avant son arrivée qu’après son départ – à tel point que son homologue chinois a jugé nécessaire de lui expliquer, lors d’une conférence de presse commune, que la dernière chose dont la Chine avait besoin était de recevoir des leçons de l’Occident – elle a aussi apparemment indiqué que les sanctions allemandes pourraient être sélectives plutôt que globales, les relations commerciales dans plusieurs secteurs industriels se poursuivant plus ou moins sans relâche.

En ce qui concerne les coulisses, on peut se demander si Scholz n’aurait pas réussi à obtenir des États-Unis qu’ils accordent à l’Allemagne une certaine marge de manœuvre dans ses relations avec son principal marché d’exportation, en guise de récompense pour avoir mené l’effort de guerre européen en Ukraine conformément aux exigences américaines. D’autre part, les producteurs allemands semblent avoir récemment perdu des parts de marché en Chine, notamment dans le secteur automobile, où les clients chinois boudent les nouveaux véhicules électriques allemands au profit de ceux fabriqués dans le pays. Si cela peut s’expliquer par le fait que les modèles allemands sont considérés comme moins attrayants, la rhétorique anti-chinoise de l’Allemagne a peut-être joué un rôle dans un pays où le sentiment nationaliste et anti-occidental est très fort. Si tel est le cas, cela suggère que le problème de la trop grande dépendance de l’industrie allemande à l’égard de la Chine est peut-être sur le point d’être résolu.

La politique chinoise de l’Allemagne, qui suit le projet politique mondial bipolaire des États-Unis, provoque des conflits non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, surtout avec la France, où elle menace de déchirer encore plus l’Union européenne. Les aspirations françaises à une “autonomie stratégique” pour l’”Europe” (et à une “souveraineté stratégique” pour la France) n’ont de chance que dans un monde multipolaire peuplé d’un bon nombre de pays non alignés politiquement significatifs, ce qui est assez semblable à ce que les Chinois semblent souhaiter. Dans quelle mesure cela implique une sorte d’équidistance avec les États-Unis et la Chine est une question laissée ouverte, probablement délibérément, par Emmanuel Macron. Tantôt il semble vouloir l’équidistance, tantôt il s’en défend. Quoi qu’il en soit, cette perspective est frappée d’anathème par les militants pro-occidentaux allemands, et surtout par les Verts qui contrôlent désormais la politique étrangère allemande. Parmi eux, les protestations occasionnelles de Macron selon lesquelles l’”autonomie stratégique” est compatible avec la loyauté transatlantique, à une époque de confrontation croissante entre l’”Occident” et le nouvel Empire du Mal d’Asie de l’Est, suscitent de vives suspicions. En conséquence, la France est plus isolée que jamais au sein de l’UE.

Macron, comme les présidents français précédents, a toujours su que pour dominer l’Union européenne, la France avait besoin de l’Allemagne à ses côtés, ou plus précisément, dans le jargon bruxellois : sur la banquette arrière d’un tandem franco-allemand. Son problème, c’est que l’Allemagne a désormais démonté le vélo, et ce pour de bon. Sous la direction des Verts, elle rêve, avec la Pologne et les États baltes en particulier, de livrer Poutine à la Cour pénale internationale de La Haye, ce qui nécessite que les chars germano-ukrainiens pénètrent dans Moscou, tout comme les chars soviétiques pénétraient autrefois dans Berlin. Macron, au contraire, veut permettre à Poutine de “sauver la face” et espère offrir à la Russie une reprise des relations économiques, après un cessez-le-feu négocié, si ce n’est par la France, peut-être par une coalition de pays non alignés du “Sud“, voire par la Chine.

Le Götterdämmerung de la domination franco-allemande sur l’Union européenne, et la transformation de ses ruines en une infrastructure économique et militaire anti-russe gérée par les pays d’Europe de l’Est pour le compte du transatlantisme américain, n’a jamais été aussi visible que dans le voyage de Macron en Chine le 6 avril, après Scholz (4 novembre) et avant Baerbock (13 avril). Curieusement, Macron a autorisé von der Leyen à l’accompagner, selon certains comme une gouvernante allemande chargée de l’empêcher d’embrasser Xi trop passionnément, selon d’autres pour démontrer aux Chinois que le président de l’UE n’était pas un vrai président mais un subordonné du président de la France, dirigeant non seulement son propre pays mais toute l’UE avec lui. Les Chinois, qui ont peut-être compris ou non les signaux de Macron, l’ont traité royalement, bien qu’ils soient indubitablement conscients de ses problèmes intérieurs ; von der Leyen, connue pour sa dureté atlantiste, a bénéficié d’un non-traitement spécial. Alors qu’il reprenait son avion, von der Leyen ne voyageant plus avec lui, Macron a expliqué à la presse que les alliés des américains n’étaient pas des vassaux des américains, une remarque largement comprise comme impliquant, une fois de plus, que la position de l’Europe devait être celle d’une distance égale par rapport à la Chine et aux États-Unis. L’Allemagne, et en premier lieu son ministre des affaires étrangères, a été consternée et a fait savoir que tous les coups étaient permis, les médias allemands suivant consciencieusement et unanimement le mouvement.

Quelques jours plus tard, le 11 avril, Baerbock participait à la réunion des ministres des affaires étrangères du G7 au Japon. Elle a demandé à ses collègues, y compris à celui de la France, de prêter le plus d’allégeance possible au drapeau américain, qui représente un monde indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. À ce moment-là, Macron, constatant que sa bataille rhétorique contre la vassalité de la France était passée inaperçue auprès des opposants à sa réforme des retraites, avait déjà rétropédalé et, une fois de plus, professé une loyauté éternelle à l’égard de l’OTAN et des États-Unis. Il n’y a cependant aucune raison de croire que cela arrêtera la Zeitenwende de l’Union européenne en cours avec la guerre d’Ukraine : la scission entre la France et l’Allemagne et l’ascension des États membres de l’Europe de l’Est vers la domination européenne après le retour des États-Unis en Europe sous Biden, en préparation d’une confrontation mondiale avec le pays de Xi, dans l’inlassable effort américain pour rendre le monde plus sûr pour la démocratie…(et bla bla bla NDÉ).

Wolfgang Streeck

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.