Des militantes des droits des femmes d’Afghanistan seront en tournée en Europe du 5 au 30 juin 2023

Des militantes des droits des femmes d’Afghanistan effectueront une tournée dans dix villes d’Europe

du 5 au 30 juin 2023

Merci d e venir nombreux pour les accueillir !

L’Horaire en anglais de la tournée est disponible ici :

tournée des femmes afghanes

Hasina Sadet et Ranna Amani sont deux militantes afghanes engagées dans la défense des droits des femmes qui soutiennent le Mouvement spontané des femmes afghanes, qui organise des manifestations et des résistances de femmes et de jeunes filles contre les mesures discriminatoires du régime taliban.

Du 5 au 9 juin et du 26 au 30 juin, elles tiendront des réunions publiques dans dix villes européennes que voici :

Marseille et Metz (France), Bruxelles et Liège (Belgique), Erfurt et Berlin (Allemagne), Lisbonne (Portugal), Bilbao (Espagne), Turin (Italie) et Genève (Suisse). (horaire ci-dessous)

Alors soyons nombreux pour accueillir nos camarades afghanes !

Nous devons apporter le soutien monétaire nécessaire pour financer cette tournée.

– Le Comité international de défense des femmes afghanes s’est constitué dans la banlieue parisienne le 29 octobre 2022, lors de la Conférence internationale des femmes travailleuses, en réponse à la demande de solidarité internationale envoyée depuis Kaboul par le Mouvement spontané des femmes afghanes. Leur page web : https://defendafghanwomen.org/2023/05/19/womens-rights-activists-from-afghanistan-will-be-touring-tour-ten-cities-in-europe-from-5-to-30-june/

– Depuis sa création, le Comité international pour la défense des femmes afghanes a publié de nombreux communiqués rendant compte des activités du Mouvement spontané des femmes afghanes (https://defendafghanwomen.org/) en français : COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA DÉFENSE DES FEMMES AFGHANES (defendafghanwomen.org)

– Depuis sa création, le Comité international pour la défense des femmes afghanes a été rejoint par plusieurs milliers de femmes et d’hommes, démocrates, militants, syndicalistes, élus, etc. Qui sommes-nous ? – COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA DÉFENSE DES FEMMES AFGHANES (defendafghanwomen.org)

– Le 28 décembre 2022, la branche française du Comité international pour la défense des femmes afghanes s’est adressée au Président de la République pour demander aux autorités françaises d’accorder l’asile immédiat et sans condition aux femmes et militantes d’Afghanistan, menacées de mort pour avoir organisé des manifestations contre l’exclusion des femmes et des filles des lycées et des universités, ainsi que de leurs lieux de travail.

– Le 30 mars, le directeur de cabinet du président de la République a accusé réception de notre demande en nous informant qu’elle avait été transmise au ministère des Affaires étrangères. La tournée européenne des militantes afghanes sera l’occasion de poursuivre et d’étendre notre campagne pour l’asile inconditionnel aux militantes des droits des femmes d’Afghanistan.

Hasina SADET animera les réunions publiques