LGBT de Suede est militariste et sioniste – Bilderberg 2023

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15301

Grace aux suédois et à ces images de la gay pride de Stockholm 2022, nous savons pour qui roulent les LGBTQI2+ : pour le complexe militaro-industriel, pour la police et pour les sionistes. Pas moins… La parade de l’enfer :

La parade de l’enfer

La parade de l’enfer version LGBTQI2+

Petit détail : En plus de l’armée et des flics, la kriminalvården est l’administration des prisons.

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

La military gay pride sioniste de Stockholm 2022. Le slogan sur le camion, « Viktigare nu än någonsin. » signifie « Plus important maintenant que jamais. »

On peut déjà voir des drapeaux sionistes dans le public (au premier plan en bas) :

La parade sioniste et militaire des LGBTQI2+

Stockholm 2022

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Ils sont tous là, même la Svenska Kyrkan (église suédoise luthérienne, aussi appelée église du peuple depuis qu’ils l’ont séparée de l’état…), les inévitables kurdes de la gauche pro-CIA, et bien sur les sionistes (vers 4 minutes 05) :

La parade impérialiste queer de Stockholm

La parade impérialiste queer de Stockholm, ils sont tous là !

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Cliquer sur l’image pour l’avoir en plus grand et bien voir le symbole sioniste



________________________________________________________

Les principaux chefs d’espionnage, chefs d’État et titans du monde des affaires entament des réunions secrètes Bilderberg au Portugal

Les voix géopolitiques les plus puissantes et les plus influentes du monde se réunissent de jeudi à dimanche au Portugal pour naviguer dans plusieurs crises mondiales (dont elles ont contribué à faciliter la plupart), et curieusement, les médias d’entreprise ne voient aucun intérêt à rendre compte de cette situation. rassemblement secret de personnalités puissantes.



La liste des invités comprend les principaux chefs d’espionnage d’Amérique et d’Europe, plusieurs chefs d’État et certains des dirigeants d’entreprise les plus puissants du monde :

Des soignants non-vaccinés racontent leur retour au travail

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15296

La victoire est loin d’être totale, car ces soignants n’ont pas été indemnisés pour les préjudices et la loi n’a pas été abrogée. En effet, le gouvernement se garde la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés si la pandémie repart, par un nouveau décret…

_____________________________________

G7 : Zelensky plane à Hiroshima

____________________________

Circuit de Charade : Ceux qui ont peur de la mort ne savent pas vivre !