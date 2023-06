TOUT CEUX QUI PRENNENT L’AIDE À MOURIR ONT-ILS LEUR QUATRE VACCINS?

Et ils ont tous votés pour Legault et Trudeau. Ça vas bien ? Tans mieux. Maintenant, il n’a plus de file pour le vaccin, mais les gens sont toujours dans la ligne ? Ils veulent mourir au plus vite? Un de mes amis vient de partir, le sourire aux lèvres, le troisième déjà?

Il a été opéré deux fois dans le dos, mais son état empirait pareil ? Le chien de seize ans de son fils a eu la même opération, et lui, il va très bien ? Il est heureux et il court partout!

C’est comme ça au Québec. Les gens demandent à mourir parce qu’ils sont si mal soigner! Et on leur donne, sans complication ? Et c’est un médecin, qui a prit le serment Hippocrate, qui vous tue, le sourire aux lèvres ? On est rendu là ? Es normal?

Moi, je vais avoir 80 ans. Je suis en forme. J’ai refusé des opérations dans le genou et pour un cancer. Et je vais très bien. Pourquoi ? Parce que je leurs posais une seul question au chirurgien avant l’opération : «Es ce que c’est garantie?»

Naturellement, la réponse est toujours… «non». Alors, pour le moment, c’est encore moi qui décide. Je ne fais pas confiance au système. J’ai déjà perdu deux enfants par des erreurs médicaux, donc, je suis immunisé contre les manigances de notre système pourrit. Et comme je dis toujours, c’est NOTRE faute. Nous votons pour des incompétents, du bas juste qu’en haut.

La solution est très simple, mais personne ne me croit. ANNULEZ VOTRE VOTE, partout où vous avez droit de vote. Il n’y a pas de choix. Il n’y en a plus de Bougeault, de Chartrand, de Layton. Il y a encore Greta Tunberg, mais elle n’est pas assez folle pour se présenter. On lui a coupé les ailes une fois. C’est assez.

SVP, restez en santé!

John Mallette

Le Poète Prolétaire