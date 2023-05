« Il n’y a pas de raison pour des pourparlers de paix » – Un tournant se prépare sur le front de l’Est ukrainien

Par Dmitry Orlov – Le 18 mai 2023 – Source Club Orlov

On entend de plus en plus de voix occidentales suggérer que des pourparlers de paix dans l’ancienne Ukraine pourraient être une bonne idée, ce qui indique que certaines personnes ont peut-être dépassé le stade du déni (quelques sanctions et la Russie se repliera comme un parapluie) et de la colère (jetez tout votre argent et toutes vos armes sur le régime de Kiev !) et approchent le stade du marchandage (laissons la Russie garder la Crimée, mais rendre le reste). Comme pour les étapes précédentes, cette attitude repose sur une incompréhension très profonde de la situation actuelle. Ce n’est pas si difficile à expliquer – à ceux qui sont prêts à traiter de nouvelles informations – et je vais donc essayer.

1. L’idée de pourparlers de paix présuppose un certain niveau de confiance entre les deux parties. Dans le cas présent, la confiance n’existe tout simplement pas, car l’Occident n’a pas tenu ses promesses. Lorsque la Russie a autorisé la réunification de l’Allemagne, elle a accepté la promesse que l’OTAN ne s’étendrait pas vers l’est ; or, c’est exactement ce que l’OTAN a fait, jusqu’aux frontières de la Russie en Scandinavie et dans les pays baltes, et elle continue d’entretenir le fantasme d’absorber ce qu’il reste de l’Ukraine. Au lieu de permettre aux insurgés de Donetsk de vaincre rapidement le régime de Kiev installé par les États-Unis en 2014, la Russie a accepté les accords de Minsk, que le régime de Kiev a complètement ignorés, puis les dirigeants de l’Allemagne et de la France qui ont signé les accords ont admis qu’il ne s’agissait que de tactiques dilatoires utilisées pour gagner du temps afin d’armer et d’entraîner la partie ukrainienne. Et, par souci de concision, passons sur les nombreuses promesses non tenues par les États-Unis. Tout cela a permis à la Russie de qualifier l’Ukraine de “non-agreement-capable” (недоговороспособные). L’UE et les Nations unies sont tout aussi indignes de confiance. Prenons l’exemple de l’accord sur les céréales. L’accord impliquait une contrepartie : Les exportations de céréales ukrainiennes seraient débloquées en échange de l’autorisation de certaines exportations russes. La Russie a respecté sa part de l’accord, mais le reste a été ignoré. Les pourparlers seraient donc vains, car il ne peut y avoir d’accord de paix s’il n’y a pas de confiance – et il n’y a pas de confiance.

2. L’idée de pourparlers de paix présuppose l’existence d’une guerre, mais il n’y a pas de guerre. Il s’agit d’une opération militaire spéciale contre des terroristes et des criminels de guerre qui, pendant huit ans, ont bombardé la population civile russe, violé les droits des Russes de multiples façons, puis planifié un assaut total contre la Russie que l’armée russe a déjoué. Il n’y a pas eu de déclaration de guerre ni de rupture des relations diplomatiques : l’ambassade ukrainienne à Moscou est toujours ouverte, tout comme l’ambassade russe à Kiev. La Russie permet aux détenteurs de passeports ukrainiens d’entrer sans visa et leur offre une voie simplifiée vers la citoyenneté russe. La Russie considère que les Russes et les Ukrainiens sont les mêmes personnes et ont les mêmes droits, mais que l’État ukrainien a perdu ses droits à la souveraineté en vertu du droit international parce qu’il a violé les droits des personnes qui s’identifient comme Russes, choisissent de parler russe et de pratiquer le culte dans les cathédrales et les églises orthodoxes russes. L’opération militaire spéciale ne peut être considérée comme terminée tant que tous les terroristes et criminels de guerre de l’ancienne Ukraine n’auront pas été tués ou traduits en justice et que le territoire de l’ancienne Ukraine n’aura pas été entièrement démilitarisé, et rien de tout cela n’est négociable.

3. L’idée de pourparlers de paix présuppose une proposition de départ raisonnable. Un exemple de proposition de départ déraisonnable est celle qui offre à l’autre partie quelque chose qu’elle ne veut pas, comme la levée des sanctions américaines et européennes qui sont, de l’avis de la Russie, unilatérales et donc illégales et qui, en tout état de cause, font beaucoup plus de mal à l’UE qu’à la Russie. Un autre exemple d’échec est la demande faite à la Russie de céder une partie de son territoire souverain. Selon la Constitution russe, la Crimée, la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lougansk et les régions de Zaporozhye et de Kherson font désormais toutes partie de la Fédération de Russie sur la base de leurs droits d’autodétermination internationalement reconnus et des résultats d’un référendum public, et tout appel public à leur séparation est un crime au regard du droit russe. Suggérer que les fonctionnaires russes commettent une trahison n’est pas un bon moyen d’entamer des négociations.

4. L’idée de pourparlers de paix présuppose un minimum de respect mutuel entre les parties impliquées dans la négociation. Pourtant, si l’on prend n’importe lequel des nombreux articles sur la Russie publiés aux États-Unis ou dans l’Union européenne, que l’on remplace simplement “Russes” et “Russe” par “Juifs” et “Juif” et que l’on publie le résultat, on se retrouve assez rapidement en prison pour crime de haine. La russophobie, qui sévit en Occident, n’est pas différente de l’antisémitisme ou du racisme en général. Pourquoi les autorités russes souhaiteraient-elles accorder une audience à des personnes aussi répréhensibles et méprisables ?

5. L’idée de pourparlers de paix présuppose que les deux parties au conflit ont quelque chose à y gagner. Or, qu’est-ce que la Russie a à gagner d’une cessation prématurée des hostilités, avant d’avoir pleinement atteint les objectifs de démilitarisation, de dénazification et de neutralité de l’Ukraine, qui sont les buts déclarés de son opération militaire spéciale ? En outre, ce ne sont pas les seuls objectifs que la Russie souhaite atteindre : quelques mois avant le début de l’opération, la Russie a demandé aux États-Unis et à l’OTAN de tenir leurs promesses et d’honorer leurs engagements en matière de sécurité collective, notamment en ramenant l’expansion de l’OTAN à ses positions de 1997 et en retirant les troupes étrangères et les armes offensives de l’Europe de l’Est. En outre, l’opération militaire spéciale a permis de concentrer l’attention du monde sur des tâches essentielles : la dédollarisation, l’organisation de la sécurité collective autour d’organisations alternatives telles que les BRICS et l’OCS (dont le nombre de membres augmente rapidement), qui s’articulent autour de la Chine en tant que force économique et de la Russie en tant que puissance militaire ultime et fournisseur de sécurité, et l’achèvement de la décolonisation en Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans les anciennes républiques soviétiques. Toutes ces tâches sont encore inachevées et nécessitent plus de temps.

6. L’idée de pourparlers de paix suppose que les deux parties au conflit soient pressées par le temps. Or, la Russie n’est pas du tout pressée. Elle a engagé entre 10 et 15 % de ses forces armées dans l’opération militaire spéciale. Elle n’a pas institué d’appel sous les drapeaux en temps de guerre et s’est contentée d’appeler une petite fraction de réservistes au service actif et d’accepter quelques volontaires. Son économie n’est pas en état de guerre et se porte très bien, la croissance devant reprendre dans le courant de l’année. La Russie a profité du conflit pour tester ses armes et ses tactiques dans le cadre d’une confrontation directe avec l’OTAN (qui commande dans une large mesure les forces ukrainiennes), pour mettre à jour ses systèmes d’armes et pour développer de nouvelles armes et tactiques, en particulier dans le domaine de la défense aérienne, de la guerre des drones et de la guerre radio-électronique. En outre, ce conflit a donné à la Russie l’occasion de se débarrasser de ses ennemis internes, dont beaucoup ont choisi de quitter volontairement la Russie. La Russie a déjà regagné un certain nombre de territoires historiquement russes et, au fur et à mesure que l’opération militaire spéciale se poursuit, elle devrait en gagner d’autres, augmentant ainsi sa puissance géopolitique et son potentiel économique. Au total, pour la Russie, les avantages de l’opération militaire spéciale dépassent largement les coûts et elle est loin d’avoir fini d’engranger ces avantages.

7. L’idée de pourparlers de paix présuppose qu’aucune des deux parties au conflit n’entrevoit une voie relativement facile et peu risquée vers une victoire absolue, mais la Russie voit justement cette voie. L’Occident collectif s’est gravement blessé lui-même en imposant des milliers et des milliers de sanctions à la Russie. Plus important encore, l’ensemble de l’UE, et l’Allemagne en particulier, ont détruit la base de leur prospérité économique, à savoir l’énergie bon marché fournie par la Russie, et sont par conséquent entrés dans une boucle de crise économique dont ils sortiront trop faibles pour s’opposer à la Russie. De l’autre côté de l’océan, les États-Unis sont, d’un point de vue économique, un homme mort. Leur dernier vestige de puissance économique repose sur le pétrole de schiste, qui a atteint son apogée et est appelé à décliner rapidement. Son Trésor et son système bancaire sont tous deux au bord de l’effondrement, car le monde abandonne progressivement le dollar américain. Le pays est dirigé par un président marionnette sénile, dont le vice-président est une idiote ricanant. Le pays est en proie à une guerre civile naissante qui ne manquera pas d’éclater à mesure que l’effondrement financier se poursuivra et que les conditions économiques s’aggraveront. Compte tenu de ces développements, les États-Unis pourraient ne plus être en lice, les bases militaires américaines dans le monde deviendront non fonctionnelles, l’UE et l’OTAN se dissoudront, et les Européens et d’autres anciennes nations vassales des États-Unis remplaceront leurs dirigeants fantoches américains par des conservateurs patriotes et rétabliront des relations bilatérales avec la Russie. La Russie savait peut-être ce qu’elle voulait au début de l’opération militaire spéciale, mais ce qu’elle pourrait obtenir à la fin pourrait dépasser les rêves les plus fous de ses dirigeants.

8. L’idée de pourparlers de paix présuppose que les deux parties craignent d’être entraînées dans un conflit plus large et considèrent les pourparlers de paix comme un moyen de l’éviter et de limiter les dégâts. Pourtant, du point de vue de la Russie, l’opération militaire spéciale est autolimitée : Mis à part les actes sporadiques de terrorisme ukrainien, le conflit se limite à la ligne de front de 1 000 km qui traverse l’ancienne Ukraine orientale ; les nationalistes ukrainiens sont détruits à un rythme effréné, avec un millier d’hommes par jour et un ratio de pertes très favorable aux Russes, de l’ordre de 10 contre 1 ; Avec sa nouvelle génération d’armes hypersoniques contre lesquelles l’OTAN et les États-Unis n’ont pas de contre-mesures, la Russie domine totalement l’escalade, si bien que les commandants des États-Unis et de l’OTAN vivent dans la peur abjecte d’avoir à affronter directement la Russie.

À ce stade, le plus grand risque pour la Russie est que l’armée ukrainienne abandonne tout simplement, que ses partisans occidentaux s’éclipsent honteusement et qu’il ne reste plus qu’une Uk-ruine que les Russes devront gérer seuls, en assurant le maintien de l’ordre et en nourrissant une population misérable mais hostile. Pour éviter ce scénario, les Russes se livrent à un véritable théâtre de la honte, feignant la faiblesse afin de soutenir le moral des forces ukrainiennes et de les inciter à continuer à se battre et, idéalement, à lancer une contre-offensive, car il sera alors beaucoup plus facile pour les Russes de les décimer. La récente vidéo hystérique d’Evgeny Prigogin devant des soldats morts se plaignant d’un manque de munitions est un excellent exemple de ce genre. Comme il est à la tête de Wagner, une société militaire privée, il peut se comporter honteusement devant les caméras sans entacher l’honneur de l’armée russe, et les propagandistes du Kremlin profitent pleinement de cet arrangement commode.

Mais en fin de compte, la Russie sera très probablement contrainte d’accepter ce qui, tout au long de l’histoire, a constitué la fin par défaut, normale et attendue d’un conflit armé : la capitulation et la reddition inconditionnelle. Il semblerait que le monde soit enfin à court d’imbéciles qui veulent signer des traités de paix avec l’Occident.

