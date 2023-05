Quel bilan pour le COVID et la preuve des BIOLABS militaires (Raoult-Henrion-Caude)

Quel bilan pour le covid ? UPR – 22 mai 2023

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Raoult : « Deux livres m’ont marqué, c’est Baudrillard et Debord, La société de consommation et La société du spectacle. »

François Asselineau a invité le professeur Didier Raoult à l’occasion de la publication de son autobiographie aux éditions Michel Lafon. La rencontre s’est tenue en duplex entre Marseille et le studio UPRTV à Paris, nous la publions ce lundi 22 mai 2023, trois ans jour pour jour après la publication dans la revue médicale The Lancet de l’étude entièrement falsifiée concluant à la nocivité de l’hydroxychloroquine dans le traitement de la première variante de la covid-19.

Au cours de cet échange, François Asselineau et le professeur Raoult retracent l’historique de la pandémie de la Covid-19 et reviennent sur les décisions aberrantes prises par les gouvernements Philippe et Castex et leurs conséquences désastreuses pour la France et les Français.

Ils abordent également les énormes soupçons pesant sur Big Pharma dont on nous fait croire qu’il faudrait la considérer différemment des autres industries en termes d’éthique et de rapport aux profits financiers.

Enfin sur un plan plus philosophique et en prenant du recul sur les événements, ils comparent certaines similitudes de leurs parcours respectifs. Des parcours d’individus préférant le doute au prêt-à-penser, réfléchissant par eux-mêmes et capables de dire non à leur autorité lorsque celle-ci fait fausse-route.