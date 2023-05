Guerre en Ukraine: Intermède de réinformation (Castelnau)

Source: Régis de Castelnau : Guerre en Ukraine (vidéo intermède) (reseauinternational.net)

Après la chute de Bakhmout et dans l’attente de la fameuse «contre-offensive ukrainienne», poursuite de la guerre de la communication. Aiguillonnés par l’OTAN et conseillés par les experts de plateaux les Ukrainiens lancent des opérations de diversion. «Cheval de Troie à l’envers» nous dit BHL, stratégie des «Mille piqûres» analyse le sergent Garcia et Jean Dominique Merchet change les piles de sa calculette pour savoir quelle surface le commando néonazi a envahi la région de Belgorod avant que les survivants repartent en courant.

Pendant ce temps, et après le G7 d’Hiroshima on se demande si des négociations de paix seraient possibles.

A priori non. Explications. (Voir: Guerre en Ukraine: Les États-Unis préparent l’Europe à un conflit de longue durée (Politico) – les 7 du quebec et « Il n’y a pas de raison pour des pourparlers de paix » – Un tournant se prépare sur le front de l’Est ukrainien – les 7 du quebec).

Les éclairages de Vu du Droit

