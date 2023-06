POUR COMPRENDRE « LE CAPITAL »,FRANZ MEHRING et ROSA LUXEMBURG

« LE CAPITAL » FRANZ MEHRING



I. — Les douleurs de l’enfantement

.

Quand Marx déclina l’invitation à assister au congrès de Genève

parce qu’il jugeait plus important pour les travailleurs d’achever

son œuvre principale — il pensait n’avoir écrit jusque-là que des

vétilles — que de participer à un congrès quelconque, il avait en vue la

besogne entreprise depuis le 1er janvier 1866 : mettre au net et rédiger le

premier livre. Et, au début, l’affaire allait bon train, car « il avait natu-

rellement plaisir à lécher l’enfant après tant de douleurs d’enfantement »

.

Ces douleurs d’enfantement avaient duré à peu près deux fois autant

d’années que la physiologie demande de mois pour la fabrication d’un

enfant normal. Marx pouvait dire avec raison que jamais peut-être une

œuvre de cette nature n’avait été écrite dans des conditions plus diffi-

ciles. Il n’avait cessé de s’assigner des délais pour en finir, « en cinq

semaines» comme en 1851, ou « en six semaines» comme en 185g, mais

ces projets se heurtaient à sa propre critique impitoyable et à son

incomparable scrupulosité, qui l’incitaient toujours à de nouvelles

recherches et que ne pouvaient ébranler même les exhortations

impatientes de son plus fidèle ami.

.

Fin i865, son travail était achevé, mais ce n’était encore qu’un manus-

crit géant qui, sous cette forme, ne pouvait être édité par personne que

par lui, pas même par Engels. De janvier 1866 à mars i867, Marx tira de

cette masse énorme le premier livre du Capital dans son texte classique,

comme un « tout artistique », ce qui constitue bien l’illustration la

plus brillante de sa fabuleuse puissance du travail. Ces cinq trimestres

furent, en effet, remplis par d’incessantes maladies qui mirent même ses

jours en danger en février 1866, par une accumulation de dettes ‘qui

1. Extrait de Karl Marx. Histoire de sa vie, Leipzig 1920. (3e édition).

« lui cassaient la tête », enfin, et surtout par les absorbants travaux pré

paratoires au congrès de Genève des Internationales.

.

En novembre 1866, le premier paquet du manuscrit parvenait à Otto

Meissner, à Hambourg, éditeur démocratique, chez qui Engels avait

déjà fait paraître son petit ouvage sur la question militaire prussienne.

A la mi-avril 1867, Marx apporta lui-même le reste du manuscrit à Ham

bourg et trouva en Meissner un « gentil garçon » avec qui tout

s’arrangea après de courtes négociations. En attendant les premières

épreuves de l’impression qui s’effectuait à Leipzig, Marx rendit visite

à son ami Kugelmann, à Hanovre, dont l’agréable famille lui réserva

l’accueil le plus hospitalier. Il passa là des semaines heureuses qu’il

compta lui-même parmi « les plus belles et les plus riantes oasis dans le

désert de l’existence ». Une circonstance contribua aussi quelque peu à

son humeur joyeuse, et une circonstance à laquelle il n’était nullement

habitué : les milieux cultivés de Hanovre le reçurent avec considération

et sympathie ; et le 24 avril, il écrivait à Engels :

.

C’est que nous avons tous deux auprès de la bourgeoisie « cultivée » une position toute différente de ce que nous savons.

Et Engels répondait le 27 avril :

Je me suis toujours imaginé que ce satané livre, que tu as couvé si

longtemps, était la cause première de ta poisse et que tu ne sortirais

de cette poisse que le jour où tu en serais délivré. Ce travail éternel

lement inachevé t’écrasait physiquement, intellectuellement et finan

cièrement et je comprends fort bien qu’une fois débarrassé de ce cau

chemar, tu te croies maintenant devenu un autre homme, d’autant

plus que le monde, dès que tu vas y entrer, ne te paraîtra pas si

morose que par le passé 1 2 .

.

Engels y attachait l’espoir d’être bientôt débarrassé de ce « commerce

de chien ». Tant qu’il y était plongé il n’était bon à rien; la chose

avait surtout empiré depuis qu’il était principal, à cause des responsa-

bilités accrues.

.

Marx lui répondit à ce sujet le 7 mai :

J’espère, et j’ai la ferme conviction, que dans une année je serai

suffisamment riche pour pouvoir réformer de fond en comble la situa

tion économique et voler de nouveau de mes propres ailes. Sans toi,

je n’aurais jamais pu mener mon œuvre à bonne fin et, je te l’assure,

j’ai toujours eu comme un poids sur la conscience à constater que

c’était principalement à cause de moi que tu laissais gaspiller dans le

commerce et rouiller ta force merveilleuse et que, par-dessus le

marché, il te fallait encore prendre ta part de mes petites misères 5 .

.

1. Correspondance Marx-Engels, t. IX, p. 153. (Edit. Gostes).

2. Même ouvrage, même tome, p. 159.

En vérité, ni dans les années qui suivirent ni même d’une façon

générale Marx, n’est devenu « riche » et Engels dut rester encore quelques

années dans le « commerce de chien » ; néanmoins, l’horizon commen

çait à s’éclaircir.

.

Marx devait depuis longtemps une lettre à un adepte, l’ingénieur des

mines Siegfried Meyer, qui avait vécu jusque-là à Berlin et qui, vers

cette époque, émigra aux Etats-Unis ; durant ces journées de Hanovre,

Marx paya sa dette avec des paroles qui mettent une fois de plus en

lumière son « insensibilité ». 11 écrivait :

.

Vous devez avoir très mauvaise opinion de moi, d’autant plus

mauvaise si je vous dis que vos lettres ne m’ont pas seulement procuré

une grande joie, mais m’ont été une véritable consolation durant la

douloureuse période où je les reçus. Savoir assuré à notre parti un

homme de valeur, à la hauteur des principes, me dédommage du pire.

En outre, vos lettres étaient remplies de la plus agréable amitié {jour

moi personnellement et vous concevez que, en lutte acharnée avec le

monde (officiel), je puis sous-estimer cela moins que tout. — Pourquoi

donc alors ne vous ai-je pas répondu ? Parce que je ne cessais de

flotter au seuil de la tombe. Je devais, par conséquent, mettre à profit

le moindre moment où j’étais capable de travailler pour achever mon

œuvre, à laquelle j’ai sacrifié la santé, le bonheur de vivre et la

famille. J’espère que cette explication se suffit. Je me ris des hommes

dits pratiques et de leur sagesse Si l’on voulait être un bœuf, on

pourrait, naturellement, tourner le dos aux douleurs de l’humanité et

s’occuper de sa propre personne. Mais je me serais vraiment tenu pour

impratique’ si j’étais mort sans avoir entièrement achevé mon œuvre,

au moins en manuscrit.

.

Dans l’humeur joyeuse de ces journées, Marx a également pris au

sérieux un certain Warnebold, avocat absolument inconnu de lui, qui

lui transmettait le prétendu désir de Bismarck : Celui de l’utiliser, lui

et ses grands talents, dans l’intérêt du peuple allemand. Non pas que

Marx eût été enchanté de cette tentative de l’appâter ; il se sera dit, en

effet, comme Engels : « La façon de penser et l’horizon du bonhomme

sont caractérisés par le fait qu’il juge tout le monde d’après lui même ».

Mais, revenu au terre à terre de tous les jours, Marx aura difficilement

cru au message de Warnebold, Dans l’état encore inachevé de la Confé

dération de l’Allemagne du Nord, quand le danger d’une guerre avec

la France au sujet du commerce luxembourgeois venait à peine d’être

conjuré, il était impossible que Bismarck songeât à heurter de front la

bourgeoisie – elle venait tout juste d’entrer dans son camp et regar –

dait déjà d’un fort mauvais œ’1 ses lieutenants Bûcher et Wagener – en

prenant à son service l’auteur du Manifeste communiste.

.

Ce n’est pas avec Bismarck, mais avec une de ses parentes qu’à son

retour à Londres Marx eut une petite aventure. Il la raconta non sans

une certaine gêne à Kugelmann. Sur le paquebot, une jeune Allemande,

qui l’avait déjà frappé par son maintien tout militaire, lui demanda des

renseignements sur les gares londoniennes; d’où il résulta qu’elle devait

attendre son train pendant quelques heures ; ces quelques heures, Marx,

pn bon cavalier, l’aida à les passer en lui faisant faire une promenade

à Hyde-Park. C’est alors que j’appris qu’elle s’appelait Elisabeth de Puttkamer

et qu’elle était la nièce de Bismarck, chez qui elle venait de passer

quelques semaines à Berlin. Elle avait sur elle tout l’annuaire mili

taire, cette famille fournissant abondamment notre « vaillante armée »

d’hommes d’honneur et de belle taille. C’était une jeune fille instruite

et gaie, mais aiistocrate et « noir-blanc » jusqu’au bout des ongles.

Elle ne fut pas peu étonnée quand elle apprit qu’elle était tombée

dans les mains d’un « rouge » *.

.

Mais la petite dame n’en perdit pas pour cela sa bonne humeur. Dans

une lettre gentillette, elle exprimait à son cavalier avec un « respect

enfantin » les « remerciements les plus cordiaux » pour la peine qu’il

s’était donnée avec elle, « créature sans expérience » ; ses parents faisaient

également savoir leur plaisir d’apprendre qu’il y a encore des gens

aimables en voyage.

.

À Londres, Marx termina la correction de son livre. Cette fois encore,

il ne manqua pas de pester contre la lenteur de l’impression. Mais le

16 août 1867, à deux heures du matin, il pouvait tout de même annoncer

à Engels qu’il venait d’achever la correction de la dernière feuille (la 4g e ).

Ce volume est donc fini. C’est à toi seulement que je dois d’avoir

pu le faire! Sans ton dévouement pour moi, il ne m’eût pas été pos

sible de faire les travaux énormes nécessités par les trois volumes.

Je t’embrasse le cœur rempli de gratitude… Salut mon cher, mon

très cher ami*.

.

1. Lettres à Kugelmann, p. 66. Editions Sociales Internationales, Paris.

2. Correspondance Marx-Engels, t. IX, p. 189-190.

.

Au nombre de ces personnes intelligentes ne comptaient certes pas

les savants allemands qui avaient jeté l’anathème justement sur le pre

mier chapitre du Capital, en raison de son « obscure mystique ».

A première vue, une marchandise nous apparaît comme quelque

chose de trivial, se comprenant très facilement. Mais à l’analyse, il appa

raît que c’est une chose extrêmement compliquée, pleine de subtilités

métaphysiques et d’arguties théologiques. En tant que valeur d’usage,

elle n’a rien de mystérieux… Le bois change de forme quand on en

fait une table. La table n’en reste pas moins du bois, un objet sensible

ordinaire. Mais dès qu’elle figure comme marchandise, elle devient

quelque chose qui tombe et ne tombe pas à la fois sous les sens. Elle

ne se contente plus de poser ses pieds sur le sol; vis à-vis des autres

marchandises, elle se dresse tète en bas, et de sa tète de bois s’épar

pillent les idées les plus bizarres devant lesquelles nous nous étonnons

davantage que si nous voyions la table se mettre à danser. (« Le carac

tère fétiche de la marchandise et son secret * »).

.

Gela, les têtes de bois le prirent mal, qui produisent en quantité

industrielle subtilités métaphysiques et arguties théologiques, mais qui

sont incapables de créer quoi que ce soit d’aussi concret qu’une ordinaire

table de bois.

.

En fait, sous l’angle purement littéraire, le premier chapitre compte

parmi ce que Marx a écrit de plus important. Il passa ensuite à l’analyse

de la façon dont l’argent se transforme en capital. Si, dans la circulation

des marchandises, des valeurs identiques s’échangent les unes contre les

autres, comment le possesseur d’argent peut-il acheter des marchandises

à leur valeur, les vendre à leur valeur et tirer néanmoins de la transac

tion plus de valeur qu’il n’y en a jeté ? 11 le peut uniquement parce que,

dans les conditions sociales actuelles, il trouve sur le marché une mar

chandise d’une nature tellement singulière, dont la consommation est

source de nouvelle valeur. Cette marchandise est la force de travail.

Elle existe dans la personne de l’ouvrier vivant qui a besoin d’une

somme déterminée de moyens de subsistance pour son propre entre

tien et celui de sa famille, laquelle assure la continuation de la main-

d’œuvre même après sa mort. Le temps de travail nécessaire pour four

nir ces moyens de subsistance représente la valeur de la force de travail.

Mais cette valeur payée en salaire est inférieure à la valeur que l’acqué-

reur delà main-d’œuvre parvient à tirer de cette dernière. Le travail

accompli par l’ouvrier en sus du temps nécessaire pour le remplace

ment de son salaire constitue la source de la plus-value, de l’augmen

tation continue du capital. Le travail non payé de l’ouvrier entretient

tous les membres non travailleurs de la société ; c’est sur lui que repose

tout l’édifice social où nous vivons.

.

Il est vrai que le travail non payé n’est pas en lui-même une particu

larité de la société bourgeoise moderne. Depuis qu’il existe des classes

possédantes et non possédantes, la classe non possédante a toujours

dû fournir du travail non payé. Tant qu’une partie de la société délient

le monopole des moyens de production, l’ouvrier doit, degré ou contre

son gré, ajouter au temps de travail nécessaire pour son entretien un

temps de travail en excédent, afin de produire les moyens de subsis

tance destinés aux détenteurs des moyens de production. Le travail

salarié n’est qu’une forme historique particulière du système du travail

non payé qui règne depuis la séparation des classes, une forme histo

rique particulière qui doit être étudiée comme telle pour être juste

ment comprise.

.

Pour la transformation de l’argent en capital, le possesseur d’argent

doit trouver sur le marché l’ouvrier libre, libre en ce double sens qu’il dis

pose comme personne libre de sa force de travail en tant que marchan

dise lui appartenant, et qu’il n’a pas d’autre marchandise à vendre,

donc qu’il est séparé de tous les objets nécessaires à la réalisation de sa

force de travail. Ce n’est pas là un rapport historique naturel, car la

nature ne produit pas d’un côté des possesseurs d’argent et de mar-

chandises et de l’autre des êtres possédant stuh ment leur force de travail.

Mais ce n’est pas non plus un rapport social commun à toutes les

périodes de l’histoire ; c’est le résultat d’un long développement histo

rique, le produit de nombreuses transformations économiques, de toute

une série de vieilles formations disparues de la production sociale.

La production des marchandises est le point de départ du capital. La

production des marchandises, la circulation des marchandises et leur

circulation développée— le commerce — forment les conditions histo

riques qui président à son apparition. De la création du commerce moderne

et du marché mondial au xvi e siècle date l’histoire moderne du capi

tal. L’illusion des économistes vulgaires voulant qu’il se toit trouvé

a une certaine époque une élite travailleuse accumulant des richesses et

une masse de gueux paresseux n’ayant rien eu à vendre au bout du

compte que leur propre peau est une fade puérilité : une puérilité aussi

fade que la pénombre dans laquelle les historiens bourgeois plongent la

désagrégation du mode de production féodal, qu’ils présentent comme

l’émancipation de l’ouvrier et non pas, du même coup, comme la trans

formation du mode de production féodal en mode de production capi

taliste.

.

En même temps que les ouvriers cessaient d’appartenir directe

ment aux moyens de production, comme les esclaves et les serfs, les

moyens de production cessaient de leur appartenir, comme chez le

paysan et l’artisan travaillant à leur compte. Par une série de méthodes

violentes et cruelles, que Marx décrit en détail dans son chapitre sur

l’accumulation primitive, en se fondant sur l’histoire anglaise, la grande

masse de la population fut dépouillée de la terre, des moyens de

subsistance et des instruments de travail. Ainsi prirent naissance les

ouvriers libres dont le mode de production capitaliste avait besoin ;

le capital est venu au monde dégouttant de sang et de boue par tous

ses pores, de la tête aux pieds. A peine dressé sur ses propres jambes,

non seulement il maintint, mais encore il reproduisit à une échelle sans

cesse croissante la séparation entre le travailleur et la propriété des

conditions qui permettent la réalisation du travail.

.

Le salariat se distingue des formes antérieures de travail non payé

par le fait que le mouvement du capital est démesuré, que son

appétit de surtravail est insatiable. Dans les formations sociales-écono-

miques où la valeur d’usage prédomine dans le produit, et non sa

valeur d’échange, le surtravail est limité par un cercle plus ou moins

large de besoins , mais la nature de la production ne donne pas lieu à

un besoin illimité de surtravail. Il en va autrement quand prédomine

la valeur d’échange. Producteur du labeur d autrui, soutireur de sur

travail et exploiteur de la main-d’œuvre, le capital surpasse de loin en

énergie, en étendue et en efficacité tous les processus de production

antérieurs, basés sur le travail forcé direct. Il ne s’agit pas pour lui du

processus de travail, de la production de valeurs d’usage, mais du pro

cessus de mise en valeur, de la production de valeurs d’échange, dont

il pourra tirer plus de valeur qu’il n’y en a investi. L’appétit de plus-

value ignore la satiété ; la production de valeurs d’échange ne connaît

pas les limites que la satisfaction des besoins assigne à la production

de valeurs d’usage.

.

De même que la marchandise est unité 1 de valeur d’usage et de

valeur d’échange, de même le processus de production de la mar

chandise est unité de processus de travail et de processus générateur

de valeur. Le processus générateur de valeur dure jusqu’au moment

où la valeur de la main-d’œuvre payée en salaire est remplacée par

une valeur égale. A partir de ce point, il devient processus de produc

tion de plus-value, processus de mise en valeur. Unité de processus de

travail et de processus de mise en valeur, il devient processus de pro

duction capitaliste forme capitaliste de la production des marchandises.

Dans le processus de travail, l’ouvrier et le moyen de produclion coo

pèrent ; dans le processus de mise en valeur, les mêmes parties consti

tuantes du capital apparaissent comme capital constant et capital

variable. Le capital constant se convertit en moyens de produclion :

matériel brut, produits accessoires, instruments de travail, et ne change

pas de valeur dans le processus de production. Le capital variable se

convertit en force de travail et change de valeur dans le processus de

production : il reproduit sa propre valeur plus un excédent, la plus-

value. qui peut elle-même varier, être plus grande ou plus petite. De la

sorte, Marx se trace une voie parfaitement claire pour l’étude de la

plus-value dont il trouve deux formes, la plus-value absolue et la plus-

value relative, qui ont joué des rôles différents, mais l’un et l’autre

décisifs, dans l’histoire du mode de production capitaliste.

.

De la plus-value absolue est produite quand le capitaliste prolonge

le temps de travail au delà du temps nécessaire pour la reproduction de

la force de travail. Si tout allait selon ses désirs, la journée de travail

aurait vingt-quatre heures, car plus est longue la journée de travail et

plus est grande la plus-value produite. Inversement, l’ouvrier a le

juste sentiment que chaque heure de travail fournie en sus de l’équi

valent du salaire lui est soutirée injustement. Son propre corps est là

pour montrer ce q te signifie travailler trop longtemps. La lutte pour

la longueur de la journée de travail n’a pas cessé depuis la première

apparition historique d’ouvriers libres jusqu’à maintenant. Le capitaliste

lutte pour son profit et la concurrence l’oblige — fût-il personnelle

ment un homme probe ou un coquin — à prolonger la journée de

travail jusqu’aux extrêmes limites des possibilités humaines. L’ouvrier

lutte pour sa santé, pour quelques heures de repos quotidien, afin de

pouvoir exercer une activité humaine en dehors du « travailler, man

ger et dormir ».

.

Marx décrit de la façon la plus impressionnante le

demi-siècle de guerre civile menée en Angleterre par la classe capitaliste

et la classe ouvrière ; celte guerre civile commença avec la naissance de

la grande industrie, qui incita les capitalistes à renverser toutes les

limites que la nature et les coutumes, l’âge et le sexe, le jour et la nuit,

traçaient à l’exploitation du prolétariat : elle durera jusqu’à la pro

mulgation du bill des dix heures, conquis par la classe ouvrière comme

un puissant obstacle social qui l’empêche de se livrer elle-même et

son espèce par un contrat volontaire, à la discrétion absolue du capital.

.

Delà plus-value relative est produite quand le temps de travail néces

saire pour la reproduction de la force de travail est réduit au bénéfice

du surtravail. La valeur de la force de travail est réduite quand la

force productive du travail est accrue dans les branches d’industrie

dont les produits déterminent la valeur de la force de travail. Pour

cela, il faut un bouleversement continu du mode de production, des

conditions techniques et sociales du processus de travail. Les explica

tions historiques, économiques, technologiques et psycho-sociales déve

loppées à ce sujet par Marx dans une série de chapitres traitant de la

coopération, de la division du travail et de la manufacture, du machi

nisme et de la grande industrie, ont été reconnues même par les bour

geois, comme des sources fécondes de découverte scientifique.

Marx ne montre pas seulement que le machinisme et la grande indus

trie ont engendré une misère effroyable, comme aucun mode de pro

duction ne l’avait fait avant eux; il montre aussi que, dans son « révolu-

tionnement » ininterrompu, la société capitaliste prépare une forme

sociale plus élevée. La législation des fabriques est la première réac

tion consciente et systématique de la société sur la structure antina-

turelle de son processus de production. En réglementant le travail

dans les fabriques et la manufacture, cette législation n’apparaît tout

d’abord que comme une ingérance dans les droits d’exploitation du

capital.

.

Mais la rigueur des faits oblige bientôt à réglementer aussi le travail

à domicile et à intervenir dans l’autorité paternelle, c’est-à dire à

reconnaître qu’avec la base économique de l’antique famille et du travail

à domicile qui lui correspond, la grande industrie disloque elle-même

les vieilles conditions de la famille. « Si terrible et si écœurante que

paraisse la dissolution de l’antique famille dans le système capitaliste, il

n’en reste pas moins que la grande industrie, par le rôle décisif qu’elle

assigne aux femmes, aux adolescents et aux enfants des deux sexes dans

les processus de production socialement organisés et en dehors de la

sphère familiale, pose une nouvelle base économique pour une forme

supérieure de la famille et les relations entre les deux sexes. Il serait

naturellement aussi absurde de considérer comme absolue la forme

germano-chrétienne de la famille que les formes romaine et grecque

antiques ou la forme orientale, qui constituent d’ailleurs une série de

développements historiques successifs.

.

Il est également évident que la

combinaison du personnel ouvrier collectif, formé d’individus de tout

sexe et de tout âge, bien que, dans sa forme capitaliste naturellement

brutale, où l’ouvrier existe pour le processus de travail et non pas le

processus de travail pour l’ouvrier elle constitue*, une source cmpoison-

née de corruption et d’esclavage, doit se transformer, si les conditions

sont favorables, en une source de développement humain 1 . » La

machine, qui dégrade l’ouvrier pour n’en faire que son appendice,

crée en même temps la possibilité de porter les forces produc

tives de la société à un niveau élevé qui permettra un développement

humain pour tous les membres de la société, ce pourquoi toutes les

formes sociales antérieures étaient trop pauvres.

.

Après avoir étudié la production de la plus-value absolue et relative,

Marx développe la première théorie rationnelle du salaire que connaisse

l’histoire de l’économie politique. Le prix d’une marchandise est sa

valeur exprimée en argent et le salaire est le prix de la force de travail.

Ce D’est pas le travail qui apparaît sur le marché, mais l’ouvrier qui

offre sa force de travail, et le travail ne prend naissance qu’avec la con

sommation de la marchandise « main-d’œuvre ». Le travail est la

substance et Ja mesure immanente des valeurs, mais lui-même n’a pas

de valeur. Cependant, le salaire semble payer le travail parce que

l’ouvrier ne le reçoit qu’une fois le travail accompli. La forme du salaire

efface toute trace de division de la journée de travail en travail payé et

travail non payé. C’est l’inverse de ce qui se passe avec l’esclavage.

.

L’esclave semblait ne travailler que pour son maître, même dans la

partie de la journée de travail où il ne faisait que remplacer la valeur de

ses propres moyens de subsistance ; tout son travail apparaît comme du

travail non payé. Dans le salariat, au contraire, le travail non payé lui-

même apparaît comme payé. Dans un cas, le rapport de propriété dis

simule le travail effectué pour son propre compte par l’esclave ; dans

l’autre, le rapport d’argent dissimule le travail gratuit de l’ouvrier

salarié. On conçoit, par conséquent, écrit Marx, l’importance décisive de

la transformation de la valeur et du prix de la force de travail en

salaire ou en valeur et prix du travail lui-même. Sur cette forme

apparente, qui rend invisible le rapport réel et fait apparaître

exactement son contraire, repose toute la notion juridique de l’ouvrier

comme du capitaliste, toute la mystification du mode de production

capitaliste, toutes ses illusions de liberté, toutes les billevesées apolo

gétiques de l’économie vulgaire.

.

Les deux formes fondamentales du salaire sont le salaire horaire et le

salaire aux pièces. A la lumière des lois du salaire horaire, Marx

démontre le vide intéressé des phrases prétendant qu’une limitation de

la journée de travail doit faire baisser le salaire. C’est exactement le con-

traire qui est vrai. Une diminution passagère de la journée de travail

réduit le salaire, mais une diminution durable l’élève ; plus est longue

la journée de travail, plus le salaire est bas.

.

Le salaire aux pièces n’est pas autre chose qu’une forme modifiée du

salaire au temps ; c’est la forme du salaire qui correspond le mieux au

mode de production capitaliste. Il prit une grande extension durant la

période manufacturière proprement dite ; dans la phase du développe

ment tumultueux de la grande industrie anglaise, il fut un moyen

d’allonger le temps de travail et de réduire les salaires. Le salaire aux

pièces est très avantageux pour le capitaliste, parce qu’il rend en grande

partie superflue la surveillance du travail et qu’il offre, par-dessus le

marché, les occasions les plus diverses d’amputer le salaire et d’accomplir

d’innombrables autres escroqueries. Pour les ouvriers, il entraîne en

revanche de grands désavantages : éreintement par le surtravail qui

doit augmenter le salaire, alors qu’il tend, en fait, à le réduire, concur

rence accrue entre les ouvriers et affaiblissement de leur conscience soli

daire, apparition de parasites qui s’interposent entre les capitalistes et

les ouvriers, d’intermédiaires qui détachent du salaire payé un fragment

considérable, et ainsi de suite.

.

Le rapport entre plus-value et salaire fait que le mode de production

capitaliste non seulement reproduit sans cesse le capital, mais encore

engendre en permanence le paupérisme des ouvriers : d’un côté les

capitalistes qui sont les propriétaires de tous les moyens de subsistance,

de toutes les matières premières et de tous les instruments de travail, et

de l’autre la grande masse des ouvriers qui sont obligés de vendre leur

force de travail à ces capitalistes pour une quantité de moyens de sub

sistance tout juste suffisante dans le meilleur des cas à les maintenir en

état de travailler et à élever une nouvelle génération de prolétaires

capables de travailler. Mais [le capital ne fait pas que se reproduire, il

s’accroît et se multiplie sans répit; et Marx consacre le dernier chapitre

du premier livre à ce « processus d’accumulation ».

.

La plus-value découle du capital, mais le capital découle aussi de la

plus-value. Une partie de la plus-value produite annuellement est con-

sommée en tant que revenu par les classes possédantes, parmi lesquelles

elle se répartit, cependant qu’une autre partie est accumulée sous foi me

de capital. Le travail non payé soutiré à la classe ouvrière est mainte-

nant un moyen de lui soustraire de plus en plus de travail non payé.

D’une façon générale d’ailleurs, le capital primitivement avancé

devient, au cours de la production, une grandeur de plus en plus infime

quand on le compare au capital directement accumulé, c’est-à-dire à la

plus-value ou au surproduit qui revient au capital, soit dans la main

qui a accumulé, soit dans une main étrangère. La loi de la propriété

privée reposant sur la production et la circulation des marchandises

se mue en son contraire direct par le jeu de sa propre dialectique

interne et inéluctable. Les lois de la production des marchandises

semblent fonder le droit de propriété du travailleur sur son propre

travail.

.

Des possesseurs égaux de marchandises étaient face à face ;

pour chacun d’eux, le moyen d’appropriation de la marchandise de

l’autre n’était que l’aliénation de sa propre marchandise et cette mar-

chandise ne pouvait être produite que par le travail. Maintenant, la

propriété apparaît, du côté du capitaliste, comme le droit de s’emparer

du travail d’autrui non payé ou du produit de ce travail, du côté

de l’ouvrier comme l’impossibilité de s’approprier le produit fabriqué

par lui-même.

.

Lorsque les prolétaires modernes eurent commencé à discerner ce

rapport, lorsque le prolétariat urbain de Lyon eut fait sonner le tocsin,

que le prolétariat agricole d’Angleterre lâcha le coq rouge, les écono

mistes vulgaires inventèrent la « théorie de l’abstinence » d’après

laquelle le capital prend naissance grâce à 1’ « abstinence volontaire »

de la classe capitaliste, théorie que Marx fouaille tout aussi impitoyable-

ment que Lassalle l’avait fouaillée avant lui. Mais ce qui contribue réel-

lement à l’accumulation du capital, c’est « l’abstinence » imposée aux

ouvriers, l’abaissement forcé du salaire au-dessous de la valeur de la force

de travail, ayant pour but de transformer partiellement en fonds

d’accumulation du capital le fonds de consommation nécessaire des

ouvriers. Nous trouvons là l’origine réelle des jérémiades sur la vie

« luxueuse » des ouvriers, les litanies interminables sur la bouteille de

champagne que des maçons auraient un jour vidée pour leur petit

déjeuner, les recettes de cuisine à bon marché des réformateurs sociaux

chrétiens et tout ce qui appartient à ce domaine de la mesquinerie capi

taliste.

.

Voici donc ce qu’est, en fait, la loi générale de l’accumulation capita-

liste. La croissance du capital implique la croissance de sa partie variable

ou partie transformée en force de travail. Si la composition du capital

reste invariable, si une quantité déterminée de moyens de production

a toujours besoin delà même masse de force de travail pour être mise en

mouvement, la demande de main-d’œuvre et le fonds de subsistance

des ouvriers grandissent en relation directe avec le capital, d’autant plus

vite que le capital grandit plus vite. De même que la reproduction

simple reproduit continuellement le même rapport capitaliste

de même l’accumulation reproduit le rapport capitaliste à un niveau

supérieur : augmentation du nombre des capitalistes ou de leur

importance à un pôle, augmentation du nombre des ouvriers salariés à

l’autre.

.

L’accumulation du capital est donc la multiplication du prolé

tariat, et, dans le cas envisagé, elle a lieu dans les conditions les plus

favorables pour les ouvriers. Une partie plus grande de leur propre sur

produit — qui augmente et se mue en nouveau capital — leur revient

sous forme de moyens de paiement, en : orte qu’ils peuvent élargir le

cercle de leurs besoins et accroître leur fonds de consommation, de vête

ments, de meubles, etc. Toutefois, le rapport de dépendance où ils se

trouvent n’en est pas modifié, pas plus qu’un esclave bien vêtu et

bien nourri cesse pour cela d’être un esclave. Ils doivent continuer de

fournir une certaine quantité de travail non payé, qui peut diminuer

il est vrai, mais jamais jusqu’au point où le caractère capitaliste du

processus de production pourrait être sérieusement menacé. Si les

salaires s’élèvent au-dessus de ce niveau, la pointe du bénéfice s’émousse

et l’accumulation du capital se ralentit jusqu’au moment où les salaires

retombent à un niveau correspondant à ses besoins de mise en valeur.

.

Toutefois, c’est seulement lorsque le rapport entre les parties constante

et variable ne change pas dans l’accumulation du capital que la chaîne

d’or, que le salarié se forge à lui-même, se relâche. Mais en fait, les pro

grès de l’accumulation entraînent une grande révolution dans ce que

Marx appelle la composition organique du capital. Le capital constant

grandit aux dépens du capital variable ; la productivité croissante du

travail a pour conséquence que la masse des moyens de production

grandit plus vile que la masse de force de travail qui y est incorporée ;

la demande de main-d’œuvre n’augmente pas au même rythme que

l’accumulation du capital ; au contraire, elle diminue en valeur rela

tive. Sous une autre forme, le même effet est réalisé par la concentration

du capital qui s’accomplit indépendamment de son accumulation, du

fait que les lois de la concurrence capitaliste aboutissent à l’absorption

du petit capital par le gros. Tandis que le capital supplémentaire engendré

au cours de l’accumulation attire de moins en moins d’ouvriers par rap

port à sa grandeur, le vieux capital reproduit avec une nouvelle compo

sition évince de plus en plus les ouvriers qu’il employait précédemment.

.

Ainsi, prend naissance une population ouvrière relativement superflue,

c’est-à-dire superflue pour les besoins d’exploitation du capital, une

armée industrielle de réserve ; en périodes d’affaires mauvaises ou

moyennes, celte armée e3t irrégulièrement occupée et payée au-dessous de

la valeur de sa force de travail, ou bien encore livrée à la bienfaisance

publique ; dans tous les cas, elle sert à paralyser la résistance des

ouvriers occupés et à maintenir leurs salaires à un niveau inférieur.

.

Produit nécessaire de l’accumulation ou du développement de la

richesse sur une base capitaliste, l’armée industrielle de réserve devient

inversement le levier du mode de production capitaliste. Avec l’accumu-

ation et le développement de la force productive du travail qui l’accom

pagne, grandit la force d’expansion soudaine du capital, qui a besoin de

grandes masses humaines pour pouvoir les jeter brusquement, et sans

interruption du cycle de la production, dans d’autres sphères, sur

d’autres marchés ou dans de nouvelles branches de production. La

marche caractéristique de l’industrie moderne, le cycle décennal, entre

coupé de petites oscillations, de périodes de vigueur moyenne, de pro

duction à toute vapeur, de crise et de stagnation, repose sur la forma

tion continue, l’absorption plus ou moins grande et la reconstitution

de l’armée industrielle de réserve. Plus est grande la richesse sociale,

le capital fonctionnant, l’ampleur et l’énergie de sa croissance, donc

aussi la grandeur absolue de la population ouvrière et la force produc

tive de son travail, plus est grande la surpopulation relative ou armée

industrielle de réserve. Sa grandeur relative augmente avec la puissance

de la richesse. Mais plus est grande l’armée industrielle de réserve par

rapport à l’armée ouvrière active, et plus sont massives les couches

ouvrières dont la misère est en raison inverse de leur peine au travail.

Plus est grande enfin la couche de Lazare delà classe ouvrière et l’armée

industrielle de réserve, et plus est important le paupérisme officiel. Telle

est la loi générale absolue de l’accumulation capitaliste.

.

De cette loi, découle également la tendance historique de cette accu

mulation. Parallèlement à l’accumulation et à la concentration du capi

tal se développent de plus en plus la forme coopérative du travail,

l’application technique délibérée de la science, l’exploitation commune

systématique de la terre, la transformation des moyens de travail en

machines utilisables seulement d’une manière collective, l’économie de

tous les moyens de production grâce à leur utilisation en temps que

moyens de production communs du travail social combiné. Tandis que

diminue sans cesse le nombre des magnats capitalistes qui usurpent et

monopolisent tous les avantages de cette transformation, on voit grandir

la masse de la misère, de l’oppression, de la servitude, de la dégrada

tion, de l’exploitation, mais aussi de l’indignation de la classe ouvrière,

en augmentation continue, instruite, unie et organisée par le mécanisme

même du processus de production capitaliste. Le capital monopolisateur

devient une entrave au mode de production, qui se développe avec et

sous lui. La concentration des moyens de production, et la sociali

sation du travail atteignent un degré où elles deviennent incompatibles

avec leur enveloppe capitaliste. Le glas de la propriété capitaliste privée

sonne, les expropriateurs sont expropriés.

.

La propriété individuelle, fondée sur le travail individuel, se rétablit,

mais sur la base de la conquête de l’ère capitaliste : en tant que coopé –

ration d’ouvriers libres, en tant que propriété commune de la terre et

des moyens de production fabriqués parle travail même. Il va sans dire

que la transformation en propriété sociale de la propriété capitaliste

reposant déjà sur la production socialisée est loin d’être aussi longue,

pénible et difficile que ne fut la transformation en propriété capita

liste de la propriété morcelée reposant sur le travail des individus. Il

s’agissait dans ce dernier cas de l’expropriation de la masse du peuple

par quelques usurpateurs ; il s’agira dans l’autre cas de l’expropriation

de quelques usurpateurs par la masse du peuple.

.

Franz MEHRING.

ROSA LUXEMBOURG

III. — Les deuxième et troisième livres 1

.

Avec les deuxième et troisième livres de son œuvre, Marx eut

le même sort qu’avec le premier ; il espérait pouvoir les

publier aussitôt après la parution de ce dernier, mais de

longues années passèrent et il ne devait pas lui être donné

d’achever ces deux livres pour les remettre à l’impression .

.

Des études toujours nouvelles et de plus en plus approfondies, de

longues maladies, la mort enfin l’empêchèrent de terminer l’œuvre en

tière; voilà pourquoi Engels rédigea les deux livres en se servant des

manuscrits inachevés de son ami. C’étaient des brouillons, des esquisses,

des notes, tantôt de grands chapitres cohérents, tantôt des remarques

rapidement jetées sur le papier, comme un chercheur a coutume de

faire pour son usage personnel — gigantesque travail intellectuel

qui s’étend, avec de longues interruptions, de 1861 à 1878.

Ces circonstances expliquent que nous ne devons pas chercher dans

les deux derniers livres du Capital une solution achevée de tous les

grands problèmes de l’économie politique, mais seulement leur énoncé

partiel, avec des indications sur la direction où il convient de chercher

cette solution. Comme l’ensemble des conceptions de Marx, son œuvre

essentielle n’est pas une bible de vérités définitives, établies une fois

pour toutes ; c’est, au contraire, une source inépuisable d’incitations

au travail intellectuel, à la recherche et à la lutte incessante pour la

vérité.

.

Ces mêmes circonstances expliquent qu’au point de vue extérieur

également, dans la forme littéraire, les deuxième et troisième livres ne

soient pas aussi achevés que le premier, n’étincellent pas d’esprit comme

lui. Pourtant, et justement dans la simplicité de leur effort de pensée,

étranger à tout souci de forme, ils offrent à plus d’un lecteur une

jouissance encore plus élevée que le premier.

.

Bien qu’aucune popularisation n’en ait tenu compte, bien qu’ils soient,

par conséquent ignorés de la grande masse des ouvriers, éclairés, ces

deux livres n’en constituent pas moins un complément et un dévelop-

pement essentiels du premier, indispensables à l intelligence de tout le

système.

.

Dans le premier livre, Marx étudie la question cardinale de l’économie

politique : D’où provient l’enrichissement, où est la source du profit ?

Avant que Marx entrât en lice, la réponse à ces questions était don

née dans deux directions différentes.

.

Les défenseurs « scientifiques » du meilleur des mondes, celui où

nous vivons, des hommes dont certains, comme Schulze-Delitzsch,

jouissaient également delà considération et de la confiance des ouvriers,

expliquaient la richesse capitaliste par toute une série de raisons plus

ou moins plausibles et de manipulations habiles : résultat de l’adjonc-

tion systématique au prix des marchandises d’un supplément « dédom –

mageant » le patron pour le capital noblement « abandonné » par lui

dans la production ; indemnité pour le « risque » couru par chaque

patron ; rémunération pour la « direction spirituelle » du patron, et

ainsi de suite. Toutes ces explications visaient le même but: présenter

comme « légitime » et immuable la richesse des uns, donc la pauvreté

des autres

.

En revanche, les critiques de la société bourgeoise, dont les écoles

socialistes qui apparurent avant Marx, expliquaient pour la plupart

l’enrichissement des capitalistes comme du pillage pur et simple, voire

comme un vol pratiqué au détriment des ouvriers et rendu possible

par l’interposition de l’argent ou par le manque d’organisation du pro-

cessus de production. Partant de là, ces socialistes aboutirent à

divers plans utopiques sur la façon de supprimer l’exploitation par la

suppression de l’argent, par « l’organisation du travail », etc.

.

Or, dans le premier livre du Capital, Marx révèle la véritable origine

de l’enrichissement capitaliste. Il ne s’occupe ni de justifier les capi-

talistes, ni d’accuser leur injustice : il montre pour la première fois

comment apparaît le profit et comment il tombe dans les poches du

capitaliste. Il explique le phénomène par deux faits économiques

décisifs : en premier lieu, la masse des ouvriers se compose de prolé-

taires, obligés de vendre leur force de travail en tant que marchandise ;

en second lieu, cette marchandise qu’est la force de travail possède

aujourd’hui un degré de productivité tellement élevé qu’elle peut

engendrer en un temps donné une quantité de produits beaucoup plus

grande qu’il ne lui en faut à elle-même pour se maintenir pendant

ce laps de temps. Ces deux faits purement économiques, qui

découlent du développement historique objectif, ont pour consé

quence que le fruit du travail du prolétaire tombe tout à fait

naturellement en possession du capitaliste et s’accumule mécani-

quement, pour constituer des quantités de plus en plus énormes

de capitaux au fur et à mesure que se maintient le système du salariat.

.

Marx n’explique donc pas l’enrichissement capitaliste comme un quel

conque dédommagement du capitaliste compensant des sacrifices et des

bienfaits imaginaires ; il ne l’explique pas davantage comme de l’escro-

querie ou du vol pur et simple au sens courant de ces mots ; il l’explique

comme un échange absolument régulier au point de vue juridique entre

le capitaliste et l’ouvrier, échange entièrement conforme aux lois qui

régissent n’importe quel autre acte de vente et d’achat de marchandises.

Pour élucider à fond le mécanisme de cette affaire irréprochable, qui

porte des fruits magnifiques pour le capitaliste, Marx dut développer

jusqu’au bout, en l’appliquant à la marchandise force de travail, la loi

de la valeur énoncée à la fin du XVe au début du XlXe siècles par

les grands classiques anglais Smith et Ricardo, c’est-à-dire l”explication

des lois internes de l’échange des marchandises. La loi de la valeur,

dont dérivent le salaire et la plus-value, c’est-à-dire l’explication du

processus par lequel, sans aucune escroquerie violente, le produit du

travail salarié se partage de lui-même en moyens d’existence misérables

pour l’ouvrier et en richesses obtenues sans travail pour le capita-

liste — tel est le contenu fondamental du premier livre du Capital.

.

Et là réside également sa grande importance historique : il a montré

que pour supprimer l’exploitation il faut avant tout, il faut exclu-

sivement, que soit supprimée la vente de la force de travail, autre

ment dit le salariat.

.

Dans le premier livre du Capital, nous nous trouvons sans cesse sur

le lieu même du travail : dans une fabrique, dans une mine ou dans

une exploitation agricole moderne. Ce qui y est exposé vaut pour

n’importe quelle entreprise capitaliste. Nous avons uniquement affaire

au capital individuel en tant que type de tout le mode de production.

Quand nous fermons ce premier livre, la naissance quotidienne du

profit est pour nous parfaitement claire, le mécanisme de l’exploi –

tation élucidé jusque dans ses derniers recoins. Sous nos yeux s’élèvent

des montagnes de marchandises de toute sorte, telles qu’elles sortent

directement de l’atelier, encore imbibées de sueur ouvrière ; et dans

la valeur de chacune d’elles, nous pouvons nettement discerner la

partie issue du travail non payé du prolétaire et qui devient tout aussi

légitimement que la marchandise entière, propriété du capitaliste.

.

Nous touchons ici du doigt la racine de l’exploitation.

Mais la moisson du capitaliste est encore loin pour cela d’être

engrangée. Le fruit de l’exploitation est là, mais sous une forme encore

inutilisable pour le patron Tant qu’il ne possède ce fruit que sous les

dehors de marchandises accumulées, le capitaliste ne peut s’estimer

satisfait de l’exploitation. C’est que précisément il n’est pas le proprié-

taire d’esclaves du monde gréco-romain de l’antiquité, non plus que le

seigneur féodal du moyen-âge, qui ne dépouillaient le peuple travail

leur que pour leur propre luxe et la grande vie de Cour. Le capitaliste a

besoin de sa richesse en monnaie sonnante pour l’employer à entre

tenir le « train de vie de sa condition »> et pour accroître sans répit son

capital. Il faut, à cet effet, que soient vendues les marchandises

produites par l’ouvrier salarié, y compris la plus-value contenue en

elles. Du dépôt de fabrique ou de la ferme, la marchandise doit

accéder au marché ; le capitaliste la suit du comptoir à la Bourse, au

magasin, et nous marchons sur ses traces dans le deuxième livre du

Capital.

.

Dans le domaine de l’échange des marchandises, où se déroule le

deuxième chapitre de l’existence du capitaliste, maintes difficultés atten-

dent ce dernier. Dans sa fabrique, à la ferme, il était le maître. L’orga-

nisation la plus stricte, la discipline et l’ordre y régnaient. Sur le marché,

par contre, règne l’anarchie complète, ce qu’on appelle la libre concur-

rence. Ici, nul ne se soucie du voisin et personne de l’ensemble Et pour

tant, au milieu même de cette anarchie, le capitaliste sent combien il

dépend a tous égards des autres, de la société.

.

Il doit marcher du même pas que ses concurrents. S’il perd plus de

temps qu’il n’est strictement nécessaire avant la vente définitive de

ses marchandises, s’il ne se munit pas d’assez d’argent pour acheter à

temps des matières premières et tout ce qui est nécessaire pour que l’en-

treprise ne subisse aucun temps d’arrêt, s’il ne veille pas à ce que son

argent, tel qu’il lui revient de la vente des marchandises, ne reste pas

inactif, mais soit investi quelque part d’une façon rémunératrice, il est

éclipsé d’une manière ou d’une autre. Or les chiens mordent les derniers

et le patron isolé qui ne fait pas en sorte que, dans le va-et-vient conti –

nuel entre la fabrique et le marché, son affaire marche aussi parfaite

ment que la fabrique même, ce patron donc, aussi consciencieusement

qu’il utilise ses ouvriers, n’obtiendra pas le profit usuel. Une partie de

son profit « bien acquis » restera accrochée quelque part, pas dans sa

poche en tout cas.

.

Mais ce n’est pas tout. Le capitaliste ne peut accumuler des richesses

que s’il produit des marchandises, donc des articles de consommation.

Mais il ne doit produire précisément que les sortes de marchandises dont

la société a besoin, et seulement autant qu’elle en a besoin. Sinon, les

marchandises restent invendues et la plus-value qui s’y trouve enfermée

s’en va à nouveau en fumée. Mais comment un capitaliste isolé saurait-il

tout cela? Personne ne lui dit de quels articles et en quelle quantité la

société a besoin à un moment donné; personne ne le lui dit parce que,

précisément, personne ne le sait. Ne vivons-nous pas dans une société

sans plan, anarchique? Chacun des patrons pris séparément est dans la

même situation. Et pourtant, il doit soi tir de ce chaos, de ce désordre

un tout qui permette aussi bien l’affaire individuelle des capitalistes et

leur enrichissement que la satisfaction des besoins de la société et la

continuation de la société prise dans son ensemble.

.

Plus précisément, il faut que le désarroi du marché déréglé permette

néanmoins en premier lieu le cycle permanent du capital individuel,

donne la possibilité de produire, de vendre, d’acheter et à nouveau de

produire, le capital muant sans cesse de sa forme argent à sa forme

marchandise et inversement : ces phases doivent coïncider, l’argent doit

exister en réserve, afin de saisir toute conjoncture d’achat sur le marché,

afin de couvrir les dépenses courantes de l’entreprise; par ailleurs, il

faut que l’argent — qui revient au fur et à mesure de la vente des mar-

chandises — trouve aussitôt à s’employer à nouveau. Les capitalistes

isolés, en apparence complètement indépendants les uns des autres,

forment ici déjà une grande confrérie; en fait, au moyen du crédit et

des banques, ils s’avancent continuellement les uns aux autres l’argent

nécessaire et puisent dans l’argent en réserve, permettant ainsi la conti-

nuation ininterrompue de la production et de la vente des marchandises

pour l’individu comme pour la société. Le crédit, que l’économie poli

tique bourgeoise ne peut expliquer autrement que comme une habile

institution destinée à « faciliter la circulation des marchandises »

Marx, dans le deuxième livre de son œuvre, montre, tout à fait en passant,

qu’il n’est qu’un simple mode d’existence du capital, un lien entre les

deux phases de la vie du capital : dans la production et sur le marché,

ainsi qu’entre les mouvements en apparence autonomes des divers capitaux.

.

En second lieu, il faut que dans la confusion des capitaux isolés soit

maintenu le cycle permanent de la production et de la consommation

de la société dans son ensemble, et cela de telle façon que demeurent

assurées les conditions de la production capitaliste : fabrication des

moyens de production, ravitaillement de la classe ouvrière, enrichisse

ment progressif de la classe capitaliste, c’est-à-dire accumulation, et

activité croissante du capital global de la société. La façon dont l’en

semble résulte des innombrables mouvements indépendants des capitaux

isolés, dont ce mouvement de l’ensemble est toujours ramené au juste

rapport par les variations continues tantôt dans la surabondance de la

haute conjoncture, tantôt dans l’effondrement de la crise, pour s’en

échapper à nouveau l’instant d’après, la façon dont ce qui n’est aujour-

d’hui qu’un moyen dans la société — sa propre subsistance et le progrès

économique — et ce qui est son but — l’accumulation continue des capi-

taux — découle de tout ce qui précède en prenant des proportions de

plus en plus formidables, tout cela, Marx ne l’a sans doute pas définiti-

vement résolu dans le deuxième livre de son œuvre, mais il l’a placé

pour la première fois depuis cent ans, depuis Adam Smith, sur les bases

sérieuses de la loi scientifique.

. Mais la tâche épineuse du capitaliste n’est pas encore épuisée avec

tout ce que nous avons déjà vu. Une fois le profit transformé dans une

mesure croissante en or, et au cours même de cette transformation, une

grande question se pose en effet: celle du partage du butin. Des groupes

fort divers formulent leurs prétentions : à côté de l’industriel se

présentent le marchand, le bailleur de fonds, le propriétaire foncier

Tous ont permis à leur manière l’exploitation de l’ouvrier salarié et la

vente des marchandises produites par lui, et tous réclament maintenant

leur part au profit. Mais cette répartition est une tâche beaucoup plus

complexe qu’il ne peut paraître au premier abord. Car parmi les indus

triels, il existe également selon la nature de l’entreprise, de grandes

différences, dans le profit réalisé, tel qu’il est pour ainsi dire puise sur

le lieu de travail.

. Dans telle branche de production, la fabrication de marchandises et

leur vente sont très rapidement expédiées et le capital revient, accru,

dans le temps le plus bref ; il permet d’aller bon train dans les affaires

et le profit. Dans les autres branches, le capital est solidement fixé

pendant des années dans la production et ne rapporte de profit qu’au

bout d’un temps fort long Dans certaines branches, le patron doit

investir la majeure partie de son capital dans des moyens de production

morts : bâtiment, machines coûteuses, etc., qui ne rapportent rien par

eux-mêmes, ne fournissent aucun profit, pour autant indispensables

qu’ils soient à l’obtention du profit. Dans d’autres branches encore,

avec un outillage très réduit, le patron peut employer la majeure partie

de son argent au recrutement d’ouvriers dont chacun est une poule

diligente qui pond pour lui des œufs d’or.

.

C’est ainsi qu’apparaissent dans l’obtention même du profit de grandes

différences entre le3 divers capitaux, différences qui constituent à la face

de la société bourgeoise une « injustice » beaucoup plus criante que le

«singulier» partage entre le capitaliste et l’ouvrier. Comment parvenir

ici à un équilibre, comment partager «équitablement» le butin, de telle

sorte que chaque capitaliste reçoive « son dû » ? De plus, tous ces

problèmes doivent être résolus sans aucune réglementation consciente

et systématique. La répartition est, en effet, aussi anarchique que la

production dans la société actuelle. C’est qu’il n’y a pas de « répartition »>

véritable dans le sens d’une quelconque mesure d’ordre social : il y a

exclusivement échange, circulation des marchandises, vente et achat.

.

Comment, dès lors, chaque catégorie d’exploiteurs et chaque exploiteur

pris isolément obtiennent-ils par le seul canal de l’échange aveugle des

marchandises une portion « équitable » — équitable du point de vue

de la domination capitaliste — des richesses tirées de la force de travail

du prolétariat ?

.

Dans son troisième livre, Marx répond à ces questions. De même que

dans le premier livre il a démembré la production au capital et révélé le

secret du profit, de même qu’il a dépeint dans le deuxième livre le

mouvement du capital entre la fabrique et le marché, entre la produc-

tion et la consommation de la société, de même il suit pas à pas

dans le troisième livre la répartition du profit. Et toujours en observant

les trois conditions fondamentales ; tout ce qui se passe dans la

société capitaliste n’est pas arbitaire mais répond à des lois déterminées,

agissant régulièrement, bien qu’absolument inconscientes pour les

intéressés ; en second lieu, les rapports sociaux ne reposent pas sur des

mesures violentes de vol et de brigandage ; et, enfin, aucune sagesse

sociale n’apparaît pour agir systématiquement sur l’ensemble. C’est

uniquement à partir du mécanisme de l’échange, c’est-à-dire de la loi

de la valeur et de la plus-value qui en découle, que Marx développe

progressivement, avec une clarté et avec une logique pénétrantes tous

les phénomènes et rapports de l’économie capitaliste.

.

Si l’on considère l’œuvre dans son ensemble, on peut dire : Le pre-

mier livre, avec ses développements sur la loi de la valeur, le salaire et

la plus-value, met à nu, les bases de la société actuelle ; le deuxième et

le troisième livres montrent les étages de l’édifice construit sur ces fon

dations. On pourrait encore dire, en se servant d’une tout autre image:

le premier livre nous montre le cœur de l’organisme social ; où est pro

duit le sang vivifiant ; le deuxième et le troisième montrent la circula

tion du sang et la nutrition de l’ensemble jusque dans les dernières

cellules de la peau.

.

En ce qui concerne le contenu, nous nous mouvons, dans les deux

derniers livres, sur un plan tout différent du premier. Dans celui-ci

nous découvrions la source de l’enrichissement capitaliste à la fabrique^

dans les profondes assises sociales du travail. Dans les deuxième et troi-

sième livres,nous sommes à la surface, sur la scène officielle de la société.

Magasins, banques, Bourses, affaires financières, « agrariens nécessiteux»

et leurs soucis occupent ici le premier plan. L’ouvrier n’entre plus

en ligne de compte. Dans la réalité, il ne s’occupe d’ailleurs pas de ces

choses, qui se passent derrière son dos, alors qu’il a déjà été écorché.

.

Et dans la cohue bruyante de la foule affairée, nous ne rencontrons

en fait les ouvriers qu’à l’aube, quand ils gagnent en troupes les usines,

etau crépuscule, lorsque leurs ateliers les rejettent à nouveau en longues

théories.

.

On peut, à cet égard, ne pas apercevoir l’intérêt que peuvent présenter

pour les ouvriers les divers^ soucis privés des capitalistes dans la course

au profit et leurs querelles pour le partage du butin. Mais, en fait, les

deuxième et troisième livres du Capital contribuent autant que le pre

mier à la connaissance définitive du mécanisme social contemporain. Il

est vrai qu’ils ne revêtent pas pour le mouvement ouvrier moderne l’im-

portance historique, décisive et fondamentale, du premier. Mais ils

contiennent une foule de considérations qui sont également d’une

valeur inestimable pour l’armement spirituel du prolétariat en vue de

Ja lutte pratique. En voici deux exemples seulement.

.

Dans le deuxième livre, en traitant de la façon dont la nutrition régu-

lière de la société peut résulter de l’action chaotique des capitaux isolés

Marx en vient naturellement à parler des crises. On ne peut s’attendre

ici à une étude systématique et magistrale des crises, mais seulement à

des remarques incidentes. Cependant, l’utilisation de ces remarques serait

d’un gran d profit pour les ouvriers éclairés et pensants. C’est un argu-

ment qui a pris droit de cité dans l’agitation social-démocrate, ‘et

notamment syndicale, que les crises résultent avant tout de l’étroitesse

de vues des capitalistes : ces derniers ne veulent malheureusement pas

comprendre que les masses de leurs ouvriers sont leurs principaux

clients et qu’il suffirait seulement de leur payer des salaires plus élevés

pour conserver une clientèle solvable et conjurer le danger de-

crise.

.

Si populaire qu’elle soit, cette conception des choses n’en est pas moins

diamétralement contraire à la réalité et Marx la réfute dans les termes

suivants :

.

C’est une pure tautologie de dire que les crises découlent du défaut

de consommation payante ou de consommateurs capables de payer.

Le système capitaliste ignore le consommateur autrement que payant,

sauf sous la forme de la charité ou de la « grivèlerie ».. Le fait

que des marchandises soient invendables signifie tout simplement

qu’il ne s’est pas trouvé pour elles d’acheteurs capables de payer,

donc de consommateurs. Mais si l’on veut donner à cette tautologie

Un semblant de preuve plus profonde en disant que la classe ouvrière

ne reçoit qu’une partie trop faible de son propre produit et que le mal

serait conjuré du moment qu’elle en recevrait une partie plus

grande, du moment donc que son salaire augmenterait, il suffit alors

de remarquer que les crises sont toujours précédées par une période

où le salaire augmente d’une façon générale, où la classe ouvrière

reçoit une part relativement plus grande du produit annuel destiné

à la consommation. Du point de vue de ces chevaliers du sain et

« simple » bon sens, cette période devrait, au contraire éloigner la

crise. Il semble donc que la production capitaliste implique des

conditions—indépendantes de la bonne ou de la mauvaise volonté — qui

ne permettent que momentanément cette prospérité relative de la

classe ouvrière, et toujours comme signe avant-coureur d’une crise *.

.

En fait, les explications du deuxième livre comme du troisième don-

nent une vue profonde de la nature des crises; celles-ci apparaissent tout

simplement comme des conséquences inévitables du mouvement du

capital, un mouvement qui, dans son élan impétueux vers l’accumula

tion, vers l’accroissement, franchit toutes les barrières de la consom

mation, même si cette consommation est étendue autant qu’on veut

par l’augmentation du pouvoir d’achat d’une catégorie sociale ou par la

conquête de débouchés tout à fait nouveaux. Il faut donc aussi aban-

donner l’idée de l’harmonie des intérêts entre le Capital et le Travail,

méconnue seulement par la myopie du patronat, idée qui se dessine au

fond de cette agitation syndicale populaire ; il faut aussi renoncer à

tout espoir d’un raccommodage susceptible d’amoindrir l’anarchie capi –

taliste. La lutte pour l’élévation matérielle du prolétaire salarié possède

dans son arsenal spirituel mille armes par trop acérées pour avoir besoin

de cet argument théoriquement sans valeur et pratiquement douteux.

_

Autre exemple. Dans le troisième livre, Marx donne, pour la première

fois, une explication scientifique d’un fait que l’économie politique

considère bouche bée depuis qu’elle existe : dans toutes les branches de

production, et bien qu’investie dans les conditions les plus diffé-

rentes, les capitaux ont coutume de produire le profit dit «courant»

A première vue, ce phénomène semble contredire une explication

donnée par Marx lui-même, à savoir l’explication de la richesse capita-

liste uniquement par le travail non payé du prolétariat salarié. Com-

ment. en fait, le capitaliste obligé d’investir des parties relativement

considérables de son capital dans des moyens de production morts peut-

il obtenir le même profit que son collègue, qui n’a que peu de dépenses

de cet ordre et qui peut, par conséquent, employer une quantité plus

grande de travail vivant ?

.

Or, Marx résout l’énigme avec une simplicité surprenante en mon-

trant comment les différences de profits s’équilibrent par la vente d’une

marchandise au-dessus de sa valeur, par la vente de l’autre au-dessous,

et comment se réalise de la sorte un « profit moyen «identique pour

toutes les branches de la production. Sans s’en douter, sans aucun

accord délibéré entre eux, les capitalistes procèdent dans l’échange de

leurs marchandises de telle sorte que chacun d’eux apporte au tas

commun la plus-value tirée de ses ouvriers et que tous ensemble se

partagent fraternellement cette moisson générale de l’exploitation,

donnant à chacun selon l’importance de son capital. Le capitaliste

individuel ne bénéficie donc pas du profit obtenu personnellement par

lui, mais seulement d’une partie — celle qui lui revient — des profits

réalisés par tous ses compagnons.

.

Dans la mesure où il s’agit du profit, les divers capitalistes se

comportent ici comme de simples actionnaires d’une société anonyme

où les parts au profit sont uniformément distribuées en pourcent et ne

diffèrent par conséquent pour les divers capitalistes que selon la

grandeur du capital place par chacun d’eux dans l’entreprise com

mune, après sa participation relative à l’entreprise globale.

.

Combien cette loi en apparence tout à fait sèche des « taux de profit

moyens » nous permet de pénétrer profondément dans la solide base

matérielle de la solidarité de classe des capitalistes qui, frères ennemis

dans l’agitation quotidienne, n’en constituent pas moins contre la

classe ouvrière une franc-maçonnerie hautement et personnellement

intéressée à son exploitation globale! Sans que les capitalistes se ren-

dent naturellement compte de ces lois objectives, leur instinct infaillible

de classe dominante révèle une perception de leurs propres intérêts de

classe et de leur antagonisme à l’égard du prolétariat, instinct qui

s’affirme malheureusement beaucoup plus sûrement à travers tous les

orages de l’histoire que la conscience de classe des ouvriers, éclairée

et fondée justement par les œuvres de Marx et d’Engels.

Puissent ces deux brèves illustrations, prises au hasard, donner une

idée des trésors intacts qui s’offrent encore au prolétariat éclairé

dans les deux derniers livres du Capital, trésors de stimulation à la

recherche et à l’étude, qui attendent encore un exposé populaire. Ina-

chevés, tels qu’ils sont, ils offrent quelque chose d’infiniment plus pré

cieux que toute vérité achevée : l’incitation à la pensée, à la critique et à

l’autocritique, qui constitue l’élément le plus original de la doctrine

laissée par Marx.

Rosa LUXEMBOURG.

Franz Mehring

(1849-1919)Socialiste allemand. D’abord journaliste libéral, il rejoint le SPD lors des persécutions antisocialistes. Longtemps éditorialiste de sa revue théorique Die Neue Zeit.

Lié à R. Luxemburg, il rompt en même temps qu’elle avec Kautsky et est un spartakiste de la première heure. Dès 1917, il est au coté des bolchéviks. Malade, il est très atteint par l’assassinat de K. Liebknecht et R. Luxemburg ; il meurt quelques jours après eux.

1. Dans sa préface de mars 1918: Franz Mehring écrit: « Afin de donner, dans

les limites étroites de mon exposé un tableau tout à fait clair des livres II et

III du Capital, j’ai demandé l’aide de mon amie Rosa Luxembourg. Les lecteurs

la remercieront, autant que moi-même, d’avoir répondu si volontiers à mes

désirs ; la troisième section du douzième chapitre a été écrite par elle. Je suis

heureux d’incorporer à cet ouvrage ce joyau dû à sa plume. » (N. R.)