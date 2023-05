La fin de la guerre telle que nous la connaissons ?

Comme c’est étrange. Les États-Unis se battent en Somalie par intermittence depuis le début des années 1990. (Qui, d’un certain âge, ne se souvient pas du fiasco du « Black Hawk Down » ?) Près de 30 ans plus tard, alors que le secrétaire général de l’ONU, soutenu par des dizaines de pays, a raisonnablement appelé à un cessez-le-feu mondial afin que l’humanité puisse se recentrer sur « le vrai combat de nos vies », en mettant Covid-19 sous contrôle, les Etats-Unis y sont toujours en guerre. Alors que les navires de la marine américaine se transforment en zones de pandémie et que l’homme de la Maison Blanche a dénoncé à plusieurs reprises les « guerres sans fin ridicules » de ce pays, la guerre du Pentagone en Somalie contre un groupe terroriste insurgé du nom d’al-Shabaab s’intensifie en fait. Sans blague.

Bien sûr, si vous ne prêtiez attention qu’aux médias grand public, remplis de peu de nouvelles à part coronavirales (et encore plus virales sur notre président), vous ne le sauriez pas. Vous ne savez peut-être pas du tout que l’armée américaine était impliquée en Somalie. Il faudrait lire le récent article d’investigation de Nick Turse, rédacteur en chef de TomDispatch, dans The Intercept pour découvrir que les frappes aériennes américaines dans ce pays ont fortement augmenté ces derniers temps. Pendant les années Obama, de 2009 à 2017, les États-Unis ont mené un total de 36 frappes de ce type en Somalie. Selon le Commandement américain pour l’Afrique, au début du mois d’avril 2020, soit seulement quatre mois après le début de cette année dévastatrice, 39 frappes de ce type avaient déjà été lancées, ce qui garantit essentiellement que le bilan annuel des destructions sera supérieur au record de 63 frappes établi l’année dernière. Et n’oubliez pas qu’en ce moment même, Covid-19 commence à semer la mort à travers la capitale de ce pays, Mogadiscio.

Et cela, comme le souligne aujourd’hui Danny Sjursen, major de l’armée américaine à la retraite et habitué de TomDispatch, n’est que la partie émergée de l’iceberg des guerres sans fin que l’Amérique a connues au cours de ce siècle. Qu’elles se transforment maintenant en guerres pandémiques semble peu importer à Washington. C’est dans cet esprit que Sjursen, dont le nouveau livre, Patriotic Dissent : America in the Age of Endless War, qui sera publié cet automne, se plonge dans l’avenir de la guerre américaine dans un monde Covid-19. Accrochez-vous.

Tom Engelhardt

* * * *

L’avènement d’une version socialement distante de la guerre

Covid-19, une tragédie humaine mondiale en cours, pourrait avoir au moins un point positif. Elle a conduit des millions de personnes à remettre en question les politiques les plus néfastes de l’Amérique, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

En ce qui concerne la politique de guerre de Washington à l’étranger, il y a eu des spéculations selon lesquelles le coronavirus pourrait, en fin de compte, mettre un coup d’arrêt à de tels conflits, si ce n’est pour prouver qu’il est un artisan involontaire de la paix – et avec raison, puisqu’un Pentagone à la recherche d’argent s’est avéré impuissant pour combattre le virus. Entre-temps, il est devenu de plus en plus évident que si une fraction des dépenses de « défense » avait été investie dans des agences de contrôle des maladies chroniquement sous-financées, la réponse de ce pays à la crise du coronavirus aurait pu être bien meilleure.

Curieusement, cependant, malgré les plaintes périodiques du président Trump sur les « guerres ridicules sans fin » de l’Amérique, son administration s’est montrée remarquablement peu disposée à accepter ne serait-ce qu’un modeste recul des ambitions impériales américaines. Sur certains théâtres d’opérations – Irak, Iran, Venezuela et Somalie surtout – Washington a même intensifié son militarisme dans un élan d’opportunisme macabre, largement sous le radar de la pandémie.

Malgré tout, il est évident que le moment est venu de se demander si la « guerre contre la terreur » menée par l’Amérique depuis près de vingt ans (qu’il serait peut-être préférable de considérer comme une série de guerres de terreur) pourrait réellement prendre fin. Faire des pronostics est une affaire délicate. Néanmoins, la diffusion de Covid-19 a offert une rare occasion de soulever des questions, de remettre en cause des cadres et d’examiner de manière critique ce que « mettre fin » à la guerre pourrait même signifier pour ce pays.

Dans un certain sens, nos guerres de l’après-11 septembre s’atténuent progressivement depuis un certain temps déjà. Même si le nombre total de troupes américaines déployées au Moyen-Orient a en fait augmenté dans les années Trump, ces chiffres sont dérisoires par rapport à l’engagement américain au plus fort des guerres en Irak et en Afghanistan. Ces dernières années, le nombre de soldats américains qui se font tirer dessus à l’étranger est tombé à des niveaux incroyablement bas pour ceux d’entre nous qui sont entrés dans l’armée au moment des attentats du 11 septembre.

Cela dit, au cours des dernières années, même les guerres inutiles et impossibles à gagner se sont prolongées de façon remarquable. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’éternel faucon de guerre, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud. Étant donné le manque de succès des différentes campagnes menées par le Commandement américain pour l’Afrique, ou AFRICOM, sur ce continent et la volonté affichée du Pentagone de basculer à nouveau dans la compétition des grandes puissances avec la Chine et la Russie, juste avant que la pandémie n’arrive sur nos côtes, le secrétaire à la Défense Mark Esper a annoncé des plans de réduction modeste des troupes dans certaines régions d’Afrique. Consterné par des restrictions même mineures, Graham, à la tête d’un groupe de législateurs bipartisans, aurait confronté Esper et menacé de faire de sa vie un « enfer » si le secrétaire d’État réduisait les forces américaines sur place.

Moins de deux mois plus tard, l’AFRICOM a déclaré une urgence de santé publique dans la plus grande des bases africaines de ce pays, à Djibouti, dans un contexte où l’on craignait que même les installations américaines beaucoup plus petites et spartiates de ce continent ne disposent pas de l’équipement médical nécessaire pour lutter contre la propagation du virus. Il reste à voir si la pandémie facilite les réductions envisagées par Esper. (Un communiqué de presse de la mi-avril de l’AFRICOM, qui rassure sur le fait que « le partenariat du commandement perdure pendant le Covid-19 », n’augure rien de bon pour une telle transformation).

Néanmoins, la maladie aura certainement un certain effet. Tout comme les mesures de quarantaine et de distanciation sociale ont transformé la vie et le travail des gens aux États-Unis, les opérations guerrières de Washington devront sans aucun doute s’adapter elles aussi. Au minimum, attendez-vous à ce que le Pentagone mène des guerres (largement cachées à l’opinion publique) qui exigent que de moins en moins de ses troupes se battent au coude à coude avec les alliés et encore moins qu’elles meurent en le faisant. Attendez-vous à ce que Washington donne un mandat et que le Pentagone pratique ce que l’on pourrait de plus en plus considérer comme une guerre de type distanciation sociale.

Les soldats opéreront en équipes de plus en plus réduites. Tout comme les hauts dirigeants nous conseillaient constamment, à nous les officiers subalternes, dans le mauvais vieux temps, de « placer un visage irakien entre vous et le problème », les soldats d’aujourd’hui et de demain feront de leur mieux pour placer des drones ou des vies par procuration (moins précieuses) entre eux et les ennemis de toute sorte. En attendant, le fossé déjà immense entre le public américain et les guerres menées en son nom ne fera que s’élargir. Ce qui peut émerger de ces années est une version de la guerre si méconnaissable que, bien qu’elle soit toujours sans fin, elle pourrait ne plus passer pour une guerre au sens classique.

Pour comprendre comment nous sommes parvenus à une version socialement distante de la guerre, il faut remonter au début de ce siècle, des années avant qu’une pandémie comme celle de Covid-19 ne soit sur l’écran radar de quiconque.

Les guerres américaines ne prennent pas fin, elles évoluent

Lorsque, jeune lieutenant de l’armée de terre puis capitaine, j’ai rejoint ce qu’on appelait alors les « sursauts » en Irak en 2006 et en Afghanistan en 2011, les fantassins conventionnels comme moi étaient les principaux acteurs dans le coin. La doctrine de la contre-insurrection, ou COIN, régnait alors chez les dirigeants du Pentagone. L’astuce, selon les principaux commandants, consistait à inonder la zone de guerre avec des brigades d’infanterie, en sécurisant le « centre de gravité » du conflit : les locaux. Dans les coulisses, les unités d’opérations spéciales assumaient déjà des rôles de plus en plus importants. Néanmoins, il y a eu beaucoup de « bottes sur le terrain » et des pertes relativement élevées dans les unités conventionnelles comme la mienne.

Les temps ont changé. Les invasions à grande échelle et les occupations de longue durée, ainsi que le COIN comme remède à la guerre contre le terrorisme, sont depuis longtemps tombés en désuétude. Lors du second mandat de Barack Obama, ces campagnes impopulaires et coûteuses ont été abandonnées. Pourtant, plutôt que de repenser l’efficacité de l’interventionnisme impérial, Washington s’est contenté de substituer de nouvelles méthodes en les faisant passer pour la dernière stratégie de succès.

Au moment où Donald Trump a prononcé son discours inaugural sur le « carnage américain« , le fardeau de la guerre de Washington s’était renversé. Lorsque j’ai servi en Irak et en Afghanistan, environ la moitié de la quarantaine de brigades de combat de l’armée était déployée sur ces deux théâtres régionaux à tout moment. Les autres s’entraînaient en vue de leurs prochaines rotations et figuraient déjà sur le « carte de déploiement » où le logo de chaque unité indiquait son futur déploiement prévu. C’est la vie sur le tapis roulant de la guerre américaine qu’a vécu une génération de soldats comme moi. En janvier 2017, cependant, le nombre de brigades conventionnelles déployées dans la guerre contre le terrorisme pouvait être compté sur les doigts d’une main.

Par exemple, la dernière série de déploiements de l’armée, annoncée en avril dernier, ne comprenait que six brigades. Deux d’entre elles étaient des unités d’aviation et, parmi les forces terrestres, une se dirigeait vers l’Europe, une autre vers le Koweït. En d’autres termes, seules deux brigades de combat terrestres étaient prévues pour l’Irak, la Syrie ou l’Afghanistan et l’une d’entre elles était une Brigade d’assistance aux forces de sécurité reconstituée – essentiellement un équipage réduit d’officiers et de sous-officiers destiné à former et à conseiller les troupes locales. Pendant ce temps, les forces d’opérations spéciales du Pentagone, qui avaient alors dépassé les 70 000, un chiffre si important qu’on peut se demander si elles sont encore « spéciales ». Les commandos américains portent aujourd’hui le fardeau des déploiements de guerre éternelle et des (modestes) pertes.

Un système de guerre à deux niveaux

Lorsque le virus a frappé, le Pentagone développait depuis longtemps une machine militaire à double fonction, avec deux rôles séparés et largement distincts. Les commandos – avec l’aide de drones, de paramilitaires de la CIA, de mandataires locaux et d’entreprises de sécurité privées – ont continué à mener la guerre contre le terrorisme. Ils étaient généralement chargés de gérer la partie la plus meurtrière de la guerre américaine, de lancer des frappes aériennes, tout en entraînant, conseillant et parfois même en dirigeant des forces locales souvent violentes.

Les brigades conventionnelles de service actif – réduites à 32 – se sont vu confier une tâche bien différente : préparer une future guerre froide remaniée avec la Russie et, de plus en plus, la Chine. Cet effectif – infanterie, brigades blindées et escadrons de porte-avions de la marine – avait la « nouvelle » mission, prétendument vitale, de contrôler, contenir ou défier Moscou en Europe de l’Est et Pékin en mer de Chine méridionale. Les hauts généraux et les amiraux étaient à l’aise avec ces tâches de style guerre froide (la plupart ayant été nommés au milieu des années 1980). Cependant, vues de la Russie ou de la Chine, de telles missions paraissaient de plus en plus provocantes, car de plus en plus de soldats, de chars et de navires de guerre américains étaient régulièrement déployés dans les anciennes républiques soviétiques ou, dans le cas de la marine, dans les eaux du Pacifique occidental qui jouxtent la Chine, rendant le risque d’une escalade accidentelle encore plus concevable.

Pendant ce temps, ces opérateurs spéciaux de l’ombre dirigeaient les guerres meurtrières et autres conflits en cours, qui, bien que n’ayant reçu que peu d’attention dans ce pays, semblaient manifestement contre-productifs, pour ne pas dire impossibles à gagner. Pour le Pentagone et les profiteurs du complexe militaro-industriel, cependant, de tels conflits sans fin, ainsi qu’une nouvelle concentration de pouvoirs, devenaient la poule aux oeufs d’or, un modus operandi à deux niveaux pour un financement de guerre sans fin.

Puis vint le coronavirus.

De sang-froid

D’une certaine manière, la guerre américaine sera, à l’avenir, de plus en plus souvent menée de sang-froid. Alors que le Covid-19 se propage de façon virale par les airs, la maladie de la guerre sans fin continue d’être véhiculée par le sang (même si le sang américain est de moins en moins présent), ce qui fait que le combat de type distanciation sociale de l’avenir pourrait devenir plus abstrait encore.

En outre, les guerriers post-pandémie préférés de ce futur ne seront peut-être pas des soldats en uniforme, spéciaux ou autres, ou nécessairement américains – ou dans certains cas (pensez aux drones et aux futures armes robotisées) humains. Les combats américains ont déjà été de plus en plus privatisés. Tout récemment, Erik Prince, l’ancien PDG de la société militaire privée Blackwater, un allié influent de Trump ainsi que le frère de la secrétaire à l’éducation Betsy DeVos, a présenté au président un plan farfelu pour privatiser toute la guerre en Afghanistan.

Donald Trump a décliné l’offre, mais le fait qu’elle ait même été envisagée à un niveau aussi élevé suggère que le rôle des entrepreneurs privés et des soldats de fortune dans les futures guerres américaines pourrait bien perdurer. En ce sens, le récent fiasco d’un raid armé mené par d’anciens bérets verts devenus mercenaires et visant le gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro peut s’avérer être autant un présage de l’avenir qu’une farce.

Lorsque des membres des services américains en uniforme sont jugés nécessaires, la tendance à n’en utiliser qu’une poignée pour faire fonctionner une machine de guerre de plus en plus par procuration va probablement s’accélérer. Ces équipes s’inscriront bien dans les directives de santé publique limitant les rassemblements à 10 personnes. Par exemple, les stations de contrôle au sol des drones, essentiellement des remorques mobiles, ne nécessitent que deux opérateurs. De même, la dernière branche de la cyberguerre de l’armée (formée en 2015) ne sera peut-être pas composée de hackers tels qu’imaginés par Donald Trump ( » un type assis sur son lit qui pèse 200kg « ), mais eux aussi travailleront en petites équipes à l’étranger, et à grande distance. Les forces spéciales de l’armée, composées de 12 Bérets verts chacune, pousseront un peu plus loin ces directives, ce qui pourrait s’avérer être la base d’une nouvelle version américaine de la guerre post-pandémique.

Le plus inquiétant est que les méthodes de guerre américaines de distanciation sociale fonctionneront sans doute assez bien sans que les groupes terroristes n’en souffrent plus qu’ils ne le faisaient dans les versions précédentes de la guerre éternelle, ni que les conflits ethno-religieux locaux soient résolus ou que la vie des Africains ou des Arabes soit améliorée. Comme leurs prédécesseurs, les futures guerres américaines menées de sang-froid échoueront, mais avec efficacité et, du point de vue du complexe militaro-industriel, de façon lucrative.

Voilà, bien sûr, le paradoxe profond et tragique de tout cela. Comme le coronavirus aurait dû nous le rappeler, les véritables menaces existentielles pour les États-Unis (et l’humanité) – pandémies, un éventuel Armageddon nucléaire et le changement climatique – seront insensibles aux outils militaires habituels de Washington. Quel que soit le nombre de navires de guerre, de brigades d’infanterie et de blindés, ou d’équipes de commando, aucun d’entre eux n’aura une chance contre des virus mortels, la montée des eaux ou les retombées nucléaires. Ainsi, la pléthore de chars, de porte-avions (eux-mêmes des bouillons de culture pour tout virus) et les tonnes d’argent du Pentagone (qui manquent cruellement ailleurs) seront, à l’avenir, les monuments d’une ère de délires américains.

Un système rationnel (ou moral) avec un semblant de contrôle législatif ou de participation citoyenne authentique pourrait répondre à ces réalités flagrantes en repensant le paradigme de la sécurité nationale et en mettant un terme à l’état de guerre. Malheureusement, si le passé impérial de l’Amérique constitue un précédent, ce qui nous attend, c’est la poursuite de l’évolution de la guerre impériale du XXIe siècle jusqu’à la fin des temps.

Guerre post-pandémique

Pourtant, Covid-19 pourrait sonner le glas de la guerre américaine telle qu’elle est imaginée classiquement. Les futurs combats, même s’ils sont largement dirigés depuis Washington, pourront n’être que vaguement « américains ». Peu de citoyens en uniforme pourraient y prendre part et encore moins en mourir.

Au cours de la longue phase finale des guerres qui ne se terminent jamais vraiment, les pertes militaires américaines continueront certainement à se produire dans des cas occasionnels – souvent dans des endroits éloignés où peu d’Américains se rendent compte que leur pays se bat (comme avec ces quatre soldats américains tués dans une embuscade au Niger en 2018 et le soldat de l’armée et deux entrepreneurs privés tués au Kenya au début de cette année). De telles pertes américaines minuscules offriront en fait à Washington une plus grande marge de manœuvre pour intensifier discrètement ses attaques de drones, sa puissance aérienne, ses raids et ses meurtres, comme cela s’est déjà produit en Somalie, avec supposément toujours moins de surveillance ou d’attention de la part du public. Comme dans la Corne de l’Afrique ces derniers temps, le Pentagone n’aura même pas besoin de se donner la peine de justifier l’escalade de ses guerres. Ce qui soulève une sorte d’énigme « si un arbre tombe dans la forêt et qu’il n’y a personne... » : si les États-Unis tuent des basanés dans le monde entier, mais que personne ne le remarque, le pays est-il toujours en guerre ?

À l’avenir, les décideurs politiques et le public pourraient traiter la guerre avec le même degré de légitimité et d’abstraction qu’une commande passée sur Amazon (surtout en cas de pandémie) : Cliquez sur un bouton, attendez un colis livré à toute vitesse, et ne pensez pas à ce que ce clic a déclenché ni au sacrifice requis pour le passage à l’acte.

Seulement en temps de guerre, une chose au moins reste constante : beaucoup de gens se font tuer. Le peuple américain peut laisser ses guerres à des « volontaires » professionnels non représentatifs, dirigés par une présidence impériale incontrôlée qui les sous-traite de plus en plus à des machines, des mercenaires et des milices locales. Une chose est cependant garantie : certaines pauvres âmes se trouveront sous les bombes et face aux canons des fusils.

Dans les batailles contemporaines, il est déjà exceptionnellement rare qu’un Américain en uniforme se retrouve dans une telle situation. Nous sommes au milieu de l’année 2020, et seuls huit militaires américains ont été tués par des tirs hostiles en Irak et en Afghanistan réunis. Pourtant, plusieurs milliers de personnes continuent d’y mourir. Personne ne veut que les troupes américaines meurent, mais il y a quelque chose d’obscène – et de moralement troublant – dans l’énorme disparité des victimes implicite dans le développement de l’American way of war du XXIe siècle, celui qui, dans un monde Covid-19, est de plus en plus combattu d’une manière socialement distante.

Poussés à un extrême inimaginable, les Américains devront se préparer à un avenir où leur gouvernement tuera et détruira à l’échelle mondiale sans qu’un seul membre des forces armées ne meure au combat. Après la pandémie, en d’autres termes, parler de « mettre fin » aux guerres éternelles de ce pays pourrait ne s’avérer qu’un simple exercice de sémantique.

Danny Sjursen

Danny Sjursen est un officier de l’armée américaine à la retraite et rédacteur en chef adjoint de Antiwar.com. Son travail a été publié dans le NY Times, le LA Times, The Nation, Huff Post, The Hill, Salon, Popular Resistance et Tom Dispatch, entre autres publications. Il a servi dans des unités de reconnaissance en Irak et en Afghanistan et a ensuite enseigné l’histoire à son alma mater, West Point. Il est l’auteur d’un mémoire et d’une analyse critique de la guerre en Irak, Ghostriders of Baghdad : Soldiers, Civilians, and the Myth of the Surge. Son livre à paraître, Patriotic Dissent : America in the Age of Endless War est maintenant disponible en précommande.

Traduction « guerres ? quelles guerres ? » par Viktor Dedaj pour le Grand Soir avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles