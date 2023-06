Merci à Résistance71 pour cette re-publication ;

PDF de 21 pages ► Les écrits de Nestor Makhno – Ou l’anarchie ukrainienne dans la révolution russe

L’anarchisme et notre époque (1925) Page 2

La lutte contre l’État (1926) Page 4

Un projet d’organisation anarchique (1927) Page 6

Notre organisation (1925) Page 14

Les voies du pouvoir prolétarien (1932) Page 16

Manifeste de l’armée insurrectionnelle d’Ukraine (1920) Page 19

Ce PDF porte le N° 40

Ce PDF sur quelques écrits choisis de Nestor Makhno montre l’influence et la pratique anarchiste dans la révolution russe.

Makhno et ses forces paysannes ukrainiennes

combattirent les deux facettes de la contre-révolution en Ukraine : l’opposition tsariste et internationale ET les bolchéviques de Lénine et Trotski qui ont trahi le peuple et la révolution en reprenant le pouvoir aux soviets (conseils ouvriers et populaires). Léninisme et trotskisme ne sont que des capitalismes d’État doctrinaires et totalitaires, bras armés de la City de Londres (Lénine) et de sa succursale de Wall Street (Trotski)



Merci à gnafron sur le site Les Moutons Enragés qui rappelle cette vidéo suite à mon billet d’hier ► Toute Vérité Officielle n’est pas bonne à dire… dans lequel en souvenir des 80 morts de la Place Maïdan le 20 février 2014, j’ai intégré les écrits de Nestor Makhno et en appui de la vidéo des 3 snipers qui explosent le narratif impérialiste et des merdias aux ordres en avouant avoir reçu l’ordre des officiels et militaires américains de « massacrer leur propre peuple pour provoquer une révolte » et la coller sur le dos à Poutine, bien sûr pour pouvoir déclencher une guerre, vue que la guerre est la seule et vraie nature de l’empire !

La preuve, s’il en faut, par l’article de Jonas E. Alexis du 20 novembre source Veterans Today, traduction R71 ► Nouvel Ordre Mondial : Supertrump rockstar de la guerre perpétuelle ► Trump renforce son rôle de super et ultime pion sioniste.

Alors qu’hier encore on dénonçait le narratif impérialiste et merdias aux ordres en Syrie ► L’EIIL vaincu en Syrak et tout le monde s’en fout !

L’empire anglo-américano-christo-sioniste veut la guerre perpétuelle et pourtant qui veut la paix prépare la paix non ?

Rappelez-vous que c’est le même narratif érigé en VÉRITÉ OFFICIELLE qui se révèle être en vérité un véritable FAKE NEWS qu’on vous sert depuis… TOUJOURS !

Refuser l’enfumage, car seule la vérité libèrera les peuples à tout jamais.

Retirons notre consentement et SANS ARMES ni haine ni violence organisons la GRÈVE GÉNÉRALE, ILLIMITÉE & EXPROPRIATRICE !



Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.