L’empire américain nommé la machine à tuer la plus meurtrière de l’histoire

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15384

https://covertactionmagazine.com/fr/2023/05/30/u-s-empire-named-most-murderous-killing-machine-in-history/

30 mai 2023

Jérémy Kouzmarov

En septembre, la Victims of Communism Memorial Foundation, créée par une loi bipartite du Congrès en 1993, a ouvert le Musée des victimes du communisme à Washington, DC, qui vise à mettre en lumière le sort des 100 millions de victimes présumées de l’idéologie communiste.

Le chiffre de 100 millions est tiré du livre de 1997 le Livre noir du communisme, publié par Harvard University Press, qui regorgeait de mensonges. Le livre blâmait les gouvernements communistes pour les famines qui se produisaient plus régulièrement dans les pays capitalistes et qui résultaient de causes environnementales, comme la famine ukrainienne des années 1930 (holodomor).

Si la culture politique aux États-Unis change, quelqu’un pourrait ouvrir un musée dédié aux victimes du capitalisme ou de l’empire américain, dont le nombre de morts serait bien supérieur à 100 millions.

Un nouveau livre de David Michael Smith, Holocaustes sans fin : mort de masse dans l’histoire de l’Empire des États-Unis (New York : Monthly Review Press, 2023), a estimé que l’empire américain est responsable, ou partage la responsabilité, de près de 300 millions de morts.

Smith écrit que « la perte presque inconcevable de vies humaines dans ces holocaustes sans fin rend sans doute ce pays [les États-Unis] exceptionnel, bien que d’une manière étonnamment différente de celle que ses apologistes envisagent ».

Exceptionnel par sa violence et ses prouesses meurtrières, ce qui est vraiment honteux.

L’Holocauste des peuples autochtones

Smith estime que 13 millions d’Autochtones ont été tués dans l’holocauste qui a résulté de la colonisation européenne de l’Amérique du Nord.

Citant Roxanne Dunbar-Ortiz, auteur de Une histoire des peuples autochtones des États-Unis, Smith note que les nations autochtones de l’hémisphère occidental avaient « construit de grandes civilisations » avant l’arrivée de l’homme blanc dont « les gouvernements, le commerce, les arts et les sciences, l’agriculture, les technologies, les philosophies et les institutions étaient élaborés de manière complexe », et dans laquelle « les relations humaines étaient plus égalitaires qu’en Europe. »

La soif européenne de richesse et de domination, cependant, a conduit à la mort et à la destruction massives.

Caractéristique était la guerre Pequot dans le Massachusetts de 1636-1637 où, note Smith, les colons puritains recrutèrent des alliés autochtones et formèrent les premières forces de gardes forestiers à s’engager dans la « guerre de la nature », où « les fonctionnaires coloniaux ont commencé à payer des primes pour les scalps des hommes autochtones, les femmes et les enfants.

Environ 6,000 70,000 Wampanoag, Narragansett et Nipmuck ont ​​été tués, et la population indigène de la Nouvelle-Angleterre est passée d’au moins 1600 12,000 en 1600 à XNUMX XNUMX à la fin des années XNUMX.

Holocauste afro-américain

Le déclin de la population autochtone dans l’hémisphère occidental a forcé les colonisateurs européens d’Amérique du Nord à commencer à importer des captifs d’Afrique pour travailler pour eux.

Smith estime qu’environ 25 millions d’Africains ont été initialement capturés et que 12.5 millions d’entre eux sont morts entre la capture et l’embarquement des navires négriers qui les ont amenés en Amérique du Nord. On pense que vingt millions d’Africains supplémentaires sont morts dans des raids d’esclaves, portant le total des morts à cause de la traite transatlantique des esclaves à 32.5 millions.

Parmi ceux qui ont survécu au Passage du Milieu, beaucoup d’autres sont morts de maladies et de passages à tabac par leurs maîtres esclaves ou par suicide. Selon Smith, près de 70% de ceux qui ont survécu au Passage du Milieu n’étaient plus en vie une décennie et demie plus tard. Dans l’ensemble, il estime que 41.5 millions de personnes pourraient être mortes à cause de l’esclavage.

Pendant la reconstruction après la guerre civile américaine, des esclaves libérés sont morts du lynchage et en prison après l’imposition des codes noirs. Ils ont également été tués par des foules blanches lors de massacres raciaux, notamment à Tulsa, dans l’Oklahoma, où Black Wall Street a été incendiée.

Smith estime qu’entre les années 2000 et 2014, un autre million de décès supplémentaires sont survenus parmi les Noirs en raison de la police raciste et du système de justice pénale et des mauvaises conditions de vie dans le « ghetto ».

L’holocauste des travailleurs

Outre les Amérindiens et les Noirs américains, un grand nombre de travailleurs de diverses origines nationales – qui ont généré une richesse sans précédent pour la classe capitaliste – ont connu des formes d’exploitation dures et mortelles aux États-Unis.

Environ 35,000 1880 travailleurs sont morts au travail chaque année entre 1900 et 700,000 – XNUMX XNUMX pendant ces deux décennies seulement alors que le Congrès refusait d’adopter des réglementations de base pour protéger les droits des travailleurs.

Les Citoyen de Cleveland a écrit que, pendant l’âge d’or, les États-Unis sont devenus « un abattoir industriel ». Lorsque les travailleurs se sont soulevés pour protester contre les mauvaises conditions dans une mine appartenant aux Rockefeller à Ludlow, dans le Colorado, en 1914, les troupes de la Garde nationale ont tué 66 hommes, femmes et enfants qui soutenaient la grève.

Cela faisait partie d’une grande vague de violence anti-ouvrière sanctionnée par le gouvernement américain qui s’est étendue à la torture et au lynchage des organisateurs des Industrial Workers of the World (IWW) qui ont eu l’audace de promouvoir une industrie contrôlée par les travailleurs.

Dans l’ensemble, Smith estime que 13.5 millions de travailleurs sont morts aux États-Unis ou à l’extérieur en travaillant pour des entreprises américaines à la suite de maladies, de maladies ou de massacres anti-syndicaux.

Des guerres coloniales aux holocaustes mondiaux

Après avoir assuré son empire continental à la fin du 19th siècle, le gouvernement américain a renversé la monarchie indigène à Hawaï et a commencé à établir des colonies à l’étranger, comme à Porto Rico, à Cuba et aux Philippines, qui ont fourni une tête de pont vers l’Asie-Pacifique.

Jusqu’à un million de Philippins ont été tués en résistant à l’intervention impériale américaine dans la guerre hispano-américaine-philippine, que les analystes ont décrite comme « le premier Vietnam américain ».

Les deuxième et troisième Vietnams ont eu lieu au Nicaragua et en Haïti, où l’armée américaine a massacré des centaines d’indigènes résistant à la prise de contrôle de leur pays par des intérêts financiers américains.

Les États-Unis ont partagé la responsabilité de l’Holocauste mondial sans précédent de la Première Guerre mondiale, fournissant à la Grande-Bretagne et à la France des prêts vitaux et envoyant des troupes américaines dans la mêlée en avril 1917 afin de vaincre un challenger impérial potentiel, l’Allemagne.

Après la fin de la guerre, l’administration Wilson a déployé des troupes américaines en Russie soviétique pour tenter d’éradiquer la révolution bolchevique en alliance avec les forces contre-révolutionnaires.

Lorsque les bolcheviks ont triomphé, les administrations Wilson et Harding ont fourni un soutien substantiel à l’invasion de la Russie soviétique par les militaristes polonais.

Dans les années 1930, les États-Unis soutenaient les dictatures fascistes comme contrepoids au communisme, dont celle de Benito Mussolini, Francisco Franco et Adolf Hitler, que le chargé d’affaires américain à Berlin, George Gordon, qualifiait en 1933 de « chef du section modérée du parti nazi », qui « s’adressait à toutes les personnes civilisées et raisonnables ».

Le soutien des États-Unis à l’internationale fasciste a illustré sa contribution aux origines de la Seconde Guerre mondiale, qui a été encore pire dans sa destruction que la Première Guerre mondiale.

Les États-Unis ont provoqué la guerre dans le théâtre du Pacifique parce qu’ils ne pouvaient pas tolérer la perspective d’un empire japonais ascendant qui menacerait les aspirations hégémoniques américaines en Asie du Sud-Est.

L’administration Roosevelt a répondu à la montée du Japon par une accumulation massive de navires dans la mer de Chine méridionale et l’imposition d’un embargo pétrolier sur le Japon, qui visait à provoquer les attaques de Pearl Harbor en raison de la dépendance du Japon à l’égard du pétrole importé.

Selon Smith, entre 1775 et 1945, lorsqu’ils ont réussi à remplacer la Grande-Bretagne comme puissance mondiale dominante, les États-Unis ont fait 127 millions de morts. Ceux-ci comprenaient les centaines de milliers de Japonais qui ont été tués à la suite des bombardements incendiaires de Tokyo et du largage des deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont tué plus de 200,000 XNUMX personnes en l’espace de quelques jours.

Les Holocaustes de la Pax Americana

Cinq ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient de nouveau en guerre en Corée où ils ont soutenu un gouvernement qui a massacré plus de cent mille de ses propres citoyens et mené une campagne de bombardements qui a entraîné la mort d’environ un dixième de la population nord-coréenne.

De plus, les troupes américaines ont commis une multitude de massacres, y compris à No Gun Ri, où plusieurs centaines de civils ont été tués après que l’ordre ait été donné de tirer sur des réfugiés nord-coréens qui représentaient de potentiels « cinquièmes colonnes ».

La guerre de Corée a été un prélude à de nouveaux massacres au Vietnam où la « règle du simple gook » s’appliquait, par laquelle des civils étaient fauchés sous prétexte qu’ils « avaient l’air d’être des Vietcongs [euphémisme pour les communistes vietnamiens] ».

En 1965, la CIA a soutenu un coup d’État en Indonésie qui a entraîné la mort de millions de prétendus communistes qui ont été identifiés par des listes fournies à l’armée indonésienne par la CIA. Une personne soupçonnée d’avoir aidé à identifier des noms pour la liste noire était Ann Dunham, la mère de Barack Obama, qui travaillait comme anthropologue à Java oriental, un bastion communiste.

La CIA a soutenu d’autres massacres en battant les rebelles de gauche (les Huks) aux Philippines et a soutenu l’opération meurtrière Condor en Amérique du Sud. Ce dernier a été calqué sur le programme Phoenix au Vietnam où la CIA a préparé des listes noires et a travaillé avec des agents de police locaux pour arrêter ou kidnapper des dissidents et les torturer et souvent les assassiner.

La tuerie continue

La frénésie meurtrière des années de guerre froide s’est poursuivie dans les « interventions humanitaires » des années 1990, comme dans les Balkans, en Irak et en Afrique centrale, et pendant la guerre mondiale contre le terrorisme, où l’armée américaine a perfectionné de nouvelles techniques de mise à mort, comme l’utilisation de drones sans pilote.

Des millions de musulmans ont été tués en représailles aux attentats terroristes du 9 septembre, dont les auteurs sont à ce jour pas tout à fait clair.

Même sous un président soi-disant libéral, Barack Obama, les États-Unis ont bombardé sept pays musulmans, intensifié leur présence militaire en Afghanistan, établi de nombreuses nouvelles bases militaires en Afrique et engagé des opérations de changement de régime dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Dans son dernier chapitre, Smith détaille le contrecoup associé aux poursuites impériales telles que l’épidémie de fusillades de masse qui a saisi les États-Unis au cours de la dernière décennie.

Smith souligne que les États-Unis font partie des sociétés les plus violentes de l’histoire – avec des taux d’homicides, de meurtres par la police et d’incarcération inquiétants – et sont confrontés à la menace des milices de droite et des terroristes.

No End in Sight

À l’exception de l’esclavage et du génocide contre les Amérindiens, les holocaustes sans fin associés à l’empire américain sont rarement abordés dans les cours de lycée ou même d’université, et ne sont pas très bien connus du public, malgré une riche littérature scientifique à leur sujet.

C’est parce que le public a été nourri d’un régime constant de propagande et de mauvaise histoire révisionniste – comme celle avancée par le Musée des victimes du communisme – qui diabolise les idéologies de gauche et tente de valider la « voie américaine ».

Si plus de gens connaissaient la vérité, un fort mouvement de résistance à l’impérialisme américain pourrait se développer qui pourrait s’appuyer sur le précédent du début du 20th Ligue anti-impérialiste du siècle, soutenue par des sommités telles que Mark Twain.

Jusque-là, Smith prédit que la succession de catastrophes « continuera… et que sa primauté s’érode, la classe dirigeante américaine pourrait agir comme une » bête blessée « et commettre de nouveaux crimes odieux contre les peuples du monde, y compris les peuples de ce monde ». pays – pour maintenir autant de richesse et de pouvoir que possible.