Par Robert Bibeau.

Le 6 mars 2020 nous avons publié un article intitulé « Francis Boyle: «Le COVID-19, une arme biologique parfaite». Dans cet article le professeur Francis Boyle, expert en ce qui concerne les armes biologiques, explique à Observateur Continental que le virus de la COVID-19, est une arme biologique sortie tout droit des laboratoires militaires mondiaux. » Francis Boyle: «Le COVID-19, une arme biologique parfaite» et statistiques – les 7 du quebec. Certains de nos lecteurs nous ont alors blâmer de propager des « Fakes news » complotistes. Aujourd’hui, le Dr David E. Martin a présenté au Sommet international de la COVID du Parlement européen à Bruxelles les résultats de ses travaux d’enquêtes qui prouvent hors de tout doute raisonnable que le virus SARS-CoV-2 est une arme virale à « gain de fonction » meurtrière échappée (intentionnellement ou accidentellement ???) du laboratoire militaire de Wuhan en Chine ou il était développé sous financement américain. Voir notre article Quel bilan pour le COVID et la preuve des BIOLABS militaires (Raoult-Henrion-Caude) – les 7 du quebec

Non, le virus SARS-CoV-2, à l’origine de la Covid-19, n’est pas sorti spontanément du laboratoire de Wuhan, en Chine, fruit des amours d’un pangolin et d’une chauve-souris. C’est une arme de guerre brevetée dès 2002. C’est un crime, affirme le Dr David E. Martin. Le webmagazine Les7duquebec.net poursuit la diffusion d’articles qui dénoncent la recherche militaire de production d’armes virales et biologiques de destruction massive par les puissances impérialistes Résultats de recherche pour « laboratoire » – les 7 du quebec

Pour visionner en français la vidéo de la conférence du Dr Martin cliquez sur l’un des liens:

Le Dr E. David Martin (USA) et son équipe ont analysé plus de 4000 brevets déposés avant 2019 sur le SARS-CoV-2, les tests et les traitements de la Covid-19. En suivant chaque étape de l’histoire de la Covid et du SARS-CoV-2, il explique l’origine du virus, l’organisation d’un business très lucratif et les évidents conflits d’intérêts d’un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques dont les noms sont clairement cités.