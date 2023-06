Affrontement entre le capital occidental et le capital oriental…qui l’emportera?

Le président Xi l’a clairement indiqué en 2013 lorsqu’il a posé la question suivante : “Pourquoi l’Union soviétique s’est-elle désintégrée ? Pourquoi le parti communiste de l’Union soviétique s’est-il effondré ? “

Par Alastair Crooke – Le 29 avril 2023 – Source Al Mayadeen

Les dirigeants chinois, lassés d’être harcelés par les États-Unis et l’Union européenne au sujet de l’Ukraine, et dont l’abattage du “ballon espion” a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ont cessé de répondre aux appels de Washington.

Les Européens de l’Atlantique Nord (Von der Leyen et Annalena Baerbock) ont bien pu se rendre en Chine (pour transmettre les messages de l’équipe Biden), mais ils ont également reçu un avertissement glacial leur demandant de cesser de tenter de perturber les relations de la Chine avec la Russie.

La secrétaire d’État Yellen est donc entrée en scène. Elle a prononcé un discours sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Bien qu’il ait été présenté comme un geste de conciliation (le FT a souligné que son message était : “Le découplage : un désastre pour tous”), la “plomberie” sous-jacente était “tout sauf [conciliante]” .

Mme Yellen a laissé entendre que la Chine avait prospéré grâce à l’ordre financier mondial “d’ouverture des marchés” , mais qu’elle s’orientait désormais vers une position étatiste, une position de confrontation avec les États-Unis et leurs alliés. Les États-Unis veulent coopérer, “oui” en effet, mais entièrement et exclusivement à leurs conditions.

Les États-Unis recherchent un engagement constructif, mais à condition que les États-Unis garantissent leurs intérêts et leurs valeurs en matière de sécurité : “Nous ferons clairement part à la RPC de nos préoccupations quant à son comportement… Et nous protégerons les droits de l’homme” . Deuxièmement, “nous continuerons à répondre aux pratiques économiques déloyales de la Chine. Et nous continuerons à faire des investissements essentiels chez nous, tout en nous engageant avec le monde à faire progresser notre vision d’un ordre économique mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles” .

Mme Yellen conclut en disant que la Chine doit travailler avec les États-Unis sur des questions d’intérêt mutuel, mais que pour que la relation soit saine, la Chine doit “respecter les règles internationales d’aujourd’hui” .

En d’autres termes, le discours de Mme Yellen s’inscrit dans la longue lignée des discours de l’administration, qui exaltent tous l’“ordre fondé sur des règles” dominé par l’Occident.

Comme on pouvait s’y attendre, la Chine n’en a pas voulu, faisant remarquer que les États-Unis cherchent à tirer des avantages économiques de la Chine, tout en exigeant d’avoir les coudées franches pour poursuivre des intérêts exclusivement américains.

En d’autres termes, le discours de Mme Yellen n’est pas seulement un faux pas diplomatique, puisqu’il exige la soumission de la Chine aux États-Unis, qui fixent non seulement les “règles” géopolitiques, mais aussi celles du système financier, les protocoles techniques et les normes de fabrication pour la planète.

Ce discours témoigne d’une incapacité totale à comprendre que la “révolution” sino-russe ne se limite pas à la sphère politique, mais s’étend également à la sphère économique. Ou bien l’Occident fait-il simplement semblant de ne pas s’en apercevoir ?

Le président Xi l’avait clairement indiqué en 2013 lorsqu’il avait posé la question suivante : “Pourquoi l’Union soviétique s’est-elle désintégrée ? Pourquoi le parti communiste de l’Union soviétique s’est-il effondré ? … Répudier complètement l’expérience historique de l’Union soviétique, répudier l’histoire du PCUS, répudier Lénine, répudier Staline – c’était semer le chaos dans l’idéologie soviétique et s’engager dans le nihilisme historique” , a déclaré Xi.

En clair, Xi laissait entendre que, compte tenu des deux pôles de l’antinomie idéologique – la construction anglo-américaine, d’une part, et la critique eschatologique léniniste du système économique occidental, d’autre part -, les “couches dirigeantes” soviétiques avaient cessé de croire à ce dernier et avaient par conséquent glissé vers un état de nihilisme (avec le pivot vers l’idéologie du marché libéral occidental de l’ère Gorbatchev-Yeltsine).

Le point de vue de Xi était clair : la Chine n’avait jamais fait ce détour. Ce changement de paradigme géostratégique est totalement absent du discours de Mme Yellen : Poutine a ramené la Russie sur le devant de la scène et l’a alignée sur la Chine et d’autres États asiatiques en matière de pensée économique.

Ces derniers affirment en effet depuis un certain temps que la philosophie politique “anglo-saxonne” n’est pas nécessairement la philosophie du monde. Selon Lee Kuan Yew, de Singapour, et d’autres, les sociétés fonctionneraient mieux si elles accordaient moins d’attention à l’individu et davantage au bien-être du groupe.

Xi Jinping ne mâche pas ses mots : “Le droit des peuples à choisir de manière indépendante leur voie de développement doit être respecté… Seul celui qui porte les chaussures sait si elles lui vont ou non” .

Marx et Lénine n’ont cependant pas été les seuls à remettre en cause la version anglo-libérale : en 1800, Johann Fichte publie L’État commercial fermé ; en 1827, Friedrich List publie ses théories qui s’opposent à l’“économie cosmopolite” d’Adam Smith et de JB Say. En 1889, le comte Sergius Witte, Premier ministre de la Russie impériale, publie un article citant List et justifiant la nécessité d’une industrie nationale forte, protégée de la concurrence étrangère par des barrières douanières.

Ainsi, à la place de Rousseau et de Locke, les Allemands offraient Hegel. À la place d’Adam Smith, ils avaient Friedrich List.

L’approche anglo-américaine part du principe que la mesure ultime d’une société est son niveau de consommation. Or, selon List, à long terme, le bien-être d’une société et sa richesse globale sont déterminés non pas par ce que la société peut acheter, mais par ce qu’elle peut produire (c’est-à-dire la valeur découlant d’une économie réelle et autosuffisante). L’école allemande soutenait que l’accent mis sur la consommation finirait par être autodestructeur ; il détournerait le système de la création de richesses et rendrait finalement impossible de consommer autant ou d’employer autant de personnes.

List était clairvoyant. C’est la faille du modèle anglo-saxon qui est aujourd’hui si clairement exposée : la défaillance initiale est désormais aggravée par la financiarisation massive – un processus qui a conduit à la construction d’une pyramide inversée de “produits” financiers dérivés qui a sapé la fabrication de biens réels. L’autosuffisance s’érode et une base de création de richesses réelles de plus en plus réduite soutient un nombre toujours plus restreint d’emplois correctement rémunérés.

En termes simples (car Hegel et List ont dit bien d’autres choses encore), ce qui rapproche Poutine et Xi Jinping, c’est leur appréciation commune de l’étonnant sprint de la Chine vers les rangs d’une superpuissance économique. Selon Poutine, la Chine “a réussi de la meilleure façon possible, à mon avis, à utiliser les leviers de l’administration centrale (pour) le développement d’une économie de marché … L’Union soviétique n’a rien fait de tel, et les résultats d’une politique économique inefficace se sont répercutés sur la sphère politique” .

Washington et Bruxelles n’ont manifestement rien compris. Et le discours de Mme Yellen est la première “pièce à conviction” de cet échec analytique, économique, commercial et politique : le monde ne marche plus comme ça…comme l’exprimait récemment Henry Kissinger Kissinger explique comment éviter une troisième guerre mondiale (sic) – les 7 du quebec

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par, pour le Saker Francophone