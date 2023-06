Coronavirus (COVID) des bioarmes de tuerie massive pour la guerre en préparation (Dr Martin)

Le docteur David Martin nous explique l’histoire des brevets sur les matériaux d’origine biologique. Le SARS-COV2 n’est pas leur coup d’essai, accrochez vos ceintures !

La militarisation de la nature contre l’humanité a des conséquences désastreuses. Nous devons nous poser la question

« Qui voulons-nous être ? »

.C’est une question permanente qui a commencé au début du milieu des années 1900. et dés 1913-1914, cette polémique a commencé. Voilà qui ne va pas plaire à ceux qui prétendent que le ou les virus n’existent pas : « Le coronavirus en tant que modèle d’agent pathogène a été isolé en 1965. Le coronavirus a été identifié en 1965 comme le premier modèle viral réplicable infectieux pouvant être utilisé pour modifier une série d’autres éléments de la condition humaine. » Il était associé au simple rhume. Il a été immédiatement identifié comme un agent pathogène pouvant être utilisé et modifié pour toute une série d’objectifs.

En 1966, le tout premier COV, modèle de coronavirus, a été utilisé dans le cadre d’une expérience biologique transatlantique de manipulation humaine. … En 1967, nous avons réalisé les premiers essais d’inoculation de coronavirus modifiés à des êtres humains. … Il y a 56 ans !

56 ans, c’est le temps qu’aura durer le développement du coronavirus, ce virus au succès foudroyant. Quand nous pensions qu’il était acceptable de prélever un agent pathogène des USA et d’en infecter le monde entier, où en était cette réflexion ? Et qu’aurait dû être cette discussion… en 1967 ? Cette discussion n’a pas eu lieu.

Ironiquement, le rhume commun fut transformé en chimère dans les années 70. En 1975, 1976 etv1977, nous avons commencé à chercher comment modifier le coronavirus en l’introduisant dans différents animaux, les porcs et les chiens. Et sans surprise, en 1970, nous avons découvert que le coronavirus, en tant qu’agent infectieux, était un problème industriel pour principalement deux industries : les industries du chien et du porc. Les éleveurs de chiens et de porcs ont constaté que le coronavirus provoquait des problèmes gastro-intestinaux. C’est sur cette base que Pfizer a déposé le brevet du premier vaccin à base de protéines de pointe (Spike)…. chazam, accrochez les ceintures, en 1990 ! En 1990 !

Pfizer en 1990, le tout premier vaccin à base de protéines de pointe contre le coronavirus. … Et en 1990, ils ont découvert qu’il y avait un problème avec les vaccins. Ils ne fonctionnaient pas. Le fait est que toutes les publications sur le coronavirus de 1990 à 2018 concluent que le coronavirus échappe à la stimulation vaccinale, parce qu’il se modifie et mute trop rapidement pour que les vaccins soient efficaces. … En 2002, l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill a breveté : « un clone infectieux de coronavirus dont la réplication est défectueuse ». Ce qui signifie qu’il s’agit d’une arme, d’une arme destinée à cibler un individu sans causer de dommages collatéraux à d’autres individus. Ce brevet a été déposé en 2002, sur la base de travaux financés par le NIAID d’Anthony Fauci (Institut national des allergies et des maladies infectieuses) de 1999 à 2002. Soit un an avant le SRAS 1.0.

Le SRAS n’est pas un phénomène naturel. Le phénomène naturel est le rhume, est la gastro-entérite. Le SRAS est le résultat d’une recherche menée par des humains qui ont utilisés un modèle de système de vie pour attaquer des êtres humains et ils l’ont breveté en 2002.

Et en 2003, grande surprise, le CDC a breveté le coronavirus humain, en violation, une fois de plus, des traités et des lois sur les armes biologiques et chimiques en vigueur aux USA. … Lorsque le CDC a déposé le brevet, en avril 2003, sur le modèle de coronavirus du SRAS isolé chez l’homme, qu’ont-ils fait ? Ils ont téléchargé une séquence en provenance de Chine et ont déposé un brevet sur cette séquence aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent les traités sur les armes chimiques et biologiques savent qu’il s’agit d’une violation. C’est un crime. Il ne s’agit pas d’une erreur innocente, c’est un crime.

L’office américain des brevets est allé jusqu’à rejeter cette demande de brevet à deux reprises, jusqu’à ce que les CDC décident de corrompre l’office des brevets pour qu’il passe outre l’examinateur de brevets et délivre finalement le brevet sur le coronavirus SRAS en 2007. Ne perdons pas cela de vue car il est apparu que la RT-PCR, qui était le test que nous allions, prétendument, utiliser pour identifier le risque associé au coronavirus, a en fait été identifiée comme un acte de bioterrorisme, par moi, lors des événements parrainés par l’Union européenne, en 2002 et 2003. Il y a 20 ans.

Cela s’est passé, ici à Bruxelles et dans toute l’Europe. En 2005, ce pathogène en particulier a été spécifiquement qualifié de plate-forme technologique pour le bioterrorisme et les armes biologiques. … Et à partir de 2005, il s’agissait d’un agent permettant de mener une guerre biologique. C’est la classification officielle depuis 2005.

Je ne sais pas si cela ressemble à de la santé publique pour vous ? Est-ce le cas ? « Technologie permettant la guerre biologique…* Cela ne ressemble pas à de la santé publique. Cela ne ressemble pas à de la médecine. Cela fait penser à une arme conçue pour éliminer l’humanité. C’est ce que l’on comprend. Et cela ressemble à cela parce que c’est exactement ce que c’est.

On nous a fait croire que Eco Health Alliance (Alliance Eco-Santé), le DARPA et toutes ces organisations sont ce que nous devrions surveiller, mais on nous a spécifiquement demandé d’ignorer les faits, à savoir que plus de 10 milliards de dollars ont été acheminés par le biais d’opérations secrètes, grâce au chèque d’Anthony Fauci, et à un registre comptable parallèle, dans lequel le NIAID présente un bilan et à coté, il y a un bilan de biodéfense, équivalents dollar pour dollar, dont personne dans les médias ne parle. Et cela dure depuis 2005 !

Notre moratoire sur le gain de fonction, – le moratoire qui était censé geler tout effort de recherche sur le gain de fonction – comme par hasard, à l’automne 2014, l’université de Caroline du Nord, Chapel Hill, a reçu une lettre du NIAID, disant que le moratoire sur le gain de fonction sur le coronavirus in vivo devait être suspendu. Mais comme leurs subventions avaient déjà été financées, ils ont reçu une exemption. … Si bien qu’en 2016, il a été possible de publier l’article indiquant que le coronavirus SARS était prêt pour émerger chez l’humain. En 2016 !

Et puis quoi ? ,,, C’était le WIV1 : Wuhan Institute of Virology Virus 1 (virus 1 de l’institut de virologie de Wuhan). Prêt à émerger chez l’homme en 2016, dans le cadre des travaux de l’Académie nationale des sciences. Si bien qu’en arrivant à 2017 et 2018, la phrase suivante est entrée dans le langage courant de la communauté : « Il va y avoir une libération accidentelle ou intentionnelle d’un pathogène respiratoire. »

Le mot clé de cette phrase est évidemment le mot « libération ».

Je trouve cette vidéo très importante, car elle montre que le SARS-COV2 comme les vaccins sont des armes militaires développées par les puissances impérialistes et utilisées contre les populations du monde. Malheureusement, je n’ai pas le temps d’en transcrire davantage. Donc je publie cet article en l’état.