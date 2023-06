Ukraine – 6 juin 2023 – Kiev a fait sauter le barrage pour noyer le cuisant échec de sa contre-offensive de la veille

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15444

L’armée ukrainienne a perdu plus de 3.700 soldats, ainsi que 52 chars et 207 blindés lors de sa tentative ratée de mener une offensive, a rapporté ce 6 juin le chef de la Défense russe. L’ennemi a été arrêté sur tous les axes. Le barrage de Kakhovka a été régulièrement pilonné par Kiev cette année, malgré le fait que la Russie ait adressé une lettre au Conseil de sécurité de l’Onu demandant d’empêcher la destruction du site. Destruction du barrage : Le Kremlin a aussi qualifié les faits d’acte de sabotage de la part de l’Ukraine. Parmi ses objectifs : priver la Crimée d’eau et détourner l’attention de la contre-offensive ukrainienne infructueuse.

L’armée ukrainienne a perdu plus de 3.700 soldats, ainsi que 52 chars et 207 blindés lors de leur tentative ratée de mener une offensive, a rapporté ce 6 juin le chef de la Défense russe. L’ennemi a été arrêté sur tous les axes.

Ces trois derniers jours, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 3.700 soldats lors de leur tentative ratée de mener une offensive, a indiqué ce 6 juin le ministre russe de la Défense.

Parmi les armements détruits figurent aussi 207 blindés, 134 autres véhicules, cinq avions, deux hélicoptères, 48 pièces d’artillerie et des drones, a noté Sergueï Choïgou.

Les militaires russes ont également réussi à détruire huit chars Leopard de conception allemande et trois à roues, des AMX-10RC de conception française. Et ceci sans compter 136 équipements militaires, dont 79 de production étrangère, poursuit-il.

Côté russe, 71 militaires ont péri, 210 autres ont été blessés, a-t-il précisé. Les troupes russes ont également perdu 15 chars, neuf blindés, deux véhicules et neuf pièces d’artillerie.

« Les tentatives d’offensive ont été déjouées, l’ennemi a été arrêté partout, alors que les officiers et soldats russes ont fait preuve de courage et d’héroïsme dans les combats », a déclaré le ministre.

Destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka

D’après le ministre, Kiev a fait exploser ce barrage sciemment pour détourner l’attention de ses manœuvres.

Comme l’Ukraine a échoué dans son offensive, elle cherche « à dévier ses troupes de la région de Kherson [où cette installation est située, ndlr] pour les redéployer dans la zone d’offensive ».

Par ailleurs, les autorités ukrainiennes ont procédé à des décharges d’eau supplémentaires sur une autre centrale hydroélectrique, celle de Dniepropetrovsk, pour inonder encore plus de territoires, indique-t-il.

« Cela est la preuve d’un acte de sabotage de grande envergure planifié par le régime de Kiev », a noté M.Choïgou. « C’est même un acte terroriste ».

De son côté, le Kremlin a aussi qualifié les faits d’acte de sabotage de la part de l’Ukraine. Parmi ses objectifs : priver la Crimée d’eau et détourner l’attention de la contre-offensive ukrainienne infructueuse.

La ville de Novaïa Kakhovka est inondée en raison de la destruction du barrage. La montée d’eau a également été constatée dans plusieurs localités situées à proximité.

