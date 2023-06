Cet article, comme les centaines d’autres que nous relayons depuis des années, comporte des prises de position qui n’engagent que son auteur. Nous le publions pour que nos lecteurs aient accès aux différents point de vue sur cette affaire de très grande importance (NDÉ).

Par Michel Dogna

Pour comprendre quelque chose de logique au sac d’embrouilles de la sombre histoire Covid, il faut aller juste à l’essentiel des évènements factuels et oublier le narratif superficiel et stérile des médias pour égarer les esprits. Même si je commets quelques erreurs dans le méli-mélo historique cela ne change rien sur le fond de ma démarche.

ÉPISODE 1 : Préparation panique mondiale

En 2019 la ville de Wuhan en Chine où siège le laboratoire de sécurité virale P4, est secrètement désignée pour être le lieu de lancement expérimental d’une épidémie par corona virus – Toute la population reçoit préalablement un faux vaccin antigrippe obligatoire (chargé d’oxyde de graphène) – ceci sera dévoilé plus tard factures en main par la journaliste scientifique américaine Karen Kingston – En même temps une installation de 10 000 antennes relais 5G est effectuée à travers la ville (détail important).

En janvier 2020 des passants à Wuhan tombent par terre çà et là dans la rue, foudroyés par une mort subite – des images parlant d’un virus mystérieux nommé (C 19) passent dans les journaux du monde entier qui donnent l’alerte d’une possible pandémie – En même temps il tombe sur le sol des milliers d’oiseaux et d’insectes morts en plein vol. Silence radio sur ce détail…

La presse annonce une terrible grippe par un corona virus ayant pour origine des chauve-souris et des pangolins infectés vendus sur le marché. Logiquement quand on est terrassé par une grippe, on est au fond de son lit et non pas en train de se promener dans la rue, et on ne meurt pas subitement…

Or en 2011 l’institut Pasteur avait déposé deux brevets d’un « vaccin » type ARNm contre une maladie épidémique dont on ne connaissait pas encore l’existence (BIZARRE !)… ceci à partir d’un coronavirus SRAS2 OGM donc n’existant pas dans la nature, une chimère signée Microsoft donnant une grosse grippe pulmonaire -– L’insertion confidentielle d’oxyde de graphène n’apparaitra que dans un brevet Chinois et pas dans le brevet US).

ÉPISODE 2 : Que s’est-il réellement passé à Wuhan ?

En fait le « fog » de la 5 G émetteur d’une onde mortifère associé au graphène du faux vaccin ARNm a transformé les gens en antennes ambulantes de réception. Mais il ne fallait pas que cela se sache afin de capter l’attention du public vers le seul corona C19 qui servait de faux drapeau – et tout le monde (y compris les scientifiques) s’est engouffré dans ce miroir aux alouettes. Le but était de créer une panique générale face à un faux ennemi : le C 19, ce qui allait faire accepter un vaccin qui tue.

Le principe est toujours le même :

Effrayer les gens avec une vraie ou fausse maladie afin de leur proposer un «remède miracle » qui va les abimer et rentabiliser à vie les uns ou tuer les autres.

J’ai appris tout cela en détail quelques mois plus tard par un laboratoire de recherche indépendant, ce qui m’a valu la perte de plusieurs milliers d’abonnés…J’ai expliqué que la 5G a été chargée de la fréquence 60 gigaHertz (milliards de Hertz) qui est la fréquence de résonance de l’oxygène – or sous cette forme excitée l’hémoglobine du sang ne peut plus s’y combiner pour le véhiculer, d’où asphyxie partielle ou complète des victimes injectées vivant sous rayonnement 5G. Depuis divers labos indépendants ont totalement confirmé cette information.

ÉPISODE 3 : Pourquoi tant de morts subites – retards ?

La propriété de supraconductibilité électrique et surtout magnétique bien connue du graphène nanométrique agit sur les globules rouges puisqu’ils contiennent du fer et les collent tous Nord/Sud comme tous les aimants, formant de grands vers en tortillons dans les circuits sanguins – ils peuvent créer ainsi des bouchons dans des coins stratégiques comme le cœur (d’où embolies cardiaques), dans le cerveau (d’où AVC embolie cérébrale), ou dans les poumons (d’où embolie pulmonaire).

Et ce n’est pas tout car ce graphène nanométrique est sous forme de microscopiques lames de rasoir qui blessent à la fois les globules rouges et les parois des vaisseaux – les plaquettes arrivent alors en masse pour cautériser les millions de micro blessures, ceci créant autant de micro caillots qui épaississent le sang jusqu’à le transformer en « confiture » – Là c’est danger de mort imminent !

Les autopsies de ces victimes montrent des sites vasculaires dévastés avec un mélange de caillots et de débris de vaisseaux impressionnants.

Et c’est pour cela qu’il convient surtout pour les vaxés de se faire établir d’urgence un D dimer (je le répète sans cesse) par un laboratoire médical qui va mesurer la viscosité du sang, la valeur en UI ne devant pas dépasser 10 fois votre âge (50 ans = 500 Ui). Mais qui parle de cela ? Quelques médecins hors- pistes émancipés de la doxa officielle….

ÉPISODE 4 : Des faux vaccins destructeurs

La Quinta Culumna observatoire espagnol de la santé publique suite à l’analyse de « vaccins » Pfizer et moderna n’y a trouvé aucune trace de souche vaccinale de Covid – normal puisque ce virus chimère n’a jamais pu être capturé ni isolé. Ce n’est donc pas un vaccin.

Par contre en plus du graphène, ils ont trouvé de la PROTEINE SPIKE et de l’HYDROGEL DARPA qui sont deux poisons codants du génome. La spike pénètre dans les cellules et les fait travailler à sa propre reproduction dans tout l’organisme. Ensuite elle détruit le programme immunitaire pour le remplacer par une réaction auto-immune de septicémie générale gravissime en cas d’attaque virale.

L’hydrogel facilite la pénétration cellulaire de la spike et inhibe la glande pinéale qui est un relai des informations cosmiques.

NOTA : Il est curieux qu’aucuns des ténors virologues et épidémiologistes contestataires, à part Le Dr Astrid Stükelberger ne parlent de ces trois responsables majeurs de l’hécatombe qui sévit depuis 3 années parmi les vaxés. Font-ils face à une terrible omerta ?

ÉPISODE 5 : la découverte de 3 lots de vaccins

Il est légitime de se poser la question : pourquoi tout le monde n’est pas handicapé voire terrassé après avoir été injecté d’un ou plusieurs de ces poisons ? La réponse est simple : si tout le monde était touché, la relation avec le vax serait évidente – Or les analyses d’échantillonnages montrent l’existence de 3 lots :

• Lots n° 1 ne contenant que du sérum physiologique

• Lots n° 2 sous dosés en poisons (vous risquez d’être malade)

• Lots n° 3 à dose maximum (vous risquez la mort prématurée)

C’est donc la roulette russe !!! Sauf pour les politiques et collabos patentés qui ont bénéficié des lots n° 1.

ÉPISODE 6 : Des mesures criminelles tous azimuts

Alors que Bill Gates préconisait l’éradication de 90% de l’humanité

Il a imposé un « vaccin » pour protéger les gens (BIZARRE !)

C’est ainsi que :

• Dans les EHPADS on a «protégé» les vieux en les liquidant au REMDEVISIR

• Dans les hôpitaux on a massacré les grippés par corona aux paracétamols

• L’on a confiné chez eux des milliers de grippés sans soins

• L’on a interdit tous les médicaments reconnus efficaces contre le C 19

• L’on a obligé les gens au port d’un masque inadapté aux virus et catastrophique pour les enfants à l’école

• L’on a obligé les gens à se soumettre à un test PCR non fiable et discriminatoire

• L’on a puni les médecins qui guérissaient leurs patients avec des traitements retirés des pharmacies en France

• Les médias ont menti sur tous les chiffres en inversant les résultats et en cachant les succès flagrants des pays non alignés sur l’OMS

NOTA : les 20% des français qui ont refusé le vax maudit n’ont présenté aucun des symptômes courants parmi les vaxés.

ÉPISODE 7 : Une histoire sans fin

Pourquoi régulièrement une nouvelle épidémie ? Tout simplement en raison du fait que le Covid étant un montage chimérique donc non issu de la nature, doit muter sans cesse jusqu’à retrouver son statut d’origine, ainsi que l’a expliqué le Pr Luc Montagnier – Pour chaque mutation épidémique soit-disant plus dangereuse que jamais (tel le Marburg) il faut logiquement un nouveau vax, mais c’est du cinéma puisque nous avons vu que l’on n’a jamais pu isoler le virus.

Par contre c’est une bonne occasion pour vous mettre une recharge supplémentaire des 3 poisons qui tuent, du moins pour ceux qui n’ont toujours pas compris que l’on s’est payé leur tête depuis le départ…. et que le risque pour leur vie est cumulatif.

A noter que l’Afrique qui s’est dissociée délibérément du joug OMS depuis le départ, a été très peu touchée par cette pandémie, non pas virale mais vaccinale et utilise massivement l’artémisia annua millénaire.

ÉPISODE 8 : Mort de la cabale et libération des peuples !

Une grande partie des Français se réveille enfin, précédée comme d’habitude par le peuple américain de Trump – la population se rend enfin compte qu’elle a été mortellement trompée – il n’y a que les profiteurs collabos qui ne réclament pas la démission de Macron, ce malade mental qui est moqué par la plupart des pays étrangers.

Sur le plan mondial, ceux qui suivent autre chose que télé mensonges peuvent constater que la cabale OTAN compris est en pleine décomposition, que son dernier recours par une guerre nucléaire mondiale est avorté et qu’elle a définitivement perdu la partie.

Comme nous l’avions prévu, 2023 nous offre la libération des peuples par la grande sagesse stratégique des 3 mousquetaires sauveurs que j’ai toujours soutenus : TRUMP – POUTINE – XI JINPING. (Honni soit qui mal y pense) – Ne vous inquiétez pas des mesures socio-culturelles et bancaires catastrophiques qu’on nous promet, elles ne pourront pas aboutir.

(Je respecte les opinions et notamment celles de Michel Dogna mais je ne peux le suivre lorsqu’il qualifie de « sauveurs » les Trump, Poutine et Xi Jinping. Certes, il est des dirigeants moins calamiteux que les autres mais selon moi, tous appartiennent, à la « Matrice » impérialiste. Nous n’avons d’autre option que de choisir le moindre mal. NDÉ). Source https://arnauddebrienne.wordpress.com/2023/05/31/trois-ans-daventure-covid-resumes-en-1-600-mots/

