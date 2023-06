VOULEZ-VOUS QU’ON VOUS AIDE À MOURIR?

La loi vient d’être passée. Mettez-vous en ligne. Vous allez passer sans problème. Legault et Trudeau ont tuée douze milles vieux Québécois pendant la COVID. Et maintenant, ils vont en tuer trente milles par année ! Qui va les arrêter, la FADOQ, cette gagne de vielles marionnettes qui endosse tous ce que leur dit Legault ?

Même pas le vaccin ne peu vous protégez contre cette autre folie meurtrière. Et c’est tellement facile d’avoir la piqure, comme la COVID. J’ai peur ! Surtout que c’est Legault qui décide. Il va être tellement contant quand il va voir mon nom sur la demande !

Et il y a tellement de si ? Si un médecin me prescrit l’aide à mourir et je refuse, es-ce que je perds mon assurance maladie ? Si c’est mon ex-femme qui signe pour moi, es-ce que c’est valide ? Si on me drogue et que je signe…

Pour le moment ça va bien pour moi. Mais je n’ai pas de médecin pour le prouver ? Le gouvernement m’a envoyer une belle lettre. « Chère citoyen, vu votre âge avancé, vous devez voir votre médecin de famille, pour avoir son approbation avant de renouveler votre permis de conduire. » Je n’ai pas de médecin de famille.

Donc, je suis à la merci d’un étranger qui ne me connait pas ? S’il ne m’aime pas ? Ou s’il apprend que je n’ai pas de vaccin ? Ah non !

John Mallette

Le Poète Prolétaire