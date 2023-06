OLIVIER CABANEL — La polémique perdure depuis longtemps : les OGM sont-ils des Organismes Globalement Mauvais ? La réponse donnée il y a déjà plusieurs années par Corine Lepage, Jean Marie Pelt, et d’autres scientifiques est sans appel : OUI.

Ces scientifiques se basent sur une expertise privée réalisée par Monsanto.

La célèbre multinationale avait eu la bonne idée de lancer une expertise, pour évaluer son maïs OGM.

Pendant 6 mois, des rats ont été nourris exclusivement avec des maïs génétiquement modifiés.

La conclusion de l’expertise est formelle : ces rats ont subi de graves atteintes à leur santé : les reins et le foie se sont retrouvés malades.

Sans la persévérance des scientifiques nommés plus haut, cette expertise n’aurait pas eu de communication.

Aujourd’hui on en sait encore plus sur les OGM.

On sait que, contrairement aux affirmations des « experts » pro-ogm, les pollens voyagent bien plus loin que les dix mètres auxquels on les avait cantonnés : on les trouve dans les hautes couches de l’atmosphère.

On sait qu’ils sont dangereux pour les mammifères, et donc pour l’homme.

La démonstration est facile, voire simpliste, à faire :

Le but de ces OGM pesticides était de remplacer la pulvérisation sur les maïs par l’incorporation à l’intérieur de la plante des même pesticides.

L’insecte qui avait la mauvaise idée de s’attaquer au maïs en mourait.

Sauf que l’homme a qui il prendrait l’idée saugrenue de manger ces maïs en subirait manifestement des conséquences néfastes pour sa santé.

Au niveau européen, on était jusqu’à présent dans une sorte de « flou artistique ».

On avait décidé qu’il ne fallait pas dramatiser.

La commission européenne voulait obliger l’Autriche et la Hongrie à autoriser la culture du maïs OGM.

Or le 2 mars, une décision capitale a été prise.

La Commission Européenne a été désavouée par les Etats membres, et les moratoires sont donc maintenus.

Quatre pays se sont retrouvés totalement isolés : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande et l’Estonie.

Par 282 voix sur 345, la proposition de la commission a été rejetée.

C’est un véritable camouflet que l’Europe inflige aux défenseurs des OGM, et une large majorité d’états européens ont refusé le 3 mars de forcer l’Autriche et la Hongrie à cultiver le maïs OGM de monsanto MON810.

C’est la première fois qu’une décision hostile aux OGM est prise avec un tel écart de voix.

« Je ne vois pas pourquoi on devrait suivre les intérêts d’une seule entreprise américaine et fâcher les citoyens des États membres », a justifié le ministre allemand de l’Environnement, Sigmar Gabriel.

L’association Greenpeace a salué le vote qualifié de « victoire pour l’environnement, les agriculteurs et les consommateurs ».

Cette décision européenne est sans doute à rapprocher avec les enquêtes menées sur la disparition d’un grand nombre d’abeilles.

Bien sur, les OGM ne sont pas les seuls à avoir été montrés du doigt, puisqu’il semble bien que les ondes électro-magnétiques (portables, antennes relais…) soient aussi responsables de l’inquiétante diminution du nombre d’abeilles.(voir mon article « les abeilles ont le bourdon ».)

Quant au cas de la France qui, comme la Grèce, a déclenché début 2008 une clause de sauvegarde suspendant la culture du MON810 jusqu’à nouvel avis, M. Borloo souhaite que la Commission prenne en compte les positions exprimées lundi à Bruxelles.

Il ne reste plus qu’à attendre, et espérer que ceux qui, jusqu’à présent étaient considérés comme des délinquants, fauchant sans hésiter les parcelles de maïs OGM, soient enfin reconnus comme des citoyens courageux, indignes des sanctions que l’on voulait jusqu’à présent leur infliger.

Car comme disait un vieil ami africain :

«C’est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir».