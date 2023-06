Par Alastair Crooke – Le 8 mai 2023 – Source Strategic Culture

Le sentiment que les choses vont mal, et de plus en plus mal, est palpable. Le zeitgeist actuel est indéniablement teinté d’eschatologie. La spirale des facteurs géopolitiques laisse présager des turbulences extrêmes.

Biden et les Démocrates découvrent – à leur grande surprise – qu’ils sont dans une impasse : l’équipe de Biden, qui pensait se présenter en 2024 en s’appuyant sur le “bilan économique de Biden” , voit ses perspectives s’évanouir face à l’accélération des événements.

Et l’Ukraine – qui devait être le précurseur du renversement de la Russie en tant que telle – semble plus susceptible de sombrer dans le débâcle. La défaite sur deux fronts (la “guerre” financière et diplomatique) étant déjà établie, et l’entité ukrainienne s’atrophiant progressivement sous l’effet de l’attrition militaire russe sur un autre front, Washington se demande avec inquiétude s’il faut ou non lancer une offensive ukrainienne, craignant qu’elle ne scelle une catastrophe ukrainienne.

Kiev entend les hésitations de Washington sur l’issue probable de l’offensive ukrainienne ; Kiev comprend également que cela pourrait signifier le “rideau” pour le “projet” Zelensky – si Biden décidait qu’il est temps de tirer un trait sur ce projet et d’achever le pivot vers la Chine. Cela signifierait littéralement “la fin” pour la plupart des dirigeants de Kiev.

Le changement de stratégie est déjà évident : John Kirby (porte-parole de Sullivan) a brandi des pertes russes très exagérées à Bakhmut/Artyomovsk. En même temps, il laisse entendre que si la Russie semble “gagner” , elle a en réalité été vaincue. Blinken a poursuivi sur ce thème le lendemain en affirmant que “la Russie a échoué dans son objectif d’effacer l’Ukraine” et que, par conséquent, elle a “perdu” , n’ayant pas atteint ses objectifs.

Il est clair que l’équipe Biden se replie sur le récit d’une “victoire à la Pyrrhus” de la Russie, la survie de l’Ukraine étant considérée comme une “mission accomplie” .

La conséquence était prévisible : la sortie des États-Unis étant apparemment imminente, il fallait s’attendre à une provocation majeure (à savoir l’attaque du Kremlin par un drone). Il est clair que “quelqu’un” cherche désespérément à déclencher une réaction russe excessive qui, à son tour, forcerait l’Occident à entrer en guerre totale contre la Russie.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas qui pourrait être responsable de l’attaque du Kremlin. Toutefois, la colère est profonde et passionnée en Russie. Le Kremlin doit reconnaître ce sentiment public. Et il y aura une réponse ; mais en même temps, Moscou ne voudra pas entrer dans le jeu des provocateurs. (Le 9 mai marque la victoire russe dans la guerre contre l’Allemagne nazie. Ils ne voudront pas que cette journée soit perturbée).

Face à l’imbroglio potentiel en Ukraine, à l’inflation galopante, à la récession imminente, à la ruée sur le système bancaire et à une faible cote de popularité dans les sondages, l’“équipe Biden” semble avoir un plan. Il s’agit de refaire de Biden un “Président de guerre”, en mobilisant l’Amérique pour abattre la Chine, alors que l’establishment pense que l’Amérique peut encore avoir l’avantage (militaire conventionnel). Les “jeux de guerre” du Pentagone impliqueraient que les États-Unis aient une chance avant que la Chine ne soit totalement préparée à la guerre.

Cela vous semble bizarre ? Eh bien, les autres “fronts” (l’inflation, la bulle financière, la récession, les médicaments et l’éducation inabordables) n’ont tout simplement PAS de solution. Il s’agit de problèmes structurels profonds. L’Amérique d’aujourd’hui est un endroit où la plupart des gens reconnaissent les problèmes, mais où le droit de veto, les intérêts enracinés et la domination du “Parti unique” au Congrès empêchent toute tentative de réforme. Trump a essayé de sortir de cette impasse, mais il a échoué. Biden échouerait également s’il essayait. Donc, si résoudre les problèmes de l’Amérique est “le problème” , alors devenir un “Président de guerre” pourrait être considéré comme la “solution” .

Bien entendu, comme les sociétés occidentales d’aujourd’hui ne peuvent pas regarder la vérité en face, l’Occident doit apparaître comme la “victime” des événements, et non comme l’auteur de son sort, ce qui permet de justifier la guerre. Et pour s’assurer que ce récit se maintienne dans le domaine public, des coups de semonce préparatoires ont été tirés à l’intention des médias pour qu’ils “restent dans l’équipe” .

“La rivalité entre grandes puissances et la concurrence pour des ressources en diminution ne sont que de vieilles réalités qui renaissent” , prévient Robert Kaplan. “Leur retour est la revanche de l’histoire qui définit maintenant un présent de plus en plus périlleux et incertain” .

“La situation mondiale est similaire à celle qui prévalait avant 1914. Les nouvelles technologies n’ont pas vaincu la rivalité pour les ressources naturelles rares, elles en ont seulement déplacé le centre d’intérêt” , écrit le philosophe John Gray.

Une nouvelle version du grand jeu de la fin du XIXe siècle se prépare. Les deux guerres mondiales ont été en partie motivées par le besoin de pétrole. La conviction des sociétés occidentales que les options peuvent toujours être élargies par l’action humaine a été un élément central du projet politique occidental, ainsi que du libéralisme progressiste, écrit le professeur Helen Thompson.

Elle poursuit en disant qu’ “… il manque le fait que la technologie ne peut pas créer d’énergie [au moins du type dont la société moderne a besoin]. Cette idée de l’action de l’homme s’est longtemps révélée trop optimiste. Ceux qui partent du principe que le monde politique peut être reconstruit par les efforts de la volonté humaine n’ont jamais eu à parier aussi lourdement sur la technologie – et non sur l’énergie [fossile] – comme moteur de notre progrès matériel” .

Aahh – Le professeur Thompson vend la mèche. Ce “pari de la guerre” extrêmement risqué – à savoir que nos sociétés complexes peuvent de plus en plus fonctionner grâce aux technologies vertes plutôt que grâce aux “ressources naturelles du XIXe siècle” – est un pari, provoqué, selon Thompson, “par un sentiment sous-jacent de peur existentielle, un soupçon tenace que notre civilisation pourrait s’autodétruire, comme tant d’autres l’ont fait dans le passé” . (D’où l’impulsion de réaffirmer la domination – même au prix de l’accélération d’un éventuel suicide de l’Occident).

Ce qu’elle veut dire, c’est que le zeitgeist culturel général tend vers le désespoir et le nihilisme. Oui, mais qui est responsable de la nécessité pour l’Occident de parier sur la technologie plutôt que sur l’énergie pour assurer son avenir ? L’Europe disposait d’une source d’énergie fiable et bon marché jusqu’à ce qu’elle les rejette en prenant à son compte les plans des néo-conservateurs américains et européens.

L’“âge d’or” occidental était lié à des taux d’intérêt nuls et à une inflation nulle. Pendant des décennies, l’inflation a été quasiment nulle, précisément grâce aux produits manufacturés bon marché en provenance de Chine et à l’énergie bon marché en provenance de Russie. Aujourd’hui, l’Occident est confronté au démon de l’inflation et à des taux d’intérêt plus élevés qui ravagent son système financier. C’était son choix.

Oh oui, le “récit” , comme l’explique Robert Kaplan, est que “le destin est en fin de compte entre les mains de l’action humaine. Mais l’action humaine ne doit pas nécessairement avoir des résultats positifs. Des individus tels que Poutine et Xi sont des agents humains qui ont provoqué une guerre vaste et sanglante en Ukraine – et qui conduisent l’Asie vers un conflit militaire de haut niveau à propos de Taïwan” . L’Ukraine et Taïwan n’ont donc rien à voir avec le projet néoconservateur d’étendre l’hégémonie américaine à une nouvelle dimension ?

Incapable d’aborder les questions honnêtement, ce collectif d’intellectuels occidentaux justifie une future guerre contre la Chine en partant du principe que Poutine, sans raison valable, a simplement choisi d’envahir l’Ukraine le 24 février 2022, et que Xi est coupable d’avoir l’intention d’envahir Taïwan – ce à quoi l’Occident doit répondre de manière appropriée en stockant “au maximum” des armes à Taïwan.

Cette justification est aussi fallacieuse que celle de la guerre en Irak.

Les préparatifs de cette guerre s’accélèrent : davantage d’armes à Taïwan ; les forces spéciales américaines organisent des exercices d’infiltration à Taïwan en cas de prise de pouvoir par les Chinois (probablement pour lancer une guérilla insurrectionnelle). Et comme le raconte Andrew Korybko, les États-Unis rassemblent leurs alliés dans la région Asie-Pacifique : la Corée du Sud a autorisé des sous-marins américains dotés d’armes nucléaires à accoster dans ses ports ; AUKUS est renforcé ; le Japon est officieusement à bord ; et l’Indonésie et les Philippines subissent la pression des États-Unis pour qu’ils fassent leur part du travail.

En contrepoint de la stratégie habituelle consistant à rassembler les alliés en prévision d’un éventuel conflit, le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, propose que les navires de guerre de l’Union patrouillent dans le détroit de Taïwan. Cette initiative intervient quelques semaines seulement après que le secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg, a déclaré : “Nous intensifions actuellement notre coopération avec nos partenaires de la région indo-pacifique : le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie” .

“La tendance indiscutable est que les partenaires européens des États-Unis sont prêts à jouer un rôle militaire plus important dans la région, y compris un rôle provocateur s’ils finissent par patrouiller dans le détroit de Taïwan” , écrit Korybko.

Von der Leyen et l’UE sont également impliquées – son nom a été mentionné trois fois dans le discours de Jake Sullivan sur le “nouveau consensus de Washington” , dans lequel il est prévu d’inverser toute la tendance politique depuis les années Reagan : retour au protectionnisme, intervention du gouvernement central pour soutenir la politique industrielle, investissement audacieux dans le renforcement des capacités, “résilience” et réappropriation des chaînes d’approvisionnement internes.

Il ne s’agit toutefois pas d’un véritable plan de réforme de l’économie américaine, bien qu’il soit présenté comme tel. Une véritable réforme nécessiterait d’énormes changements structurels. Il s’agit de réorienter l’économie en vue d’une éventuelle guerre conventionnelle contre la Chine. (L’une des leçons du conflit ukrainien est que la capacité industrielle est importante). Il s’agit probablement aussi d’un prétexte pour augmenter les dépenses fiscales (l’impression monétaire) dans la perspective des élections de 2024.

Inévitablement, ceux qui, au sein de l’UE, sont alliés aux “Verts” allemands et à Von der Leyen sont en extase. Les fonctionnaires de Bruxelles parlaient du “ticket Biden-Von der Leyen” (comme s’il s’agissait d’une candidate à la vice-présidence des États-Unis sur le “ticket” Démocrate !), et se réjouissaient d’une alliance de pouvoir entre les États-Unis et l’UE s’étendant jusqu’en 2028 !

Que penser de ces changements ? Répétons-le : Biden est dans l’embarras et son équipe bat de l’aile. Il est extrêmement prématuré pour la Maison Blanche de parler de “mission accomplie” à propos de l’Ukraine, mais que peut-elle faire d’autre ? La guerre contre la Chine ne se fera pas uniquement contre la Chine, mais probablement aussi contre la Russie. Telle était certainement l’essence de la visite de quatre jours du ministre chinois de la défense à Moscou (y compris une séance privée avec Poutine). Le message était clair : la Chine et la Russie “se donnent la main militairement” . Cela laisse présager un changement de paradigme stratégique qui pourrait bien obliger les États-Unis à reconsidérer la voie à suivre – ou non.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Hervé, pour le Saker Francophone