RENÉ NABA — Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

.

Information

Une centaine d’ONG de la société civile syrienne, réunie le 7 juin 2023 à Paris, a décidé de donner le nom de « Madaniya » à son collectif.

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/06/07/a-paris-la-societe-civile-syrienne-cherche-a-se-faire-entendre_6176603_3210.html

La rédaction du site madanïya.info souhaite s’en démarquer en ce qu’il dispose du titre Madanïya depuis le 1er septembre 2014 date du lancement de ce site, soit depuis 9 ans. Il dispose donc d’une antériorité dans l’usage du titre. À propos de Madaniya.info – Madaniya.

La rédaction du site madanïya.info tient à informer ses lecteurs de même que les sites partenaires que ce webmagazine dirigé par René Naba n’a aucun lien ni de près ni de loin avec le collectif Madaniya (civique), fondé par une centaine d’ONG de la société civile syrienne, lors d’une réunion à l’IMA, le 7 juin 2023.

Le site madaniya.info a été l’unique vecteur d’expression française et vraisemblablement de la sphère occidentale à avoir couvert toutes les conférences de l’opposition démocratique syrienne tenue à Genève, de 2015 à 2022 et en avoir rendu compte régulièrement sur son site comme en témoignent les liens suivants:

Le site s’emploie à impulser un débat sur la démocratisation de la sphère euro arabe, sans le moindre adossement à une quelconque structure étatique ou para étatique pour sa substance intellectuelle ou sa subsistance matérielle.

.

Ci joint le manifeste fondateur du site madaniya.info

Le site madaniya.info se veut un lanceur d’alerte. Il nourrit l’ambition d’assumer la fonction d’un vigile exigeant des abus de pouvoir, des passe-droits, des manipulations de l’opinion, tant dans le Monde arabe qu’au sein de son environnement proche et lointain, avec le secret espoir que le printemps tant espéré fleurisse réellement et ne soit flétrie par les imposteurs et les impotents.

Le texte, le contexte, le prétexte : Ces trois éléments guideront notre souci dans la production de l’information de MADANIYA en ce qu’il importe d’analyser les textes dans leur contexte, en soumettant à l’opinion de nos lecteurs les prétextes qui animent les stratégies de communication, en amont, particulièrement en période de crise en ce que : “La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat.”

La démocratie, longtemps l’apanage des grands pays occidentaux, n’est plus ce qu’elle était, dévoyée par son discours disjonctif et sa connivence avec les potentats. Au Moyen orient, les pays occidentaux mènent une «Carbon Democracy» privilégiant la préservation de leurs intérêts énergétiques au détriment de la liberté des peuples et de leurs intérêts bien compris à long terme.

Ses stratégies de prédation des économies émergentes, ses campagnes de désinformation, sont entachées de surcroît par de fréquentes manipulations de l’opinion:

De l’incident du Golfe de Tonkin, en 1972, prétexte au bombardement américain de Hanoï, à la maternité saccagée du Koweït, qui retournera l’opinion internationale en faveur d’une ferme intervention contre l’Irak, en 2000, à l’éprouvette de Colin Powell, attestant faussement de la production de l’uranium enrichi en Irak, la justification des néoconservateurs américains à l’invasion de l’Irak, en 2003, au désastre djihadiste de Syrie et d’Irak.

Pourvoyeur d’informations et d’analyses, ce site répond à la volonté de participer pleinement au débat d’idées tant en France qu’en Europe que dans le Monde arabe et l’espace euro-méditerranéen, au-delà, au champ tri continental Afrique-Asie-Amérique, en vue d’offrir une lecture en contrechamp de l’actualité, souvent à contre-courant de la version des médias de consensus, par une lecture non biaisée par les présupposés idéologiques. Il veillera constamment à traiter les angles morts de la politique internationale, combattant sans relâche la communautarisation du débat public et de la vie nationale, dans tous les continents, par toutes les religions, de toutes les croyances philosophiques.

Il importe enfin de ne pas confondre débat théocratique et théologique, avec considérations stratégiques. Ne pas confondre analyse concrète d’une situation concrète, un acte éminemment intellectuel, le propre d’un travail scientifique, et présupposés idéologiques sur la base d’une appartenance communautaire.

Une décennie calamiteuse s’achève marquée par la destruction des deux anciennes capitales de la conquête arabe, Bagdad, capitale de l’ancien empire abbasside, en 2003, Damas, ancienne capitale de l’empire Omeyyade, en 2013. Sans le moindre profit, ni pour les Arabes, ni pour les Musulmans. Pour le plus grand profit d’Israël et du bloc atlantiste.

Il appartient aux Arabes et aux Arabes, au premier chef, et autres peuples de la région, de mener leur propre guerre de libération et non d’assumer une fonction de supplétifs des stratégies des grandes puissances dans des alliances contre nature avec les régimes les plus répressifs et les plus régressifs de la planète.

Il appartient aux Arabes, et non à l’Otan, de livrer leur propre bataille pour la Liberté et l’égalité. Pour la dignité et le pluralisme. Aux Arabes de s’opposer à toute dictature, qu’elle soit républicaine ou monarchique. De rompre avec la logique de vassalité. De répudier la mentalité de supplétif. De garder présent à l’esprit le piège de Kaboul, le plus grand détournement de combat de la Palestine vers l’Afghanistan. De bannir l’esprit de revanche et la soif de revanche de nos mœurs politiques, par un dépassement des clivages qui tétanisent le Monde arabe par une sublimation de ses différences, par un dépassement de ses clivages.

Le combat à mener est tous azimuts, sans relâche, sans concession. «Ad Dinne Lillah Wal Watan Lil Jamih». La religion relève de Dieu et la Patrie appartient à tous ses concitoyens. Tel est le principal objectif de ce site qui passe par la promotion d’une culture des Droits de l’Homme et la promotion de la notion de citoyenneté et du sens civique, une révolution dans l’ordre mental arabe.

Le chantier est immense. Il se heurtera à la suffisance intellectuelle et l’inconsciente désinvolture criminelle des dirigeants et des intellectuels de cour, à la pesanteur des féodalités communautaristes, la base de leur pouvoir.

Le 1er septembre 1969, le signataire de ce texte faisait ses premiers pas de correspondant de guerre au bureau régional de l’Agence France Presse (AFP) à Beyrouth. 45 ans plus tard, ce même 1er septembre, nourri d’expériences et de connaissances, mais également du même enthousiasme, il se remet à la tâche, à travers le site MADANïYA, pour impulser un débat sur la démocratisation de la sphère euro arabe, sans le moindre adossement à une quelconque structure étatique ou para étatique pour sa substance intellectuelle ou sa subsistance matérielle. Guidé uniquement par une exigence morale et une rigueur intellectuelle, le civisme et le sens de la responsabilité, -sa ligne éditoriale constante- en vue d’inciter l’ensemble des Arabes et les autres peuples de la région, au-delà de leur clivage, à se prendre en charge par eux-mêmes. De cesser d’être la risée du Monde pour en forcer le respect.

«Au XXème siècle, à l’époque de la montée du totalitarisme, le fascisme et le nazisme, les États ont failli, en cédant sous la pression de groupuscules minoritaires… Ce n’était pas les fascistes qui avaient fait sombrer la République de Weimar mais le manque de démocrates” disait non sans raison Richard von Weizsäcker, président de la République Fédérale Allemande de 1984 à 1994. Gardons présent à l’esprit cette leçon d’histoire.

.À propos