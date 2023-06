Du pion djihadiste (DAESH) au pion NAZI (Ukraine)…de nouveaux attentats se trament

Qui se souvient d’Al-Qaida soutenue et armée par la CIA et le Pentagone dans les zones tribales d’Afghanistan au cours des années quatre-vingt-dix ? Le leader d’Al-Qaida – Ousama ben Laden – devint le terroriste le plus recherché par la CIA et le Pentagone après les attentats du World Trade Center à New York en 2001. Depuis ce temps, les organisations terroristes que les puissances impérialistes ont créées et soutenues essaiment un peu partout dans le monde et particulièrement dans les pays du tiers monde ou elles recrutent les mercenaires désespérés de la pauvreté. Depuis 2014, les organisations terroristes légales que sont la CIA et le Pentagone reprennent le même stratagème en Ukraine. La Russie a vu juste, l’Amérique ressuscite le nazisme pour faire de l’État voyou ukrainien la base arrière de l’avant-garde NAZI en Europe.

Par Dominique Delawarde.

Le New York Times a été contraint de traiter très tardivement de quelque chose qui était depuis longtemps évident et connu de nombreux analystes et médias indépendants, mais qui a été soigneusement caché aux masses aliénées d’Occident.

Le titre de l’article du New York Times publié le lundi 5 juin dit que «les symboles nazis sur les lignes de front de l’Ukraine mettent en lumière les problèmes épineux de l’histoire». Cette reconnaissance intervient après des années que des journalistes principalement indépendants et des commentateurs géopolitiques soulignaient que oui, en effet… Les groupes militaires et paramilitaires ukrainiens, en particulier ceux opérant dans l’Est depuis au moins 2014, ont un « sérieux problème d’idéologie nazie ». De fait, en Europe ce sont les organisations NAZI qui joueront le rôle d’Al-Qaida et de Daesh. (NDÉ).

Cela a été documenté de manière exhaustive depuis des années. Mais le rapport, qui essaie simplement de le minimiser comme une «question épineuse» de «l’histoire unique» de l’Ukraine – suggère que le vrai problème pour les relations publiques occidentales est fondamentalement qu’il soit affiché si ostensiblement. On demande aux troupes ukrainiennes de cacher ces symboles nazis que l’on ne saurait voir, s’il vous plaît! — comme Matt Taibbi a sarcastiquement plaisanté en commentant le rapport

Des symboles nazis sur le front ukrainien mettent en évidence d’épineuses questions historiques» écrit le New York Times. De nombreux soldats ukrainiens – entraînés par l’OTAN et dotés de systèmes d’arme de plus en plus puissants comme le char allemand Léopard – portent sur leurs uniformes des emblèmes nazis. «L’utilisation d’emblème nazis par les troupes ukrainiennes – commente le NYT – risque d’alimenter la propagande russe et de diffuser des images que l’Occident a passé la moitié d’un siècle à essayer d’éliminer». Mais il ne s’agit pas seulement d’images.

En Ukraine – où ont été mis hors la loi tous les partis politiques, sauf celui au pouvoir, tous les médias sont sous un contrôle de fer par l’État – un groupe médiatique, appartenant à un oligarque néonazi soutien de Zelensky, a lancé un sondage public sur le thème : «Quel est le prochain journaliste russe à tuer ?».

Il annonce ainsi la préparation d’ultérieurs assassinats après celui de Daria Douguine et d’autres journalistes. Le groupe médiatique – qui collabore avec la BBC, Der Spiegel (pro nazi) et autres titres occidentaux – publie la liste des journalistes russes à assassiner, parmi lesquels la rédactrice en chef de Russia Today et les présentateurs d’informations télévisées. En même temps le Service de Sécurité ukrainien, aux mains des néonazis, fait la chasse aux «agitateurs d’Internet» qui sont arrêtés s’ils publient quelque critique contre le gouvernement nazi ukrainien.

Le nazisme renaissant en Ukraine représente une menace pour toute l’Europe, prévient le site de journalisme d’investigation étasunien Grayzone en conclusion d’une enquête documentée. Le nombre total de combattants nazis étrangers en Ukraine n’est pas connu, mais il est probablement très élevé. En rentrant dans leurs pays, ils amèneront avec eux l’expérience du champ de bataille et, dans de nombreux cas, un entraînement militaire occidental d’élite. Des armes et munitions de haut niveau seront disponibles en abondance au marché noir, grâce aux massives expéditions d’armes à Kiev au cours du conflit. «Il est difficile de penser – écrit Grayzone – que les fonctionnaires des services secrets occidentaux n’aient pas conscience que la poudrière qu’ils ont créée à Kiev pourrait exploser sur leur propre territoire.