Un regard partial sur l’offensive ukrainienne (Moon of Alabama)

Par Moon of Alabama – Le 9 juin 2023

Paresseux et, selon certains, partial comme je le suis, je me contenterai de présenter l’analyse (légèrement éditée) de l’ancien officier suédois et politicien en matière de défense, Mikael Valtersson :

Les combats acharnés se poursuivent le long du front de Zaporizhia, mais sans percée ukrainienne. Parfois, l’UkrAF fait de petits gains, puis la RuAF reprend les territoires perdus. Mais tous les combats se déroulent toujours dans la zone grise se trouvant devant les principales lignes de défense russes. Je n’entrerai pas dans les détails des attaques et des contre-attaques, mais les principales zones de combat se sont concentrées autour de Lobkove, à l’ouest, et de Robotino, au sud d’Orikhiv. Les forces ukrainiennes se sont emparées de Lobkove pendant un court laps de temps, mais elles ont ensuite battu en retraite en raison des intenses bombardements russes. A Robotino, les forces russes se sont repliées sur la deuxième ligne de positions avancées, plus proche de la colonie, puis elles ont repris les positions perdues et actuellement les forces ukrainiennes les ont reprises une deuxième fois et maintenant les forces russes essaient elles-aussi de reprendre la première ligne une deuxième fois. Mais les Ukrainiens n’ont toujours pas atteint la colonie de Robotino et mènent une bataille difficile en terrain découvert à travers les champs de mines russes et pourraient devoir se replier une seconde fois sur leurs positions d’origine. Les forces ukrainiennes ne semblent pas procéder au déminage avant l’attaque. Elles le font avec quelques véhicules de déminage lorsqu’elles attaquent et, derrière elles, les blindés ukrainiens avancent en colonne, ce qui constitue une cible facile pour les moyens antiaériens russes. D’une certaine manière, cela ressemble aux colonnes de blindés russes au début de la guerre. Des colonnes qui ont subi des pertes catastrophiques face aux armes antiaériennes ukrainiennes, une histoire aujourd’hui répétée par les Ukrainiens. Avant une offensive, l’attaquant doit s’assurer une supériorité aérienne et d’artillerie, afin de pouvoir protéger ses opérations de déminage et ses concentrations de troupes. Elle doit également détruire les structures de commandement et les centres logistiques des défenseurs. Enfin, lors de l’attaque, la supériorité de l’aviation et de l’artillerie peut être utilisée pour blesser gravement et ralentir les réserves ennemies afin d’assurer des percées. Cela est d’autant plus important si l’ennemi dispose de réserves importantes et d’une défense en profondeur. Sur le front de Zaporizhia, la situation est inverse et les forces ukrainiennes n’ont pas beaucoup de choix quant à la manière d’agir. L’une des méthodes consiste à créer une surprise stratégique, comme lors de l’offensive de Kharkiv à l’automne dernier. Cette option n’existe pas sur le front de Zaporizhia. D’une manière générale, je dirais qu’une attaque contre un ennemi qui bénéficie de tous les avantages dont dispose la RuAF sur le front de Zaporizhia est suicidaire. Les commandants ukrainiens (et occidentaux) n’auraient pu envisager le succès d’une telle offensive que si les armes occidentales étaient bien supérieures aux armes russes les soldats entraînés en occident étaient bien supérieurs aux soldats russes le moral des Russes était au plus bas. Si tous ces facteurs étaient avérés, l’UkrAF aurait pu avoir une chance de réussir, mais rien ne semble corroborer ces hypothèses. Nombreux sont ceux qui, du côté ukrainien et occidental, s’attendaient à une résistance initiale acharnée de la part de la RuAF, mais après 2 ou 3 jours de combat et des avancées d’environ 6 à 8 km, ils s’attendaient à un effondrement croissant du moral des Russes et à de véritables percées. Rien de tout cela ne semble être autre chose qu’un vœu pieux, puisque les combats se déroulent toujours dans la zone grise et que la résistance russe est ininterrompue. Dans le même temps, les forces ukrainiennes subissent de lourdes pertes en soldats et en véhicules. L’offensive n’est pas encore terminée et il reste à la principale force d’attaque ukrainienne probablement plus de 600 chars et autant de VFI basés autour d’Orikhiv. Mais l’avenir de l’offensive ukrainienne est sombre si son avant-garde est détruite avant qu’elle n’atteigne les principales lignes de défense russes. Il est fort probable que l’Ukraine doive utiliser sa force principale pour franchir quelques lignes de défense russes, puis qu’elle se retrouve à court de forces pour exploiter ses succès et soit obligée de se retirer. En résumé, le résultat le plus probable de l’offensive ukrainienne est un gain territorial mineur à un coût effroyable. Comme je l’ai annoncé, il semble s’agir d’un Koursk 2.0.

Je suis en grande partie d’accord avec l’évaluation ci-dessus (même si la bataille Koursk 1.0 était bien plus importante et bien plus équilibrée).

La plus grande erreur tactique que je vois du côté ukrainien est le regroupement des véhicules. La distance entre les véhicules de combat sur les routes et dans les champs devrait être de 100 mètres, et non de 10, 5 ou 1 mètre comme dans l’image ci-dessous. Les colonnes ukrainiennes se font régulièrement massacrer par des frappes d’artillerie parce qu’elles se regroupent toujours (!). Le respect des distances est pourtant un cours d’entraînement de base pour toute unité de guerre combinée.

Où sont les défenses aériennes ? L’Ukraine a reçu 37 chars de défense aérienne allemands Gepard (guépard). Ces chars sont anciens, mais ils sont capables de maintenir un ciel dégagé, chacun dans une bulle de 10 kilomètres de large. Les Gepard ont été spécialement conçus pour couvrir les bataillons de chars et d’infanterie mécanique au combat. Mais à en juger par le nombre de vidéos de drones que les Russes peuvent diffuser, il n’y a pas un seul Gepard dans toute la zone.

De même, où sont les mesures électromagnétiques ? Pourquoi les drones d’artillerie russes peuvent-ils survoler la zone de combat, mais pas les Ukrainiens ?

Pourquoi l’artillerie ukrainienne n’utilise-t-elle pas de grenades à brouillard pour couvrir les approches et les tentatives de percée des blindés ukrainiens?

En quoi des engagements fragmentaires, vague après vague mais à quelques heures d’intervalle, vont-ils changer quoi que ce soit, alors qu’il faut des poussées massives et cohérentes pour passer ?

Il s’agit là de principes de base, et non de questions opérationnelles ou stratégiques de plus haut niveau. J’ai enseigné ces principes de base aux conscrits. Si vous n’êtes même pas capables de les appliquer correctement, après un entraînement “occidental” prétendument intense, quel espoir y a-t-il de percer les lignes de défense russes sérieusement préparées ?

Aucun.

Voici quelques-uns des dommages causés aux attaques de la nuit dernière et de la matinée d’aujourd’hui par une unité ukrainienne prétendument de premier ordre, la 43e brigade formée à l’occidentale, qui utilise des équipements occidentaux de premier ordre.

Voici une vidéo montrant d’autres images.

Les premières attaques d’essai sérieuses pour la contre-offensive ont commencé le 5 juin. J’ai dressé la liste des pertes ukrainiennes dont le ministère russe de la défense a fait état depuis lors. Notez que ces chiffres concernent principalement l’ensemble du front, et pas seulement la région de Zaporizhia.

Ces chiffres sont, comme dans la plupart des rapports sur la ligne de front, probablement trop élevés. Mais même si l’on n’en retient que la moitié ou le tiers, ils restent effrayants.

Une brigade entière, plus probablement un tiers de chacune des trois brigades, a été gaspillée pour un gain nul.

Considérons que nous en sommes à cinq jours et que les forces ukrainiennes, malgré l’utilisation de Leopards et de Bradleys, leurs principales forces, ont à peine franchi la première ligne de contact. Les véritables premières lignes de défense russes sont encore à des kilomètres, et elles sont au nombre de trois ou plus.

La chaîne Youtube History Legends parle d’un désastre. Je suis d’accord.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.