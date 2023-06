COMMISSION SUR L’ÉTAT D’URGENCE: AUCUN BLÂME POUR TRUDEAU?

Le juge Paul Rouleau, nommé par Trudeau, a fait la job. Vu qu’il y avait « crise«? Trudeau avait le droit de scraper la Charte des Droits et Libertés. Vous voyez comme c’est facile. Trudeau avec 23% du vote contre les complotistes qui sont 40% des Canadiens.

Naturellement, Trudeau a choisi d’accorder des pouvoirs supplémentaires aux forces de l’ordre, comme geler les comptes bancaires de manifestants paisibles.

«Il y avait atteinte à la sécurité nationale» a dit le juge. «La situation était devenue explosive. Il y avait des renseignements crédibles et convaincants »? De qui, comment? On ne sait pas? Trudeau NOUS traite de « petite minorité marginale » et de «terroristes» alors qu’on est plus nombreux que ceux qui on votés pour lui!

Le juge, nommé par Trudeau, nous dit dans son imposant document de 3200 pages que «Le droit de manifester pacifiquement garanti par la Constitution a des limites. Je n’accepte pas les descriptions faites par les organisateurs selon lesquelles les manifestations à Ottawa étaient licites, calmes et pacifiques, ou ressemblaient à une célébration».

Le mot clé dans cet imposant document est désinformation. Partout, le juge emploie ce mot. Tout ce que dit un camionneur est mensonge. À partir de ce petit détail qui n’a jamais été vérifié, on monte un dossier. Le juge a dû étudier Kafka?

C’EST DU SÉRIEUX TOUT ÇA! On n’a plus de droits! Trudeau, avec 23% des votes démolit la Charte des Droits et Libertés. L’atteinte à la sécurité nationale, ce n’est pas les camionneurs, c’est Trudeau!

Et quelle bravoure! Tous ces robo-cops, très bien armés, démolissant ces lignes de manifestants, des terroristes, n’offrant pas de résistance ? Pas d’explosions? Pas de coups de feu? Pas de… morts! Gandhi et Martin Luther King auraient été fiers de vous. Ils ont gagné, vous savez.

Il va falloir revenir à la démocratie, un jour. Ceci n’est pas acceptable! Et il n’y a pas d’autres options que d’annuler votre vote… partout! Les cours de justice, on n’en a plus! Il n’y a plus de manifs, plus de grèves, plus d’opposition?!? Il nous reste que l’aide à… mourir?!?

JOHN MALLETTE

Le Poète Prolétaire