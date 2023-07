ANALYSE DU DR. ASHRAF EZZAT SUR LA CONVERSION À L’ISLAM DU BOXEUR DE LÉGENDE «MOHAMED ALI»

Nan je ne vais pas parler de boxe!

Appeler « sport » et faire du fric autour d’un ring ; C’est comme s’amuser autour d’une tombe non ? Est-ce que ce monde est sérieux ?

Le Dr. Ashraf Ezzat a analysé la conversion à l’Islam du plus grand boxeur de tous les temps Cassius Clay/Mohamed Ali et apporte des informations que le boxeur ne semblait pas connaitre sur l’Islam ou peut-être qu’on lui avait volontairement caché. Ezzat rappelle à raison les prises de positions légendaires du boxeur comme son refus d’obtempérer à la conscription pour le Vietnam ou sur la désobéissance civile.

Je veux dire que cette analyse atteste, à mon sens, qu’aucun nouveau paradigme ne saurait être enclenché si nous ne décidons pas ensemble qu’il sera sans dieux ni maitres et sans arme ni haine ni violence. Nous ne pouvons remplacer un antagonisme par un autre, et encore moins une doctrine par une autre.



Et comme je l’ai écrit hier ; Transformons ce jour sombre et noir de Thanksgiving ; Et décidons tous ensemble de rompre avec le cycle mortifère du COLONIALISME et ce par quoi il arrive l’État et instaurons la société des sociétés qui réalisera l’esprit commun à l’humain dans sa fonction inter-relationnelle entre les multiples associations volontaires. De fait, l’esprit jaillit de cette source de volontarisme par essence.

La conversion à l’Islam de Muhammad Ali était-elle une décision fondée ?

Dr. Ashraf Ezzat | 5 juin 2016 | URL de l’article original en anglais ► https://ashraf62.wordpress.com/2016/06/05/was-muhammad-alis-conversion-to-islam-uneducated-decision/

Traduction de l’anglais par Jo Busta Lally

« Muhammad Ali s’est converti à l’Islam pour débloquer les chaînes de l’esclavage culturel (ségrégation) de la communauté noire aux États-Unis dans les années 1960 »

Il s’est proclamé « le plus grand » boxeur de tous les temps, et il l’était en effet !



Il flottait comme un papillon et piquait comme une abeille, bien qu’il l’ait certainement fait. Muhammad Ali était le seul boxeur qui pouvait danser pendant qu’il se battait dans le ring. Personne ne pouvait discuter avec ça. Ali a pris la technique de boxe et la popularité au prochain niveau. Aucun autre athlète n’était aimé par tant de personnes à travers le monde, y compris le monde musulman, comme l’était Muhammad Ali.

Ali est simplement une légende quand il s’agit de son accomplissement dans le sport et sa contribution au mouvement des droits civiques aux États-Unis, personne ne pouvait le nier. Tout au long de sa vie, Ali a fait de nombreux mouvements intelligents et légendaires comme sa position sur la guerre du Vietnam et sa reconquête sans précédent du titre mondial en tant que champion poids lourd pour trois fois. Pourtant, quand il se convertit à l’islam, Muhammad Ali, ou devions-nous dire Cassius Marcellus Clay, faisait lui aussi un mouvement légendaire mais malheureusement le plus mal informé dans sa vie remarquable.



Les commentateurs sportifs et les experts du monde entier ont analysé tous les aspects de la vie d’Ali qui, d’une certaine manière, ont sculpté sa grandeur en tant qu’athlète unique.

Cependant, peu se sont jamais demandé pourquoi ce héros exceptionnel et franc s’est, au sommet de sa gloire, converti à l’Islam.

Dans les années 1960, ce n’était pas une chose très courante chez les Américains et les Européens, et à l’époque, la vague (actuelle) d’extrémisme islamique couvait encore sous la surface.

Ali était bien entraîné en boxe et il a même contribué à l’évolution et à la popularité du jeu avec sa créativité et son esprit. Quand il s’agit de religion comparée et de théologie, je doute fort qu’Ali ait été également formé ou disons bien informé. Il était un génie à l’intérieur du ring où il a brillé et captivé le cœur de millions de personnes dans le monde entier.

En dehors du ring, Muhammad Ali a fait beaucoup de choses extraordinaires, dont la plus inattendue fut sa conversion à l’Islam. La raison pour laquelle je dis cela n’est pas parce que je suis un islamophobe, je ne suis pas non plus un défenseur de l’islam, mais plutôt parce que je suis un «initié» qui a grandi dans une culture à prédominance musulmane et qui, par hasard, savait mieux que Muhammad Ali quand il s’agissait de l’histoire et de la culture islamiques.

Mon réexamen de la conversion d’Ali à l’Islam n’implique en aucun cas un manque de respect ou de diffamation de cette grande foi, mais nous creusons profondément dans les raisons psychologiques et culturelles qui ont forcé Cassius Marcellus Clay à se convertir à l’Islam. Nous retraçons également l’histoire de l’esclavage et de son commerce dans l’Arabie ancienne des centaines d’années avant l’émergence de l’Islam.

Ce n’est pas un secret qu’Ali est né dans une ère de ségrégation raciale la plus laide qui visait la communauté noire en Amérique. Bien que les années 1960 aient été la décennie de gloire d’Ali, elles ont été éclipsées par les lourds nuages de l’apartheid aux États-Unis.

Nous n’allons pas entrer dans les détails ou la dynamique de cette époque horrible dans l’histoire moderne des États-Unis et comment cela a affecté (la psychologie de) ce brillant jeune boxeur. Pour le dire en un mot, Muhammad Ali, malgré sa renommée et sa gloire, au fond de lui se sentait toujours comme un esclave.

Entouré par les chaînes d’une culture parallèle de l’apartheid (américain), Ali ne pouvait échapper à l’impression que même s’il montait en flèche en tant qu’athlète et champion du monde, il serait toujours considéré comme un autre «Nigger» noir.

C’est pourquoi il préférait l’Angleterre à ses États-Unis natals, car les Britanniques le traitaient mieux et l’appelaient le plus grand (bien qu’étant un homme de couleur). [NdJBL : Pourtant nous savons aujourd’hui que c’est le même empire anglo-américano-christo-sioniste à l’œuvre] ;

Il détestait sa culture américaine / chrétienne qui considérait sa communauté noire comme une sorte de classe sociale marginale. Ali avait raison de dire que c’était une culture malade et qu’il ne pouvait pas remédier à toute la culture américaine, il cherchait simplement un remède pour lui-même. C’est alors qu’il a décidé de se convertir à l’islam et de changer son nom. Ce n’était pas seulement inattendu mais aussi une décision sans instruction. [NdJBL : non fondé, non documenté].

Je ne sais pas qui a influencé le brillant boxeur à se convertir à l’Islam. Je n’ai aucune idée de qui a mis dans sa tête cette idée (non fondée) d’une ancienne tribu islamique appelée Shabazz qui avait auparavant émigré en Afrique centrale et ainsi leurs disciples (musulmans) ont été établis comme les ancêtres de la plupart des Africains. Quelle torsion hilarante de l’histoire ancienne arabe et africaine.

Les Arabes anciens ont seulement migré vers les territoires voisins à la corne de l’Afrique; ce qu’on appelle actuellement l’Érythrée et l’Éthiopie. Cela explique en quelque sorte comment le judaïsme (yéménite) a été introduit dans cette partie de l’Afrique, et cela explique aussi pourquoi les Érythréens et les Éthiopiens ont des traits faciaux différents de ceux des Centrafricains (leurs traits ressemblent à ceux des Yéménites et des Arabes du Sud). Vous pouvez lire tout ce qui concerne cette migration et cet échange culturel dans mon livre (l’Égypte ne connaissait ni pharaons, ni Israélites*).

Quant à la diffusion de l’islam dans les territoires nord-africains et méditerranéens, de l’Est de l’Égypte jusqu’au Maroc et au Sud-Ouest de l’Espagne, elle a simplement été réalisée par le tranchant de l’épée. En raison de l’assimilation graduelle des enseignements de la nouvelle religion, il ne fallut que quelques siècles, dès le IXe siècle, avant que l’Islam n’atteigne l’Afrique subsaharienne.

C’était peut-être Malcolm X, ou peut-être c’était un cercle de prêtres sunnites musulmans (prosélytes) du monde arabe (financé par l’Arabie saoudite). De toute façon, quiconque était derrière la conversion d’Ali à l’Islam, il ne lui a pas dit toute la vérité sur l’Islam. Ou peut-être étaient-ils eux-mêmes fort peu éduqués de l’histoire islamique.

Évidemment, Ali a été prosélyte à l’Islam en le convainquant que cette religion (Muhammad) avait aboli l’esclavage et que les Noirs et les Blancs se tenaient comme égaux devant ‘Allah’ le Dieu des Musulmans. Cette nouvelle révélation a fonctionné comme par magie dans le cœur et l’âme du boxeur noir de Louisville, Kentucky. Surtout quand on lui a dit que le premier Muezzin (l’homme nommé dans une mosquée pour appeler à la prière) dans l’Islam était un homme noir. Seul Ali ne fut pas informé qu’au début de l’Islam, lorsque (presque) tous les Arabes rejetèrent la nouvelle foi, le Prophète Mahomet recourut à la tactique intelligente consistant à gagner le cœur des esclaves par la promesse de la liberté s’ils se convertissaient.

Encore une fois il n’a pas été dit toute la vérité sur l’Islam à Muhammad Ali , car d’abord cette foi arabe n’a pas fait disparaître l’esclavage. Au contraire, l’esclavage était une base essentielle de la culture musulmane et de sa religion naissante. Libérer un grand nombre d’esclaves «musulmans» (pour élargir militairement le califat) tout en asservissant les gens d’autres religions n’est pas vraiment le modèle idéal pour émanciper l’âme humaine et traiter tous les humains comme des égaux.

Le Prophète de l’Islam ainsi que la plupart de ses premiers compagnons, connus en arabe sous le nom de Sahabah, possédaient des esclaves. L’esclavage était une tradition authentique dans l’Arabie ancienne qui a prospéré pendant des siècles bien après la mort du prophète Mahomet. Ce que l’Islam a fait était d’institutionnaliser l’esclavage plutôt que de l’abolir complètement, ce qui n’était pas attendu de la dernière des religions «abrahamiques».

L’esclavage n’a été interdit par aucune religion ou foi, mais plutôt par une lutte longue et exclusivement laïque.

Si l’Islam avait aboli toutes les formes de l’esclavage qui avaient longtemps enchaîné l’esprit humain cela aurait été un véritable «grondement dans la jungle» pour tous les fiers musulmans. Seulement cela ne s’est pas produit.

En fait, les Arabes, en particulier les Juifs arabes, furent les premiers marchands d’esclaves dans l’histoire de l’humanité. Bien avant les Portugais et les Espagnols, les Arabes avaient été les pionniers du commerce et de la traite des esclaves d’Afrique orientale et centrale. Les Arabes vendaient les Africains comme esclaves dans l’Arabie ancienne et en faisaient le trafic aussi jusqu’à la Perse, l’Inde, l’Afrique de l’Est et du Nord et jusqu’à l’Ouest de la Grèce.



C’est le commerce arabe des esclaves qui a inauguré le commerce européen des esclaves au XVIIIe siècle.

Le nombre de personnes asservies par les musulmans a été un sujet chaudement débattu, en particulier lorsque l’on considère les millions d’Africains forcés de quitter leur pays d’origine. Certains historiens estiment qu’entre 650 et 1900 après J.-C., 10 à 20 millions de personnes ont été réduites en esclavage par des marchands d’esclaves arabes.

La traite des esclaves arabes traitait généralement de la vente d’esclaves mâles castrés. Les garçons noirs entre 8 et 12 ans ont été complètement amputés de leurs scrotums et de leurs pénis afin de les empêcher de se reproduire. Selon certaines sources, environ six garçons sur dix ont saigné à mort au cours de la procédure, mais le prix élevé des eunuques sur le marché a rendu la pratique rentable.

Certains hommes étaient castrés pour être eunuques dans le service domestique et la pratique de stériliser les esclaves mâles n’était pas limitée aux seuls mâles noirs. «Le calife de Bagdad au début du Xe siècle comptait 7 000 eunuques noirs et 4 000 eunuques blancs dans son palais», écrit l’écrivain Ronald Segal dans son livre de 2002, Les esclaves noirs de l’Islam : l’autre diaspora noire.

L’esclavage a toujours été caractéristique de l’ancienne culture arabe, qu’elle soit juive ou islamique. Un Arabe musulman a droit à quatre femmes et à autant d’esclaves sexuels qu’il pourrait en posséder. C’est un principe essentiel de la culture islamique de la polygamie qui est régi par la «loi de la charia». Les «esclaves sexuels» sont connus dans la culture musulmane et arabe comme «Molk El Yameen» (ce que la main droite possède).

« Aussi (interdit) les femmes qui sont déjà mariées, à l’exception de celles (captives et esclaves sexuelles) que vos mains droites possèdent. Ainsi Allah a ordonné pour vous » Qur’an 4-24

Il est également connu que la pédophilie / désir sexuel pour les jeunes garçons et filles a toujours été endémique dans la culture nomade des anciens Arabes. Un besoin qui a été mieux servi et entretenu par (comme mentionné précédemment) la castration des jeunes esclaves noirs et blancs.

Ainsi, l’origine historique de l’esclavage remonte à l’Arabie ancienne et à ses trafiquants juifs / musulmans de esclaves africains et plus tard blancs. De cette façon, la conversion à l’Islam (pour débloquer les chaînes de l’esclavage culturel) est une démarche aussi naïve que l’adoption du sionisme pour combattre l’apartheid et l’occupation brutale israélienne.

Il y a des chances que si Muhammad Ali est né dans l’Arabie ancienne où l’Islam était encore une religion naissante, il aurait certainement fini comme un «esclave».

Muhammad Ali a fait l’histoire de la boxe chaque fois qu’il a combattu sur un ring ; Je souhaitais seulement qu’il connaisse mieux l’histoire de l’esclavage dans l’Islam lorsqu’il a décidé de changer son nom pour Muhammad Ali ; le plus grand de tous les temps.

Dr. A. Ezzat

C’est bien parce que nous sommes co-rédacteur, co-créateur de notre présent, qu’il nous faut absolument ICI & MAINTENANT remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

SANS DIEUX NI MAITRES sans armes ni haine ni violence