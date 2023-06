La guerre fait rage entre factions au sein de l’OTAN…le barrage de la discorde (dossier)

Le Colonel MacGregor dévoile le pot-aux-roses ukrainiens… « regarder vers Washington »

Dire que ces grands officiers américains n’y vont plus avec le dos de la cuiller est peu dire. Le 14 juin, lors d’un entretien de 30 minutes avec le Magistrat Napolitano9 ((3) Ukraine War & Nukes Moving Around – Col Doug Macgregor – YouTube) et qui casse toute la porcelaine, à 27 minutes environ le Colonel MacGregor affirme que les Occidentaux savaient pertinemment que l’Ukraine n’avait et n’a aucune chance contre la Russie. Et de poursuivre – textuellement – «comment donc se fait-il que dans ces différents capitales occidentales et à Washington, personne n’ait encore été inculpé pour meurtre (…) car si l’on considère les pertes humaines de l’Ukraine, à ce stade cette histoire n’est que meurtre».

(«One wonders why no-one yet in these capitals in the Western world and Washington, have yet been brought up on charges of murder. Because if one look at the losses being taken today in the Ukraine, the whole thing is just murder at this stage.»)

Soulignant que le repentir n’existe pas chez les élites occidentales, MacGregor continue : «Le danger est que si rien ne marche, ils iront à l’escalade. Venant de Washington, c’est à cela qu’il faut s’attendre».

Au début de cet entretien remarquable, MacGregor note (à 2 mins. 10 environ) que toutes les «actions majeures» promues par l’ex-Ukraine – attaques par drone au-delà de la frontière russe, attaque contre le pont de Crimée, assassinats sélectifs, présence de forces spéciales étrangère, sabotage de Nord Stream et maintenant l’effondrement du barrage Nova Kakhovka – sont soumises par les figurants de l’ex-Ukraine pour validation à leurs sponsors à Washington. Dont la clef de voûte depuis au moins 15 ans est Victoria Nuland. «On me dit que la démolition du barrage a été spécifiquement validée par Nuland. Cela vient de sources dans lesquelles j’ai confiance». («I’m told that it was approved for demolition by Nuland. This I have been told by sources that I trust».)

************

Les généraux occidentaux (OTAN) pourraient surprendre l’armée russe sur le Dniepr

Par Valentin Vasilescu

The Guardian : Les autorités ukrainiennes insistent sur le fait que la Russie a fait sauter le barrage hydroélectrique de Kakhovka et sont mécontentes que les services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux ne confirment pas la version ukrainienne.

Lorsque des services de renseignement sérieux agissent de la sorte, c’est pour ne pas compromettre une opération en cours. À quoi pourrait bien ressembler cette opération ? Comme nous sommes dans le domaine des hypothèses, je voudrais vous faire part de celle que je considère comme plausible.

https://reseauinternational.net/les-generaux-occidentaux-pourraient-surprendre-larmee-russe/

L’Ukraine a délibérément accumulé au printemps une importante réserve d’eau dans les réservoirs des barrages de Kiev, Kaniv, Kremenchuk, Kamianske et du Dniepr.

Conformément à un plan préétabli, le 6 juin, les Ukrainiens ont fait sauter les vannes de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Simultanément, les Ukrainiens libèrent l’eau de tous les réservoirs des barrages sur le Dniepr. Il en résulte des inondations qui touchent les localités situées de part et d’autre du Dniepr dans la région de Kherson.

Ils ont ensuite fermé les écluses des 5 centrales hydroélectriques sur le Dniepr. Au bout de 8 jours, l’eau du Dniepr s’est écoulée dans la mer et le réservoir qui refroidit la centrale nucléaire d’Energodar à Zaporijia s’est asséché. La distance entre les rives tenues par les Ukrainiens et les Russes est de 4,5 km et la principale offensive ukrainienne devrait passer par là. Les Russes n’ont pas de fortifications autour de la centrale nucléaire et au sud de celle-ci.

Reuters : Rafael Grossi, chef de l’AIEA, a reporté un voyage prévu à la centrale nucléaire de Zaporijia pour des raisons de sécurité. Ce serait donc une confirmation de cette hypothèse.

Il est donc possible que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, avec la perte de 7500 militaires ukrainiens et plus de 100 véhicules blindés occidentaux brûlés sur la Bradley Square, n’ait été qu’une action de test.

Le lieutenant-général (r) Ben Hodges, ancien chef des troupes américaines en Europe : Il y a une grande différence entre le lancement d’une offensive et l’attaque principale ou l’effort principal de l’opération. L’offensive ukrainienne a clairement commencé, mais je ne pense pas que l’attaque principale ait eu lieu. Nous saurons que l’attaque principale a réellement commencé lorsque nous verrons d’importantes formations blindées se joindre à l’assaut. Jusqu’à présent, je ne pense pas que nous ayons vu cette concentration de plusieurs centaines de chars et de véhicules de combat d’infanterie dans l’attaque.

Valentin Vasilescu

**********

L’OTAN-Ukraine a détruit le barrage Nova Kakhova marquant le début de l’offensive d’été contre la Russie

Source secondaire : L’offensive de l’OTAN en Ukraine a commencé par la destruction d’un barrage et d’autres malversations (dossier) – les 7 du quebec

Par Moon of Alabama – Le 13 juin 2023

La propagande vous dit que la Russie a fait exploser le barrage de Nova Kakhova, qu’elle contrôlait et contrôle toujours. Elle aurait ainsi coupé la Crimée de son principal approvisionnement en eau et mis en péril le refroidissement des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La presqu’île et la centrale sont sous le contrôle ferme de la Russie.

Vous pouvez donc croire cela. Ou vous pouvez chercher les faits qui se cachent derrière ces “infos“.

Les batailles font rage alors que l’Ukraine tente de reprendre le territoire occupé par les Russes – New York Times – 9 juin 2023

Les experts estiment que le barrage, qui était tenu par les forces russes, a probablement été détruit par une explosion intentionnelle à l’intérieur de la structure massive. Une explosion de l’extérieur, comme un tir de missile, ou une défaillance structurelle causée par des dommages de guerre antérieurs et un déversement d’eau par-dessus le barrage, sont des causes concevables mais beaucoup moins probables.

L’Ukraine revendique d’autres petites avancées dans sa contre-offensive, mais pas de percée – New York Times – 12 juin 2023

Les experts en ingénierie et en munitions ont déclaré que le barrage a probablement été brisé par une explosion de l’intérieur, et non par un bombardement ou d’autres attaques externes ni par une défaillance structurelle.

La Grande-Bretagne a livré des missiles de croisière à longue portée “Storm Shadow” à l’Ukraine avant la contre-offensive attendue, selon des sources – CNN – 12 mai 2023

Le Royaume-Uni a livré plusieurs missiles de croisière “Storm Shadow” à l’Ukraine, dotant ainsi le pays d’une nouvelle capacité de frappe à longue portée avant une contre-offensive très attendue contre les forces russes, ont déclaré plusieurs hauts fonctionnaires occidentaux à CNN.

Storm Shadow – Wikipédia

L’ogive BROACH du Storm Shadow comporte une charge pénétrante initiale pour dégager le sol ou pénétrer dans un bunker, puis une fusée à retardement variable pour contrôler la détonation de l’ogive principale. Les cibles visées sont les centres de commandement, de contrôle et de communication, les aérodromes, les ports et les centrales électriques, les installations de gestion et de stockage des munitions, les navires de surface et les sous-marins dans les ports, les ponts et d’autres cibles stratégiques de grande valeur.

“L’ogive à deux étages perfore la coque externe, puis explose à l’intérieur de la cible”.

Storm Shadown – Fédération des scientifiques américains

Lorsqu’il s’agit de cibles dures, telles que des abris d’avion durcis ou des bunkers, le missile frappe la cible à l’angle de plongée optimal estimé, sélectionné lors de la planification de la mission. Au moment de l’impact, la séquence de détonation commence. La charge précurseur perfore la structure de la cible et le sol qui la recouvre, tandis que l’ogive pénétrante continue de pénétrer à l’intérieur de la cible pour exploser après un délai présélectioné.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

https://lesakerfrancophone.fr/la-russie-a-t-elle-detruit-le-barrage-de-nova-kakhova

**********

Kiev a fait exploser un pipeline d’ammoniac dans la région de Kharkov, indique la Défense russe

Source secondaire L’Ukraine détruit le barrage de Novaya Kakhovka et un pipeline d’ammoniac (K. Néant) – les 7 du quebec

Par Sputnik Afrique

Un groupe ukrainien de sabotage a fait exploser le 5 juin un pipeline d’ammoniac reliant la Russie à l’Ukraine, dans la région de Kharkov, rapporte la Défense russe. Qualifiée de « terroriste » par Moscou, l’attaque a fait des blessés parmi la population civile.

Le régime de Kiev a fait exploser le 5 juin un pipeline d’ammoniac dans la région de Kharkov, indique ce 7 juin la Défense russe.

Cette attaque s’est produite vers 21h00 près de la localité de Massoutovka située dans la région de Kharkov, visant le pipeline Togliatti-Odessa, reliant la Russie à l’Ukraine.

L’installation a été partiellement endommagée. Plusieurs personnes ont été blessées, elles ont toutes reçu des soins médicaux, souligne le ministère. Aucun militaire russe n’a été touché.

Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance en est responsable, précise l’instance. Les faits ont été qualifiés par le ministère et la diplomatie russe d’ »acte terroriste ».

Actuellement, les travaux d’élimination des restes d’ammoniaque sont en cours dans les parties touchées du pipeline.

Les travaux de réparation devraient prendre entre un et trois mois, a fait savoir de son côté le ministère russe des Affaires étrangères.

Situation autour du pipeline

Environ 2 400 km de long, il relie la ville russe de Togliatti, située sur les rives de la Volga au port ukrainien de la mer Noire. Les exportations russes d’ammoniac via ce pipeline vers un port de la mer Noire en Ukraine ont été interrompues fin février 2022.

En décembre, une source officielle a déclaré à Sputnik que l’Ukraine avait préparé une fomentation pour capoter la reprise du transit. Plusieurs explosions auraient dû endommager les installations de stockage d’ammoniac d’une usine d’Odessa.

Par conséquent, l’Ukraine aurait pu présenter les faits comme une prétendue ’destruction’ d’une ’frappe de missile’ des forces armées russes ».

En réaction à cette explosion, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l’Ukraine était le seul pays qui ne s’intéresse pas à la reprise du transit.

(Mis à jour : 13:53 07.06.2023)

https://www.legrandsoir.info/kiev-a-fait-exploser-un-pipeline-d-ammoniac-dans-la-region-de-kharkov-indique-la-defense-russe.html