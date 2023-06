Réponse à ceux qui traitent Alain Badiou de « marxiste de la chaire universitaire »(sic)

Par Brigitte Bouzonnie.

BRIGITTE BOUZONNIE

15 JUIN 20231

1°)- Alain Badiou écrit le 14 juin 2023 : Qu’on me traite de « marxiste de la chaire » planqué dans son « cocon universitaire » est une pure et simple et dérisoire calomnie. J’ai à coup sûr passé plus de temps dans les usines et dans de longues et passionnantes réunions ouvrières que ne l’a jamais fait le calomniateur. A l’université, j’ai recruté et formé plus de militants communistes actifs, dans les banlieues ou même auprès des paysans pauvres que le calomniateur n’en a connu.

J’ai été arrêté maintes fois par la police de l’état bourgeois, et condamné une fois à un an de prison, avec un fragile sursis, pour « occupation à force ouverte d’un établissement de l’Etat ». J’ai organisé et dirigé des réunions « communistes de type nouveau » un peu partout : en Angleterre, en Allemagne, en Argentine, en Yougoslavie, en Corée…

Je suis moins actif, vu les opacité de la conjoncture, et parce que j’ai 86 ans. Ce n’est pas une raison pour faire de moi une description entièrement fallacieuse. .

Voilà. Alain Badiou.

2°)-Brigitte Bouzonnie : Je partage 5 sur 5 la réponse rédigée par Alain Badiou. Et encore ne dit-il rien de son travail de moine à animer entre 1969 et 2010 deux journaux militants de haut niveau : « Le marxiste léniniste » et « Le Perroquet« , où il dénonce, dès 1977, par une belle analyse lutte des classes l’imposture des nouveaux philosophes. Et en 1988, Georges Peyrol, journaliste au Perroquet effectue de façon lucide le bilan moisi d’un certain Mitterrand. Journaux diffusés à 600 exemplaires, il faut le rappeler.

Sans oublier bien sûr ses tractages journaliers à l’entreprise Chausson d’Ivry, en tant que responsable de l’Union des Communistes Français Marxiste Léniniste (UCFml). Sa présence active dans la longue grève de Chausson de 1972, d’une durée de deux mois, confrontant des grévistes spontanés maliens, algériens, marocains à une CGT ayant trois métros de retard au déclenchement de la grève. Lorsque A. Badiou confie à Michel Onfray qu’il était un “intellectuel dans les entreprises”(sic) (cf Contre-courant de 2017), il y a plus que du vrai dans cette affirmation. Aujourd’hui, les Glûcksmann, Enthoven ,BHL seraient bien incapables de dire la même chose. Plus sincère, plus activiste que Badiou, tu meurs !

Et pourtant, la critique, « Badiou = intellectuel de salon » est tenace, comme le scotch du capitaine Hadock.

1°)-Comment expliquer cela ? A mon avis, Badiou a été victime d’une stratégie de mise à mort symbolique, qui s’effectue en deux temps :

1-1° )-Dans un premier temps, il est invité, (sur)invité sur tous les plateaux : de façon exagérée selon moi. Aude Lancelin explique que Badiou est l’un des trois philosophes français les plus invités par les médias : ce n’est pas rien..

1-2°) Ensuite, dans un second temps, il lui est reproché d’être un « intellectuel de plateau« , « marxiste de salon« , “planqué dans son cocon universitaire” par les mêmes médias qui l’ont invité à outrance.

C’est un coup monté, pour décaniller, démonétiser un penseur marxiste non rallié à l’idéologie libérale.

2°)-De plus, ceux qui traitent Alain Badiou de « planqué dans un cocon universitaire » ont la mémoire qui flanche, comme dans la célèbre chanson de Jeanne Moreau. A aucun moment, ils ne mentionnent ce qui lui est arrivé au cours de l’année 2017. Dès le mois de mai 20217, sur la chaine Public Sénat, et avec beaucoup de courage, Badiou analyse l’élection de Macron comme un « coup d’état démocratique » (sic). Puis il reprend par écrit cette critique dans son livre intitulé : « Eloge de la Politique« , édition Café Voltaire/Flammarion, publié au mois de septembre 2017.

Commence alors la promotion de son livre, qui, au début, se passe très bien. Notamment, lorsqu’il participe à l’émission C. Politique du 4 octobre 2017, où il remet toujours courageusement en cause la légitimité de macron. Résultat : c’en est trop pour la macronie, qui se venge : tous ses passages média restants sont supprimés. Le Pouvoir oblige Badiou à taire. Fin du premier acte.

Et ensuite, on trouve que Badiou est moins “allant”, moins “impliqué dans le réel”, “trop planqué à l’université”, alors que c’est le pouvoir macronien, qui est directement responsable de ses silences obligés. Fin du second acte.

Malheureusement, la triste censure de Badiou n’est pas un cas isolé. Le 16 septembre 2017, soit trois semaines avant la censure de Badiou, l’économiste Jacques Sapir est obligé d’abandonner son blog RussEurope, comptant 350 000 adhérents. Un certain Louis Marin, hiérarchiquement au-dessus de Jacques Sapir, lui demande sèchement de ne plus écrire dans son blog, sans même citer son nom. Naturellement, ce Marin est un pion téléguidé de Macron.

Depuis 2017 toujours, la triste évolution de Facebook, via la lecture de son fil d’actu (95% de commentaires apolitiques, lyophilisés, ripolinés, sans saveur), montre comment le réseau social n’est plus l’espace de libertés glorieux, qu’il a pu être en 2010-2011 : notamment contre la réforme des retraites voulue par Sarkosy en 2009, où il était à feu et à sang.

On analyse les flèches empoisonnées actuelles tirées contre Badiou, dans le style Badiou est “un intellectuel de salon”, “Badiou vit planqué dans son cocon universitaire”, comme le résultat du vieux litige de 2017. Flèches empoisonnées venant de personnes téléguidées par le dictateur macron, qui ne supporte pas l’existence d’un intellectuel véritablement critique contre lui.