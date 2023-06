Déclaration concernant le «Forum de la liberté d’Oslo» et l’invitation de représentants talibans d’Afghanistan

Par Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)

Nous exprimons notre profonde préoccupation et notre déception face à la récente invitation adressée par le gouvernement norvégien aux représentants des talibans au Forum sur la liberté d’Oslo, du 13 au 15 juin 2023. Le bilan des talibans en ce qui concerne les droits des femmes et des filles en Afghanistan est bien documenté et hautement troublant. Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, ils ont systématiquement privé les femmes et les filles afghanes de leurs droits humains et civils fondamentaux.

Les politiques des Taliban, qui interdisent aux femmes de travailler en dehors de chez elles, dans les bureaux du gouvernement, des ONG et même des Nations Unies, et imposent des restrictions à l’éducation des filles, y compris la fermeture de toutes les écoles pour filles au-delà de la sixième année et le refus d’accès à l’universités, sont des violations flagrantes des droits humains fondamentaux.

Il est profondément préoccupant que la « communauté internationale » (sic) et le gouvernement norvégien, qui prétend défendre les droits de l'homme et les droits des femmes, aient accordé une légitimité aux talibans en les invitant à une conférence en Norvège. Cette décision contredit les protestations et les appels lancés par les femmes afghanes en Afghanistan et les progressistes en Norvège et dans le monde qui défendent les droits des femmes afghanes et du peuple opprimé d'Afghanistan.

Nous condamnons fermement cette initiative du gouvernement norvégien et appelons les défenseurs et sympathisants des droits des femmes du monde entier à exprimer leur opposition à cette politique hypocrite. Accorder des privilèges à un gouvernement misogyne encourage et promeut les talibans, mais au contraire sape les droits et les aspirations des femmes et du peuple afghan qui ont été opprimés sous leur régime.

Nous exhortons le gouvernement norvégien à reconsidérer sa position et à ne pas fournir de plate-forme pour la reconnaissance du régime extrémiste des talibans. Au lieu de cela, le gouvernement norvégien devrait faire pression sur les talibans pour qu’ils soient tenus responsables de leurs crimes contre les femmes et la population afghane. La libération des femmes emprisonnées qui ont protesté contre les mesures d’oppression des talibans devrait être une condition du retour de la délégation talibane en Afghanistan.

Nous appelons les organisations et défenseurs des droits des femmes du monde entier à se joindre à nous pour protester contre l’hypocrisie du gouvernement norvégien. Il est crucial de veiller à ce que les droits et le bien-être des femmes et des filles afghanes soient prioritaires et que la voix des femmes afghanes soit entendue.

Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)

14 juin 2023, Kaboul-Afghanistan

English version below

Statement Regarding the “Oslo Freedom Forum” and the Invitation of Taliban Representatives

We express our deep concern and disappointment over the recent invitation extended by the Norwegian government to Taliban representatives at the Oslo Freedom Forum, June 13-15, 2023. The Taliban’s track record regarding the rights of women and girls in Afghanistan is well-documented and highly troubling. Since their takeover in August 2021, they have systematically deprived Afghan women and girls of their basic human and civil rights.

The Taliban’s policies, which ban women from working outside their homes, in government offices, NGOs, and even the United Nations, and impose restrictions on girls’ education, including the closure of all girls’ schools above grade six and the denial of access to universities, are clear violations of fundamental human rights.

It is deeply concerning that the « international community » and the Norwegian government, which claims to champion human rights and women’s rights, have granted legitimacy to the Taliban by inviting them to a conference in Norway. This decision contradicts the protests and appeals made by Afghan women in Afghanistan and progressive individuals in Norway and around the world who advocate for the rights of Afghan women and the oppressed people of Afghanistan.

We strongly condemn this initiative by the Norwegian government and call upon women’s rights defenders and supporters worldwide to voice their opposition to this hypocritical policy. Granting privileges to a misogynistic government, encourages and promotes the Taliban but on the contrary it undermines the rights and aspirations of women and the Afghan people who have been oppressed under their rule.

We urge the Norwegian government to reconsider its stance and not provide a platform for the recognition of the Taliban’s extremist regime. Instead, the Norwegian government should exert pressure on the Taliban to be held accountable for their crimes against women and the Afghan population. The release of imprisoned women who have protested against the Taliban’s oppressive measures should be a condition for the Taliban delegation’s return to Afghanistan.

We call upon women’s rights organizations and advocates worldwide to join us in protesting against the hypocrisy of the Norwegian government. It is crucial to ensure that the rights and well-being of Afghan women and girls are prioritized and that the Afghan women’s voices are heard.

Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW)

June 14, 2023, Kabul-Afghanistan