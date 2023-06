33 points qui indiquent que le réchauffement climatique est causé par le soleil et non par le CO2

Titre original: Dr Roger Higgs, géologue : 33 points qui prouvent que le réchauffement de la planète est causé par le soleil et non par le CO2

Source : L’Échelle de Jacob: Dr Roger Higgs, géologue : 33 points qui prouvent que le réchauffement de la planète est causé par le soleil et non par le CO2 (echelledejacob.blogspot.com)

Par Dr Roger Higgs (DPhil géologie, Oxford, 1982-86)

Abréviations :

‘AD’ = anno Domini

‘BC’ = années ‘avant Jésus-Christ’

‘BP’ = années ‘avant le présent’, d’après la datation au radiocarbone. 0 est 1950AD par convention

~ = environ/approximativement

1) Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies) ne compte aucun géologue parmi les centaines d’auteurs de son dernier rapport majeur (2013-14) et au plus un géologue dans le prochain rapport (échéance 2022; voir ma note technique 2019-10). Ainsi, le GIEC se concentre uniquement sur les 170 dernières années (depuis le début de plusieurs mesures fiables par thermomètre, ~ 1850), mais la Terre est 26 millions de fois plus âgée, avec 4,5 milliards d’années. Les géologues savent que tout au long de cette période, la Terre s’est constamment réchauffée ou refroidie. Ainsi, le « changement climatique » n’a rien de nouveau, c’est parfaitement habituel. Au cours des 11.650 dernières années, notre époque interglaciaire actuelle « Holocène », les changements de climats ont été à plusieurs reprises suffisamment rapides pour provoquer l’effondrement des civilisations (Point 20).

2A) L’existence même du GIEC repose sur la croyance du public dans le « réchauffement planétaire anthropique d’origine humaine » par les émissions de CO2. La plupart des auteurs du GIEC, principalement des chercheurs gouvernementaux et universitaires, sont biaisés par de forts intérêts (publications, maintien des salaires, subventions de recherche).

2B) De même, les universités ont sacrifié leur impartialité en accueillant des instituts mandatés financièrement pour promouvoir le réchauffement anthropique. Par exemple, l’ancien bastion de l’intégrité scientifique de Londres, l’Imperial College, abrite depuis 2007 le « Grantham Institute – Climate Change and the Environment », fondé et financé par le magnat de l’investissement Jeremy Grantham, fortement impliqué dans la destruction des forêts pour alimenter l’énergie de la biomasse, selon le Documentaire de Michael Moore/Jeff Gibbs « La planète des humains » de 2019. Le ‘Tyndall Center for Climate Research’ (fondé en 2000) a des succursales dans les universités de Cardiff, Manchester, Newcastle et Fudan, ainsi qu’à l’Université d’East Anglia, dans le même bâtiment que la tristement célèbre unité de recherche climatique liée au GIEC (CRU ; Wiki ‘Climategate’).

2C) Des scientifiques bien connus, anciennement associés au GIEC, ont par la suite dénoncé ses méthodes.

3) Le « consensus à 97% parmi les scientifiques » selon lequel le réchauffement existerait est une tromperie. Il se réfère à des sondages de publications récentes des seuls « climatologues », c’est-à-dire des spécialistes de l’atmosphère, dépourvus de perspective en temps profond (Point 1), qui traitent de « modèles climatiques » (Ppoint 6). L’obtention d’un diplôme et l’emploi de « scientifiques du climat » ont explosé de manière opportuniste dans l’hystérie du réchauffement depuis 1990, généreusement financés, créant une forte incitation à la partialité (Point 2). La grande majorité des scientifiques normaux du monde, au nombre de millions et dépourvus de tout parti pris financier, ne font pas partie du « consensus », n’ayant jamais été interrogés, moi y compris. En novembre 2019, Wikipédia a supprimé la « Liste des scientifiques qui ne sont pas d’accord avec le consensus scientifique sur le réchauffement climatique » (Point 29).

4) Aucune personne informée ne « nie » le réchauffement climatique : il a été mesuré (Point 11). « Négateur du réchauffement climatique » est un terme trompeur, avec des connotations intentionnellement méprisables, pour les sceptiques et les négateurs du « réchauffement climatique anthropique d’origine humaine », probablement la majorité des scientifiques du monde.

5A) « L’effet de serre… un léger abus de langage, est le processus par lequel le rayonnement de l’atmosphère d’une planète réchauffe la surface de la planète » (Wiki, citant le GIEC). Cette affirmation audacieuse selon laquelle les surfaces terrestres et océaniques de la Terre sont réchauffées par l’air est inversée. En réalité, l’océan réchauffé par le soleil réchauffe ensuite l’atmosphère, comme le montrent deux observations : (1) l’eau de surface de l’océan (couvrant environ 70% de la Terre) est presque partout plus chaude (fractionnellement) que l’air au-dessus; et (2) les changements de la température moyenne mondiale de l’air sont en retard de 1 à 1,5 mois par rapport aux changements correspondants de la température mondiale à la surface des mers. Ces deux faits indiquent que la chaleur, capable de circuler dans un seul sens, du plus chaud au plus froid, s’écoule vers l’extérieur, de l’océan vers l’air, et non l’inverse. Un résumé réaliste de l’effet de serre est que l’énergie solaire absorbée à la surface de la Terre est renvoyée dans l’atmosphère sous forme de chaleur, dont une partie est absorbée lors de son trajet vers l’espace par les gaz à effet de serre. Ainsi, les gaz à effet de serre ne provoquent aucun réchauffement ; au lieu de cela, ils réduisent la perte de chaleur de l’air dans l’espace.

5B) Le CO2 est un « gaz à effet de serre » (GES). En raison de «l’effet de saturation», la capacité théorique de piégeage de la chaleur du CO2 diminue fortement (logarithmiquement) à mesure que sa concentration augmente. La sensibilité climatique (SC) du CO2 est le réchauffement hypothétique dû à un doublement du CO2. Le GIEC « estime » en se basant sur des modèles climatiques défectueux (Point 6) (raisonnement circulaire), qu’entre 1,5 et 4,5C°, il y aurait une augmentation du CO2 de 300% ! Selon un nouvel article historique de van Wijngaarden & Happer (2020), le CO2 en passant de 400 à 800 ppm provoquerait théoriquement une augmentation de t° de 1,4 à 2,3°C, mais leurs calculs supposent des conditions sans nuages ; l’effet des nuages, qui recouvrent environ les deux tiers de la Terre à tout moment, est aléatoire (Point 5C).

5C) Malgré le potentiel de réchauffement du à l’effet de serre du CO2, il est évident que le Soleil, et non le CO2, a gouverné notre climat pendant au moins les 2.000 dernières années, sur la base d’une bonne corrélation entre la production solaire magnétique (SMO) et la température moyenne de surface de la Terre (point 12), contrairement à La non-corrélation du CO2 (point 12B) sauf la coïncidence partielle de sa forte hausse depuis 1850 (début de la révolution industrielle), par rapport au « réchauffement moderne » (de 1815 à nos jours ; point 11) et la poussée de SMO ~1700-1991. Cela prouve que le potentiel de réchauffement par effet de serre du CO2, déjà tombé logarithmiquement « dans le régime de saturation », est annulé par les rétroactions. Deux rétroactions naturelles ignorées dans les modèles climatiques du GIEC sont : (i) la rétroaction peu connue des nuages ​​; et (ii) une augmentation « potentiellement très importante » des aérosols biogéniques « BVOC » en raison de la croissance plus rapide des forêts par le réchauffement et la fertilisation au CO2. (Les seules rétroactions répertoriées dans la figure SPM.5 du cinquième rapport d’évaluation influent du GIEC en 2013, sont celles d’origine humaine, avec de très larges « intervalles d’incertitude ».) Le GIEC admet que « les aérosols et leurs interactions avec les nuages ​​ont compensé une partie substantielle du forçage moyen mondial de gaz à effet de serre. Ils contribuent à une plus grande incertitude » ; et « la quantification des effets des nuages ​​et de la convection dans les modèles, et des interactions aérosol-nuage, continue d’être un défi ». La sous-estimation des rétroactions négatives par le GIEC explique pourquoi les modèles climatiques sont trop chauds (point 6) et pourquoi un réchauffement « galopant » ne s’est apparemment jamais produit sur Terre. Le GIEC admet que « les aérosols et leurs interactions avec les nuages ​​ont compensé une partie substantielle du forçage moyen mondial des gaz à effet de serre. Ils contribuent à la plus grande incertitude » ; et « la quantification des effets des nuages ​​et de la convection dans les modèles, et des interactions aérosol-nuage, continue d’être un défi ». La sous-estimation des rétroactions négatives par le GIEC explique pourquoi les modèles climatiques sont trop chauds (point 6) et pourquoi un réchauffement « galopant » ne s’est apparemment jamais produit sur Terre.

6A) Les « modèles climatiques » informatiques (par des « scientifiques du climat »; point 3) sont si remplis d’hypothèses imbriquées dans d’autres hypothèses, qu’ils sont au mieux très trompeurs, par exemple, les prévisions de réchauffement de 1985 à 2015 par 31 modèles se sont avérées 2 à 4 fois trop élevés. Même Wiki, pro-GIEC, (Point 29) a admis : « Chaque simulation de modèle a une supposition différente sur les processus que les scientifiques ne comprennent pas suffisamment bien ».



6B) Les modèles climatiques ignorent trois facteurs cruciaux : (i) les rétroactions naturelles des nuages ​​et des aérosols-nuages ​​(Point 5C); (ii) d’importants changements dans l’activité magnétique solaire (SMO ; point 12A), entraînant des changements de température globale selon la théorie de Svensmark, niée par le GIEC (point 14), qui dit de manière hypocrite « l’irradiance solaire totale » (TSI ; varie en fonction de SMO mais proportionnellement beaucoup moins) varie beaucoup trop peu pour affecter le climat, donc le CO2 doit être le responsable ; de même le CRU (Point 2B) et la NASA, qui est allée jusqu’à publier « Atmospheric CO2 : Principal Control Knob Governance Earth’s Temperature » en 2010 ; (iii) le «décalage océanique», le délai de plusieurs décennies entre les changements de SMO et les changements corrélatifs de température (Point 21). Ces trois défauts du GIEC, le « déni du soleil », l’omission du décalage océanique et la sous-estimation de la rétroaction,

7A) Pendant une grande partie des 550 derniers millions d’années (Phanérozoïque), le CO2 atmosphérique était de 2 à 10 fois plus élevé qu’aujourd’hui. L’évolution a prospéré. La photosynthèse des plantes, la base de toute vie, a été stimulée par une augmentation du CO2 (Point 8). Les événements d’extinction dus à une surchauffe par le CO2 sont inconnus.

7B) Tout au long du Phanérozoïque, le CO2 semble bien corrélé avec la température (bien que toutes les études aient inévitablement une faible résolution). Cela s’explique facilement par le réchauffement des océans libérant du CO2 et vice versa (Points 9 et 10).

8A) Au cours de l’Holocène, le CO2 atmosphérique n’était que de 250 à 285 ppm ( c’est-à-dire un niveau proche de la famine des plantes, qui est d’environ 150 ppm ; Wiki ‘CO2 fertilization effect’ ; également point 27), jusqu’à environ 1850, lorsque les émissions industrielles de CO2 de l’humanité ont commencé. Depuis lors, le CO2 atmosphérique a fortement augmenté. Prouvant que les émissions humaines sont le principal moteur de cette augmentation du CO2 après 1850, les carottes de glace montrent que les cinq dernières périodes interglaciaires (y compris l’Holocène) ont toutes atteint des niveaux de 250-300 ppm, soit une sorte de valeur « d’équilibre ». Le CO2 aujourd’hui (janvier 2021), qui est de 415 ppm, ne représente encore que 0,04% de notre atmosphère (soit moins de la moitié d’un dixième de 1%), bien moins que par le passé (Point 7).

8B) Le niveau actuel de CO2 de 415 ppm est loin d’être dangereux pour la santé humaine, par exemple, les niveaux de CO2 dans les sous-marins de la marine américaine sont généralement en moyenne de 3.000 à 4.000 ppm, sans effets nocifs signalés. Les avantages de l’augmentation du CO2, grâce à «l’effet de fertilisation du CO2», comprennent l’expansion des forêts naturelles («verdissement» de la planète) et l’augmentation de la productivité agricole, essentielle pour nourrir la population croissante de la Terre. Ainsi, ironiquement, la production de CO2 par l’homme en brûlant des combustibles fossiles (pour l’énergie et les transports) a involontairement évité, ou du moins reporté, une crise alimentaire mondiale. Les producteurs commerciaux injectent du CO2 dans leurs serres. « L’enrichissement en CO2 dans les serres permet aux cultures d’atteindre leur (sic) potentiel de photosynthèse. » « Pour la plupart des cultures, le point de saturation sera atteint à environ 1 000–1 300 ppm… L’augmentation des niveaux de CO2 raccourcira la période de croissance de 5 % à 10 %,



9) Jusqu’à ce que l’homme commence à générer du CO2 industriel vers 1850, le réchauffement climatique (déterminé à partir de « proxies » comme les cernes des arbres) depuis le pic froid d’environ 1815 du petit âge glaciaire (~1250-1920), s’est accompagné d’une très légère augmentation du CO2 ( mesurée sur les carottes de glace). Une explication simple est la libération bien connue de CO2 par le réchauffement de l’eau des océans (diminution de sa capacité de rétention du CO2).

10) Une autre preuve, en plus du point 9, que l’augmentation du CO2 est une conséquence, et non une cause, du réchauffement climatique, est que les changements de température glaciaire-interglaciaire du Quaternaire ont été suivis « de très près » par des changements de CO2. Sur la base des données des carottes de glace, le décalage temporel se situe quelque part entre 400 ans et zéro, peut-être même légèrement négatif. Cependant, sur la base des mesures directes du thermomètre et du CO2 couvrant les dernières décennies, les changements de CO2 accusent un retard d’environ 5 mois selon Kuo et al. (1990) et 11-12 mois selon Humlum et al. (2013).

11) Les relevés de thermomètres depuis 1750 montrent un réchauffement de 2,1 °C (moyenne terrestre mondiale) depuis 1815 (nadir du petit âge glaciaire; point 9). Ce « Réchauffement moderne » a été interrompu par deux refroidissements de 30 ans (1880-1910, 1945-1975, de -0.2C° chacun) et le ‘Global warming hiatus’ (Wiki) de 1998-2013; et par de fréquents refroidissements mineurs brefs (1 à 3 ans), certains attribuables aux « hivers » des méga-volcans (1 à 10 ans) et peut-être aux événements El Niño/La Niña (dépassant rarement, voire jamais, 2 ans). Après le premier refroidissement de 30 ans, le réchauffement moyen de la planète a été de 1,3 C° de 1910 à 2016 (léger refroidissement depuis [Point 13]). En revanche, depuis le début des rejets industriels de CO2 ~1850 (Point 8), l’augmentation du CO2 s’est accélérée, avec seulement une brève pause (1887-97) et une mini-inversion (1940-45), toutes deux pendant les refroidissements de 30 ans, et tous deux attribuables à la solubilité croissante du CO2 dans un océan qui se refroidit (Point 9). Les refroidissements de 30 ans correspondent aux ralentissements de la production solaire, après l’application d’un décalage de température d’environ 100 ans en raison de la «mémoire océanique» (Point 21). Il n’y a pas d’autre explication viable.

12A) Ce style instable en « dents de scie » du « réchauffement moderne » post-1815 (point 11), imite la variation en dents de scie du flux magnétique solaire (SMO) d’environ 1 700 (fin du « minimum de Maunder » défini par les taches solaires) à 1991 (pic du « grand maximum » moderne de SMO Sun [GM ; 1937-2004] ; le pic des taches solaires au Nouveau-Brunswick était antérieur, 1958). Une bonne correspondance croisée est obtenue en appliquant un retard de température d’environ 100 ans («décalage océanique»; point 21), alignant ainsi les deux refroidissements de 30 ans (point 11) avec deux déclins solaires. La montée subite de SMO ~ 1700-1991 était à la fois la plus forte (amplitude) et la plus élevée depuis au moins 9.000 ans, augmentant de 350% de 1700 à 1950 et, au 20e siècle seulement, de 131% de 1901 à 1991 et de 41% de 1964 à 1996, « La dernière période qui a montré une activité élevée similaire et a également duré aussi longtemps que l’actuelle, a eu lieu il y a environ 1700 ans » (Steinhilber et al. 2008).



12B) De même, depuis au moins 2.000 ans, le flux magnétique solaire (SMO) est bien corrélée à la température (températures indirectes des cernes des arbres, des carottes de glace, etc. à l’ère pré-thermomètre, avant 1750). Les deux graphiques ont la forme d’une crosse de hockey (point 32) : l’arbre montre un déclin global d’environ 1 200 ans environ 400 AD au petit âge glaciaire (LIA ; point 9), avec des hausses superposées de 50 à 200 ans plus petites vers le bas, en ‘dents de scie’; la «lame» est la surtension post-1700 (Point 12A). L’application d’un décalage de température d’environ 100 à 150 ans (point 21) aligne : (i) le GM d’environ 300 AD du Soleil (point 12A) et la température la plus élevée d’environ 450 AD des 2.000 dernières années (peut-être dépassée par le réchauffement moderne) ; et (ii) le minimum solaire ~1700 LIA et la température minimale de 1815 LIA (puce 12A). De plus, les graphiques ont la même proportionnalité : rapport ~3:2 de la hauteur de surtension par rapport à l’amplitude en dents de scie ; et ~1 : 1 rapport de hauteur du manche et de la lame. En revanche, la corrélation du CO2 avec la température au cours des 2 000 dernières années est très faible : la seule correspondance (partielle) est la montée subite du CO2 depuis ~1850 (début de la révolution industrielle). Les décalages de CO2 montrent : (i) une légère augmentation globale de 500AD dans le LIA (c’est-à-dire que le gradient de «l’arbre» ​​est à l’envers); (ii) les dents de scie sont minuscules ; et (iii) les deux déclins solaires et de température sur 30 ans (Point 12A) manquent. Plus loin dans le temps, malgré des datations moins précises, la corrélation est également évidente depuis au moins les 8.000 dernières années, superposée à un léger refroidissement à long terme dû à la baisse de l’obliquité axiale de la Terre depuis ~ 8.500 BP (forçage orbital Google Milankovitch).

13) 2016 a été l’année la plus chaude « depuis le début des relevés », c’est-à-dire seulement depuis ~1850, lorsqu’un réseau mondial fiable de thermomètres existait. 2017, 2018 et 2019 ont toutes été plus fraîches. (NB pas de méga-éruption volcanique depuis 1991). Pourtant, le CO2 continue d’augmenter.

14) La « théorie de Svensmark », d’une élégance et d’une simplicité à couper le souffle, dit que l’augmentation du flux magnétique solaire, en déviant davantage de rayons cosmiques, réduit la nébulosité. Cela permet à une plus grande partie de la chaleur du Soleil de chauffer l’océan et donc l’atmosphère (Point 5A), au lieu d’être réfléchie dans l’espace par les nuages. À l’appui, une étude de la NASA sur les données satellitaires couvrant la période 1979-2011 (pendant le «réchauffement moderne»; point 12) a montré une diminution de la couverture nuageuse. Le GIEC rejette la théorie de Svensmark.

15) Scientifique du climat vocal, modélisateur informatique, auteur principal du GIEC et bénéficiaire d’un don privé de 1 million de dollars en 1999, pour travailler sur son idée alarmante selon laquelle le réchauffement d’origine humaine pourrait arrêter la circulation océanique du « courant atlantique », avec des conséquences désastreuses pour le climat régional (refroidissement), les écosystèmes et la société, Stefan Rahmstorf, du Potsdam Institute for Climate Impact Research, a déclaré à tort en 2008 : « il n’y a pas d’alternative viable au CO2 comme moteur du réchauffement de 1940-2005, car différents auteurs s’accordent à dire que l’énergie solaire n’a pas augmenté de manière significative ». Pourtant, en 1999, le physicien Dr Michael Lockwood FRS (Wiki) et ses co-auteurs ont écrit dans la prestigieuse revue Nature que de 1964 à 1996 « le flux magnétique total quittant le Soleil a augmenté d’un facteur de 1,4 » et de 1901 à 1992 de 2,3 ! Appuyant les travaux de Lockwood, Steinhilber et al.

16) Lockwood (Point 15) a montré que le flux magnétique solaire moyen a augmenté de 230% de 1901 à 1995, c’est-à-dire qu’il a plus que doublé. Le réchauffement en cours (retardé par l’océan) qui a suivi le refroidissement de 1945-75 (Point 5) a été entraîné par cette onde solaire, via l’effet Svensmark (Point 14), retardé par l’inertie de l’océan (Point 21), qui assurera la continuité du réchauffement pendant encore plusieurs décennies. Les points 17 et 18 soutiennent également la théorie de Svensmark.

17) Après le Grand Maximum solaire ~ 300 après JC (point 12), entre 350 et 450 la température moyenne mondiale s’est réchauffée pour se rapprocher de la valeur actuelle. Le refroidissement ultérieur en « dents de scie » a limité le déclin en dents de scie du Soleil pendant 1.000 ans, du petit âge glaciaire (point 9).

18) Dans « l’optimum climatique de l’Holocène » (point 20) s’étendant de 8 000 à 2 000 avant JC, la Terre était plus chaude qu’aujourd’hui, à l’exception d’environ cinq intermèdes de quelques décennies chacun. Le refroidissement instable de 3000 av. J.-C. au petit âge glaciaire (point 9) s’est accompagné d’un déclin solaire instable.

19) Ce refroidissement de 4 500 ans se moque des modèles informatiques du GIEC, qui prédisent plutôt un réchauffement par l’augmentation simultanée (lente) du CO2. Il s’agit de « l’énigme de la température de l’holocène » de Liu et al. (2014). Voir aussi Puce 6.

20) De manière embarrassante pour le GIEC, l’intervalle chaud 8000-2000 avant JC (Point 18) était déjà appelé « l’optimum climatique de l’Holocène » (Wiki) avant que l’erreur « CO2 = polluant » du GIEC n’induise l’hystérie d’aujourd’hui et une dépense inutile de plusieurs billions de dollars. La chaleur peut avoir profité au développement des civilisations humaines.

21) Depuis au moins les 1.700 dernières années, le réchauffement/refroidissement global en dents de scie est bien corrélé à l’activité magnétique solaire (puce 12) en appliquant un décalage de « mémoire océanique » de 60 à 160 ans (variant avec le temps), attribuable à l’inertie thermique océanique (vaste volume océanique, capacité calorifique élevée et circulation/mélange lents ; point 6), provoquant une réponse retardée aux changements du flux solaire-magnétique, d’où la nébulosité, qui régit la température globale (point 14).

22) Le GIEC affirme que le réchauffement climatique en cours, malgré l’affaiblissement solaire (depuis 1991 ; point 12), disqualifie le Soleil comme cause du réchauffement. Cela ignore de manière hypocrite le décalage temporel causé par l’inertie thermique océanique, dont le GIEC est bien conscient, et qui aligne les « hauts et les bas » (« dents de scie ») passés du Soleil sur les hauts et les bas de la température globale ( Point 12). Ainsi, l’un des trois piliers sur lesquels repose le dogme du « réchauffement climatique anthropique (d’origine humaine) » est démoli. Les deux autres, à savoir (i) le réchauffement et l’accélération simultanés du CO2 depuis 1850 (une coïncidence fortuite ; Point 24), et (ii) l’élévation du niveau de la mer de 30 cm depuis 1850, supposément sans précédent en 2 000 ans (Puce 26), sont tout aussi faciles à rejeter.

23) La dernière période interglaciaire, il y a environ 120.000 ans, était plus chaude que notre interglaciaire Holocène. Les humains et les ours polaires ont survécu ! Le CO2 était alors d’environ 275 ppm, c’est-à-dire plus bas que maintenant (Point 8), à une époque de plus grande chaleur !

24) L’augmentation conjointe de la température et du CO2 est une ‘fausse corrélation’, un simple hasard. La température de la Terre est bien mieux corrélée à la production solaire, qui a augmenté de manière tout aussi impressionnante au XXe siècle (Point 12). Ainsi, la diabolisation par le GIEC du CO2 en tant que « polluant » est une erreur colossale, qui coûte des milliards de dollars en efforts inutiles et inefficaces pour le réduire. Au lieu de cela, les gouvernements doivent se concentrer de toute urgence sur l’élévation imminente du niveau de la mer provoquée par le soleil à l’échelle métrique.

25) Bien que le Soleil décline maintenant depuis son pic magnétique de 1991 (Point 12), le réchauffement climatique dû au soleil se poursuivra jusqu’en 2050 environ, en raison du « décalage océanique », actuellement d’environ 60 ans (Poiny 21). Pendant ce temps, l’augmentation du CO2 continuera d’augmenter la production alimentaire mondiale (point 8), sans affecter le climat (poin 5). Le refroidissement commencera vers 2050 et durera au moins 28 ans (c’est-à-dire le déclin solaire-magnétique post-1991 à ce jour). Malheureusement, notre période « interglaciaire » bénigne de l’Holocène finira inévitablement par un forçage orbital de Milankovitch (Point 12), beaucoup plus puissant que les changements solaires.

26) Le GIEC dit que le niveau de la mer (SL) de 0 à 1800AD variait < 25 centimètres (et < 1 mètre depuis 4000BC) et n’a jamais dépassé le SL d’aujourd’hui, donc l’élévation de 30 centimètres de SL mesurée depuis 1850 est anormale, disent-ils, blâmant le CO2 industriel. Mais cette affirmation, basée sur des preuves erronées et triées sur le volet, ignore des dizaines d’études de repères géologiques et archéologiques 3000BC-1000AD SL dans le monde, qui révèlent 3 ou 4 montées (et chutes) de 1 à 3 mètres en < 200 ans chacune (c’est-à-dire> 5 millimètres/an), le tout atteignant plus qu’aujourd’hui, bien avant le CO2 industriel.

27) Si les humains arrêtaient d’augmenter l’utilisation des combustibles fossiles et maintenaient les niveaux actuels, le CO2 se stabiliserait bientôt à une nouvelle valeur d’équilibre, plus proche de l’optimum pour les plantes (point 8). Lorsque les combustibles fossiles finiront par devenir trop rares pour être produits économiquement et que nous passerons inévitablement à l’énergie nucléaire, le CO2 diminuera.

28) Le site Web « ClimateKids » de la NASA indique que « les gaz à effet de serre supplémentaires dans notre atmosphère sont la principale raison pour laquelle la Terre se réchauffe » et « aujourd’hui, la planète se réchauffe beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’a fait au cours de l’histoire humaine ». La première affirmation est fausse (voir les nombreux points ci-dessus). La formulation de la deuxième déclaration, qui peut être vraie ou non, donne l’impression que l’homme est à blâmer, et omet de mentionner que l’augmentation de la production solaire depuis le Petit Âge Glaciaire (Point 9) jusqu’au pic solaire-magnétique de 1991 était le plus grand depuis au moins les 9.000 dernières années (Point 12). La société est dans un triste état quand même la NASA, qui aurait envoyé des hommes sur la lune, en est réduite à sauter sans discernement dans le train en marche/sauce réchauffement et à effrayer les enfants avec un conte de fées (c’est-à-dire la première déclaration ci-dessus) affectant leur santé mentale (voir aussi le point 8).

29) En mars 2020, j’ai révélé la suppression de Wikipédia en novembre 2019 de sa « Liste des scientifiques qui ne sont pas d’accord avec le consensus scientifique sur le réchauffement climatique » (Point 4), qui nommait 79 scientifiques renommés (chacun avec sa propre entrée Wikipédia), de diverses sciences, assez courageuses pour défier publiquement la folie mondiale du CO2. (Des dizaines de milliers d’autres scientifiques « sceptiques » sont malheureusement trop timides pour participer, effrayés pour leur travail.) Ainsi, vos enfants ne sauront peut-être jamais que de nombreux scientifiques éminents et impartiaux ne sont pas d’accord avec l’affirmation des personnes sous-qualifiées (Point 1), hypocrite (Points 6, 22) GIEC que le réchauffement climatique est dû au CO2 d’origine humaine. C’est la censure mondiale par ‘Tricky Wiki’. Heureusement, la liste survit, à la fois sur papier (contactez-moi pour le pdf) et en ligne (pour l’instant).

30) Rejetant la corrélation claire du réchauffement moderne avec l’augmentation de l’activité solaire du XXe siècle, basée sur les taches solaires (surtout après avoir appliqué un décalage temporel d’environ 60 à 100 ans ; points 12, 21), l’Observatoire royal de Belgique du groupe SILSO (connexions au GIEC) a produit un nouvelle série de taches solaires « corrigée », désormais largement acceptée, gonflant considérablement le pic de taches solaires de 1778, de sorte que le pic de 1958 (point 12) semble beaucoup moins exceptionnel. Le résultat a été annoncé dans un communiqué de presse de 2015 par le directeur du SILSO, Frédéric Clette : « Le nouveau record n’a pas de tendance significative à la hausse à long terme de l’activité solaire depuis 1700, comme indiqué précédemment. Cela suggère que la hausse des températures mondiales depuis la révolution industrielle ne peut être attribuée à une activité solaire accrue. Voilà ! À quel point le GIEC a-t-il dû être satisfait ? Ma note technique 2019-17 indique que la « correction » est incorrecte.



31) Les graphiques NASA et HadCRUT (Point 11) montrent que la température globale de l’air à la surface de la terre augmente plus rapidement que la température à la surface de la mer depuis 1985. Le réchauffement de la terre et de la mer de 1985 à 2016 était censé être de 1,2 et 0,5 degrés centigrades, respectivement (NASA), c’est-à-dire que la terre s’est réchauffée plus que deux fois plus vite ! Cette divergence est très douteuse, pour deux raisons : (1) les mêmes graphiques montrent beaucoup moins de divergence avant 1985 et parfois dans le sens opposé ; et (2) l’océan régit la température moyenne mondiale de l’air (point 5A), donc comment cette dernière peut-elle se réchauffer plus que la première ? Les modèles informatiques imputent la divergence au réchauffement climatique par le CO2, mais les modèles peuvent produire n’importe quel résultat souhaité (Point 6). Une explication beaucoup plus probable est une correction inadéquate de la température terrestre pour l’effet « d’îlot de chaleur urbain ». En effet, il y a eu une urbanisation massive dans le monde depuis 1985,

32) La « controverse du bâton de hockey » fait référence au graphique de température de 1999, de Michael Mann, pour 1000 après JC à 1998, en forme de bâton de hockey, avec son « manche » et sa « lame » se rejoignant au petit âge glaciaire (Point 9). De nombreux sceptiques et négationnistes du réchauffement climatique anthropique (Point 4) ont accusé Mann d’avoir frauduleusement effacé la «bosse» chaude de la période chaude médiévale (MWP) dans le graphique de température précédemment accepté pour 900 à 1950 après JC, par le paléoclimatologue pionnier et créateur du concept MWP Hubert Lamb (1965 ), republié avec des modifications mineures par le GIEC lui-même (Folland et al. 1990), montrant le pic MWP ~ 1150AD, et plus chaud qu’aujourd’hui. Mais le graphique de Lamb n’était conçu que comme une approximation grossière, basée principalement sur des documents historiques. En revanche, les graphiques post-1999, basés (comme celui de Mann) sur des proxys de température (cernes des arbres, etc.) et remontant plus loin jusqu’à 1AD,

33) Le GIEC nous assure que la température de la Terre est contrôlée par le CO2 et que le Soleil a un effet minuscule ou nul. C’est précisément le contraire. En vérité, les rayonnements solaires contrôlent notre climat (effet Svensmark, point 14) et le CO2 a peu ou pas d’influence (points 1, 10, 11, 19, 32). La variation de la production solaire contrôle même le moment des grands tremblements de terre, ce qui rend encore plus difficile de croire l’affirmation du GIEC selon laquelle le Soleil pourrait ne pas affecter le climat.

Conclusion

Ces 33 points prouvent que tout effet du CO2 sur les températures mondiales de la période Holocène (c’est-à-dire les 11.650 dernières années), y compris la période de « réchauffement moderne » depuis 1815, était nul ou trop faible pour être détecté.

Il est presque certain que l’effet de serre du CO2 est annulé par des effets de rétroaction négative, largement sous-estimés par le GIEC. Cela explique « l’énigme de la température de l’Holocène » et pourquoi un emballement d’un réchauffement n’a jamais existé à travers l’histoire géologique.

Les changements de température de l’Holocène ont plutôt été entraînés par des changements de l’activité magnétique solaire (contrôle de la nébulosité via la théorie de Svensmark ), superposés à un refroidissement à long terme en raison de l’obliquité axiale décroissante de la Terre.

Moi, le Dr Higgs, je prédis encore quelques décennies (jusqu’à environ 2050) de réchauffement moderne, décalé par l’inertie des océans et par l’augmentation de l’activité du Soleil au XXe siècle, compensé par l’effet de refroidissement net (y compris les rétroactions) du CO2, tandis que le CO2 se rapproche de son optimum pour la photosynthèse des plantes. Ensuite, le refroidissement forcé par le soleil commencera. Il n’y a pas d’«urgence climatique». Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vivre. Soyez heureux.

Dr Roger Higgs (DPhil géologie, Oxford, 1982-86)

Geoclastica Ltd et ResearchGate

