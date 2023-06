L’Europe de 1917. Ses états d’esprit nationaux (L.Stoddard)

Alors que le Grand capital mondialisé prépare sa Troisième Guerre mondiale (2023) nous pensons qu’il est utile de jeter un regard rétrospectif sur l’état d’esprit nationaliste chauvin des populaces européennes au cours de la Première Guerre mondiale (1917) cette grande boucherie ou les peuplades européennes fanatisées se sont entretuées pour le bénéfice de leur aristocratie, leur ploutocratie, leur oligarchie nationale. À chacun de faire les parallèles qui s’imposent.

Le texte complet du volume (258 pages) est disponible ici en format PDF : Lothrop_Stoddard-L_Europe_de_1917

Par T. Lothrop Stoddard

Préface

Le présent ouvrage est conçu dès le départ à partir d’une suite

de choix. Le problème à résoudre était de dépeindre en un seul

volume la psychologie de guerre des diverses nations européennes.

Ce problème n’était pas chose aisée. Le portrait des états d’esprit

nationaux demande un traitement radicalement différent de celui

dont on fait usage pour une suite d’événements. La seule méthode

satisfaisante pour dépeindre les pensées et les émotions est d’utiliser

des éléments directs — le témoignage des peuples eux-mêmes.

Ceci explique les nombreuses citations directes que l’on trouvera dans

les pages qui vont suivre. Un observateur étranger ne pourrait en

aucun cas être en mesure de refléter l’esprit de l’Europe en guerre

comme le font les voix de ses fils et de ses filles, dont le cri du cœur

monte à l’heure de l’épreuve.

Les ressentis ici cités sont du trait le plus contemporain et le

plus populaire. Les discours, commentaires de presse, pamphlets,

brochures — les mots écrits sur le moment et pour le moment : ils

sont les plus à même d’exprimer les mouvances de l’âme nationale.

Les discours officiels, soigneusement calibrés et prononcés avec l’art

que l’on sait, ne sont ici jamais cités, sauf s’ils représentent fidèlement

le sentiment populaire ou s’ils ont produit un effet marqué

sur l’opinion publique.

Enfin, seuls les autochtones sont autorisés à la barre des témoins.

Par exemple : dans le chapitre sur l’Angleterre, seuls des

Anglais s’expriment ; dans le chapitre sur la France, seuls les Français;

et de même pour les autres. Ce que les autres Européens

affirment au sujet de l’Angleterre et de la France pourra être découvert

dans les chapitres suivants dédiés aux autres peuples. Les

seuls écarts vis-à-vis de cette règle de citation directe sont les chapitres

de fermeture, traitant avec les nationalités mineures, lorsque

des considérations d’espace rendent l’emploi de cette méthode

impraticable.

La plus grande objection envers cette méthode est bien entendu

précisément cette affaire d’espace disponible. Mais il n’existe pas

d’autre manière permettant de dépeindre avec un éclat égal le

caractère national, surtout en des époques d’émotions intenses.

Pour cette raison, j’ai choisi de me cantonner à une présentation

complète des grands courants de pensée en Europe et des sentiments

sur la guerre et les futures relations intra-européennes.

De nombreux sujets collatéraux intéressants restent par conséquent exclus

du présent examen, et des questions importantes, telle que l’attitude de

l’Europe envers l’Amérique et l’Extrême-Orient, ont forcément été omis.

Tout ceci est malheureux, mais j’ai préféré souligner

les éléments essentiels plutôt que de sacrifier la clarté au détail.

T. Lothrop Stoddard

Brookline, Mass.

le 14 mars 1917

Table des matières

Avant l’orage 8

1 L’Angleterre 12

2 La France 38

3 L’Allemagne 63

4 L’Autriche-Hongrie 100

5 L’Italie 121

6 La Russie 147

7 Les Balkans 180

7.1 La Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

7.2 La Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

7.3 La Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

7.4 La Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

8 La Turquie et l’Est musulman 213

9 La Belgique et la Hollande 232

9.1 La Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

9.2 La Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

10 La Scandinavie 242

10.1 Le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

10.2 La Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

10.3 La Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

11 L’Espagne et le Portugal 252

11.1 L’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

11.2 Le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257