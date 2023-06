La bourgeoisie intellectuelle ne comprend pas ses maîtres du Grand capital mondialisé

Emmanuel Todd avoue sa déconvenue et dénonce « Les « élites » européennes qui abandonnent leur pouvoir aux Américains » (…) « Est-ce la fin de l’Europe ? » clame-t-il… Non, maître Todd ! C’est la continuation de l’Europe de 1914-1917-1945-1991-2008-2020. C’est la poursuite de l’Europe mondialisée et enrégimentée au sein de l’Alliance occidentale en déroute. Inutile de pleurnicher, Monsieur Todd, vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux…et eux ne sont pas disposés à ressusciter les vieux empires coloniaux du XIXe et du XXe siècle. Pour eux, l’avenir est dans l’OTAN, sous le drapeau de leur suzerain mal aimé. Eux, ces protectorats nationaux, ils partagent le sort de leur maître, aussi effroyable, soit-il. Ont-ils le choix ? Eux, (les « élites nationales« ) ont même proposé d’accueillir sur leur terre la prochaine guerre mondiale…après avoir souffert les deux premières. Pour eux le sort en est jeté. Vite, Européen aliéné, détruisez le mode de production capitaliste avant qu’il ne vous détruise.