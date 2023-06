Les préparatifs de guerre concernent aussi l’alimentation…voyez comment

Attaque frontale du Grand capital mondial – Le fondement de nos moyens de subsistance et de notre alimentation est en danger !

Alors que l’agriculture traditionnelle est détruite par la politique agricole des gouvernements, de plus en plus de grands groupes agricoles prennent le contrôle de l’approvisionnement des armées et des civils du monde entier. Lors du sommet duet de la, un nouveau coup de balai a été donné, et la «»(sic) a été proclamée. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Et cela pourrait-il menacer l’existence même des agriculteurs, des travailleurs agricoles et des populations ?

Depuis un certain temps, l’agriculture mondiale connaît des changements extrêmes qui s’accélèrent de plus en plus vite. Les grands groupes agricoles contrôlent toujours plus l’agriculture et des investisseurs puissants achètent des terres agricoles dans le monde entier.

Parallèlement, la politique agricole détruit l’agriculture traditionnelle en obligeant les petits agriculteurs à abandonner leurs domaines en leur imposant d’innombrables règlements. Les jalons de ce que le journaliste économique Frederick William Engdahl appelle une « attaque coordonnée » contre notre agriculture ont été posés fin 2022 lors du sommet du G20 à Bali et lors de la conférence des Nations unies sur le climat en Égypte.

Conformément aux objectifs de l’Agenda 2030, les représentants des pays du G20 ont appelé à une transformation accélérée vers une agriculture durable et résistante. L’agriculture doit s’adapter au changement climatique et atteindre « zéro émission nette de gaz à effet de serre » d’ici le milieu du siècle. Ces objectifs ont ensuite été concrétisés lors de la conférence des Nations unies sur le climat. Ainsi, l’adaptation de l’agriculture au changement climatique doit également promouvoir explicitement une alimentation saine, afin de réduire jusqu’à 1,3 billions de dollars les coûts liés au changement climatique et à la santé. A première vue, ces objectifs semblent justes. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce n’est pas réaliste.

En effet, l’impulsion vient de l’initiative FAIRR, une coalition de gestionnaires d’investissement internationaux basée en Grande-Bretagne. Elle compte parmi ses membres les acteurs les plus influents de la finance mondiale, tels que BlackRock, JP Morgan, Fidelity, Edmond de Rothschild et Rockefeller. La FAIRR avance notamment des arguments fallacieux selon lesquels la production alimentaire, et en particulier l’élevage de bétail, serait responsable d’environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Une réduction drastique de l’élevage serait donc nécessaire au niveau mondial. Pour imposer cela, l‘ONU s’est déjà associée au Forum économique mondial en 2019 et poursuit désormais la stratégie consistant à supprimer les « sources de protéines carnées » et à les remplacer par des produits végétaliens, de la viande de laboratoire ou des sources alternatives de protéines provenant de fourmis, de grillons ou de vers. Parallèlement, le FEM exerce son influence pour réduire l’élevage d’animaux dans le monde entier. Voir Globalement Mauvais les OGM – les 7 du quebec

En voici trois exemples : 1. le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, un Global Leader du FEM, veut réduire radicalement de 30 % le cheptel néerlandais au nom de la protection du climat, de l’environnement et des animaux.

2. Les objectifs plus stricts de la législation allemande sur la protection du climat ne peuvent être atteints que par une réduction drastique des cheptels. Cela signifie : d’abord d’un quart d’ici 2030 et de plus de la moitié d’ici 2040.

3. Au nom du bien-être animal, le ministre fédéral de l’Agriculture Cem Özdemir veut actuellement légiférer sur l’élevage des dindes. Comme celui-ci ne peut plus être exploité de manière rentable, c’est l’ensemble de l’élevage de dindes allemand qui est menacé de disparition. Cem Özdemir est, tout comme Angela Merkel et Annalena Baerbock, un jeune leader mondial du FEM.

Si on considère qu’environ 60% des recettes des exploitations agricoles proviennent de l’élevage, la réduction forcée du nombre d’animaux signifie une nouvelle hécatombe du nombre d’exploitations. Étant donné que la viande artificielle et les produits à base d’insectes ne sont certainement pas fabriqués dans de petites exploitations agricoles, mais de manière industrielle, les bénéficiaires de cette évolution devraient être les grands groupes et le grand capital qui se cache derrière. Globalement Mauvais les OGM – les 7 du quebec

L’objectif de l’agenda, formulé de manière positive, de résoudre le problème de la faim en 2030, d’atteindre la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition et de promouvoir une agriculture durable, s’avère donc une fois de plus être un leurre. La transformation de l’agriculture mondiale au nom de la protection du climat et de la durabilité est plutôt une attaque sophistiquée et dirigée par le profit de la mafia financière contre l’agriculture et, par conséquent, contre le fondement des moyens de subsistance et de l’alimentation de l’humanité. Ces évolutions qui menacent l’existence même de l’agriculture concernent tout le monde. Les événements aux Pays-Bas nous enseignent toutefois que de tels plans peuvent être stoppés. Après des mois de protestations contre la politique de Mark Rutte, les agriculteurs ont réussi à s’unir avec la population. Ils ont fondé ensemble un parti paysan-citoyen qui est devenu d’emblée la première force politique lors des élections provinciales de mars 2023.

La politique de Mark Rutte a ainsi été littéralement sanctionnée, ce qui a soudainement fait vaciller tous ses projets de réforme. Cela montre que rien n’est impossible si la population unit ses forces en synergie. La sensibilisation est une possibilité ! Diffusez donc cette émission !

de hag