Après celle du covid, une nouvelle simulation-préparation-volonté de pandémie (vidéo 1’12)

Par https://mai68.org/spip2/spip.php?article15560

Il est temps pour l’exercice NEXT PANDEMIC,

déclare Joy Phumaphi, coprésidente du GPMD

Covid Times – juin 2023

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

https://www.naturalnews.com/2023-06-13-who-calls-for-simulation-prepare-next-pandemic.html#

Mardi 13 juin 2023

Laura Harris

Traduction Google

(Natural News) Le Conseil mondial de surveillance de la préparation (GPMB), un organe convoqué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a appelé à une simulation de pandémie mondiale.

L’exercice de simulation proposé impliquerait des membres des États et des principales parties prenantes, évaluant le projet d’accord et les amendements de l’Organisation internationale de la santé (RSI) avant la finalisation et l’adoption en 2024. Il devrait avoir lieu plus tard cette année, offrant un aperçu de la force, de l’équité , la cohérence et les mécanismes de responsabilité du traité proposé et des amendements.

Joy Phumaphi, coprésidente du GPMB, a souligné l’urgence de tester les nouveaux termes. « Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas attendre la prochaine urgence pour savoir dans quelle mesure l’accord sur la pandémie et les amendements du RSI fonctionneront ; nous devons savoir maintenant », a déclaré Phumaphi. Elle a proposé que les États membres, ainsi que d’autres parties prenantes clés, participent à l’exercice de simulation basé sur le projet d’accord et ses amendements plus tard cette année.

Au cours de l’assemblée, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’OMS, a également souligné l’importance de l’engagement de la génération actuelle à un tel accord, soulignant l’impact dévastateur de la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19). (Connexe : une étude révèle que les hôpitaux américains ne sont pas préparés à la prochaine pandémie.)

Il a même averti que la prochaine pandémie était inévitable, exhortant les pays à prendre des mesures immédiates. « Si nous n’apportons pas les changements qui doivent être apportés, alors qui le fera ? Et si nous ne les fabriquons pas maintenant, alors quand ? »

Des ONG et des experts de la santé protestent contre les négociations à huis clos

Alors que des négociations entre 194 pays sont en cours pour centraliser les actions liées à la pandémie au sein de l’OMS, le processus s’est déroulé à huis clos à Genève.

En avril, les délégués des États-Unis, ainsi que leurs homologues chinois, ont convenu de garder le nouveau RSI privé du public. En réponse, plusieurs organisations à but non lucratif et experts de la santé ont exprimé leur protestation contre le secret par le biais d’une lettre adressée au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra et au secrétaire d’État Antony Blinken.

« La tentative de créer un voile de secret entourant maintenant les négociations de fond et techniques basées sur des textes sur le traité de l’OMS sur la pandémie crée un dangereux précédent pour l’établissement de normes au niveau multilatéral », ont-ils écrit. « Cela sape également la confiance dans le processus à un moment où les attaques contre l’OMS et contre l’accord sur la pandémie se multiplient. »

De même, l’ambassadrice Pamela Hamamoto, une représentante des États-Unis, a déclaré : « À ce stade, j’ai quelques inquiétudes quant au fait de partager le projet avec toutes les parties prenantes compte tenu de l’état d’avancement du processus ».

Au milieu de la controverse, le GPMB a publié son Manifeste pour la préparation, soulignant la nécessité d’une approche coordonnée de la prévention, de la préparation et de la réponse à la pandémie (PPPR) impliquant tous les pays, les organisations internationales et régionales, les institutions financières et le secteur privé.

Sa vision s’aligne sur le concept « One Health », qui élargit la portée de la réponse à la pandémie, y compris divers facteurs tels que l’agriculture, la pauvreté et le changement climatique. Ces facteurs peuvent soit contribuer aux épidémies, soit les exacerber, et avoir un impact sur la santé globale des personnes.

David Bell, médecin de santé publique et ancien membre du personnel de l’OMS spécialisé dans la politique épidémique, a expliqué que « One Health » englobe tout ce qui, dans la biosphère, affecte le bien-être humain. Les conditions actuellement négociées visent à élargir le mandat del’OMS et à lui donner le pouvoir de répondre non seulement aux urgences pandémiques réelles, mais aussi de percevoir les menaces pandémiques.

Regardez la coprésidente du GPMD, Joy Phumaphi, parler de la prochaine pandémie et pourquoi nous devons nous préparer maintenant.

___________________________________________

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Commentaire de do

Coronavirus – Plandemic – À propos d’Event201