Dans une interview accordée à NBC News, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a attaqué la promesse de l’ancien président Donald Trump de mettre fin à la guerre. Il a fait valoir que si Kiev ne bat pas Moscou, la Russie attaquera un État membre de l’OTAN et forcera les États-Unis à un conflit direct.

Zelensky a été interrogé sur l’affirmation de Trump qu’il engagerait immédiatement le Kremlin dans des pourparlers et amènerait la guerre à un règlement négocié.

« Sont-ils prêts à déclencher une guerre pour envoyer leurs enfants ? Sont-ils prêts à mourir ? », a-t-il déclaré dans l’interview publiée jeudi. « Si la Russie occupe l’Ukraine, elle se déplacera vers les pays baltes, la Pologne, n’importe quel pays de l’OTAN, et dans ce cas particulier, les États-Unis devront choisir entre le démantèlement de l’OTAN ou le combat. »

Kiev et les faucons à Washington ont affirmé que l’Ukraine est un rempart, protégeant les membres de l’OTAN des ambitions expansionnistes de Moscou. Cependant, il n’y a aucune preuve que le Kremlin envisage d’attaquer un autre pays. Le président russe Vladimir Poutine considère l’Ukraine comme une menace unique pour la sécurité de son pays et affirme que la saisie de territoires protège Moscou contre l’expansion de l’alliance de l’OTAN.

L’Ukraine espère être ajoutée en tant que membre de l’alliance une fois la guerre terminée.

« Nous avons besoin d’une invitation, et il doit être clair qu’après cette guerre, si nous sommes prêts, et si l’armée ukrainienne est prête selon les normes de l’OTAN, alors après la guerre, nous serons invités à nous joindre. » Zelensky a poursuivi : « Il est très important d’entendre la vérité et de ne pas nous dire de mensonges. »

En 2008, on a dit à l’Ukraine qu’elle deviendrait un jour membre à part entière de l’OTAN. À l’époque, Moscou avait dénoncé la proposition, affirmant qu’elle violait les lignes rouges et, du point de vue russe, créerait une menace importante pour la sécurité.

Malgré les objections russes, l’OTAN maintient que ses portes sont ouvertes à de nouveaux membres, mais l’Ukraine ne répond pas actuellement aux exigences. Comme Kiev est actuellement en guerre avec Moscou, l’admission de l’Ukraine dans l’alliance mettra l’OTAN en confrontation directe avec la Russie.

Parfois, Kiev semble frustré par le refus de l’OTAN de prendre un engagement formel envers l’Ukraine. Zelensky menace de ne pas participer à une prochaine réunion de l’alliance de l’Atlantique Nord en juillet parce que l’Ukraine ne recevra pas la promesse de devenir membre à la fin de la guerre.

Zelensky a ensuite critiqué Trump, affirmant qu’il était incapable de mettre fin à la guerre en Ukraine pendant qu’il était au pouvoir.

« Pourquoi ne l’a-t-il pas fait plus tôt? Il était président quand la guerre se déroulait ici », a-t-il expliqué. « Je pense qu’il ne pouvait pas faire ça. Je pense qu’il n’y a personne aujourd’hui dans le monde qui pourrait simplement avoir un mot avec Poutine et mettre fin à la guerre. »

La déclaration semble être un aveu de Zelensky que la guerre en Ukraine a commencé avant l’invasion russe en 2022. Avant l’invasion russe, l’Ukraine était impliquée dans une guerre civile de huit ans. Washington et l’OTAN justifient leur soutien à Kiev en disant que l’invasion russe n’a pas été provoquée.

Les accords de Minsk ont été conclus par l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne et la France avec l’intention de mettre fin à la guerre civile. Cependant, Zelensky n’a pas réussi à convaincre les paramilitaires néonazis qui se battent pour l’Ukraine de se conformer à l’accord. Dans les jours qui ont précédé l’invasion russe, il y a eu une recrudescence des combats entre les forces ukrainiennes et les rebelles dans la région du Donbass.

