L’Intelligence Artificielle aura plus de conséquences que la guerre d’Ukraine ou de Taïwan

La malchance s’acharne sur les États-Unis

Les États-Unis sont en train de perdre. Récemment, l’Ukraine vient d’exprimer ses espoirs et ses idées sur un cessez-le-feu. Les sanctions sont inefficaces contre la Russie. Les États-Unis ne gagnent pas non plus à Taïwan. La guerre en Ukraine a épuisé les stocks de guerre des États-Unis et de l’OTAN. Les États-Unis ne peuvent pas produire d’obus d’artillerie et les États-Unis n’ont même plus de missiles antinavires pour une semaine de guerre avec la Chine. Chaque wargame montre que les États-Unis perdront un conflit contre la Chine. Au Moyen-Orient, les États-Unis perdent de l’influence au profit de la Chine et de la Russie. L’Iran et l’Arabie saoudite se font des amis, la Syrie est de retour et l’Iran ne peut pas être empêché d’acquérir une bombe nucléaire avec des missiles pour la lancer également. Türkiye a de facto quitté l’OTAN et l’ennemi juré américain Erdogan vient de remporter un autre mandat présidentiel. Les BRICS sont en train de se dé-dollariser et il y a 13 pays qui demandent à rejoindre les BRISCS. À bien des égards, la position mondiale des États-Unis est en désarroi.

L’IA change la donne et devrait plus que compenser les États-Unis pour tout cela.

Les États-Unis contrôlent la course mondiale à l’IA. Les États-Unis contrôlent tous les grands modèles d’IA. Les États-Unis contrôlent les micropuces pour la construction de puissants centres de données d’IA. Les États-Unis contrôlent également les centres de données pour l’IA. Les États-Unis dominent même les éditeurs de logiciels qui utilisent l’IA.

Bientôt disponible, l’impact de l’IA sera beaucoup plus important que celui de l’Ukraine et de Taïwan.

Échelle et vitesse de l’IA

Microsoft a récemment annoncé la construction de 120 méga-grands centres de données d’IA par an. Un tous les trois jours. J’ai fait des recherches sur le coût d’un tel centre de données. J’ai trouvé un centre de données à 300 millions de dollars, et un autre à 500 millions de dollars. Multipliez cela avec 120 centres de données, et vous obtenez que Microsoft en un an investit 40 à 60 milliards de dollars dans les seuls centres de données d’IA.

De plus, Microsoft a investi massivement dans les nouvelles technologies pour concevoir ce que Microsoft prétend être les centres de données d’IA les plus rapides au monde. Les nombreux centres de données de Microsoft sont déjà divisés en 60 « régions » couvrant tout le monde. Microsoft a également récemment investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Et Microsoft n’a pas encore fini, on voit donc facilement un chiffre à l’horizon de 100 milliards de dollars d’investissements par Microsoft seul.

Google est sur la même voie avec DeepMind et les propres méga-centres de données de Google. Amazon est également dans l’IA et Amazon gère ce qui sont peut-être les plus grands centres de données au monde pour l’appareil militaire et de sécurité américain – Amazon poursuit certainement aussi avec des méga-investissements dans l’IA et le développement de centres de données. En raison de la nécessité de fournir des puces aux centres de données de Microsoft et d’autres, la valeur de NVIDIA vient de bondir à près de 1 billion de dollars. Ajoutez à cela les énormes investissements publics et privés dans les puces, etc. aux États-Unis, dans l’UE et en Asie de l’Est. Nous voyons également comment toutes les grandes sociétés de logiciels en Occident investissent massivement pour intégrer l’IA de Microsoft dans leurs produits. Ne soyez pas surpris si les investissements totaux dans l’IA et les technologies basées sur l’IA (y compris les puces) sur quelques années seulement s’élèvent à 1 billion de dollars.

Impact

Prenez les annonces d’une étude selon laquelle l’IA déjà existante augmentera la productivité de 40%. Ajoutez un rapport indiquant que l’IA déjà existante augmente la productivité de la programmation de 1200%. Et puis lisez des rapports selon lesquels bientôt les médecins dotés de systèmes d’IA vont supplanter les médecins sans IA. Les avocats dotés de systèmes d’IA supplanteront les avocats sans. Et nous devons conclure: les officiers militaires dotés de systèmes d’IA pour les soutenir « surpasseront » également les officiers militaires sans. Ce n’est que le début. Personne ne peut imaginer même dans 2 ans. L’IA change complètement la donne. Il y a une raison pour laquelle les sociétés occidentales peuvent investir même 1 billion de dollars dans l’IA. Et c’est parce que l’IA vaut beaucoup plus de trillions. Chaque billion gagné par l’IA représente 5% de PIB supplémentaire aux États-Unis ou à l’UE, au Royaume-Uni. Les gains de productivité de l’IA sont énormes, et l’impact est partout.

Et c’est déjà le cas maintenant.

ChatGPT est déjà là, l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire. Les 120 grands centres de données sont déjà en cours de construction. Une pléthore de systèmes d’IA sont déjà en cours de préparation pour une utilisation en 2024.

Espoir américain

Les États-Unis sont sous pression géopolitique.

Mais la technologie de l’IA change la donne. Si les États-Unis peuvent renforcer leur contrôle sur l’UE assez longtemps, ils peuvent s’attendre à récolter d’énormes avantages concurrentiels dès 2025. Il peut y avoir un ralentissement pour les États-Unis en raison de pertes géopolitiques, etc. 2023-2025, mais déjà en 2026, la puissance de ces nouvelles technologies pourrait déjà compenser ces pertes. Personne ne le sait, mais il y a une possibilité très réelle que cela se produise. Pékin obtiendra Taïwan, mais pas la production de puces ou l’IA. Il existe un scénario où les États-Unis perdent à court terme, mais gagnent déjà à moyen terme en raison de l’IA technologique extrêmement puissante et d’autres capacités en cours.

Quel développement prévaudra? La pression à court terme sur les États-Unis prévaudra-t-elle, ou la supériorité à moyen terme des États-Unis dans l’IA, les puces, l’informatique quantique et l’utilisation industrielle de l’espace va-t-elle renverser la tendance pour les États-Unis ?

Personne ne peut répondre à cette question avec certitude, mais il existe un scénario viable sur la façon dont les États-Unis peuvent y parvenir. Plus d’informations sur l’IA sont révélées, plus il devient évident que la technologie d’IA dirigée par les États-Unis est extrêmement puissante – suffisamment pour changer le pouvoir dans le monde.

Des gains de productivité de 40% à 1200% dans tout ne seront récoltés que par les États-Unis et leurs amis. Sans accès à l’IA, la Chine prendra du retard et la Russie abandonnera. Le président américain Biden rêve que la Chine ne dépassera jamais les États-Unis en termes de PIB : l’IA pourrait y conduire. Imaginez un pays sans Internet. Bientôt, les pays sans IA seront dans une situation similaire. Personne n’investira dans un pays sans IA. Les pays sans IA perdront leurs exportations vers les pays avec.

Un pari dangereux pour la Chine et la Russie Un pari dangereux pour la Chine et la Russie

La Chine et la Russie peuvent choisir de continuer comme si ce que je souligne n’était pas un risque existentiel à prendre au sérieux. L’Inde aussi. Leurs dirigeants ont peut-être de bonnes informations pour croire que ces technologies ne changeront pas suffisamment la donne, et qu’ils auront en tout cas assez de temps pour rattraper leur retard. Et puis ils peuvent simplement espérer avec complaisance que ce qu’ils font déjà sur le pilote automatique les aidera à atteindre leurs objectifs. La Chine a peut-être beaucoup de grands projets dans ses manches dans la lithographie UV, la technologie des puces, l’IA, l’informatique quantique, etc. dont ils ont des raisons de croire qu’elle dépassera les États-Unis dans quelques années. Qui sait? Mais il est beaucoup plus probable qu’il en soit autrement, auquel cas leur pari peut être si terriblement erroné qu’ils peuvent perdre la ferme.