BANQUES EN FAILLITTES !

«Inquiétez-vous pas!» nous ment le Président Joe Biden. Moi, le prolétaire, je vous dis le contraire. La semaine dernière, le Président Biden vous aurait promit qu’une banque ne pouvait pas faire faillite, et voilà que l’impossible vient d’arriver… deux fois!

Votre argent n’est pas en sécurité nulle part, mes amis. On l’a vu avec la grève des camionneurs quand Trudeau a saisit leurs comptes en banques. Aucune banque n’a protestées contre ce flagrant abus de pouvoir. Ils ont même collaborées ! Elles ont laissé tomber leurs clients.

C’est ça une banque. Elles font ce qu’elles veulent avec VOTRE argent. L’an passé, le président de la Caisse Populaire, une petite banque, a décidé de tripler son salaire, pendant une période d’inflation, pendant que le petit peuple souffre et n’arrive pas à joindre les deux bouts.

Et les économistes nous disent que les PETITES BANQUES qui sont en danger de faire faillite, comme en Suisse aujourd’hui. Notre coup de vie nous tue et les banques ont osées augmenter l’intérêt d’hypothèque à 5,85 %! Et elles font faillite??

Ça veut dire qu’il n’y a pas de protection pour le petit, vous et moi. On est à la merci de Trudeau qui a maintenant le droit de saisir votre compte en banque, uniquement en vous dénonçant d’être un terroriste, parce que vous êtes en grève.

Voilà la triste réalité. On protège le GROS. On s’en fout du petit. Aucun président de banque va aller en prison pour vol, excepté en Island… peut-être? Pas au Canada, en tout cas!

John Mallette

Le Pauvre Poète Prolétaire