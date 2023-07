Tel un papillon de nuit…

Aujourd’hui, l’informatique et les réseaux internautes sont en train de s’inspirer de ce papillon, avec les techno-phéromones, ce qui est de bon augure pour le printemps qui commence.

Chacun connaît l’histoire de ce papillon de nuit, qui est capable de capter les phéromones de sa future compagne, à plusieurs dizaines de kilomètres de lui.

Chacun sait que la phéromone est une substance émise par un animal destinée à fournir de l’information à ses congénères.

Les phéromones ont ceci d’étonnant : vous ne pouvez pas les voir, les toucher, ni les sentir, mais elles peuvent influer considérablement sur l’attrait que vous éprouvez pour d’autres personnes.

En quelque sorte, les phéromones, messagers chimiques émis par un organisme vivant, sont tels des cupidons invisibles capables de susciter une réponse chez un organisme de la même espèce.

Ce mélange chimique est composé d’acétates, d’aldéhydes, et le papillon de nuit femelle est muni d’une glande qui secrète des phéromones. Le mâle, excité par ce signal peut voler sur une distance pouvant atteindre 48 kilomètres, ce qui lui permettra de s’accoupler avec elle, si elle est à son goût.

Les chercheurs ont mis même au point l’utilisation de ces phéromones pour semer la confusion parmi les mâles et les empêcher de trouver leurs femelles, afin de lutter contre les populations d’insectes ravageurs.

Le monde scientifique est partagé sur le fait que les êtres humains dégagent aussi des phéromones, et le débat fait rage.

Pourtant aujourd’hui, les nouvelles technologies sont peut-être en train de copier les insectes et les animaux.

marque à l’aide de Lorsqu’une fourmi rencontre un obstacle ou de la nourriture, celle çi leà l’aide de phèromones pour permettre à ses semblables de retrouver la nourriture ou d’éviter le piège.

Déjà, à l’instar des fourmis dans le monde non virtuel, l’usager du web social parcourt internet pour trouver de l’information.

Mais il y a mieux.

Comme l’a dit dans sa chronique hebdomadaire « place de la toile » (France culture) du vendredi 20 mars, Tristan Mendes France, (de la famille de l’ex Président de la République), affirme que nous sommes entrés dans l’ère des techno-phéromones.

Voici donc venu le temps de l’amour GPS, ou celui de la géolocalisation amoureuse.

Grace au téléphone mobile, équipé de gps, les usagers peuvent échanger avec d’autres, inconnus à ce jour d’eux même, qui se trouvent à proximité, à condition d’avoir laissé son profil ouvert a la rencontre.

De twitter en passant par facebook, il est facile d’afficher son profil sur la toile.

Il s’agit donc aujourd’hui de géolocaliser nos échanges, afin de trouver un profil compatible au notre, et rencontrer peut-être l’âme sœur.

Tout comme le papillon de nuit…

Cette approche a meme fait l’objet d’une conférence, lift 09, à Geneve, sur le thème des nouveaux usages technologiques,

Frank Beau, chercheur indépendant, décrivit lors de son intervention, le concept des techno-phéromones.

il s’amuse même à imaginer un scénario délirant sur l’amour au 21e siècle :

« Que donnerait le développement du mobile dating, la “technopheromonisation” des espaces publics urbains, les oppositions et frictions entre les biolovers (ceux qui privilégient le processus biochimique dans la rencontre) et les technolovers (qui privilégient les outils de rencontre électroniques) »… s’enflamme Frank Beau, qui va jusqu’à imaginer extraire une énergie de ces coups de foudre (le libidon) et développer un jour une phéromonnaie, nous permettant d’échanger l’énergie de nos sentiments…

Il faudra aussi se méfier des virus qui utilisent la géolocalisation pour pénétrer dans nos réseaux, et mettre des préservatifs anti-virus, même si le pape n’est pas d’accord.

Le printemps 2009 va-t-il devenir le théâtre des nouveaux échanges amoureux ?

Peut-être, car comme disait un vieil ami africain :

« Le vieil éléphant sait ou trouver de l’eau » .