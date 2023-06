Par Robert Bibeau.

Prigozhin défend son business

On se souviendra que la Guerre d’Espagne (1936-1939) a permis aux armées européennes de l’Axe (Berlin-Rome) et de l’Alliance Atlantique (Paris-Londres-Washington) d’expérimenter de nouvelles armes, de nouvelles technologies et de nouvelles tactiques militaires en prévision de la Seconde Guerre mondiale. Ce mois-ci, le bulletin de RT-France donne l’impression que la guerre de l’OTAN en Ukraine prépare les conditions de la Troisième Guerre mondiale.

Le Bulletin de RT-France présente les leçons que l’armée russe a tiré de la première année de combats en Ukraine. Il n’y est nullement question du rififi d’Evgueni Prigozhin, l’homme d’affaire propriétaire de la firme de mercenaires Wagner et de sa parodie de « révolte » contre la désintégration de sa corporation et l’obligation qui était faite à ses recrues de s’enrôler dans l’armée russe régulière. Il n’y a aucun mystère dans l’affaire Wagner-Prigozhin, l’homme d’affaire veut demeurer le seul bénéficiaire des pillages de ses bidasses engagés en Ukraine et sur différents fronts en Afrique…privilège qui lui a été reconnu par l’accord conclu via les bons offices de la Biélorussie…le reste n’est que verbiage d »experts » de plateaux-télés en mal d’audimat.

L’Union européenne veut sanctionner les non-sanctionneurs

Par ailleurs, le Bulletin de RT-France soulève une problématique très importante à propos des relations d’affaires, d’investissements et de commerce qu’entretiennent les multinationales d’un marché à un autre – d’un pays à un autre – d’une alliance impériale à une autre. À propos des sanctions contre la partie russe au conflit: « Les États européens doivent partir en guerre contre leurs propres citoyens…y compris contre leurs citoyens corporatifs multinationnaux« . L’argumentation développée par la Commission européenne devant légitimer une telle intrusion dans le domaine régalien des états membres est totalement ubuesque. Cette intrusion de la gérance supranationale dans les domaines de la gérance nationale exclusive démontre la véritable nature de la mondialisation. Il y a des années les immenses trusts internationaux (sous chapeau européen, américain, canadien, chinois, ou indien) délocalisaient les usines et les emplois au nom du profit…aujourd’hui, les institutions supranationales de la mondialisation accaparent les droits et les pouvoirs des états nationaux au nom de la guerre mondiale en préparation. Les institutions de la gouvernance mondiale comme l’ONU, OMS, FMI, BM, OCDE, UE. UNESCO, OTAN, OACI, etc. sont autant de menaces au développement capitaliste national et visent à renforcer la mainmise des immenses corporations mondialisées (GAFAM, BigPharma, complexe militaro-industriel et autres) sur les budgets des États (+40% du PIB dans de nombreux pays).

La mondialisation en marche

Ainsi, comme le Président américain Donald Trump le faisait remarquer « Pour faire la guerre il faut d’abord séparer nos zones d’influence et nos marchés…on ne fait pas la guerre à celui qui nous approvisionne en énergie« . Depuis que la guerre de l’OTAN contre la Russie en Ukraine est entrée dans une phase intensive et supranationale, l’UE notamment, déploie de grands efforts pour briser les liens commerciaux qui relient la Chine et la Russie à l’Europe. Lors du sommet du G20 un observateur s’étonnait que « Mme Meloni (Italie) et M. Xi Jinping (Chine) ont convergé sur plusieurs points de discussion, à commencer par le rééquilibrage du commerce bilatéral : l’Italie doit exporter davantage de biens et de services vers la Chine pour consolider la reprise post-Covid et répondre à la demande du marché intérieur chinois, en proposant des produits de consommation de plus en plus haut de gamme, afin de satisfaire les besoins d’une classe moyenne en plein essor. » Suite à l’intervention urgente de la Commission européenne « Selon Bloomberg, Meloni exposerait sa volonté de rompre l’accord avec la Chine lors d’une réunion avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy »

Le commentateur de RT-France ajoute: « l’on peut aussi penser que la Commission européenne utilise largement ce conflit pour terminer son œuvre d’évidement des structures étatiques en Europe, ce qui permet de les rendre encore plus dociles. Tout en leur faisant porter la responsabilité politique de ses propres décisions. »

Le prolétariat international doit connaître ces malversations de Grand capital ainsi que les contradictions qui opposent le Grand capital mondialisé au capital national sous-traitant dans leur développement. Ni l’un ni l’autre ne sont nos alliés. Non à la guerre impérialiste…oui à la guerre de classe.

ANNEXE

Par RT-France

Sur les plans tactiques et stratégiques, l’armée russe a tiré les leçons de la première année de combats en Ukaine, constatent officiels et experts occidentaux. Une évolution qui pose des défis majeurs à Kiev, tant dans l’offensive que la défensive.

« Nous savons que ce sera un combat difficile. Bien sûr, les Russes vont s’adapter comme ils l’ont fait depuis le début de la guerre», a admis la porte-parole du Pentagone Sabrina Singh le 21 juin, lors d’une conférence de presse.

Alors que la contre-offensive ukrainienne s’avère bien moins spectaculaire et plus meurtrière pour les forces de Kiev qu’espéré par l’Occident, Singh a constaté que l’armée russe, elle aussi, connaissait le RETEX (retours d’expérience). L’une des raisons des avancées des forces russes ces derniers mois et du succès de leur défense face à récente offensive ukrainienne réside dans l’adoption de nouvelles tactiques issues des enseignements tirés de plus d’un an de combats.

Le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), un think tank britannique spécialisé dans les questions de défense. Son rapport « Meatgrinder [Hachoir à viande] : les tactiques russes dans la deuxième année de son invasion de l'Ukraine », publié le 19 mai, invite officiers et médias occidentaux à se défaire des stéréotypes sur les forces russes « dysfonctionnelles ». Il souligne que les forces russes ont largement appris de leurs erreurs ou de leurs manques dans plusieurs domaines clefs. Ainsi, leurs défenses antiaériennes sont-elles bien plus performantes, interdisant pratiquement le ciel aux avions ukrainiens, mais aussi à leurs missiles HARM, spécialisés dans la destruction de radars.

La défense antiaérienne russe plus performante

De même, le rapport souligne que les progrès continus en guerre électronique « coûtent à l’Ukraine 10 000 drones par mois » [?]. «Apparemment, l’EW [electronic warfare, guerre électronique] russe parvient également à intercepter et à décrypter en temps quasi réel les systèmes de communication tactiques cryptés Motorola 256 bits, qui sont largement utilisés par les forces armées ukrainiennes», indique également le think tank britannique. Les postes de commandement ciblés par les missiles HIMARS en juillet dernier sont dorénavant bien mieux protégés. Les blindages et camouflages thermiques des chars T-72 et T-80 ont été améliorés et ils sont plus employés comme soutien d’infanterie que comme fer de lance d’offensives, réduisant ainsi leurs pertes. De plus, l’utilisation de chars T-55 et T-62 a-t-elle été raillée dans les médias occidentaux, vue comme la preuve que Moscou manquait de blindés et que ces modèles anciens seraient aisément surclassés par les tanks occidentaux.

Le RUSI souligne que ces véhicules constituent pourtant une réelle menace sur le champ de bataille, «parce qu’ils ne sont pas utilisés comme chars, mais dans un rôle d’appui-feu en tant que véhicules de combat d’infanterie dotés d’un blindage plus lourd et de canons plus gros».

Lire aussi : Ukraine, les soldats formés par les chasseurs alpins ou les paras français maintenant au front

Le rapport souligne aussi que l’infanterie a été réorganisée en groupes de combat plus ou moins spécialisés : des sections de reconnaissance vont au contact, révèlent les positions ennemies et préparent le terrain. Les troupes d’assaut plus expérimentées interviennent dans un second temps. Infanterie et blindés réorganisés. Si les pertes peuvent être significatives dans les sections de reconnaissance qui harcèlent en permanence les lignes ennemies, on est loin des « vagues humaines » que décrivaient certains militaires ukrainiens et occidentaux, souligne le RUSI.

Le Washington Post, dans un article publié le 17 juin et se fondant notamment sur des témoignages de soldats ukrainiens et étrangers, ne dit pas autre chose. Les prisonniers recrutés par la société militaire privée Wagner étaient présentés par des officiels américains comme de la chair à canon. «Les soldats combattant pour l’Ukraine à Bakhmut ont décrit un combat qui s’est terminé très différemment de la façon dont il a commencé. Les prisonniers n’étaient pas aussi nombreux. Au lieu de cela, ont-ils dit, les combattants professionnels de Wagner ont coordonné les tirs au sol et d’artillerie sur les positions ukrainiennes, puis les ont rapidement débordés en utilisant de petites équipes», souligne le quotidien américain. Le génie russe a également retenu l’attention du think tank britannique.

Les auteurs du rapport « Meatgrinder » soulignent que les ingénieurs russes ont en effet été capables de monter en quelques mois un réseau défensif en profondeur. « De telles positions défensives posent des défis formidables». Une expertise qui se retrouve même au niveau tactique, souligne pour sa part le Washington Post : «Les tranchées russes se sont souvent révélées mieux construites que leurs homologues ukrainiennes, ont déclaré des soldats ukrainiens. Un rapport de mission de mars indiquait que les bunkers ressemblaient à des “trous d’araignées de style vietnamien” et “si profonds qu’ils étaient indétectables par un drone”».

La « Ligne Surovkine », le système défensif russe, est organisé sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. La première ligne «comprend des tranchées renforcées de béton, des bunkers de commandement, des enchevêtrements de barbelés, des points d’appui-feu, des fossés antichars et des champs de mines complexes».

Elle canalise les offensives ennemies vers des points précis où l’artillerie et l’aviation d’assaut peuvent concentrer leurs tirs. En parallèle, les lignes logistiques, postes de commandement et autres positions arrière sont également attaqués. Une action plus discrète mais décisive, revendiquée par le Président russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse avec les correspondants de guerre, le 13 juin. Ce pilonnage semble avoir empêché jusqu’à présent les Ukrainiens de consolider et d’exploiter tout succès initial de leur offensive sur les positions avancées de la « Ligne Surovkine », une ligne de surcroît renforcée, selon des observateurs, par un réseau logistique en profondeur qui permet de transférer des renforts en différents points du front à l’abri des tirs, et de mener avec eux des contre-offensives rapides sur les positions prises par l’ennemi.

« De telles positions défensives posent des défis formidables », a déclaré un responsable américain au Washington Post, « et il est trop tôt pour juger si l’Ukraine peut les surmonter ». L’arme ukrainienne et ses conseillers de l’OTAN sont certainement en train d’effectuer leurs propres RETEX pour tenter de trouver la faille dans les défenses russes.

L’Union européenne travaille à l’adoption d’une directive qui obligera les États membres à pénaliser, notamment d’une peine de prison de plus de cinq ans, les violations et l’aide à la violation des sanctions adoptées contre la Russie.

Avec son nouveau paquet de sanctions, en cours d’étude, l’Europe « démocratique » et « libérale » [] veut désormais obliger les États membres à utiliser contre leurs propres citoyens l’appareil répressif, dont ils sont les seuls détenteurs légitimes, non pas pour défendre l’intérêt national, mais pour imposer l’ordre global basé sur les règles occidentales.

Comme il est bien connu, les sanctions adoptées contre la Russie fonctionnent à merveille [?] . Les économies européennes, qui avaient déjà été lourdement impactées par la gestion fanatique de la crise covidienne, n'ont même pas eu le temps d'en sortir pour être désormais noyées dans la guerre des sanctions qui accompagne le conflit en Ukraine.

Et l’on note en Europe une inflation record en avril, jamais vue depuis le début de l’euro : 8,1% dans l’Union européenne, avec une poussée à 24,5% pour la Hongrie, et 6,9% pour la France, qui traîne à la 11e place. L’économie russe, elle, qui a l’habitude de se développer sous sanctions, ne s’est pas effondrée, les magasins ne sont pas vides, la population n’est pas affamée et elle ne s’est pas révoltée contre le pouvoir. Bien au contraire, le soutien populaire apporté à la Russie dans ce combat, existentiel du monde russe, ne fait que renforcer le patriotisme dans le pays.

Mais l'Union européenne, fille aînée de l'atlantisme combattant, ne peut reconnaître ce simple fait : les sanctions ne fonctionnent pas. Elle ne peut reconnaître ni son erreur, ni encore moins celle de ses maîtres outre-Atlantique. L'explication trouvée est alors évidente : si les sanctions ne fonctionnent pas comme prévu, c'est parce que certains aident les Russes à les contourner. Il faut donc durcir le ton, à la guerre comme à la guerre, et eux-mêmes les sanctionner. Bref, les États doivent partir à la guerre contre leurs propres citoyens. L'impératif de l'ordre global atlantiste l'exige et cela ne se discute pas. Une directive a donc été élaborée dans les couloirs européens, afin de conduire les États membres à modifier leur législation nationale en vue de pénaliser la coopération avec la Russie. Ainsi, peut-on lire en présentation :

« Le projet de directive définit les actes que les États membres devront ériger en infraction pénale. Parmi les actes que les États membres qualifieront d’infractions pénales figurent :

– aider des personnes qui font l’objet de mesures restrictives de l’Union à contourner une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE,

– faire le commerce de biens soumis à interdiction et

– mener des transactions avec des États ou des entités visés par des mesures restrictives de l’Union ».

Plus concrètement, il s’agit de pénaliser les actes commis intentionnellement, « dans la mesure où ils équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une obligation énoncée dans une mesure restrictive de l’Union ou dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’elle est requise au niveau national […].

La directive ne devrait couvrir que les violations graves. Elle ne devrait donc pas s’appliquer aux violations impliquant des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 euros ». Les auteurs de ces infractions peuvent être des personnes physiques ou morales et le lien avec l’État membre, devant déterminer la compétence des institutions nationales, est interprété de manière très large. Entrent dans cette catégorie, non seulement la réalisation directe de l’infraction, mais également l’incitation, l’aide ou la tentative. L’échelle des peines est elle aussi très large et va d’amendes à des peines d’emprisonnement. Les législations nationales sont contraintes de prévoir ces peines de cinq ans au plus pour les infractions de plus de 10 000 euros et de cinq ans minimum pour les infractions de plus de 100 000 euros. Et afin d’aider à faire du chiffre, la directive demande que les législations nationales permettent de regrouper les infractions commises et de cumuler ainsi le préjudice… pour faciliter l’atteinte du seuil de 100 000 euros.

L’on appréciera également l’incitation à la délation, délicatement énoncée sous la formule de protection des « lanceurs d’alertes » []. L’UE accapare de nouveau la souveraineté des États membres. Sans entrer dans le détail de ce texte, trois éléments nécessitent une attention particulière. Tout d’abord, rappelons que la matière pénale ressort traditionnellement des compétences régaliennes de l’État, qui est le seul à détenir le monopole de la violence légitime.[49?]

Quand cette directive définit le domaine de ces nouveaux délits pénaux, la manière de les évaluer et fixer le minimum de la peine encourue, l'UE entre de plain-pied dans le domaine de l'État et se pose alors la question de la fameuse subsidiarité. Ce principe est censé, dans le monde idyllique de la globalisation, laisser planer le voile de l'illusion sur la souveraineté des États, puisque le niveau global n'intervient que… lorsqu'il se considère plus apte. Le pouvoir du prince à l'époque globale [50]. Tel est ici le cas (voir page 21 de la directive), quand l'UE décide elle-même qu'elle est plus compétente que les États pour déterminer la responsabilité pénale des citoyens de ces États, osant violer son ordre global et continuer malgré tout à collaborer avec la Russie.

L’argumentation développée devant légitimer une telle intrusion dans le domaine régalien est totalement ubuesque : cette directive est prétendument adoptée dans le but, je cite, d’une « protection absolue de ces principes », que sont la liberté, le droit de propriété, la présomption d’innocence, etc. (voir page 22 de la directive). Alors qu’il s’agit justement de priver de liberté les personnes, qui obstruent une atteinte au droit de propriété et à la liberté des échanges portée par l’UE à des Russes, pour le fait d’être Russes. Ainsi, la question de la légitimité de la base légale de cette directive européenne se pose pleinement. Ensuite, l’Union européenne, ne disposant pas des moyens juridiques ou institutionnels contraignants à l’égard des personnes physiques ou morales liées aux États membres qu’elle veut punir ou menacer, veut obliger les États à sanctionner pénalement eux-mêmes leurs citoyens pour ce crime de lèse-majesté, à savoir ne pas s’être soumis à l’ordre global – et non pas national.

Les hérauts d’une Europe fédérale, c’est-à-dire d’une Europe devenue État, qui implique donc la disparition juridico-politique des États européens (existant depuis le XVe siècle et la fin de la féodalité) devraient réfléchir aux implications d’une telle transformation radicale du continent européen. Nous sommes face à un système quasi-totalitaire, comme la globalisation l’implique. Nous avions vu la corruption galopante des institutions européennes lors de la gestion covidienne, aujourd’hui nous ne pouvons pas ne pas remarquer leur élan guerrier. Les peuples sont loin de ces élites, aucune démocratie n’est possible dans une configuration aussi large. Le mode de gouvernance des institutions européennes est celui de l’imbrication régionale globaliste, aucune voix alternative n’est possible : nous sommes face à un système quasi-totalitaire, comme la globalisation l’implique. Et cette directive en est une illustration. Enfin, la directive est prévue pour agir sur le long terme. Il ne s’agit pas d’une mesure de circonstance, mais bien de la volonté de mettre en place une nouvelle réalité juridique. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les dernières mesures, concernant son entrée en vigueur et ensuite l’obligation annuelle de rapport d’exécution, qui incombe aux États. Ainsi, selon l’article 18, les États ont une année pour transposer la directive, c’est-à-dire la recopier dans l’ordre juridique interne. Et l’article 19 met en place un véritable système de flicage des États, devant rendre des comptes très précis sur leur chasse aux sorcières. Comment monter les bûchers sur la place publique, s’il n’y a pas de sorcières ?

Le conflit ukrainien, pour rendre les États plus dociles encore ? «Les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes sur les infractions pénales visées aux articles 3 et 4, si elles sont disponibles à un niveau central dans l’État membre concerné : a) le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d’acquittements, de condamnations et de procédures en cours ; b) les types et niveaux de sanctions infligées en cas de violation des mesures restrictives de l’Union » (article 19, alinéa 2). Cela, sans oublier les statistiques détaillées, année par année, pour chaque État, ce qui doit permettre à la Commission européenne d’établir une évaluation de ce mécanisme… dans cinq ans. Du point de vue européen, combien de temps doit durer le conflit mené en Ukraine contre la Russie ? A moins de considérer que l’Occident atlantiste entre dans une guerre de Cent Ans contre la Russie, ce qui n’est pas à exclure, l’on peut aussi penser qu’il utilise largement ce conflit pour terminer son œuvre d’évidement des structures étatiques en Europe, ce qui permet de les rendre encore plus dociles. Tout en leur faisant porter la responsabilité politique de ses propres décisions.

Les nouvelles routes de la soie chinoises (BRI)

Chine-Italie : Les médias étrangers et nationaux ont fait état du dilemme de l’Italie concernant le renouvellement de l’accord sur l’initiative Belt and Road (BRI, connue en italien sous le nom de Nouvelle route de la soie, ndt) proposée par la Chine, que le pays a signé en mars 2019. Comme le rapporte le Financial Times, l’accord quadriennal de participation à la BRI «contient une disposition inhabituelle de renouvellement automatique à son expiration en mars 2024, à moins que Rome ne notifie formellement à Pékin son intention de se retirer trois mois plus tôt».

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, soutenu par une coalition de droite au Parlement, a qualifié la décision de signer l’accord de «grosse erreur» lors de la dernière campagne électorale. Toutefois, son approche de la Chine a commencé à changer en décembre dernier, après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali.

En près d’une heure d’entretien, Mme Meloni et M. Xi ont convergé sur plusieurs points de discussion, à commencer par le rééquilibrage du commerce bilatéral : l’Italie doit exporter davantage de biens et de services vers la Chine pour consolider la reprise post-Covid et répondre à la demande du marché intérieur chinois, en proposant des produits de consommation de plus en plus haut de gamme, afin de satisfaire les besoins d’une classe moyenne en plein essor.

Cependant, malgré les avantages évidents du renforcement des relations économiques entre la Chine et l’Italie (la BRI s’est avérée être une initiative inclusive, pragmatique et fructueuse), Rome semble être victime de sa limitation endémique de la souveraineté en raison de sa dépendance non écrite à l’égard des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que seule véritable puissance méditerranéenne en Europe, l’Italie a traditionnellement fait l’objet d’une surveillance particulière en raison de sa position privilégiée. Par conséquent, quelles que soient les « couleurs » du gouvernement, sacrifier les intérêts nationaux italiens sur l’autel des contraintes géopolitiques, agissant sous la forme d’une ingérence extérieure, pourrait être une option. Par conséquent, il n’est pas surprenant que, selon Bloomberg, Meloni exposerait sa volonté de rompre l’accord avec la Chine lors d’une réunion avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy [53].

Sous le premier gouvernement Conte (2018-19), composé du Mouvement cinq étoiles populiste de gauche et de la Ligue souverainiste de droite, l’Italie a cherché à mener une expérience politique inhabituelle dans le but de relancer l’économie italienne après sept années d’austérité financière dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance de l’UE. La volonté de ce gouvernement était de restaurer le pouvoir de négociation de l’Italie vis-à-vis des institutions supranationales – l’UE et l’OTAN. Comment cela s’est-il passé ? Se tourner vers les BRICS était une option pour diversifier les vecteurs du commerce extérieur et de la politique étrangère de l’Italie. Ainsi, le choix de signer l’accord BRI a fait de l’Italie le seul pays du G7 à rejoindre le mégaplan chinois, ce qui a été sévèrement critiqué par les alliés.

Le deuxième gouvernement Conte (2019-21), soutenu par le Mouvement 5 étoiles et le PD, s’est principalement consacré à la lutte contre la pandémie : c’était la priorité et il n’y avait pas assez de place pour discuter correctement de la politique étrangère. La guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. L’appel à l’unité lancé par l’administration Biden a ravivé le rôle de l’OTAN et son récit, faux mais puissant, de la confrontation entre démocraties et autocraties, exerçant une pression maximale sur les alliés européens.

Les milieux d’affaires italiens sont aujourd’hui très inquiets. Après avoir subi d’énormes dommages liés à la hausse des prix de l’énergie et à l’impact dévastateur du conflit Ukraine-Russie sur l’économie européenne, les entreprises italiennes craignent une possible détérioration des relations Italie-Chine, à l’heure où l’on enregistre un nombre record d’exportations vers la Chine (92,5% au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente). «Un éventuel retrait conduirait à un refroidissement des relations bilatérales à un moment historique où les entreprises et les professionnels connaissent une frénésie et un désir de revenir sur le marché chinois», a déclaré Mario Boselli, président de l’Italy China Council Foundation, au Financial Times.

Malheureusement, les médias omettent aujourd’hui les principes de base de la BRI, son potentiel et ses succès. En outre, il convient de mentionner que le protocole d’accord non contraignant entre l’Italie et la Chine (ainsi que 151 pays dans le monde, dont de nombreux pays européens) a déjà été boycotté par le gouvernement Draghi. Si les résultats des premières années semblent limités, cela est dû à un manque d’engagement de la part de l’Italie, une attitude d’auto-boycott entreprise par l’Italie, et non par la Chine. La pression exercée par l’Italie sur l’initiative de coopération régionale n’est liée qu’à l’agenda stratégique des États-Unis et à leurs intérêts, et non à ceux de l’Italie. Si l’Italie ruine ses relations avec la Chine, ce sera une démonstration claire de la faiblesse politique du gouvernement italien, justifiée par l’attitude idéologique des autres.

On ne peut pas être plus direct que ce propos de Lavrov.

« Si l’OTAN, par la bouche de Stoltenberg, déclare une fois de plus qu’elle est contre le gel, comme ils disent, du conflit en Ukraine, alors c’est qu’ils veulent se battre », a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse. « Eh bien, qu’ils se battent, nous sommes prêts à le faire, nous avons compris depuis longtemps les objectifs de l’OTAN dans la situation autour de l’Ukraine, qui a été établie depuis de nombreuses années ».

Sans détour et presque avec nonchalance. Tout cela alors que Poutine, s’adressant aux diplômés des académies militaires, décrivait l’avenir :

« Le renforcement des forces armées est l’une des principales priorités de la Russie, a déclaré le président Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les diplômés des académies militaires à Moscou mercredi. L’armée du pays évoluera sur la base de « l’expérience inestimable » fournie par l’opération militaire en cours en Ukraine, ainsi que des défis modernes auxquels la Russie est confrontée, a-t-il ajouté. La triade nucléaire russe restera au centre des efforts de développement militaire, a déclaré M. Poutine, ajoutant, qu’elle demeure « une garantie essentielle de la sécurité militaire de la Russie et de la stabilité mondiale ». Environ la moitié des unités de missiles stratégiques terrestres de la Russie ont déjà été équipées de missiles Yars ultramodernes, qui comptent parmi les missiles balistiques intercontinentaux nucléaires les plus modernes de la Russie, a révélé Poutine ».

Poutine a également mis l’accent sur les armes hypersoniques et le commandant de la marine russe, l’amiral Evmenov, a déclaré que les armes les plus récentes commenceraient à être déployées non pas « bientôt, mais immédiatement ». C’est assez évident, en fait. Naturellement, les FAU se sont plaintes des chars allemands, et les Allemands leur ont dit d’aller se faire voir (en russe). Les choses deviennent de plus en plus curieuses.