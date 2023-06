Biden et les États-Unis ont un grave problème avec la Chine

par Larry Johnson

J’ai entendu dire que les Chinois allaient ajouter l’image d’Antony Blinken à la définition de «Kow Tow» dans le dictionnaire. Il s’est rendu à Pékin, chapeau à la main, et a reçu un accueil peu chaleureux. Le terme «glacial» me vient à l’esprit. Blinken et ses hôtes chinois se sont engagés dans un «échange de vues franc» unilatéral (expression utilisée par les diplomates pour décrire une conversation tendue et hargneuse). Les Chinois se sont exécutés et Blinken a fini par dire ce que les Chinois avaient exigé qu’il dise – «les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan».

Je trouve cela un peu hilarant. Blinken a simplement réaffirmé la politique d’une seule Chine négociée et mise en œuvre par Richard Nixon et Henry Kissinger il y a 51 ans. Ce que Blinken a dit est la pierre angulaire de la politique américaine à l’égard de la Chine depuis des décennies. Mais ce n’est pas ainsi que cela a été reçu aux États-Unis.

«Le secrétaire d’État Antony Blinken a froncé les sourcils lundi en déclarant aux journalistes que les États-Unis «ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan» après avoir rencontré à Pékin des responsables, dont le président chinois Xi Jinping.

La déclaration de Blinken a hérissé le poil de nombreux républicains du Congrès, qui y ont vu – tout comme l’incapacité du secrétaire d’État à rétablir les communications entre militaires – une courbette inopportune devant le plus grand adversaire des États-Unis.

«Blinken s’est rendu en Chine communiste pour apaiser Xi Jinping et déclarer que l’administration Biden ne soutient pas l’indépendance de Taïwan», a déclaré le sénateur Marsha Blackburn (R-Tenn.) sur Twitter. «Pourquoi cette administration ne s’oppose-t-elle pas aux tyrans et ne défend-elle pas la liberté ?»»

Voici donc la situation – Blinken réaffirme la politique américaine de longue date à l’égard de la Chine et est attaqué comme un mou cédant aux demandes déraisonnables du gouvernement chinois. J’éprouve une certaine sympathie pour Blinken (pas beaucoup, juste un peu), mais c’est sa faute et celle de l’administration Biden si Biden a dû faire une volte-face diplomatique pour tenter de revenir sur plus d’un an de commentaires qualifiant la Chine d’«ennemie» et sur la promesse publique de Biden d’envoyer des troupes américaines pour défendre Taïwan.

La Chine a été ferme sur ce qu’elle attendait de l’administration Biden. Voici une partie de ce que le ministère chinois des Affaires étrangères a publié au lendemain de la rencontre :

Wang Yi a déclaré que la visite de M. le secrétaire d’État à Pékin arrivait à un moment critique des relations sino-américaines et qu’il était nécessaire de choisir entre le dialogue et la confrontation, entre la coopération et le conflit. L’histoire va toujours de l’avant, et les relations entre la Chine et les États-Unis finiront par progresser. Il n’y a aucun moyen de faire reculer la roue de l’histoire, et il est encore moins conseillé de recommencer. En adoptant une attitude responsable vis-à-vis du peuple, de l’histoire et du monde, nous devons inverser la spirale descendante des relations sino-américaines, faire pression pour un retour à une voie saine et stable, et travailler ensemble pour trouver un moyen correct pour que la Chine et les États-Unis s’entendent dans la nouvelle ère.

Wang Yi a souligné que le creux des relations sino-américaines trouve son origine dans la perception erronée de la Chine par les États-Unis, qui conduit à des politiques erronées à l’égard de la Chine. Les relations sino-américaines ont connu des hauts et des bas, et il est nécessaire que les États-Unis réfléchissent profondément et travaillent avec la Chine pour gérer conjointement les différences et éviter les surprises stratégiques. Pour que les relations sino-américaines cessent de se détériorer et se stabilisent, la priorité absolue est de mettre véritablement en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d’État. Pour que les relations sino-américaines soient stables et durables, le plus important est de suivre les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant proposés par le président Xi Jinping. (…)

Wang Yi a demandé à la partie américaine de cesser d’exagérer la «théorie de la menace chinoise», de lever les sanctions unilatérales illégales contre la Chine, de cesser d’étouffer le développement technologique de la Chine et de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de la Chine. Wang Yi s’est concentré sur l’analyse de l’essence de la question de Taïwan, soulignant que la sauvegarde de l’unité nationale sera toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, qu’elle est le destin de tout le peuple chinois et qu’elle est la mission historique inébranlable du Parti communiste chinois. Sur cette question, la Chine n’a pas de place pour le compromis. Les États-Unis doivent véritablement adhérer au principe d’une seule Chine énoncé dans les trois communiqués conjoints sino-américains, respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine et s’opposer clairement à «l’indépendance de Taïwan».