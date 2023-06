Cet article est disponible en fichier word ici: Séance publique pour la défense des femmes afghanes à Lisbonne (Portugal)[32342]

Cet article est disponible en portugais

Une séance publique du Mouvement spontané des femmes afghanes a eu lieu aujourd’hui au siège de l’UMAR – Union of Women Alternatives and Answers – situé Rua da Cozinha Económica, à Alcântara.

L’événement a eu lieu dans le cadre d’une « tournée » à travers plusieurs capitales européennes, en défense des femmes afghanes, persécutées, emprisonnées, violées, battues, discriminées et assassinées par le régime taliban qui s’est installé en Afghanistan, suite aux accords de Doha entre le gouvernement Trump – représentant l’impérialisme américain – et cette organisation détestable.

En présence de plus d’une douzaine de militants – hommes et femmes – l’invitée, Ranna Amani, a fait un exposé impressionnant des conditions de vie actuelles dans ce pays, et notamment des conditions de grande répression, de persécution, de torture, de mort et de discrimination, auxquelles sont soumises les femmes afghanes.

A la fin de la séance publique, qui a suscité un grand enthousiasme dans l’assistance, plusieurs questions ont été adressées à l’invitée, entourée de son mari – qui s’est chargé de la traduction du texte en anglais -, de Joana Sales, de l’UMAR, et d’Adriano Zilhão, qui s’est chargé de la traduction en portugais.

Il est apparu clairement que l’Afghanistan est, une fois de plus, victime de la géopolitique de l’impérialisme américain et de son bras armé, l’OTAN, qui entend actuellement se concentrer sur son principal ennemi, la Chine et ses alliés asiatiques – et pas seulement ! Il est également clair que les principales victimes sont les femmes afghanes.

Mais venons-en aux points essentiels du discours de la campagne européenne.

Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)

Points clés du discours de la campagne européenne

Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)

Mouvement spontané des femmes afghanes (https://defendafghanwomen.org/) en français : COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA DÉFENSE DES FEMMES AFGHANES (defendafghanwomen.org)

– Depuis sa création, le Comité international pour la défense des femmes afghanes a été rejoint par plusieurs milliers de femmes et d’hommes, démocrates, militants, syndicalistes, élus, etc. Qui sommes-nous ? – COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA DÉFENSE DES FEMMES AFGHANES (defendafghanwomen.org)

Quand le « Mouvement spontané des femmes afghanes » s’est-il formé ?

Le Mouvement spontané des femmes afghanes a été créé à Kaboul le 22 septembre 2021, après la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021. Le Mouvement spontané des femmes est un mouvement social indépendant qui ne s’associe à aucun parti politique. Le mouvement spontané des femmes afghanes est un vaste mouvement social qui comprend des démocrates, des nationalistes, des intellectuels, des féministes, des laïcs, la société civile, des journalistes, des enseignants, des étudiants et même des femmes au foyer.

Quelle est la différence entre le « Mouvement spontané des femmes afghanes » et les autres groupes de femmes en Afghanistan ?

Le mouvement spontané des femmes afghanes est un mouvement social indépendant, démocratique et laïc Les talibans ne croient pas en la dignité humaine des femmes. Par conséquent, leur nature misogyne ne peut être réformée par l’opportunisme et le privilège. Un gouvernement taliban pur ou un gouvernement composé de talibans et de djihadistes accusés de crimes de guerre et de restes corrompus du gouvernement précédent n’est pas acceptable pour nous. Nous exigeons le jugement des criminels de guerre nationaux et étrangers et des auteurs de violations des droits de l’homme en Afghanistan Nous exigeons que les pays étrangers cessent de s’ingérer dans les affaires de l’Afghanistan et que le territoire afghan ne soit pas un champ de bataille par procuration pour d’autres pays. Nous voulons un gouvernement laïc et démocratique basé sur des élections libres et nationales Nous croyons en l’égalité des sexes et les droits à l’inclusion sociale. Nous croyons aux droits des minorités ethniques et religieuses et des groupes vulnérables

Zones géographiques d’activités :

Le Mouvement spontané des femmes afghanes est présent à Kaboul et dans toutes les provinces de l’Afghanistan. Mais il est plus actif dans certaines provinces comme Kaboul, Nangarhar, Balkh, Herat, Takhar, Parwan, Daykand et Badakhshan.

Mode d’activités et de protestations :

De deux façons : publique et secrète

Protestations/manifestations de rue Table ronde Entrevues à la radio et à la télévision Utilisation des médias sociaux Diffusion des déclarations/déclarations Impression et publication des rapports Écrire des slogans sur les murs Réunions dans des lieux couverts et secrets Organiser certaines occasions, telles que la célébration du 8 mars Journée internationale de la femme, le 25 novembre Lutte pour prévenir la violence à l’égard des femmes, 10 décembre Journée internationale des droits de l’homme, 8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation, 24 janvier Journée internationale de l’éducation, 1er mai Journée internationale des travailleurs, 21 septembre Journée internationale de la paix Le Mouvement spontané des femmes afghanes a créé dans plusieurs provinces du pays des « refuges » secrets pour les femmes persécutées par les Taliban afin de les préserver du risque d’être arrêtées, emprisonnées et exécutées par les Taliban. Le Mouvement spontané des femmes afghanes a créé des dizaines de centres éducatifs secrets dans les provinces pour les filles privées d’école et d’éducation, où des centaines de filles reçoivent une éducation gratuite dispensée par des enseignantes bénévoles.

Nos revendications immédiates :

A) Sécurité : Révoquer la décision du pouvoir judiciaire taliban d’exécuter des centaines de prisonniers, de leur couper des parties du corps et de les fouetter La libération des femmes manifestantes des prisons officielles et privées des talibans La libération de tous les journalistes, défenseurs des droits des femmes et activistes de la société civile Nommer une équipe impartiale de défenseurs des droits de l’homme pour enquêter sur la situation dans les prisons talibans Connaître le nombre de femmes détenues dans les prisons talibans et rechercher les femmes disparues Garantir le droit des détenus d’avoir accès à un avocat et de communiquer avec les familles et les organisations de défense des droits de l’homme Accorder l’asile d’urgence aux femmes qui protestent sous la menace et la persécution des talibans b) Éducation et formation Réouverture de toutes les écoles de filles au-dessus de la sixième année Réouverture des universités et autres centres éducatifs pour filles Rejet du nouveau programme éducatif des Taliban, qui est en contradiction avec les normes scientifiques et éducatives minimales du monde. Le nouveau programme créé par les talibans couvre 80% des questions religieuses et est plein de violence et de discrimination. c) Droit au travail et participation des femmes à toutes les affaires Réemployer toutes les femmes licenciées dans les bureaux gouvernementaux, les établissements d’enseignement, les organismes de santé, etc. Permettre aux femmes de travailler à l’extérieur de la maison Le droit des femmes de rouvrir des entreprises privées et commerciales

Le gouvernement taliban ne devrait pas être reconnu

Les accords secrets et publics de la communauté internationale avec les talibans doivent cesser, car les concessions de la communauté internationale aux talibans ont encouragé les talibans à violer systématiquement les droits de l’homme et à priver les femmes de tous leurs droits humains et civils. Indépendamment des préoccupations de la communauté internationale et des protestations des femmes afghanes, les Taliban nient toujours la présence active des femmes dans la société. L’aide hebdomadaire de plus de 40 millions de dollars en espèces sous prétexte d’aide humanitaire de la communauté internationale au gouvernement taliban doit cesser immédiatement. Ces aides n’atteignent pas les personnes méritantes, en particulier les femmes. Parce que ni les agences d’aide n’ont de personnel féminin ni les femmes ne sont autorisées à sortir de chez elles pour bénéficier de l’aide humanitaire. Les innombrables contributions de la communauté internationale renforcent les fondements du système misogyne des Taliban. Ce n’est pas de l’aide, mais de la trahison des femmes et du peuple afghans.

La situation des femmes afghanes

Augmentation du taux de suicide chez les filles et les femmes en raison de la violence familiale et de la politique discriminatoire des talibans et des séparations fondées sur le sexe Dépression croissante chez les jeunes femmes et les filles en raison du chômage, du manque d’accès à l’éducation et de leur avenir incertain Battre et punir les femmes par la police religieuse pour ne pas avoir observé le hijab préféré par les talibans Augmentation des mariages forcés de femmes et de filles en raison de la pauvreté familiale ou de la coercition des talibans Mariage des filles mineures: en raison de la pauvreté des familles et de la coercition des fonctionnaires du gouvernement et des personnes puissantes Le patriarcat et la violence familiale, la discrimination entre garçons et filles, le fait de considérer les femmes comme la propriété personnelle des hommes, le fait de ne pas avoir le droit de choisir un mari, de ne pas avoir le droit de divorcer, de ne pas avoir le droit de commenter et de décider des questions familiales pour les femmes. Interprétation extrémiste de la religion à l’égard des femmes et privation des droits humains et civils des femmes Retirer les femmes de la société, ne pas autoriser les voyages sans Muharram, le hijab obligatoire, interdire aux femmes de fréquenter les parcs d’attractions, les bains pour femmes, les salons de beauté et les restaurants…

L’état actuel des luttes des femmes :

En raison de la réaction non sérieuse de la communauté internationale contre les talibans, en 2023, les talibans ont pu empêcher les manifestations de rue et les protestations des femmes par une répression sévère, des meurtres, des emprisonnements et des tortures. Les talibans ont tué mystérieusement des dizaines de femmes et emprisonné des centaines de femmes manifestantes. La plupart des familles des femmes emprisonnées ont été menacées de mort afin qu’elles ne parlent pas aux médias et ne contactent pas les organisations de défense des droits humains. Par conséquent, personne, y compris les Nations Unies, ne sait combien de femmes sont emprisonnées en Afghanistan et dans quel état elles le sont.

Les talibans ne permettent pas aux femmes de descendre dans la rue pour protester et faire entendre leur voix en faveur de la justice. Les femmes qui osent faire entendre leur voix en public sont pourchassées par les services de renseignement talibans, puis enlevées de chez elles la nuit et emmenées dans un lieu inconnu. Les quelques femmes dont le sort fait l’objet d’une couverture médiatique et les Taliban ne peuvent nier leur emprisonnement sont libérées après beaucoup de torture et de fortes assurances de la part de leurs familles. Mais un grand nombre d’autres familles ne connaissent pas le sort de leurs femmes emprisonnées, et d’autre part, les talibans nient également l’existence de femmes emprisonnées dans leurs centres de détention.

Par conséquent, les femmes élèvent davantage leur voix de protestation dans les endroits couverts et contactent les médias nationaux et internationaux depuis des endroits inconnus. Les services de renseignement talibans contrôlent les réseaux de télécommunication et recherchent des manifestantes.

Début mai 2023, le journal Hasht Sobh a publié un rapport sur la situation des femmes dans les prisons talibanes. Ce rapport révèle que les femmes des prisons talibans sont soumises à des agressions sexuelles, à des tortures physiques et mentales par les autorités et sont privées de services de santé, d’hygiène et de restauration. La plupart des prisonnières tombent enceintes après avoir été violées dans les prisons. Afin d’éviter leur notoriété, les talibans forcent les femmes victimes à avorter, ce qui entraîne la mort des femmes en raison de l’absence de services de santé appropriés.

Nos solutions et suggestions :

L’Émirat islamique d’Afghanistan ou le gouvernement taliban n’est pas acceptable pour le peuple afghan, en particulier pour les femmes afghanes. Aujourd’hui, les commérages pour la formation d’un « gouvernement inclusif » ou d’un « gouvernement global », etc. sont entendus de certains pays et de l’opposition en exil, ce qui signifie un compromis sur les droits de l’homme, les droits des femmes et les libertés du peuple afghan. Nous pensons que les Taliban, sur la base de leurs croyances religieuses rétrogrades, n’ont ni la capacité d’accepter les droits des femmes et les libertés politiques et civiles, ni l’indépendance nécessaire pour prendre de telles décisions.

Par conséquent, la seule façon est de lutter pour établir un gouvernement démocratique et laïc par le biais d’élections libres et générales. Les partis djihadistes et islamiques et les restes corrompus du gouvernement précédent ne représentent pas le peuple et les femmes de l’Afghanistan. Ils ne sont pas très différents des talibans et de l’État islamique. Ils ne devraient pas se voir accorder une part et des privilèges dans le gouvernement taliban sous prétexte de former un « gouvernement inclusif » afin de légitimer ou de promouvoir un gouvernement misogyne et théocratique en Afghanistan. Les partis djihadistes et les seigneurs de guerre ou le « Front de résistance nationale » sous la direction d’Ahmad Massoud, tous accusés de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, doivent être jugés comme les talibans.

L’Amérique et l’OTAN sont responsables de la situation désastreuse actuelle en Afghanistan. Parce qu’ils ont conclu un accord avec les talibans lors d’un accord en février 2020 à Doha selon lequel ils devraient remplacer le gouvernement d’Ashraf Ghani. Les talibans ont promis à l’Amérique qu’ils ne cibleraient jamais les intérêts et les objectifs stratégiques de l’Amérique et de ses alliés dans la région. Cependant, les États-Unis et l’OTAN, sans tenir compte de la nature misogyne et de la politique terroriste des talibans, ont créé les conditions pour qu’ils arrivent au pouvoir en août 2021. Et maintenant, malgré l’opposition des femmes afghanes et la violation flagrante des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité, l’Amérique et son allié fournissent une aide financière aux talibans sous prétexte d’aide humanitaire.

Qu’attendons-nous des organisations de défense des droits de l’homme, des groupes féministes et des activistes des droits des femmes en Europe?