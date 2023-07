VINGT ANS DÉJÀ!

Il y a vingt ans les États Unis attaquait l’Iraq. La raison, une propagande mensongère. Il n’y avait pas d’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVES?!? Surprise, surprise! Des de centaines de milliers de morts, un pays en ruines, toute une région anéantie. Laissant le pays, 20 ans plus tard dans les mains de terroristes.

C’est typique. On emploie la propagande pour créer une crise et ensuite une guerre. On invente un problème, un simple mensonge, et on sort l’artillerie et le sang coule. Mais, pas de ceux qui déclenchent ces opérations sanguinaires. Eux sont loin de l’action sur le terrain.

C’est payant, une guerre, pour quelques-uns. Ça coute cher à la majorité de la population qui n’a pas eu son mot à dire. C’est très fort la propagande. Et onn’ a pas besoin de preuve, juste un soupçon lancé, comme ça, dans les médias, et tout le pays est en alerte rouge. Comme en ce moment, avec les méchants Chinois.

Comment ça va finir tout ça? Tout les généraux vont vous le dire : «Dans toute guerre, on sait comment ça commence mais on ne sait pas comment ça va finir?» Comme en Iraq, comme l’Afghanistan. Mais c’est sur qu’il va y avoir des morts et que ça va couter cher, a nous à notre économie. On peu même… perdre!

Nos mainstream média ne sont pas du tout fiables. Ils nous racontent que de la… propagande. Comme à Moscou, à Washington ou Ottawa.

John Mallette

Le Pauvre Poète Prolétaire