Les supporteurs de l’Alliance Pacifique (Chine-Russie-Iran-BRICS), « multipolaire« , dénigrent l‘Alliance Atlantique (États-Unis-Union européenne-Japon-Canada-Australie), « unipolaire« , dont les vassaux ploient sous le joug de l’hégémon Américain. Pepe Escobar est un grand supporteur du bloc asiatique en guerre contre le bloc occidental. Dans l’article ci-dessous, le journaliste explique en quoi et comment l‘Alliance Pacifique, soi-disant « multipolaire« , s’agglomérera autour de l’hégémon chinois…recréant une nouvelle alliance impérialiste « unipolaire » dont le centre de gravité aura migré de l’Amérique vers l’Asie. Sous le mode de production capitaliste, en phase impérialiste, les forces centripètes l’emportent toujours sur les forces centrifuges. L’Empire asiatique russo-chinois aura tendance à devenir tout aussi « unipolaire » et centralisateur que l’Empire américain moribond. La concentration du capital et du pouvoir économique est une « règle » du système quelque soit le régime politique en vigueur. Quelles seront les avantages pour le prolétariat international de travailler et de souffrir sous la botte du Bloc asiatique (qu’il prénomme Eurasie) plutôt que sous la botte du Bloc occidental ? Le chroniqueur n’aborde pas cette question fondamentale. Par contre son article décrit très bien de quelle manière le nouvel empire ambitionne de s’étendre sur l’Eurasie d’abord et sur le monde entier ensuite à travers ses multiples organismes de régulation mondialiste…du déjà vu.

par Pepe Escobar. Sur Réseau International.

Si vous comptez sur les nombreux nouveaux centres de pouvoir de l’Asie pour se concurrencer et s’affronter, oubliez-ça. Le Grand Partenariat eurasien est destiné à les intégrer tous – depuis l’OCS, l’UEEA et les BRICS jusqu’aux nouvelles monnaies émergentes – afin de remplacer «l’ordre fondé sur des règles».

Les organisations de la « multipolarité »

Le 4 juillet, lors d’un sommet à New Delhi, l’Iran deviendra enfin membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Ce sera l’une des principales décisions du sommet, qui se tiendra par vidéoconférence, de même que la signature d’un mémorandum sur la voie à suivre par la Biélorussie pour devenir également un État membre.

Parallèlement, le vice-Premier ministre russe Alexei Overchuk a confirmé que l’Iran et l’Union économique eurasiatique (UEEA) dirigée par la Russie devraient signer un accord de libre-échange (ALE) d’ici la fin de 2023.

L’accord de libre-échange élargira un accord provisoire qui réduit déjà les droits de douane sur des centaines de catégories de marchandises.

La Russie et l’Iran, deux pôles clés de l’intégration de l’Eurasie, se rapprochent de plus en plus sur le plan géoéconomique depuis le tsunami de sanctions occidentales qui a suivi l’opération militaire spéciale (OMS) menée par la Russie en Ukraine en février 2022.

L’UEEA – tout comme l’OCS et les BRICS – a le vent en poupe : Des accords de libre-échange devraient être conclus, à moyen et long terme, avec l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie et les Émirats arabes unis.

Overchuck admet que les négociations pourraient être «très difficiles» et «prendre des années», compte tenu des «intérêts des cinq États membres de l’UEEA, de leurs entreprises et de leurs consommateurs». Pourtant, malgré les complexités évidentes, ce train géoéconomique à grande vitesse a déjà quitté la gare.

En route pour une sortie SWIFT

Parallèlement, les membres de l’Asian Clearing Union (ACU) ont décidé, lors d’un récent sommet en Iran, de lancer ce mois-ci un nouveau système de messagerie financière transfrontalière pour concurrencer SWIFT, qui est centré sur l’Occident.

L’ACU regroupe les banques centrales de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Bhoutan, des Maldives, du Népal, du Sri Lanka, du Myanmar et de l’Iran : un savant mélange d’Asie occidentale, d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud.

C’est la banque centrale d’Iran, toujours soumise à de sévères sanctions, qui a mis au point le nouveau système de messagerie bancaire, si nouveau qu’il n’est pas encore connu sous son propre acronyme.

Le gouverneur de la banque centrale de Russie a participé au sommet de l’ACU en tant qu’observateur, de même que des représentants de la Biélorussie, qui a demandé à adhérer à l’ACU il y a deux semaines.

Le gouverneur de la banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin, a confirmé non seulement l’intérêt des membres potentiels à rejoindre l’ACU, mais aussi la volonté de mettre en place un panier de monnaies pour le paiement des accords commerciaux bilatéraux. Il s’agit d’une voie rapide pour la dédollarisation.

Comme l’a résumé le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber : «La dédollarisation n’est plus un choix volontaire de la part des pays ; c’est une réponse inévitable à la militarisation du dollar».

L’Iran est désormais au cœur de la multipolarité. La découverte récente d’un énorme gisement de lithium représentant environ 10% des réserves mondiales, associée à l’admission tout à fait possible de l’Iran au sein des BRICS élargis – ou BRICS+ – dès cette année, a renforcé les scénarios d’une future monnaie des BRICS adossée aux matières premières : l’or, le pétrole, le gaz et – inévitablement – le lithium.

Toute cette activité frénétique menée par le Sud mondial contraste fortement avec la décélération de l’Empire des sanctions.

Le Sud mondial en a assez que les États-Unis sanctionnent et interdisent qui ils veulent, quand ils veulent, au nom d’un «ordre international fondé sur des règles» floues et arbitraires.

Pourtant, des exceptions sont toujours faites lorsque les États-Unis ont besoin d’acheter, par exemple, des terres rares chinoises et des batteries pour véhicules électriques. Et tandis que la Chine continue d’être harcelée et menacée sans relâche, Washington l’incite discrètement à continuer d’acheter du maïs américain et des puces bas de gamme de Micron.

C’est ce qu’on appelle le commerce «libre et équitable» aux États-Unis aujourd’hui.

Les BRICS ont d’autres idées pour sortir de ce cercle vicieux. La plupart d’entre eux s’appuieront sur un rôle accru de leur Nouvelle banque de développement (NDB), qui comprend les cinq membres des BRICS ainsi que le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l’Égypte. L’Uruguay y adhérera bientôt et les demandes d’adhésion de l’Argentine, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et du Zimbabwe ont également été approuvées.

Selon l’ancienne chef d’État brésilienne et actuelle présidente de la NDB, Dilma Rousseff, les décisions concernant les nouveaux membres seront officiellement annoncées lors du prochain sommet des BRICS, qui se tiendra en août en Afrique du Sud.

Pendant ce temps, à Astana, au Kazakhstan, a eu lieu le 20ème round de l’interminable processus de paix syrien, rassemblant les vice-ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran.

Ce devrait être l’étape déterminante d’une «feuille de route de normalisation» proposée par Moscou le mois dernier pour réglementer enfin le rôle de l’armée turque opérant à l’intérieur du territoire syrien. Le ministre des Affaires étrangères russe, Mikhaïl Bogdanov, a confirmé une fois de plus que les États-Unis font tout pour empêcher une normalisation entre Damas et Ankara – en soutenant les milices kurdes voleuses de pétrole dans le nord de la Syrie.

Une «large configuration d’intégration»

Tous les développements interconnectés concernant l’OCS, les BRICS, l’UEEA et d’autres mécanismes multilatéraux – qui se produisent maintenant à une vitesse fulgurante – convergent en pratique vers un concept formulé en Russie dès 2018 : le Grand Partenariat eurasien.

Et qui mieux que le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov peut le définir : «Notre projet phare en matière de politique étrangère est de [construire] un soutien au concept du Grand Partenariat eurasien. Il s’agit de faciliter le processus objectif de formation d’une vaste configuration intégrative ouverte à tous les pays et à toutes les associations de notre vaste continent».

Comme Lavrov l’explique régulièrement maintenant dans toutes ses réunions importantes, cela comprend «l’interconnexion des plans de développement complémentaires» de l’UEEA et de la BRI de la Chine ; l’élargissement de l’interaction «dans le cadre de l’OCS avec la participation des États observateurs de l’OCS et des partenaires de dialogue» ; «le renforcement du partenariat stratégique» entre la Russie et l’ANASE ; et «l’établissement de contacts de travail» entre les organes exécutifs de l’UEEA, de l’OCS, et de l’ANASE.

Ajoutez à cela l’interaction cruciale entre les BRICS+ à venir et tous les éléments ci-dessus ; littéralement, tout le monde et son voisin à travers le Sud mondial font la queue pour entrer dans le Club BRICS.

Lavrov envisage une «infrastructure interconnectée mutuellement bénéfique» et une «architecture continentale de paix, de développement et de coopération à travers la Grande Eurasie». Et cela devrait être étendu à l’ensemble du Sud mondial.

Il sera utile que d’autres institutions toutes neuves s’y joignent. C’est le cas d’un nouveau groupe de réflexion russe, l’Observatoire géopolitique pour les questions clés de la Russie (GORKI), qui sera dirigé par l’ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, et qui sera une division de l’université d’État de Saint-Pétersbourg axée sur les études de l’Asie occidentale et les questions énergétiques.

Toutes ces interpolations ont été discutées en détail lors du forum de Saint-Pétersbourg la semaine dernière.

L’un des principaux thèmes de ce forum orienté vers le Sud mondial, qui a connu un succès spectaculaire, était bien entendu la réindustrialisation et la réorientation des canaux d’importation et d’exportation de la Russie, qui se détournent de l’Europe pour se tourner vers l’Asie, l’Afrique et les États-Unis.

Les Émirats arabes unis étaient très présents à Saint-Pétersbourg, ce qui indique que l’accent est mis sur l’Asie occidentale, où l’avenir géoéconomique de la Russie se développe de plus en plus. La portée et l’ampleur des discussions menées par le Sud mondial n’ont fait que souligner à quel point l’Occident collectif, qui se marginalise, s’est aliéné la majorité mondiale, peut-être de manière irrémédiable.

Lors du talk-show politique immensément populaire de Vladimir Solovyov, le réalisateur russe Karen Shakhnazarov a peut-être trouvé la meilleure façon de formuler succinctement un processus aussi complexe que le Partenariat de la Grande Eurasie.

Il a déclaré que la Russie reprenait aujourd’hui le rôle de champion mondial d’un nouvel ordre mondial que l’Union soviétique avait tenu au début des années 1920. Dans ce contexte, la rage et la russophobie incontrôlée de l’Occident collectif ne sont que pure impuissance : il s’agit de hurler la frustration d’avoir «perdu» la Russie, alors qu’il aurait été plus simple de la garder à ses côtés.

Pepe Escobar

source : The Cradle

traduction Réseau International