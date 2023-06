Poutine révèle la stratégie russe pour mettre fin au conflit ukrainien (Russia Today)

par Dmitry Trenin

La situation sur le terrain est favorable à Moscou, mais une escalade de la part de l’Occident pourrait pousser le Kremlin à l’extrême.

Vendredi dernier, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a de nouveau été interrogé sur la stratégie nucléaire de la Russie. Récemment, Moscou a commencé à déployer des armes nucléaires en Biélorussie. Dans le même temps, un débat public s’est ouvert au niveau national sur la possibilité d’une première utilisation d’armes nucléaires contre l’OTAN dans le cadre de la guerre par procuration qui se déroule actuellement en Ukraine.

La réponse de Poutine n’a apporté aucune surprise. En résumé, les armes nucléaires restent dans la boîte à outils de la stratégie de Moscou, et il existe une doctrine qui stipule les conditions de leur utilisation. Si l’existence de l’État russe est menacée, elles seront utilisées. Toutefois, il n’est pas nécessaire de recourir à de tels instruments pour le moment.

Alors que les États-Unis et l’Europe occidentale s’attendent à ce que la Russie subisse une défaite stratégique dans le conflit – l’objectif déclaré du Pentagone – Poutine ne croit pas que les choses évoluent dans cette direction. La contre-offensive ukrainienne, tant attendue et tant annoncée, s’essouffle jusqu’à présent, entraînant de lourdes pertes pour Kiev. L’armée russe, pour sa part, a appris de ses erreurs passées et tient bon.

Les livraisons occidentales de systèmes d’artillerie, de chars et de missiles, dont les Ukrainiens espéraient qu’elles inverseraient le cours de la guerre, n’ont pas eu d’impact décisif. Selon Poutine, la Russie est parvenue à presque tripler sa production d’armes et de munitions et poursuit sur sa lancée. Pendant ce temps, l’industrie de la défense ukrainienne, autrefois puissante, a été pratiquement détruite.

Après l’échec des premières initiatives russes et occidentales visant à remporter une victoire rapide l’année dernière, les deux parties ont opté pour des stratégies d’usure. Les États-Unis et leurs alliés ont misé sur le renforcement des sanctions économiques à l’encontre de la Russie, en essayant d’orchestrer l’isolement politique de Moscou et en espérant que le mécontentement de la population augmente en raison des multiples privations quotidiennes et du nombre croissant de victimes de la guerre. En principe, il s’agit d’une approche stratégique évidente dans une longue guerre, où le succès est obtenu non pas tant sur le champ de bataille qu’en sapant les arrières de l’ennemi.

Le problème pour l’Occident est que cette stratégie ne fonctionne pas. La Russie a trouvé des moyens non seulement de réduire l’effet des restrictions occidentales, mais aussi de les utiliser pour relancer et stimuler la production nationale. En effet, les sanctions ont fait ce que beaucoup considéraient comme impossible : elles ont sorti l’économie du pays de la voie toute tracée de la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz. Les Russes réapprennent à fabriquer ce qu’ils pouvaient autrefois fabriquer mais dont ils ne se souciaient plus : des avions de ligne, des trains, des bateaux et autres, sans parler des vêtements et des meubles. Le gouvernement russe vise encore plus haut, à savoir retrouver le niveau de souveraineté technologique abandonné au lendemain de la disparition de l’Union soviétique.

L’isolement politique de l’Occident a permis à Moscou de se défaire de sa fixation traditionnelle sur l’Europe occidentale et les États-Unis et l’a poussé à découvrir le monde plus vaste des pays non occidentaux dynamiques. Il ne s’agit pas seulement de la Chine, de l’Inde et du reste des BRICS, mais aussi des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’Iran et de la Turquie. Le week-end dernier, à Saint-Pétersbourg, Poutine a partagé la tribune avec le président algérien et a reçu une mission de paix de six dirigeants africains. Le mois prochain, il y organisera un deuxième sommet Russie-Afrique. Depuis le début de l’année, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué trois voyages sur le continent, visitant une douzaine de pays au total.

À l’approche des élections présidentielles du printemps prochain, la scène intérieure russe est généralement calme. Poutine n’a pas encore annoncé sa candidature, mais il semble plus à l’aise que jamais, gérant à la fois la guerre et la paix. Poutine a rejeté l’option consistant à mettre le pays sur le pied de guerre en recourant à la mobilisation économique et à l’autarcie, à la mobilisation générale et à la loi martiale, ou en suspendant les élections et en confiant le pouvoir à une version du Comité de défense de l’État de Staline, qui existait en temps de guerre. Au lieu de cela, il a soigneusement cultivé l’image du calme et de la normalité dans tout le pays, tout en confrontant la population à la réalité d’une guerre juste à ses frontières.

La population s’est largement adaptée à cette réalité partagée. D’après les sondages d’opinion, un plus grand nombre de personnes pensent désormais que la Russie est en train de gagner la guerre. Les craintes d’une mobilisation plus large se sont apaisées et certains de ceux qui avaient quitté précipitamment le pays l’année dernière reviennent. Les failles et les crevasses que de nombreux observateurs voyaient encore récemment dans le camp de Poutine, par exemple entre le ministère de la Défense et la société militaire privée Wagner, se sont refermées, manifestement sur ordre du président. L’opposition libérale ne peut opérer qu’à partir de l’étranger, ce qui donne plus de crédit à l’argument du Kremlin selon lequel elle est de mèche avec des puissances étrangères qui fournissent des armes pour tuer des soldats russes.

Les provocations spectaculaires des Ukrainiens – telles que les incursions dans la région russe de Belgorod, le bombardement de villes et de villages frontaliers, l’envoi de drones à Moscou et dans d’autres villes à l’intérieur du pays, et les tentatives d’assassinat de personnalités russes – tout en soulevant des questions sur les lacunes du système de sécurité intérieure russe, ont, dans l’ensemble, renforcé les arguments du Kremlin selon lesquels le régime actuel de Kiev ne peut pas être toléré.

La nouvelle stratégie de guerre longue de Moscou cherche à jouer sur les forces de la Russie tout en exploitant les vulnérabilités de l’Ukraine et les limites de l’Occident. Le Kremlin semble convaincu qu’il peut relancer son industrie de guerre et être en mesure de fournir à la fois des armes et du beurre, de lever davantage de soldats par le biais de contrats et d’utiliser pleinement ses avantages en matière d’aviation et d’artillerie, tout en comblant les lacunes dans le domaine des drones et des communications. Elle s’attend également à ce que le taux de pertes beaucoup plus élevé de l’Ukraine et sa déception bientôt apparente quant à sa capacité à contre-attaquer, malgré toute l’aide qu’elle reçoit de l’Occident, sapent la confiance de la population dans les dirigeants actuels de Kiev, incarnés en particulier par le président Volodymyr Zelensky. La guerre d’usure pèse beaucoup plus lourdement sur l’Ukraine que sur la Russie.

Quant à l’Occident, il répète le mantra du soutien à l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. La stratégie russe suppose que lorsque Kiev s’effondrera, elle ne sera plus jugée nécessaire. Par ailleurs, les Russes estiment que les Américains et les Européens de l’Ouest ont vraiment peur d’envisager deux choses. La première, principalement en ce qui concerne ces derniers, est une collision directe avec l’armée de Moscou, qui transformerait le conflit ukrainien en une véritable guerre entre la Russie et l’OTAN. Compte tenu des disparités de puissance, il est peu probable qu’une telle guerre reste longtemps conventionnelle, ce qui conduirait le Kremlin à recourir à l’option nucléaire que sa doctrine prévoit dans ce cas. Deuxièmement, en particulier pour les Américains, la possibilité qu’une guerre européenne provoque un échange nucléaire entre la Russie et les États-Unis qui détruirait le monde.

Une dissuasion efficace combine généralement certitudes et incertitudes. La certitude de la capacité d’un adversaire à poser une menace inacceptable et l’incertitude quant aux mesures exactes qu’il prendrait en cas de provocation. La stratégie américaine vis-à-vis de la Russie en Ukraine a consisté à pousser l’enveloppe de plus en plus loin, en renforçant progressivement son soutien militaire à l’Ukraine et en sondant la réaction de la Russie à chaque étape de l’escalade. Jusqu’à présent, il semble que Washington soit satisfait. Toutefois, au-delà d’un certain point, cette pratique peut transformer cette stratégie calculée en roulette russe. L’arrivée proposée des F-16 et la livraison potentielle de missiles à plus longue portée rapprocheraient la situation de ce point. Poutine a donc confirmé que l’option nucléaire, bien qu’inutile à ce stade, n’était pas exclue. En effet, aucune puissance nucléaire n’accepterait d’être vaincue par une autre sans exercer l’option ultime.

Mais revenons-en aux scénarios catastrophes et à la situation actuelle. La stratégie du Kremlin, semble-t-il, consiste à tracer une voie médiane entre ceux qui voudraient geler le conflit tout en fixant les acquis sur le terrain et ceux qui proposent l’escalade jusqu’à une première utilisation de l’arme nucléaire comme voie vers la victoire. Contrairement à ces deux approches qui recherchent un résultat rapide, la voie réelle que l’on peut tracer à l’œil nu (qui sait ce qui est caché ?) est celle d’un engagement à long terme, conduisant à ce que la Russie finisse par l’emporter en raison de ses ressources plus importantes, de sa résilience et de sa volonté de faire des sacrifices par rapport à l’Occident. Comme toutes les stratégies fondées sur l’endurance, celle-ci sera mise à l’épreuve à l’intérieur du pays autant que sur la ligne de front.

