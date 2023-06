Incompétence scandaleuse. Profonde stupidité. Des erreurs stupéfiantes. C’est ainsi que de nombreux analystes – dont le Dr Vinay Prasad, le Dr Scott Atlas et le populaire commentateur de Substack Eugyppius – expliquent comment d’éminents experts en santé publique ont pu prescrire autant de terribles politiques d’intervention en cas de pandémie.

Et c’est vrai: les soi-disant experts se sont certainement ridiculisés au cours des trois dernières années: les dirigeants de la santé publique comme Rochelle Walensky et Anthony Fauci font de fausses affirmations, ou se contredisent à plusieurs reprises, sur des sujets liés à la réponse à la pandémie, tandis que des scientifiques de premier plan, comme Peter Hotez aux États-Unis et Christian Drosten en Allemagne, sont également sensibles à de telles volte-face et mensonges. Ensuite, il y a les chercheurs médicaux de renommée internationale, comme Eric Topol, qui commettent à plusieurs reprises des erreurs évidentes dans l’interprétation des études de recherche liées au Covid. [réf. nécessaire]

Toutes ces personnalités ont publiquement et agressivement promu des politiques anti-santé publique, y compris le port universel du masque, la distanciation sociale, le dépistage de masse et la mise en quarantaine des personnes en bonne santé, les confinements et les mandats de vaccination.

Cela ressemble à un cas ouvert et fermé: des politiques stupides, des gens stupides en charge de ces politiques.

Cela pourrait être vrai dans quelques cas individuels de leaders de la santé publique ou de la médecine qui sont vraiment incapables de comprendre même la science de niveau secondaire. Cependant, si nous considérons les principaux experts médicaux et de santé publique en cas de pandémie en tant que groupe – un groupe composé des chercheurs et des scientifiques les plus puissants, les plus largement publiés et les mieux payés au monde – cette explication simple semble beaucoup moins convaincante.

Même si vous croyez que la plupart des chercheurs médicaux sont des friandises pour les sociétés pharmaceutiques et que les scientifiques innovent rarement, je pense que vous auriez du mal à prétendre qu’ils manquent de compétences analytiques de base ou d’une solide formation dans les domaines qu’ils ont étudiés. La plupart des médecins et des scientifiques diplômés savent analyser des documents scientifiques simples et comprendre les données de base.

De plus, les médecins et les professionnels de la santé publique qui ont été considérés comme des experts pendant la pandémie ont également été assez intelligents pour avoir gravi les échelons universitaires, scientifiques et / ou gouvernementaux aux plus hauts niveaux.

Ils peuvent être sans scrupules, sycophantiques, cupides ou puissants. Vous pourriez penser qu’ils prennent de mauvaises décisions morales ou éthiques. Mais cela défie la logique de dire que chacun d’entre eux comprend moins les données scientifiques simples que, disons, quelqu’un comme moi ou vous. En fait, je trouve que c’est un jugement facile et superficiel qui ne va pas à la cause profonde de leur comportement apparemment stupide et incompétent.

Pour en revenir à quelques exemples spécifiques, je dirais qu’il est irrationnel de conclure, comme l’a fait le Dr Prasad, que quelqu’un comme le Dr Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute, qui a publié plus de 1 300 articles évalués par des pairs et est l’un des 10 chercheurs les plus cités en médecine [ref] ne peut pas lire les documents de recherche « à un niveau élevé ». Et il est tout aussi peu probable qu’Anthony Fauci, qui a réussi à monter et à rester au sommet du plus haut perchoir scientifique du gouvernement fédéral pendant de nombreuses décennies, contrôlant des milliards de dollars en subventions de recherche, était trop stupide pour savoir que les masques n’arrêtent pas les virus.

Il doit donc y avoir une raison différente pour laquelle tous les meilleurs scientifiques pro-confinement et experts en santé publique – en parfaite harmonie – ont soudainement commencé (et continuent à ce jour) à mal interpréter les études et à préconiser des politiques qu’ils avaient prétendues inutiles dans le passé, se faisant passer pour des imbéciles.

Les experts en santé publique ont été les messagers de la réponse de biodéfense

Le fait le plus crucial à connaître et à retenir lorsque vous essayez de comprendre la folie des temps de Covid est le suivant:

Les experts en santé publique n’étaient pas responsables de la politique d’intervention en cas de pandémie. La direction militaire, du renseignement et de la biodéfense était en charge.

Dans des articles précédents, j’ai examiné en détail les documents gouvernementaux qui montrent comment les principes standard de la gestion de la pandémie de santé publique ont été brusquement et secrètement rejetés pendant Covid. Le changement le plus surprenant a été le remplacement des agences de santé publique par le Conseil de sécurité nationale et le département de la Sécurité intérieure à la tête de la politique et de la planification en cas de pandémie.

Dans le cadre de l’interrupteur secret, toutes les communications – définies dans tous les documents précédents de planification de la pandémie comme relevant de la responsabilité du CDC – ont été prises en charge par le Conseil national de sécurité sous les auspices du groupe de travail de la Maison-Blanche. Le CDC n’a même pas été autorisé à tenir ses propres conférences de presse !

Comme l’indique un rapport du Sénat de décembre 2022 :

De mars à juin 2020, le CDC n’a pas été autorisé à organiser des séances d’information publiques, malgré les multiples demandes de l’agence et les demandes des médias du CDC ont été « rarement autorisées ». HHS a déclaré qu’au début d’avril 2020, « après plusieurs tentatives pour obtenir des approbations », son bureau de secrétaire adjoint aux affaires publiques « a cessé de demander » à la Maison Blanche « pendant un certain temps ». (p. 8)

Lorsque les experts de la santé publique et de la médecine ont couvert les ondes et Internet de « recommandations » exhortant au masquage universel, au dépistage de masse et à la mise en quarantaine des personnes asymptomatiques, aux mandats de vaccination et à d’autres politiques anti-santé publique – ou lorsqu’ils ont promu des études manifestement erronées qui soutenaient le programme de biodéfense de la quarantaine jusqu’au vaccin – ils ne le faisaient pas parce qu’ils étaient stupides, incompétents ou malavisés.

Ils remplissaient le rôle que les dirigeants de la réponse de sécurité nationale / biodéfense leur ont donné: être le visage public de confiance qui a fait croire aux gens que la quarantaine jusqu’au vaccin était une réponse légitime de santé publique.

Pourquoi les responsables de la santé publique ont-ils accepté le programme de biodéfense ?

Nous devons nous imaginer à la place d’experts en santé publique et médicaux à des postes gouvernementaux de haut niveau lorsque le réseau de renseignement, d’armée et de biodéfense a pris en charge la réponse à la pandémie.

Que feriez-vous si vous étiez un employé du gouvernement, ou un scientifique dépendant de subventions gouvernementales, et qu’on vous disait que la politique de quarantaine jusqu’à la vaccination était en fait le seul moyen de faire face à cette arme biologique potentielle particulière ?

Comment vous comporteriez-vous si un événement sans précédent dans l’histoire de l’humanité se produisait sous votre surveillance: un virus conçu comme une arme biologique potentielle se propageait dans le monde entier, et les personnes qui l’ont conçu vous disaient que terrifier toute la population pour qu’elle se verrouille et attende un vaccin était le seul moyen de l’empêcher de tuer des millions de personnes ?

Plus prosadivement, si votre position et votre pouvoir dépendaient de ce que les pouvoirs en place du NSC et du DHS vous disaient de faire – si votre travail et vos moyens de subsistance étaient en jeu – iriez-vous à contre-courant du récit et risqueriez-vous de tout perdre ?

Et, enfin, dans une vaine plus vénal : et si vous gagniez beaucoup plus d’argent et/ou de pouvoir en plaidant pour des politiques qui ne sont peut-être pas l’étalon-or de la santé publique, mais dont vous vous dites qu’elles pourraient apporter des innovations majeures (vaccins/contre-mesures) qui sauveraient l’humanité de futures pandémies ?

Nous savons comment les « experts » Covid les plus éminents ont répondu à ces questions. Non pas parce qu’ils étaient stupides, mais parce qu’ils avaient beaucoup à perdre et / ou beaucoup à gagner en suivant le récit de la biodéfense – et on leur a dit que des millions mourraient s’ils ne le faisaient pas.

Pourquoi comprendre les motivations des leaders de la santé publique pendant Covid est si important

Paradoxalement, juger les experts en santé publique stupides et incompétents renforce en fait le récit consensuel selon lequel les confinements et les vaccins faisaient partie d’un plan de santé publique. Dans cette lecture, la réponse a peut-être été terrible, ou elle a peut-être mal tourné, mais ce n’était encore qu’un plan de santé publique stupide conçu par des dirigeants de santé publique incompétents.

Une telle conclusion conduit à des appels à des solutions malavisées et nécessairement inefficaces : même si nous remplacions tous les employés du HHS ou supprimions complètement le financement du HHS ou même de l’OMS, nous ne résoudrions pas le problème et serions prêts à répéter tout le fiasco de la pandémie.

La seule façon d’éviter une telle répétition est de reconnaître la catastrophe du Covid pour ce qu’elle était : un effort international de lutte contre le terrorisme axé myope sur les confinements et les vaccins, à l’exclusion de tous les protocoles de santé publique traditionnels et éprouvés.

Nous devons prendre conscience du fait que, depuis les attaques terroristes du 9/11 (si ce n’est plus tôt), nous avons cédé le contrôle des agences qui sont censées être en charge de la santé publique à un cartel international militaire, de renseignement et pharmaceutique.

Ce « partenariat public-privé » d’experts en bioterrorisme et de développeurs de vaccins ne s’intéresse pas du tout à la santé publique, sauf comme couverture pour leur recherche très secrète et très lucrative sur la guerre biologique et le développement de contre-mesures.

La santé publique a été écartée pendant la pandémie de Covid, et les dirigeants de la santé publique ont été utilisés comme des « experts » de confiance pour transmettre des édits de guerre biologique à la population. Leur coopération ne reflète pas la stupidité ou l’incompétence. Faire de telles affirmations contribue à dissimuler le transfert de pouvoir beaucoup plus sinistre et dangereux que leur comportement apparemment stupide était censé cacher.

*

Debbie Lerman, boursière Brownstone 2023, est diplômée en anglais de Harvard. Elle est une écrivaine scientifique à la retraite et une artiste pratiquante à Philadelphie, PA.

L’image en vedette provient de Shutterstock