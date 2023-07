EN FRANCE LES MÉDIAS BOURGEOIS SONT À LA MANOEUVRE

Source Vive la révolution.

Les médias bourgeois, indifférent au sort que les flics font subir aux jeunes, se sont mis à la besogne de calomnier, de brouiller et de masquer les sources multiples des émeutes spontanées des mal-aimés qui embrasent la France toute entière. Le harcèlement policier constant – quotidien – la répression puissante et les meurtres contre la populace – contre les pauvres – contre les jeunes, particulièrement ciblés, expliquent cette révolte spontanée de milliers de jeunes qu’un autre assassinat, un meurtre de plus, a enflammer. Aujourd’hui, les médias menteurs déclarent qu’un jeune est mort, non pas que Nahel – désarmé a été assassiné intentionnellement par un policier armé (écouter le témoignage du troisième passager de la voiture). Les médias bourgeois détachent complètement le mouvement de révolte des jeunes de la répression quotidienne qu’ils subissent…et ils collectionnent les témoignages de badauds complètement ignorant de la vie des jeunes des quartiers pauvres dans les grandes cités, dans les banlieues et même dans les villes moyennes. Comme le démontrent les vidéos ci-dessous, les médias menteurs préparent le réquisitoire du gouvernement Macron et de la justice des riches, contre les jeunes harasser, réprimer et révolté… qui spontanément se reconnaissent dans cette nouvelle victime de l’État totalitaire discréditer.

À ÉCOUTER : La France en feu résiste au totalitarisme – les 7 du quebec

NAHEL – La contestation est totale et fait l’union de trois entités de provenances différentes (vidéo 49’)

Les révoltés de banlieue, les black bloc et les « opportunistes » Enregistré sur BFM le 1er juillet 2023 à 00h02 Une armurerie pillée à Marseille.

