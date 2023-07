L’armée américaine enchaînée à la Chine par les minéraux de terres rares (exemple de mondialisation)

par Larry Johnson

Je voudrais aborder trois questions. Premièrement, la dépendance du complexe militaro-industriel américain à l’égard des minéraux de terres rares fournis par la Chine et ce que cela implique pour la guerre dans le Pacifique. Deuxièmement, la proposition bipartisane du Sénat américain qui pousse les États-Unis vers une confrontation nucléaire avec la Russie. Enfin, la crise psychotique d’Evgueni Prigojine et sa tentative de suicide.

Le Financial Times a publié en début de semaine des informations désastreuses sur la dépendance de l’industrie américaine de la Défense à l’égard des minéraux de terres rares fournis par la Chine :

«Les fabricants occidentaux sont confrontés à la tâche complexe de réduire les risques liés à leurs activités en Chine, mais rompre complètement les liens avec le pays est un défi insurmontable selon Greg Hayes, le PDG de Raytheon, l’une des principales entreprises américaines du secteur de l’aérospatiale et de la défense.

Dans une interview accordée au Financial Times, Hayes a souligné que si la réduction des risques est possible, le découplage total n’est pas envisageable pour son entreprise et d’autres acteurs du secteur.

«Nous pouvons réduire les risques, mais pas découpler», a-t-il déclaré. «Pensez aux 500 milliards de dollars d’échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis chaque année. Plus de 95% des matériaux ou métaux à base de terres rares proviennent de Chine ou y sont traités. Il n’y a pas d’alternative.

Il a en outre expliqué que si Raytheon se retirait de Chine, il faudrait de nombreuses années pour reconstruire les capacités nécessaires, soit au niveau national, soit dans d’autres pays amis».

Les trois points clés de Hayes :

L’industrie de la défense américaine NE PEUT PAS se dissocier de la Chine .

. Il n’existe pas d’alternative à moyen terme aux terres rares ou aux métaux extraits ou traités en Chine.

Il faudra à Raytheon et à d’autres membres de l’industrie de la défense américaine de NOMBREUSES ANNÉES pour créer des capacités alternatives.

C’est une autre carte que la Chine peut jouer, si elle le souhaite, pour punir l’Occident et limiter sa capacité à monter une opération militaire contre la Chine : suspendre les exportations de métaux à base de terres rares vers les fabricants de matériel militaire américains et européens. Cela entravera, voire empêchera, la poursuite de la production d’avions de combat, de missiles de croisière et d’autres systèmes d’armes.

Les observations ironiques de l’entrepreneur Arnaud Bertrand résument bien la situation :

«C’est à mourir de rire. Le patron de Raytheon, l’un des principaux fabricants d’armes américains, déclare que son entreprise a «plusieurs milliers de fournisseurs en Chine et que le découplage est impossible».

Nous avons besoin de la Chine pour combattre la Chine… En fait, c’est une bonne nouvelle, cela rend la guerre moins probable».

J’espère qu’il a raison.

Vient ensuite la proposition folle et maniaque des sénateurs américains Richard Blumenthal et Lindsey Graham.

«Les sénateurs américains Lindsey Graham (républicain) et Blumenthal (démocrate) ont présenté une résolution bipartisane déclarant que l’utilisation par la Russie d’armes nucléaires ou la destruction de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia en Ukraine constitue une attaque contre l’OTAN, qui nécessite l’application de l’article 5 de l’OTAN.

Le sénateur Blumenthal : «Cette résolution vise à envoyer un signal à Vladimir Poutine, et plus encore à ses militaires, qu’ils seront détruits. Ils seront détruits s’ils utilisent des armes nucléaires tactiques ou s’ils font exploser une centrale nucléaire».

«L’article 5 existe pour une raison. Il protège non seulement contre le fait qu’un soldat particulier franchisse la frontière, mais aussi contre les dommages causés à nos alliés de l’OTAN. Mais lorsque les dommages causés à nos alliés de l’OTAN (Pologne) entraînent nos obligations, lorsqu’ils proviennent de forces hostiles, comme ce serait le cas en cas de propagation de radiations».

En résumé, Graham et Blumenthal proposent au Sénat américain d’adopter une résolution qui créerait une raison d’invoquer l’article 5 et de faire entrer l’OTAN de plein fouet dans la guerre en Ukraine. Il ne s’agit peut-être que d’un stratagème de propagande désespéré. Ce n’est pas la première fois que Graham et Blumenthal s’associent pour faire monter la température dans la marmite déjà bouillante des relations américano-russes.

En septembre dernier, les sénateurs Richard Blumenthal et Lindsey Graham ont soumis au Congrès un nouveau projet visant à inclure la Russie dans la liste des pays soutenant le terrorisme, en contournant la position du département d’État. Cette résolution a été rejetée par l’administration Biden.

Graham et Blumenthal, acharnés à faire la guerre à la Russie, se sont rendus à Kiev en janvier 2023, accompagnés du sénateur Sheldon Whitehouse, et ont demandé à Biden de fournir des chars de combat principaux occidentaux et des chasseurs F-16 à l’Ukraine. Je doute que la décision ultérieure de certains membres de l’OTAN – en particulier le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – d’envoyer des «chars modernes» à l’Ukraine soit une conséquence du plaidoyer de Graham/Blumenthal, mais au vu des résultats de la contre-offensive ukrainienne, ces chars ont rejoint les rangs de la chair à canon et de la ferraille.

Les pitreries de Graham et Blumenthal nous rappellent que la politique américaine à l’égard de la Russie et la manière de soutenir militairement l’Ukraine ne sont pas des questions partisanes. La politique de Biden bénéficie d’un soutien bipartisan et aucune voix puissante et crédible ne s’élève aux États-Unis pour contrer la folie qui consiste à vouloir provoquer une guerre élargie contre la Russie.

Enfin, et ce n’est certainement pas le moins important, nous avons ce qui semble être une tentative de coup d’État de la part d’Evgueni Prigojine, la figure de proue du groupe Wagner. Il est essentiel de comprendre que Prigojine n’a aucune expérience militaire et qu’il n’est pas le «commandant» de Wagner. Simplicius The Thinker fournit une mise à jour rapide de ce qui se passe :

«Prigojine semble avoir initié une tentative de coup d’État. Les informations se développent constamment et rien n’est donc définitif ou confirmé. C’est pourquoi j’ai voulu me concentrer sur les causes potentielles plutôt que sur le bruit spéculatif et constamment changeant de l’information. Mais juste pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe :

Prigojine a publié la vidéo suivante affirmant que le ministère de la Défense russe a «bombardé» une zone arrière de Wagner, faisant de nombreux morts parmi les Wagner. La vidéo ne montre cependant aucun mort et seulement ce qui ressemble à une petite mise en scène de feuilles en feu. (…)

Il est important de noter que l’incident semble, à première vue, être survenu à l’improviste. En réalité, la situation évolue depuis un certain temps. Vous vous souviendrez notamment que le ministère de la Défense russe a publié il y a quelques semaines une nouvelle décision en vertu de laquelle tous les volontaires et les PMC doivent s’enregistrer sous le joug du ministère de la Défense russe. À première vue, la justification était d’accorder à tous les volontaires les mêmes «avantages» que ceux dont bénéficient les militaires russes pour leur service».

Je pense que l’évaluation d’Andrei Martyanov est la plus solide :

«On peut désormais affirmer ouvertement que Prigojine n’est pas seulement un criminel, mais aussi, très probablement, un atout de l’axe Ukraine-OTAN. De nombreux éléments vont dans ce sens, notamment des «rumeurs» (en réalité, des informations fiables) selon lesquelles Prigojine et certains membres de Wagner fourniraient des informations sur les positions de l’armée russe aux FAU.

Per Wagner : Je l’ai dit : c’est un bon groupe d’assaut, mais en tant que force sérieuse, il n’est rien sans les forces armées russes. L’information médiatique erronée à leur sujet, ainsi que les histoires grossièrement exagérées sur Bakhmout, ont été conçues principalement pour la consommation des fanboys qui se masturbent sur des détails tactiques. Mes amis et moi-même en avons discuté pendant des mois dans les médias, par exemple PolitWera et autres. C’est donc fini pour Prigojine et, éventuellement, pour Wagner».

Je ne sais pas s’il s’agit d’un stratagème désespéré de dernière minute de Prigojine pour tenter d’empêcher le groupe Wagner d’être entièrement placé sous le commandement du ministère de la Défense russe, s’il s’agit d’une opération psychologique élaborée ou si cet homme a subi une crise psychotique catastrophique. Nous saurons lundi si Prigojine est une version russe de Benedict Arnold ou un acteur au même titre que Richard Burton ou Robert DeNiro. À bien y penser, le comportement de Prigojine me rappelle un peu le rôle d’Al Capone joué par DeNiro :

Étant donné que l’irruption de Prigojine coïncide avec l’absence désastreuse de progrès dans la contre-offensive ukrainienne, je suis enclin, comme Andrei, à croire que Prigojine pourrait être soutenu par des oligarques anti-Poutine et qu’il tente de perturber les succès de l’armée russe sur le champ de bataille. Je pense qu’il échouera et qu’il ne survivra pas à cette attaque scabreuse contre le ministère russe de la Défense.

Cependant, l’accès de folie de Prigojine pourrait être un mouvement de Maskirovka sans précédent. Si les troupes russes se déplacent en «réponse» à son appel au coup d’État, il pourrait s’agir d’un stratagème visant à masquer la concentration des forces russes en vue d’une offensive inattendue. Nous verrons bien.

source : A Son of the New American Revolution

traduction Réseau International