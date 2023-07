Provocation policière au domicile d’un maire pour tenter de mettre un point final aux émeutes (vidéo 10’18)

https://mai68.org/spip2/spip.php?article15709

Fausse tentative d’assassinat

Montée de toutes pièces

Par des agents de l’État

Extrait du France 2 du 2 juillet 2023 à 13h

Alors qu’il a suffit de la présence d’un maire devant sa mairie pour convaincre les émeutiers de ne pas brûler la mairie,

Alors que dans la vidéo ci-dessus, on voit un maire convaincu qu’il suffira de rester dans la mairie avec le conseil municipal que sa mairie ne flambe pas,

Au début de la même vidéo, on voudrait nous faire croire que des émeutiers ont commis une tentative d’assassinat en s’en prenant au domicile d’un maire, à sa femme et à ses enfants.

Faut pas nous prendre pour des cons !

Et, dans les infos de France 2 du soir, on peut deviner que toute une série de méfaits, dont on accuse les émeutiers, ont en réalité été commis par des agents spéciaux au service de l’État, dans le but de déconsidérer la révolte et de créer artificiellement l’Union Sacrée contre elle. « Ils » veulent provoquer la collaboration de classe.

commentaire de revolutionna :

Nous ici y’a Action de Quiévrechain qui a brûlé !!! Le gérant de la presse juste m’a dit qu’ils étaient prévenu par téléphone qui allait se passe quelque chose et le soir même pas une voiture de police !!!! Et action à brûle !!!

on en conclu que la main de fer de cette acte est l’état !!!

Revolutiona

Commentaire d’Himalove :

Commentaire d’Himalove : Condition de tir chez les condés

« La règlementation chez nous, c’est cartouche chambrée, cran à la battue et on n’a pas de cran de sécurité sur nos armes. C’est double action, et simple action quand la première cartouche est tirée, affirme un policier de Clermont-Ferrand, créant un moment de flottement dans les studios de RMC.

« Vous êtes chambrés sans sécurité (c’est-à-dire une balle montée dans la culasse) ? » s’est alors permis de demander le réalisateur, Mathieu Kassovitz, surpris d’entendre de tels propos.

« Oui oui, ce sont les textes. Cela signifie que le collègue qui sort son arme et appuie sur la queue de détente, il tire. Il n’y a pas de sécurité. La tenue de l’arme, quand on braque quelqu’un, c’est le doigt le long du pontet pour éviter un mauvais réflexe, et peut-être ce qu’il s’est passé-là » a-t-il assuré pour faire référence à la mort de Nahel.

Des propos qui ont laissé sans voix les personnes présentes dans le studio.

Pour avoir discuté avec des motards CRS à Montélimar, il semblerait bien que le flic assassin ait respecté les consignes de ce qu’ils appellent une « triangulation » : un flic devant braquant le conducteur, touchant le véhicule avec son arme et son corps, lui intimant l’ordre de couper le moteur et un autre derrière le protégeant… Quand je leur ai signalé qu’ils pouvaient tirer dans les pneus, ils m’ont répondu en rigolant : « On tire jamais dans les pneus ; c’est une légende urbaine de penser que nous le faisons… »