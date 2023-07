Dix stratégies de manipulation à travers les média (Chomsky)

Par Noam Chomsky. Sur PRESSENZA Boston, 21/09/10.

1/ La stratégie de la distraction

Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public

des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un

déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également

indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de

la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l’attention

du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle.

Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres

animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d’abord un problème, une

«situation» prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur

des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou

organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la

liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des

droits sociaux et le démantèlement des services publics.

3/ La stratégie de la dégradation

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une

durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles

(néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité,

délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une

révolution s’ils avaient été appliqués brutalement.

4/ La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « douloureuse mais

nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours

plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à

fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira

mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour

s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu…accepter de

payer pour soi-disant combattre les changements climatiques…

5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge

La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et

un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en

bas-âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton

infantilisant. Pourquoi ? «Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison

de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de

sens critique que celle d’une personne de 12 ans». Extrait de «Armes silencieuses pour guerres tranquilles»

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion

Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le

sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à

l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements…

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son

contrôle et son esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre,

de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et

demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres

tranquilles »

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire, et inculte…

9/ Remplacer la révolte par la culpabilité

Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son

intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique,

l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition

de l’action. Et sans action, pas de révolution!…comme ces jeunes révoltés français que l’État voudrait faire

passer pour des voyous et de la racaille…

10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les

connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la

neurobiologie, et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une connaissance avancée de l’être

humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu

moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un

plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.